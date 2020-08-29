360度「桃山」環景大視野 遠看容易近折磨！你說你 想要「桃」，偏偏註定要鐵腳…

日 程

兩個多月前便開始籌畫這次的活動，從找夥伴到訂定時間、住宿、……等等問題，過程也是頗為曲折。一開始的問題便是好友們有空的時間湊不攏。由於每個人有空的時間都不一樣，要湊到大家都吃飽閒閒的時間就是一個最大的難題。原本是想以抽得到山屋的日期為準，能去的就去，但後來發現這樣會有太多不確定的因素。另一方面我也怕夏季容易有午後雷陣雨，因此曾想在前一個禮拜依氣象預報的狀況再確定日期。但後來一樣發現這些想法非常不切實際，一來是訂房或登記抽山屋的日期要先確定，若等到出發前一個禮拜才訂房，那訂不到房的風險超大。抽山屋更是須早早確定可能的日期，且氣象預報歸預報，結果也未必一定準確。再者，原打算申請桃山山屋，偏偏都申請不到，最後只能選擇“輕裝單登”，一天往返。從過程中可以發現每一個因素層面彼此都環環相扣，尤其以日期最為關鍵，故最後還是先把可行的日期先訂出來，最後挑出多數人有空的7/31（五）~8/02（日）這三天做為本次登走的活動時間。這次的經驗告訴我，團體活動裡，惟有先把日期確定後才有辦法敲定其他的相關準備事項，日期若不先定下來，後續有許多事項都無法安排。至於天氣好壞，就全權交給老天爺安排了。若天氣不好，無法登走的話，也就只能當作到武陵農場晃晃了。

住 宿

決定採「單登」後，接著便是住宿的問題。原本我想僅是睡個覺而已，所以找了山友們常住且費用便宜的地方，即環山部落裡的「環清宮香客大樓」與「王小明-登山協助站（光果農莊）」，它們都是類通鋪的型式，以人頭計，價位都是400元／位，兩者也都方便停車。若要比較兩者誰比較好，我覺得環清宮的優勢是位在環山部落的鬧區，附近有間小七店，若要臨時補給的話是比較方便一點。相對的，光果農莊離小七店的距離有遠了一點。睡通鋪的優點是相對便宜，缺點則是對淺眠的人來說非常不好睡，尤其是在眾人打呼聲齊發下，超難睡 @@~後來有葛格說大家又不是沒在賺錢，這年紀爬山何必這麼刻苦，該花的還是要花！一語驚醒夢中人，在取得共識之後，立馬從原本的刻苦克難團升級為無敵豪華團，決定來去住離桃山登山口最近的「武陵山莊」。經上網查詢後，團體房的每人單價最便宜，但由於房數少，每天的房間都已被訂光。改看一泊二食專案，睡好吃好，週末價為7,480元／房的四人房。果真，那麼貴的房價果然在一個月前仍有房間可訂。雖然武山莊的房價偏貴，但上網查詢評價，發現住宿品質只能算是普通，其中最被網友垢病的大概就是房務的整潔度不夠，故入住前已有心理準備，不必有太高的期待！單純求個方便而已。

交 通

搞定房事之後，再來就是交通的問題。原本打算租接駁車，但後來算一算，我們這種三天二夜，只有前後兩天需要用到車子的情形來看，不太划算，且也無法有足夠的彈性想法哪兒就去哪，因此最後決定採自駕方式進行。感謝賢哥和志明兄主動說要開車載大家，而我們其他人當然也就要意思意思，每人補貼500元的油資給兩位葛格才說得過去。 蒐集相關資訊 & 擬定計畫書 一切就緒後就開始擬定登山計畫書，把行程、注意事項、聯絡資訊與桃山、喀拉業山的地圖、里程與高度、緊急聯絡資訊等資料彙整起來，供夥伴參閱。同時也成立Line群組，將相關的文字、影音、……等資料放在群組裡，讓大家閱讀。Ex: 由於採單登的方式，一日內要走兩座百岳，對於多數的夥伴來說都是前所未有的挑戰。故算好阿縮比的時間後（約14~16小時），預計凌晨兩點啟程，在早上八點前登頂桃山。若八點前無法登頂，則不再前往喀拉業山。Ex:

