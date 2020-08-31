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沿途讚嘆不已！ 瑞芳「黃金三稜」路線 東北角海岸風光一覽無遺

健行筆記 / 健行筆記江勝春

黃金三稜~無耳茶壺山>半平山稜線>草山戰備道稜線

路線景觀非常優，沿途朝寶亭、寶獅亭等觀景涼亭，可眺望陰陽海、基隆山、水湳洞、金瓜石、深澳、八斗子、和平島、野柳等地，東北角海岸風光一覽無遺，擁有山與海的雙料享受，大海、山與海交織，越爬景色越迷人，全程約四小時，隨便看都是讓人讚嘆的景色。1dc722b0003bea27c47d7cc771b18efa.jpg開車導航設定勸濟堂，但勸濟堂現在不開放停車，需往上開到停車場587be8928fc32921c8a50087257dd8e7.jpg收費停車場很大82d75be648d7d6237c1f94186f38dd45.jpg一下車眼前就是金瓜石美景28ad1949d1cf15e1cb3c8e4d270d42ce.jpg繳費處設有自動販賣機也有簡易廁所79db04a48b5976fa6f2e7cbc6dc52478.jpg因是平日車輛不多空空的d6a2595d1c77068303899307700aeb0c.jpg有詳細解說2131ac272ce70015c2f2ad0729b2b08d.jpg此階梯往報時山1百多公尺而已很近，可以上去走走469f9a4106cc1769349e3be0f440a513.jpg停車場還有很多空位d91e006ea6cd92a279e4202b22e2b19d.jpg有一景觀平台供賞海景aa239d30a350f54077c082f11aacd8f6.jpg前方就是陰陽海，但還看不明顯，待會兒往上爬就會更清楚好看3a3465b641339be5d48ad05a019a984d.jpg遠方就是茶壺山58bb11898569744cd6875c35cd58b3d5.jpg整裝完畢出發天氣真棒b94caac1286383e1a19b44ca93f87308.jpg5分鐘就抵達茶壺山登山口，此處設有景觀平台d21d543f8c323401cf4ef04a9b9b4a95.jpg茶壺山登山口還有一個簡易廁所d775dc6c46c0f3b823da7bb82d4c9059.jpg海景美極了9f5a63db36ec68fab92752fbfc69de98.jpg山貓趴趴走當然要喵一下f4af0ccf467adf6aeb6e5b468eaf2d28.jpg與小蜜蜂登山前來張合照b846a9ae2d8d75623a8d0a92b2cc288e.jpg因形狀像沒有壺耳的茶壺而得名，成為金瓜石相當重要之地標。12a5db9a7ee96b639dcc0dadc2a7f98d.jpg幾乎都是石磚鋪面的高級階梯f5c03902aa55be07e3df43c5029774e7.jpg部分路段還是有點陡2c7422f45273611e957a4fd206a2266a.jpg朝日亭及剛才停車場看到的報時山acd4ba52eff23118c6eebc2fcae8f54d.jpg整個金瓜石景觀操場是時雨中學a889c08cd2c891b397bfa267879deebf.jpg沿著階梯一路往上就對了3b659b87f2648e9fcabc977365a281ac.jpg越爬越高 景觀就越美越迷人e34dda1d6fde36f544f093628dd36e36.jpg第一個涼亭「朝寶亭」 d9ae8b899bfa7d73c76acbe1cb36ad2f.jpg有詳細介紹陰陽海ffbecbe8cdb94be8f431efbc4cf9c453.jpg這裡就是欣賞陰陽海的絕佳地點859c375edf8aec66f7aa1ae2d7918bfc.jpg朝寶亭可說是往茶壺山途中休息站之一，涼亭對聯曰：壺嶂天成滿山鳥韻迎佳客，鼉梁妙造一片風帆送晚航。 3c4ad15e57cdd28e699dd544e35dcd31.jpg涼亭內小休後取左順車道續上d9346991f79dc4681c164e6a56aa3194.jpg太陽很大，但是這好天氣才能完整欣賞美景353cfecff36eb290903a5b95f3ca8528.jpg右前山上是朝天亭d1d0b9567b667eb4707ed53e1fadab23.jpg遠眺基隆山(美人大肚山)美景盡收眼底4bd99afed6bd78d608806c606801c2d9.jpg結束柏油路取右往上走階梯，此處也設有一簡易廁所5de491983c7c00ec0246a83af1012e9a.jpg從此處算起約30分鐘可抵達茶壺山0b9001fa9b203b34e17d66d2299d81cb.jpg很完整的石階步道及指標d947f6a6e0ce1b9ca809b68703f9c48b.jpg廢棄的礦坑已封閉不可進入d0bf665b2ca14911fd7ef5c08f553676.jpg繼續一步一步往上d2cfa772e1be2f021e57f60ce4725c78.jpg感覺茶壺山越來越近了8275b3898afdb74706d5105dcb251e5c.jpg加油剩下1490公尺56c0873db5d91ba59f655901926d27d3.jpg開心地喵~~f91b59aaac948c888811adaaaf7f6abc.jpg那就是目標...茶壺山ec795237474a14dfd5ba8e1d3e422047.jpg這裡路面較不平小心行走9d0492522a3b5d93dca980de137c9dc2.jpg天氣真好 無敵海景 視線極佳1d2862359772176af975c924fb22b9e6.jpg木階梯31b73c0403bca2ec19ca26d0396b0f48.jpg剩下390公尺03686b8f47bd464aea8870e2d190974c.jpg到目前都算很好走298a8d9099afad33204e62efaa1cfb0c.jpg景觀平台，觀看陰陽海的絕佳位置47a15041f9884c7dc5f6e1f7f596ae06.jpg配合原有地形而建，保留天然岩石a5406d93430a8f2cc2d2169f19d6e36e.jpg基隆山與陰陽海6422b6c614ec07342ce71f7685d8f58f.jpg此處很適合小憩賞景b219f435229e15a7ecfc3d20267f5f91.jpg繼續走石階往上da0f8e046a4232105e6b50d86280436f.jpg剛剛休息的平台14dc6b7bdd6abd9b338b35d598bb8c5f.jpg

