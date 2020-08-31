沿途讚嘆不已！ 瑞芳「黃金三稜」路線 東北角海岸風光一覽無遺

黃金三稜~無耳茶壺山>半平山稜線>草山戰備道稜線

路線景觀非常優，沿途朝寶亭、寶獅亭等觀景涼亭，可眺望陰陽海、基隆山、水湳洞、金瓜石、深澳、八斗子、和平島、野柳等地，東北角海岸風光一覽無遺，擁有山與海的雙料享受，大海、山與海交織，越爬景色越迷人，全程約四小時，隨便看都是讓人讚嘆的景色。 開車導航設定勸濟堂，但勸濟堂現在不開放停車，需往上開到停車場 收費停車場很大 一下車眼前就是金瓜石美景 繳費處設有自動販賣機也有簡易廁所 因是平日車輛不多空空的 有詳細解說 此階梯往報時山1百多公尺而已很近，可以上去走走 停車場還有很多空位 有一景觀平台供賞海景 前方就是陰陽海，但還看不明顯，待會兒往上爬就會更清楚好看 遠方就是茶壺山 整裝完畢出發天氣真棒 5分鐘就抵達茶壺山登山口，此處設有景觀平台 茶壺山登山口還有一個簡易廁所 海景美極了 山貓趴趴走當然要喵一下 與小蜜蜂登山前來張合照 因形狀像沒有壺耳的茶壺而得名，成為金瓜石相當重要之地標。 幾乎都是石磚鋪面的高級階梯 部分路段還是有點陡 朝日亭及剛才停車場看到的報時山 整個金瓜石景觀操場是時雨中學 沿著階梯一路往上就對了 越爬越高 景觀就越美越迷人 第一個涼亭「朝寶亭」 有詳細介紹陰陽海 這裡就是欣賞陰陽海的絕佳地點 朝寶亭可說是往茶壺山途中休息站之一，涼亭對聯曰：壺嶂天成滿山鳥韻迎佳客，鼉梁妙造一片風帆送晚航。 涼亭內小休後取左順車道續上 太陽很大，但是這好天氣才能完整欣賞美景 右前山上是朝天亭 遠眺基隆山(美人大肚山)美景盡收眼底 結束柏油路取右往上走階梯，此處也設有一簡易廁所 從此處算起約30分鐘可抵達茶壺山 很完整的石階步道及指標 廢棄的礦坑已封閉不可進入 繼續一步一步往上 感覺茶壺山越來越近了 加油剩下1490公尺 開心地喵~~ 那就是目標...茶壺山 這裡路面較不平小心行走 天氣真好 無敵海景 視線極佳 木階梯 剩下390公尺 到目前都算很好走 景觀平台，觀看陰陽海的絕佳位置 配合原有地形而建，保留天然岩石 基隆山與陰陽海 此處很適合小憩賞景 繼續走石階往上 剛剛休息的平台