入園申請

武陵四秀所在位置為雪霸國家公園園區內，故雖現已不用申請入山證，但國家公園的入園證還是得依規定申請。基本上單登，只要在規定的時間內（入園五日之前至一個月內每日7:00-23:00提出）提出申請，且成員們過去沒有什麼不良的登山紀錄的話，一般都會審查通過。待入園審查通過後，將入園許可證列印兩份，分別於登走時及登走回來後分別將入園證投遞至武陵山莊附近步道頭的信箱中。當然，現在雪霸國家公園也有推行空中報到的簽到、簽退機制，可下載「雪霸登山AR」 App來使用，方便快速又環保。 登山險 雖然桃山、喀拉業山已經大眾化的路線，但凡登山必要存有危機意識，即使是大眾路線，登山險一樣不可少。據網路資料，目前有九家保險公司有提供登山險，內容大同小異，價格也差不了多少，可自行選擇適合自己的保險公司投保。至於登山險有沒有含第一天或最後一天的交通行程在內，這個好像各家不太一樣，投保之前最好再電話確認一下。

花 費

這次活動，主要花費如下：1.富邦登山險（三天）：303元／人。2.武陵農場門票（暑假為假日）：160元／人。3.武陵農場小型車停車費2輛共100元：12.5元／人。4.D1武陵富野渡假村一樓中元中餐廳合菜一桌（含一成服務費）3,850元：481.25元／人。5.宿武陵山莊家庭四人房兩晚（含早、晚餐）：3,740元／人。6.D3谷關金谷飲食部鱘龍魚餐+飲料一瓶共3570元：446.25元／人7.補貼油資：500元／人。合計：5,643元／人。看以上帳面可知三天二夜的活動，花費最多的就是住宿費，但這樣算貴嗎？登桃山路上，有隊友詢問其他隊的人員他們的費用是多少？結果問到吃要自己來，只有帳棚可睡（前一晚還在停車場搭帳），這樣就要3,600元。我自己上網查，看到登山社主辦的二天二夜免揹公糧、帳棚，睡南山村民宿、桃山山屋／搭營位帳的豪華團就要4,900~5,300元。回想我們這三天幾乎都在吃大餐，還睡在暖呼呼的彈簧床上，跟前述的商業團比起來，我們這自主團的C/P值算高了！除了以上的共同花費外，為了這次活動，我還另外再新買了一雙登山鞋、軍規水袋及Lowe alpine 45:55升的登山包，就這樣口袋又出走了十張小朋友。只能說登山跟攝影一樣，也是很花錢的活動啊 @@~