剩下200公尺了b83421a399fde8fd2041f58aaf4ce774.jpg越來越陡了7eca18203c8dadc785df95cf18b29154.jpg走在步道處處是美景c0806d936422693a1af7326ae509194e.jpg快到第二個涼亭了e19a025c3bdfd8a501025bb6ef31b3e4.jpg寶獅亭c386b6f25a2a8abeb2a826915e9af46b.jpg其實一路上來寶獅亭才是觀賞陰陽海的最佳地點bbfe5d4e6519ed1b36a8d21a4ba13d09.jpg來到寶獅亭這麼好的地點，一定要休息加賞景617c157eccb3b63e03e8b3c7dd2da119.jpg底下蜿蜒的山路f65e4ec28f5f7b1b9283ded0cf675066.jpg下方有小路通往一小岩石，但看起來很危險不要前往c048eacd3482917e1464df2338921716.jpg「陰陽海」是天然礦物所形成的自然現象，最獨特之處就是海水「一半金黃、一半碧藍」。由於金瓜石山區溪水匯集入海，水中礦物質含量頗高，因此入海口長年形成一半金黃、一半碧藍的奇景。f997c09c228b8bd98034525fbe5ae566.jpg緊鄰懸崖邊的寶獅亭有一望無際的好視野,基隆山和九份全都盡收眼底ee8dc7855fb06aabda00a27ec5cfef38.jpg陽光普照的好天氣視野就是讚fe4768814270e0baf391573479a371d2.jpg來到寶獅亭，表示已經快到達山頂了8de2c500c1f2b4f2461bcccf64a94410.jpg前方是草山戰備道a35426a74d6e3ada25c09da667ee2e03.jpg勸濟堂方向往上走，一路到茶壺山頂，共有七座涼亭，依順序分別是景明亭、朝日亭、雲長亭、觀海亭、朝寶亭、朝天亭及最後一個寶獅亭1e9d54deb97e2923f1716612c2231467.jpg茶壺山近在眼前剩下100公尺686dabdc08b3d1eef5bdacf96aef601f.jpg基隆山與寶獅亭，我最喜歡這張的構圖，真的太美了47497eaa977f24399ecb4ee1a6c456bb.jpg真讓人忍不住一再回頭，欣賞剛才走過的美景f3cc0203a57973e2661ff73969f09132.jpg路標變成燦光寮山，因到半屏山後有叉路可往燦光寮山c7f56536ca204572c6adecdac0b3824a.jpg真奇怪禁止遊客進入，我們是登山客應該可以吧b2c4c369981fcd277745ed4e3a70e792.jpg展望絕佳後方是基隆山d6448b3e5ab70ac2d8f6196ae40a58de.jpg下方是金瓜石be0c7e5f976b17829630fed941e2d86d.jpg右方是陰陽海b2e127d4061b09552eddab56cf634b43.jpg遠方是重新開放的基隆嶼，很多船正航向基隆嶼6dd104f15363e39901e89d60e76c5e38.jpg如詩如畫的美景e79f701216d71a05d3a37377c18f0c82.jpg上茶壺山要攀繩5e40f43bdd38a59dde7cbfe322a4422c.jpg雖然路徑較難走，但距離短，用力拉繩往上攀就到山頂了52b82c1db4d3d3dba049606ee0a28d69.jpg然後從狹窄的洞口鑽進茶壺裡面，茶壺山的肚子狹窄漆黑 容量不大f66d41f811a1618b48818292ece469b4.jpg從這裡拍出去的畫面真美！