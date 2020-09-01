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層層山巒！合歡南峰至合歡主峰「翠綠草原稜徑」美翻

健行筆記 / 健行筆記章魚便當

昨天在民宿裡睡得不是很好，蓋棉被覺得太熱，半邊露在棉被外又覺得太冷，一整晚就這樣翻來覆去的煎魚 @@~四點半起床，速速帶上東西，往合歡山出發。約40分鐘的車程就來到昆陽。這次之所以來合歡山，主要是因老咩覺得應該讓大咩來走走合歡山，不過大咩自始自終都不是很愛爬山，但為了不違逆老咩的心意，還是在半推半就下的來了，哈~。 而小咩則因出發出了車禍，昨天才從急診室出來，不便行走，所以就讓她繼續在民宿裡睡，反正她很會睡，說不定我們下山時她還在睡 @@~清晨的昆陽，人不多，顯得較平常安靜許多。一旁的下方停車場目前正在施工，猜測可能是改善工程，不然以往下方的停車場多是泥石路，或許施工改善後也變得比較平整，不會車子駛過就搞得塵土飛揚。

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時  程

 06:07 昆陽停車場對面山坡的小徑起走。 06:35 抵合歡南峰，之後沿著稜線前往合歡主峰。 07:32 接主峰入口上來的水泥路。 07:44 見傳說中拍攝銀河的芭樂點-「馬雅平臺」。 08:24 抵碉堡。 08:26 出稜線，接回水泥路。 08:30 抵合歡主峰。 08:37 走水泥路下山。 09:15 回到主峰的公路登山口，沿台14甲線踢回昆陽停車場。 09:36 回到昆陽停車場。 遊  誌06:07 起走~ 合歡南峰的的登山口就在昆陽彎道處，停車場對面的山丘邊坡這兒，但無指示牌。只要看到有人跡走過的路，沿著路直直往上走就是了。

DSC05579.JPG上方的平車場相對平整好停許多。

DSC05581-編輯.JPG可憐的合歡南峰，未列入百岳，可能是因此名氣太小，所以連個基本的登山口指示牌都沒有 @@~ 還好之前有來昆陽芭樂點拍夕照，加上網路上豐富的訊息，所以今天的路程動線非常明確。今天的行程打算從昆陽這兒走上「合歡南峰」後，再沿著稜線走去「合歡主峰」。

DSC05576-編輯.JPG從昆陽上南峰，高低落差約150公尺，路程則約0.5K。

DSC05577-編輯.JPG大咩一開始對這種小徑還不太能適應，覺得她會滾下去，所以走得很慢，整個人都快貼到地上去惹 @@~

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DSC05580.JPG接下來就是一直順著山徑往上切，走到最高處。途中會遇一條也是跟公路平行的山腰路，記得不要走山腰路，先直直往上衝到最高點才是合歡南峰喔。 

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DSC05583-編輯.JPG原以為合歡南峰到了，仔細一看才發現這根只是太魯閣國家公園的界樁。

DSC05588-編輯.JPG所以繼續往上衝~

DSC05589-編輯.JPG愈爬愈高~

DSC05591-編輯.JPG經半小時後，於06:35 抵合歡南峰，不過這裡沒有三角點基石，只見到界樁上寫著「合歡南峰」@@~

DSC05598-編輯.JPG接下來就是順著往合歡主峰去的稜線走~

DSC05602-編輯.JPG這條通往主峰的稜線其實與下方的公路幾乎是平行的，要迷路應該是很難。

DSC05604-編輯.JPG清晨的合歡山有寧靜的美~喜歡爬山的部分原因也是因為喜歡這種沈靜的美感，很舒服，很療癒。

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DSC05640-編輯.JPG山下天氣很熱，山上則是很剛好，雖然也是會走到流汗，但起碼不會是爆汗。

DSC05641-編輯.JPG看到公路上的主峰入口處了。

DSC05647-編輯.JPG07:32 接主峰入口上來的水泥路。稜線會先和上主峰的水泥路接合。雖然柏油路走起來會比較好走，但我還是很霸道的請咩咩們要走上稜線，才會有爬山的港覺。

