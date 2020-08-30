遠眺雪山山脈、享受山裡的寧靜！ 加里山、哈堪尼山人潮兩樣情

清晨5點從台中出發，約6點40左右來到大坪登山口竟已停滿車，只能回頭找車位，在離登山口約400公尺處有個蠻不錯的停車場

多踢了不到10分鐘的時間便來到大坪登山口

登山口有個加里山步道大坪支線導覽圖，不過這圖並沒有標出杜鵑嶺步道

經過一片美麗的柳杉林

爬上流籠頭後，直行為大坪支線，也是回程的路線，先取右上走杜鵑嶺步道

迷霧中的杜鵑嶺步道

接近杜鵑嶺時陽光乍現，一掃一路陰霾

金光閃閃 瑞氣千條

從登山口出發，花了一個半小時多來到杜鵑嶺

從杜鵑嶺望加里山

繼續往加里山前進

下切不久右側小崩壁視野良好，前為加里山，右後方可見樂山雷達站

還可遠眺雪山山脈

下切到鞍部後，開始陡上加里山

爬上加里山時已是白牆一片

山頂的人還蠻多的，簡單拍登頂照後趕緊往哈勘尼山前進

加里山往哈堪尼山一開始就是七八十度的岩壁陡下，感覺逆向爬應該較好

回頭仰望加里山

加里山往哈堪尼山的縱走路線清楚，但路徑濕滑，途中穿越箭竹林還會弄得滿身濕，但因走的人少，即使是假日還是能享受山裡的寧靜

經過往加里山東南峰的叉路口

接上鐵道遺跡後左行再右轉下切

終於來到風美溪

風美溪對岸登山條處便是往哈堪尼山的方向

沿途路徑清楚

彷彿象鼻的樹頭

終於登頂哈堪尼山，與加里山的人潮相比，哈堪尼山彷彿被遺忘般

離開哈堪尼山後，先往鹿場登山口方向行

來到三叉路口後，再左轉接加里山步道

再次跨過風美溪，感覺這裡秋天應該蠻美的

沿著加里山步道往上爬，算是大眾化的路線，一路不少從加里山下山的人問我怎麼這麼晚還來爬加里山，他們不知我走加哈縱走已超過7小時了啊!?

來到避難山屋，這裡也是加里山及大坪登山口的叉路口，取大坪登山口方向行

大坪支線途中將近2公里的路段是沿著加里山鐵道遺跡而行，跑在鐵道上也讓人發思古之幽情。

回到流籠頭

回到登山口已人去車空

加哈縱走是蠻不錯的路線，但近加里山的石壁拉繩讓我覺得似乎哈加縱走較好，只是若從大坪出發的話登頂加里山會較晚，遇到白牆的機會也大增

全程航跡圖 加哈縱走 (加里山、哈堪尼山）O型 （大坪登山口來回）