能見度很棒有湛藍的海734ddf03887b468666c4898af9cf2df5.jpg洞口真的很小要手腳並用慢慢鑽上去2133f217c963846d86d02625d4b54d00.jpg馬上再拉繩子攀爬到這個大茶壺的外面8d0f74deccb032286c1f2951122a1289.jpg在茶壺山的山巔輕鬆的席地而坐，享受陽光 享受涼風 享受美景ae14b4f3611f0ff4b7dd95d5da9f812b.jpg享受居高臨下，感受傲視群倫的快感1e72f8fbba198a91fc973714ef226b6b.jpg直接使用最安全的屁股坐下下滑通過a95678b0d3b6e9c339661718fc1af2c3.jpg下方是待會兒要走的路線fb0164648de071dc92722eb610faa68f.jpg這裡也是需要點技巧，屁股坐小心翻身09b93102d1f42ffff804e3e704f35894.jpg攀岩上去當然也要攀岩下來，一步步踩好即可，實際上並沒有照片恐怖0c7f01bb79dbbdf8621570246d048606.jpg岩石有打洞了很好踩8bb41146be0cc10e035e1034d46c4c4a.jpg抬頭挺胸驕傲一下4b06b96feabdf931d726e72acd892c06.jpg熱門網美打卡景點522421f4a7f1e7571b6908a1e8910851.jpg往下看真的是很高暴露感超強的攀登路徑，讓腎上腺素大量分泌6fe19ceb8ee2530277e8fc1c1324cd1a.jpg補充水分休息一下6153f5e2c6f382a4674cad29a57848f7.jpg這有點窄彎腰拉好繩子小心通過8cf2f9a7228ba2f331904cd022dd293f.jpg體驗完茶壺山的高潮迭起後，沿著稜線往半屏山前進517daf2675810991993d50cd24aec6f3.jpg往下滑了，很多需要拉繩部分，細皮嫩肉的小姐們務必攜帶手套93b1c51c7ab605db87381bed5df9d158.jpg剛下滑的路線往回看還真有點陡4e0816d7579e230c17c3e5a330d77d05.jpg等下要從心型岩石旁的路線上半屏山660aeba906f5f2c895774c0b7dfb485c.jpg茶壺山完成繼續朝下個目標邁進a36fb098acb36452eeaa7ac799808ebc.jpg左看右看還是不太像茶壺dfd2ef52f3419a1d4c814e40f9a12459.jpg沿階梯向上吧860adccd5ef7b75321bf0683c93354a6.jpg等下要通過心型岩石的上方857a673081fda24202ff24a014fe4571.jpg又要拉繩了3767b32253d99f5ac4b1ecb12626a54b.jpg有看到嗎?後方有個類似心形狀的岩石4169bcd091600e89588c307e340caf38.jpg特殊景觀心形狀的岩石d31c2917ec3f265cf4f6e7a8a74ff171.jpg基隆嶼 基隆山 茶壺山7e9ceb8975821fe5e4dd2dd32448b4bb.jpg沿路指標完整51602f5f53b25491ed53087bca7ee676.jpg因為太美了忍不住一直往回看9c38db0bb709fa31ed17012a03927221.jpg今天看到很多船，下回也要來去登島基隆嶼49ab3dc3ba078631eb8dd3f0804ba46a.jpg再回頭眺望基隆山與無耳茶壺山，茶壺山身形已經縮小到看起來只是眾多小山頭之一ba8bac992bd080d258c3b10c0ee0b852.jpg終於來到【半屏山】岩壁，這在視覺上看起來很恐懼，但是實際上還蠻好爬的，踏點清楚、繩索堅固好握，而且岩壁角度不會太過於垂直，算是很安全。d0b7c556cb0b2ec0a5023043b5d07d0d.jpg蜜蜂認為這真的是算好爬的8a2e7da4229f7c1e7a814ab37c740403.jpg