剩下200公尺了 越來越陡了 走在步道處處是美景 快到第二個涼亭了 寶獅亭 其實一路上來寶獅亭才是觀賞陰陽海的最佳地點 來到寶獅亭這麼好的地點，一定要休息加賞景 底下蜿蜒的山路 下方有小路通往一小岩石，但看起來很危險不要前往 「陰陽海」是天然礦物所形成的自然現象，最獨特之處就是海水「一半金黃、一半碧藍」。由於金瓜石山區溪水匯集入海，水中礦物質含量頗高，因此入海口長年形成一半金黃、一半碧藍的奇景。 緊鄰懸崖邊的寶獅亭有一望無際的好視野,基隆山和九份全都盡收眼底 陽光普照的好天氣視野就是讚 來到寶獅亭，表示已經快到達山頂了 前方是草山戰備道 勸濟堂方向往上走，一路到茶壺山頂，共有七座涼亭，依順序分別是景明亭、朝日亭、雲長亭、觀海亭、朝寶亭、朝天亭及最後一個寶獅亭 茶壺山近在眼前剩下100公尺 基隆山與寶獅亭，我最喜歡這張的構圖，真的太美了 真讓人忍不住一再回頭，欣賞剛才走過的美景 路標變成燦光寮山，因到半屏山後有叉路可往燦光寮山 真奇怪禁止遊客進入，我們是登山客應該可以吧 展望絕佳後方是基隆山 下方是金瓜石 右方是陰陽海 遠方是重新開放的基隆嶼，很多船正航向基隆嶼 如詩如畫的美景 上茶壺山要攀繩 雖然路徑較難走，但距離短，用力拉繩往上攀就到山頂了 然後從狹窄的洞口鑽進茶壺裡面，茶壺山的肚子狹窄漆黑 容量不大 從這裡拍出去的畫面真美！能見度很棒有湛藍的海 洞口真的很小要手腳並用慢慢鑽上去 馬上再拉繩子攀爬到這個大茶壺的外面 在茶壺山的山巔輕鬆的席地而坐，享受陽光 享受涼風 享受美景 享受居高臨下，感受傲視群倫的快感 直接使用最安全的屁股坐下下滑通過 下方是待會兒要走的路線 這裡也是需要點技巧，屁股坐小心翻身 攀岩上去當然也要攀岩下來，一步步踩好即可，實際上並沒有照片恐怖 岩石有打洞了很好踩 抬頭挺胸驕傲一下 熱門網美打卡景點 往下看真的是很高暴露感超強的攀登路徑，讓腎上腺素大量分泌 補充水分休息一下 這有點窄彎腰拉好繩子小心通過 體驗完茶壺山的高潮迭起後，沿著稜線往半屏山前進 往下滑了，很多需要拉繩部分，細皮嫩肉的小姐們務必攜帶手套 剛下滑的路線往回看還真有點陡 等下要從心型岩石旁的路線上半屏山 茶壺山完成繼續朝下個目標邁進 左看右看還是不太像茶壺 沿階梯向上吧 等下要通過心型岩石的上方 又要拉繩了 有看到嗎?後方有個類似心形狀的岩石 特殊景觀心形狀的岩石 基隆嶼 基隆山 茶壺山 沿路指標完整 因為太美了忍不住一直往回看 今天看到很多船，下回也要來去登島基隆嶼 再回頭眺望基隆山與無耳茶壺山，茶壺山身形已經縮小到看起來只是眾多小山頭之一 終於來到【半屏山】岩壁，這在視覺上看起來很恐懼，但是實際上還蠻好爬的，踏點清楚、繩索堅固好握，而且岩壁角度不會太過於垂直，算是很安全。 蜜蜂認為這真的是算好爬的

遠方的「草山雷達站」

右行這裡是比較有懸空感的路段，不過繩索架設的很安全，踏點也很清楚，並不難走。 遠眺基隆山、無耳茶壺山 左方是往劍龍稜的路，不是我們今天的目標 登上高處往下望，180度的風景美到讓人忘了如何用言語形容，茶壺山步道堪稱是東北角最棒的至高眺望點，因為東北角再也沒有一個視野這麼壯觀的地方。 鏡頭拉近下的無耳茶壺山 有老鷹展翅翱翔 藍天+老鷹 好天氣才有的畫面 已通過最高點，接著就輕鬆了 大叔與小蝸牛