DSC05654-編輯.JPG所以繼續走稜線囉~

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DSC05657-編輯.JPG這樣的稜線起伏不大，雖然有些地方也是有點陡，但都只是一小段而已。

DSC05659-編輯.JPG07:44 見到前方有一平臺？莫非這就是傳說的，拍銀合的芭樂點-「馬雅平臺」？

DSC05661-編輯.JPG猜得沒錯，的確是馬雅平臺。之前上主峰是從武嶺那邊走下來後再抄捷徑上去主峰，所以都沒看到馬雅平臺。希望以後也有機會來這兒拍拍銀河 @@~

DSC05668-編輯.JPG前方的武嶺看似車子有愈來愈多的趨勢，難道昨晚真的也如同菜市場般的熱鬧？

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DSC05685-編輯.JPG08:17 看到碉堡，表示離主峰不遠了。

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DSC05709.JPG08:26 接回水泥路，主峰的三角點基石就位在前方通訊塔旁。

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DSC05722.JPG08:30 抵合歡主峰！算一算，從昆陽上南峰再到主峰，含中間休息吃東西，共花了2h 23m，算是在預期之中。

DSC05727.JPG拍完照，08:37 下山。不過下山就饒了咩咩們，不走山徑，改走水泥路下山，安全又快速。

DSC05728-編輯.JPG天才，哪個始作俑者這麼有創意？

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DSC05762.JPG層層山巒，好美~

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DSC05768-編輯.JPG回到馬雅平臺，蠻多人都會在這兒中途休息，順便欣賞美景風光。

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DSC05774-編輯.JPG09:15 回到主峰的公路登山口。

DSC05778-編輯.JPG接下來就是走台14甲線，要踢1.3K回昆陽去。

DSC05794-編輯.JPG09:36 走回到昆陽停車場，直接下山回民宿。

DSC05800-編輯.JPG約在10:30回到清境的合歡雅築民宿，待到十一點退房時間才離開。接下來就是午餐時間，由於昨天在埔里的橫濱拉麵沒吃到，所以今天再去一次看看。哪知今天還是要排隊，立馬撤！改來到最近很有名的「鳥居」用餐。

DSC05817.JPG開始進入神的領域~

DSC05818-編輯.JPG原以為客滿打算也走人時，裡面的接待小姐說若我們能在13:30前吃完，那就可以接待我們。看看手錶，此刻才12:30，綽綽有餘了。於是就這樣有了第一次的鳥居。

DSC05819.JPG出門在外，這價位還可接受，反正這種地方一看就知道不是在吃美食，而是在吃它餐廳外造景的附加價值 @@~

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我點的醤燒雞排，醬燒的味道比較淡，但雞肉很嫩，很好吃。

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老咩點的松板豬，看起來很好吃，但咬起來卻很韌，老咩說踩到雷了，不應該點松板豬，讓她咬到落矮骸 @@~DSC05823.JPG

小咩點的兒童餐，很可愛的造型。

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大咩點的唐揚雞，老咩說好吃，我是覺得有點乾啦 @@~

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大熱天，吃飯時有冷氣可以吹，已經很滿足。用完餐後也是要走人的，來到室外走走、拍拍。

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「鳥居torii喫茶食堂」這兒也有讓人體驗著浴衣的活動，看到許多咩咩都穿著浴衣來拍照。

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這兒目前沒有收入園費，所以外人不吃飯純來拍照的話看起來也是可行的。

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雖然佔地600餘坪，但我看可以拍照的點其實沒有很多，且人多時也不容易拍啊！

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啊娘喂！車子發動後儀錶板竟顯示室外溫度為40度，簡直烤人乾了！趕緊把冷氣開下企~~~

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承前篇：❤ 南投-仁愛 暑假小確幸-1 清境農場青青草原之綿羊秀與馬術秀

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