遠方的「草山雷達站」

94b0f7a381d54147167143ca26e99f80.jpg右行這裡是比較有懸空感的路段，不過繩索架設的很安全，踏點也很清楚，並不難走。a436c85c649e0e547d58b8a71791f258.jpg遠眺基隆山、無耳茶壺山98257a98b290c2d54d41afe4aa0f87bb.jpg左方是往劍龍稜的路，不是我們今天的目標3e385897a866cb6b811c0c51047698bc.jpg登上高處往下望，180度的風景美到讓人忘了如何用言語形容，茶壺山步道堪稱是東北角最棒的至高眺望點，因為東北角再也沒有一個視野這麼壯觀的地方。40c2f67187d6f43743dfff02d89a0d8b.jpg鏡頭拉近下的無耳茶壺山c4aa5b77f561a2eeb4b33ae7be3440a4.jpg有老鷹展翅翱翔385940b675b26b1a7a932988879beb6c.jpg藍天+老鷹 好天氣才有的畫面3c6c5ae75be29481ad77581f81d5f951.jpg已通過最高點，接著就輕鬆了3ae6aa632d08ba8c6d6e3bdf7643561b.jpg大叔與小蝸牛0ecb6e80d9e22dd951145bcc179fba33.jpg

半屏山上是一塊小空地四周佈滿岩石且無任何的遮蔭處，半平山(半屏山)，山形特殊，似被刀削去半邊，右側陡削如鏡，故名為「半平山」，頗具有大山氣勢。

b8008ba204374d850f1f5495ced3bb32.jpg其實我流了很多汗頭髮都濕了80e0cf67ef279285f576ca4be71ee95d.jpg能見度極佳，海上清楚可見船在航行555417410d03f32314ef2a464f995412.jpg遠眺九份及深澳岬角b6c8ba2f1700bc03e35a12315c6cf155.jpg最後一塊連綿無盡頭的大斜壁，下方就是萬丈的無底深淵，看似驚險，但是腳下有踏點，手上有繩索可拉，還是可以安全通過的。ab2d1f561a1aeb5dcdfce828edf32963.jpg過了半屏山基點，就沒有這一類的瘦稜，準備下切到〖草山戰備道〗eec2f4546953f0c352477b98ebdbad70.jpg下降時要不時往下注意下一步的踏點，而且垂降距離長，還要考驗你的臂力。e28b39925d564161f19b703d4d69d1dd.jpg此處無遮蔭防曬要注意，蜜蜂怕曬黑當然要包緊緊了b75634e93bff8eb5745a36183c7d540a.jpg前方有崩塌處就是草山戰備道3963a11d88643c2a065a9787e1454e20.jpg一路下坡好走c27ab0db2c671200acd78c9e7534cfb6.jpg回望剛走過的半屏山步道a5480c0c1edd11c802d1ba8c71bed2b5.jpg這有叉路 左邊往燦光寮山 我們取右11efa10c11da70aa795209cd6447c84f.jpg導覽很清楚ddc547ec986673845840b9be0c20acbb.jpg【半屏山】下來接到〖草山戰備道〗的入口，有個小小木牌。4dd17d5d01a381edd954024888e008f5.jpg基隆山 茶壺山 半屏山dbdbb9b15ea2bcb6980285ffab621ea9.jpg草山戰備道都是水泥路很好走326f6edd1f00d9227a48ef1c26320f42.jpg從這看過去，有點像茶壺了804f7b63900f56439a3083b0bd20b541.jpg半屏山秋季有芒花隧道，只可惜目前夏天沒得看d553a4a05a36a40fe00e363dfc847014.jpg這叉路往右轉，走金瓜石地質公園方向fc880d1063ee9cd9eb15a1b32f38277d.jpg再來是石板步道好走4ae369ffc45756ee361df05ffdb6191a.jpg輕鬆慢行賞景聊天c0edafc486b2c870cf1032ea0ef974c9.jpg這邊路線其實越往下，越能看出茶壺形狀5b9897b6f77f00eb7df054e00fc0edb5.jpg無耳茶壺山因形狀像沒有壺耳的茶壺而得名，成為金瓜石相當重要之地標f13ae5eeb0700c472a7dd49a6ed82764.jpg早上爬過的無耳茶壺山357606c5d3cfa2a46b08fa16ecd62c89.jpg已經看的到勸濟堂了5b5176e223c1ae163b320a5e901c7263.jpg階梯步道蜿蜒曲折也是如此的美dee18495eedd3e5bb95d98b4451cc5d6.jpg寶獅亭跟無耳茶壺山3ad7dddef51607f1aa3b8d5d2c2d235d.jpg當然要與美美的茶壺山合照1d05382ceea9bd36544fab4adb6db3f5.jpg越來越接近「黃金博物館」，這裡可以看在半山腰的「黃金神社」，那裡離「黃金博物館」只有幾百公尺。2a45293812a7268c3c83c6dd19667be2.jpg這十字叉路繼續直走往「黃金博物館」。4b35cc03b96e3208ce724e9cecb77726.jpg路標清楚6b49aadd240cf2875481e03f6a98562c.jpg遠處就是「黃金神社」7c70def818e9a2473f885ad36b31e1e0.jpg接近中午太陽開始發威了，小姐們打起陽傘怕曬ad37ab1011b0cf75107fcef17c45659a.jpg這兩個石牌遺跡就是入口，進去50公尺就到「黃金神社」正廳遺址。fd5e94130e195c9634a6c4c79f5985c5.jpg鳥居（日語：鳥居とりい Torii）是日本神社的建築之一，傳說是連接神明居住的神域與人類居住的俗世之通道，屬「結界」的一種。b6773053678c72063c573fd2f0f9105b.jpg黃金神社有石椅可休息，欣賞茶壺山918f36fd4c2353f939fe322a2e27804b.jpg黃金神社遺址藏身在半山腰的日式神社遺址b8d52caf12073f6e01328bff356ef6f3.jpg那個方向是茶壺山094f00aa5dcda5d00eea0d11f026f1a8.jpg有清楚的導覽dfe54a45255d170bd64c3d60056ff0c6.jpg繼續直走，回首看一下在石板階梯上的「黃金神社」鳥居。5767ca06897ed13be35ca60cff66a995.jpg18461eae62d5c97aae4c3632bbb3dd9e.jpg很像了吧! 無耳茶壺山2c606a06f0fcf813150bac7614b0e154.jpg指標很明確，階梯走完往右3ca42ec509d6806872a26b98bfd01aae.jpg剛走過的石階梯453a83f7242345930548a178035e5091.jpg黃金博物館園區導覽圖5f8e70098316c9473d2c732fa4dbb116.jpg新北市立黃金博物館為使遊客體驗原有礦山運輸文化，特別以創意手法結合鐵道與臺車的歷史氛圍，將本山五坑廁所外觀重新改裝，融入老車站的基本元素，讓原本只是讓人解決生理需求的廁所，變身為「輕便驛」懷舊文物展示空間。0f49ce6584625297ac7e37a00f5325d4.jpg