半屏山上是一塊小空地四周佈滿岩石且無任何的遮蔭處，半平山(半屏山)，山形特殊，似被刀削去半邊，右側陡削如鏡，故名為「半平山」，頗具有大山氣勢。

其實我流了很多汗頭髮都濕了 能見度極佳，海上清楚可見船在航行 遠眺九份及深澳岬角 最後一塊連綿無盡頭的大斜壁，下方就是萬丈的無底深淵，看似驚險，但是腳下有踏點，手上有繩索可拉，還是可以安全通過的。 過了半屏山基點，就沒有這一類的瘦稜，準備下切到〖草山戰備道〗 下降時要不時往下注意下一步的踏點，而且垂降距離長，還要考驗你的臂力。 此處無遮蔭防曬要注意，蜜蜂怕曬黑當然要包緊緊了 前方有崩塌處就是草山戰備道 一路下坡好走 回望剛走過的半屏山步道 這有叉路 左邊往燦光寮山 我們取右 導覽很清楚 【半屏山】下來接到〖草山戰備道〗的入口，有個小小木牌。 基隆山 茶壺山 半屏山 草山戰備道都是水泥路很好走 從這看過去，有點像茶壺了 半屏山秋季有芒花隧道，只可惜目前夏天沒得看 這叉路往右轉，走金瓜石地質公園方向 再來是石板步道好走 輕鬆慢行賞景聊天 這邊路線其實越往下，越能看出茶壺形狀 無耳茶壺山因形狀像沒有壺耳的茶壺而得名，成為金瓜石相當重要之地標 早上爬過的無耳茶壺山 已經看的到勸濟堂了 階梯步道蜿蜒曲折也是如此的美 寶獅亭跟無耳茶壺山 當然要與美美的茶壺山合照 越來越接近「黃金博物館」，這裡可以看在半山腰的「黃金神社」，那裡離「黃金博物館」只有幾百公尺。 這十字叉路繼續直走往「黃金博物館」。 路標清楚 遠處就是「黃金神社」 接近中午太陽開始發威了，小姐們打起陽傘怕曬 這兩個石牌遺跡就是入口，進去50公尺就到「黃金神社」正廳遺址。 鳥居（日語：鳥居 ／ とりい Torii）是日本神社的建築之一，傳說是連接神明居住的神域與人類居住的俗世之通道，屬「結界」的一種。 黃金神社有石椅可休息，欣賞茶壺山 黃金神社遺址藏身在半山腰的日式神社遺址 那個方向是茶壺山 有清楚的導覽 繼續直走，回首看一下在石板階梯上的「黃金神社」鳥居。 很像了吧! 無耳茶壺山 指標很明確，階梯走完往右 剛走過的石階梯 黃金博物館園區導覽圖 新北市立黃金博物館為使遊客體驗原有礦山運輸文化，特別以創意手法結合鐵道與臺車的歷史氛圍，將本山五坑廁所外觀重新改裝，融入老車站的基本元素，讓原本只是讓人解決生理需求的廁所，變身為「輕便驛」懷舊文物展示空間。

外觀復古的黃金博物館礦車站，裡面竟然是公共廁所 很詳細的區域導覽圖文解說 主題:古道上

傳遞出礦工們救援的堅定與熱心互助的精神 黃金博物館外觀用玻璃帷幕搭成，建築為三層樓的結構依偎在山邊，傍晚時會點上燈，更美喔! 進入參觀須購票 博物館所保存的輕便車軌道，過去是從黃金館前方的步道鐵橋一路將礦石載往勸濟堂的後方。 黃金博物館通往勸濟堂的小徑，也算頗有歷史了，十多年前來到金瓜石這我就走過了，那時黃金博物館都還沒蓋，只有一個舊礦坑跟舊的輕便路鐵道 輕便車道又稱「三分車」，過去是採礦時期的重要運輸系統，往西還貫穿基隆山到達九份。園區特別保留了部份舊有軌道 下方可往金瓜石文化館 前方就是勸濟堂，繞了一圈快回到原出發處了 以前的輕便道現已鋪上地磚非常好走 有百年歷史的「勸濟堂」供奉關聖帝君，是金瓜石地區的守護神。 回到停車場 完成今日O型健走

瑞芳黃金三稜難度有一點的路線，健行6公里左右，全程約4小時左右

小春全程使用SONY a9單眼相機拍攝，並以5K解析度存檔，只可惜本網站上傳照片會降低解析度，希望漸漸地網站能有進步的空間，感謝大家的欣賞，再會

文字撰寫及影像紀錄：小春

2020.08.07 山貓趴趴走