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跟狗狗一起爬山！台北士林「天母水管路步道」健行半日遊

健行筆記 / 健行筆記柴犬阿籬

週末帶著狗狗阿籬爬的是許多網美打卡的熱門景點—天母水管路古道。防疫期間的星期天，比較熱門的爬山步道人潮洶湧，建議可以早一點開始爬，狗狗也比較不會中暑呢！

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《爬山小檔案》

日期：2020/3/29 星期天

天氣：晴朗多雲

路線：中山北路七段232巷登山口-水管路古道-愛富三街登山口-涼亭岔路處右轉-猴洞產業道路-中山北路七段232巷（約4.6公里）

時間：上山1小時+下山1小時

難度：1/10

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《路線》

9:30 中山北路七段232巷登山口出發

↓ 往上爬石頭階梯、經過水管路古道

9:50 自在亭

↓ 向左走平緩的碎石子步道，經過涼亭岔路處繼續往前走

10:30 抵達愛富三街登山口

↓ 原路折返到涼亭岔路處往右邊走

10:50 進入猴洞產業道路

↓ 走柏油路下坡

11:30 回到中山北路七段

跟著阿籬一起爬山吧！

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↑ 中山北路七段232巷登山口有一塊地標，雖然上面寫是挑戰級，其實非常簡單千萬不要害怕呢！

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↑ 前半段都是整齊的石頭上階梯，平緩好走

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↑ 阿籬覺得今天的行程不好玩，所以向媽媽吐了舌頭

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↑ 爬了大約15分鐘後就可以看到大水管，阿籬很認真地看

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↑ 當然要和大水管拍張到此一遊的照片

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↑ 阿籬也要和媽媽合照一張

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↑ 阿籬似乎很喜歡大水管，捨不得繼續往前走

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↑ 繼續往前走幾步路即可到達涼亭

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↑ 涼亭旁邊有路標與地圖

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↑ 看到地上有天母古道的圖樣時向左轉

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↑ 接下來後半段都是小碎石步道

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↑ 沿路有樹蔭而且沒有爬坡，走起來非常舒服

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↑ 但是對於沒有穿鞋子的阿籬來說，整路的小碎石讓腳掌很不舒服

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↑ 如果步道兩旁有木條，阿籬會走在木條上，腳掌才不會痛

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↑ 又看到木條了，趕緊踩上去

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↑ 平常喜歡爬坡的阿籬，不喜歡沒有高地起伏、平緩的步道，她覺得很無聊

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↑ 回頭看著媽媽，暗示她不想再繼續走下去了

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↑ 阿籬心想：「媽媽，我們可以回家了嗎？」

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↑ 阿籬不斷看著回頭路，希望可以往回走趕快結束行程

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↑ 阿籬越來越不開心，走到一半突然發脾氣

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↑ 直接坐在路上不想再前進，並且擺出臭臉

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↑ 在零食誘騙下，阿籬才肯繼續走，接著看到岔路處有休息區，我們稍做休息，等等岔路口處要繼續往前直走

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↑ 接著走過一小段上階梯的路段，即可抵達愛富三街的登山口

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↑ 旁邊就是許多網美拍照打卡的地標

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↑ 最後再拍一張打卡照，但是阿籬非常的不開心

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↑ 原本想在愛富三街多逗留一會兒，但阿籬似乎很想趕快回家，催促我們趕緊下山，只好原路返回

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↑ 回程時遇到小黃好朋友，阿籬心情有稍微好一點

折返至岔路處時，山友告訴我們往右手邊下樓梯走可以通到猴洞產業道路，最後會連接回到中山北路七段。

我們擔心阿籬不想再繼續走小碎石路，因此選擇走比較無聊的柏油路回到起點。

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↑ 今天的行程雖然輕鬆簡單，不過阿籬不喜歡這條步道

期待下次有更好的旅程！

步道 登山 古道

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