外觀復古的黃金博物館礦車站，裡面竟然是公共廁所555c66282bf74193f21ee81f9ce2f041.jpg很詳細的區域導覽圖文解說cad03789a0ce9df7d856868751225b59.jpg主題:古道上    

傳遞出礦工們救援的堅定與熱心互助的精神034d22451fb52f3578a00fc736e8ced2.jpg黃金博物館外觀用玻璃帷幕搭成，建築為三層樓的結構依偎在山邊，傍晚時會點上燈，更美喔! 0be62df17098699d2648dd87aaa454f2.jpg進入參觀須購票6cdd2dfa0c701b561722270405ab6c56.jpg博物館所保存的輕便車軌道，過去是從黃金館前方的步道鐵橋一路將礦石載往勸濟堂的後方。dafa9afe956d414511b71241ff22ed34.jpg黃金博物館通往勸濟堂的小徑，也算頗有歷史了，十多年前來到金瓜石這我就走過了，那時黃金博物館都還沒蓋，只有一個舊礦坑跟舊的輕便路鐵道591a17ab8424b0005de4c95efb1aec07.jpg輕便車道又稱「三分車」，過去是採礦時期的重要運輸系統，往西還貫穿基隆山到達九份。園區特別保留了部份舊有軌道6479967e5af42a2a328d21ec7bdce375.jpgb68b60b85cbc74858d5c543053175182.jpg下方可往金瓜石文化館9f3c28c4d19e79736d64ae58211041ef.jpg前方就是勸濟堂，繞了一圈快回到原出發處了5f649846e79e9057b97b6746472bc204.jpg以前的輕便道現已鋪上地磚非常好走5629a8b27e6cad83593fcaa007342f16.jpg有百年歷史的「勸濟堂」供奉關聖帝君，是金瓜石地區的守護神。16bce5752e91890f68a0d89926328d26.jpg回到停車場  完成今日O型健走303cf4ac6d516dad25a6d73108f423b8.jpg

瑞芳黃金三稜難度有一點的路線，健行6公里左右，全程約4小時左右

小春全程使用SONY a9單眼相機拍攝，並以5K解析度存檔，只可惜本網站上傳照片會降低解析度，希望漸漸地網站能有進步的空間，感謝大家的欣賞，再會

文字撰寫及影像紀錄：小春

2020.08.07 山貓趴趴走

基隆 博物館 步道

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