遊 誌

Day 1早上05:20至賢哥家集合，之後再去載歐告和克拉兩位大師。08:38 抵梨山加油站，下馬繳水費。 由於在中午前到武陵農場即可，故不急著離開梨山，就先在這兒晃晃。 梨山賓館現在也有提供住宿，只是房價會嚇屬倫，週末時四人房就要13,000元，幾乎是武陵山莊的兩倍 @@~ 梨山這兒的海拔近二千公尺，雖然今天太陽高高掛，但空氣中還是可以感受到高海拔地區的一些涼意。 大夥拿起相機，在附近走走逛逛，找尋可以拍攝的畫面。 （註：上圖由陸森大哥拍攝及提供使用） 觀景臺附近種了許多楓（槭）樹，入秋時，這兒肯定會被火紅的楓景所環抱。 梨山賓館前有著一排的水果攤，印象中這排水果攤的歷史悠久，打從我小時候來梨山時就已經有了，到現在都沒什麼變。 當初在此販售水果的小姐，現在應該都是阿嬤等級了。 （上圖由志明兄拍攝及提供使用）謝謝志明兄給的水蜜桃。現買現吃，香甜又多汁，讚啦！ 遠方山頭的稜線中，有一顆山頭就是我們明天要走的桃山，大家拿起相機用力拍。 （註：上圖由俊男兄拍攝及提供使用）阿娘喂，以後拍照時要縮大腹才行 @@~ （註：上圖由志明兄提供使用）10:23來到武陵農場裡的國民賓館。由於之前葛格們有到過這兒拍鳥，所以趁著用餐前，再來看看有沒有什麼鳥可拍。雖然我自己沒有拍鳥的嗜好，但賞賞鳥也是可以的。 咦？這是什麼？原以為是楓樹的花朵。回家後再查，才了解原來這是青楓（槭）的果實，屬雙翼翅果，和常見的楓香的球狀聚合果不太一樣。還真是第一次目睹耶，長知識了！ 今天在武陵的富野渡假村中餐廳訂有午餐桌菜，11:20抵飯店，準備用餐。 山林涼咧，這壞掉了吧？40度？今年的七月真的是熱暴了！ 好料上桌~今天中午用餐的遊客非常多，讓我們實足等了好一會兒才有菜可以吃。等團客走光之後，瞬間變得好安靜。 由於15:00後才能入住「武陵山莊」，所以中午用完餐後，轉移陣地到露營區去泡茶聊天。 營區裡的貓咪好像沒有少，而且還是跟以往一樣，很親近人。 當初也有考慮過住在露營區內的小木屋，但上網時發現小木屋很熱門，很難訂得到。 而一群大叔聚在一起，當然就是泡泡老人茶囉，呵呵~ （註：上圖由志明兄提供使用）午後的露營區愈來愈熱鬧，許多車輛陸續駛進營區。 環顧四周，發現其中有許多的福斯露營車。雖然賢哥說我以後退休可以買一臺，二百初頭萬，但老咩出門在外老是想當公主，不愛露營，所以這條我就可以省下來了 @@~ 哇，接下來更誇張了，連拖車都拖來了。我覺得厲害的不是這拖車，而是駕駛技術。有來過武陵農場露營的就知道，要進露營區前有一段非常的狹小的路段，拖著這樣大臺的拖車，要如何會車？若是沒有一定的聯結車駕駛概念，肯定是很難會車的。換成我，大概只能卡在外頭進不來了。 一臺比一臺還大臺，除了佩服還是佩服，這是好野人的玩具啊 @@~ 時間差不多了，該來去武陵山莊check in了。遙看遠方的桃山，不禁又要來吟個幾句：遠看是小山，近看山不小，我在看遠山，你在看山小？ 武陵山莊就位在桃山(瀑布)步道的起點，因此來到山莊時，可見看到一堆遊客要去桃山瀑布，搞得一旁的停車場沒位置可停，只好先找地方暫停，等晚點遊客散去後再來停車。 山莊後方那座山頭就是「桃山」，看起來很近，但對大叔們來說，走起來挺折磨人的 @@~ 入房後先把明天登走要用的東西整理起來，而今天週五的晚餐時間是17:00開始。 要留意的是，武陵山莊的網站裡寫說無提供牙膏、牙刷，請自行攜帶。但實際上連洗臉的「毛巾」也沒提供，就只提供浴巾。此外，供應飲用水的時間也有限制，包括飲水機只有在一樓的櫃台有兩台飲水機可用，但櫃台這邊晚上八點就會撤櫃，且會拉下鐵門無法進入。因此若有要裝飲用水的人，必須在晚上八點前就裝好。當然，若是沒有太大的飲水需求量，房內也是有提供一人一瓶礦泉水的。 浴室外的天花板上有顯而易見的陳年蜘蛛絲，看來網路上的評論是真的 ><" 山莊對於房務的要求真的很不佳，這麼大坨的蜘蛛絲真看不到?！ 再來要說說這浴室，雖然採用乾濕分離，但淋浴間的地板當初的水線根本沒抓好，排水孔竟然不是在最低處，搞得洗澡時積水積得很高，像是在泡腳一樣 @@~ 進口的登山包都賣超貴，每一咖都貴森森，這裡頭可能稅金就佔了1/3 @@~ 山莊的建築呈一個口字狀，我們住在二樓，望出去可見一樓的中庭氣氛還不錯，只是休閒椅沒啥人坐，因為看起來有些爛泥。 離用餐時間還早，所以有三位勇咖先跑去桃山瀑布，我則沒那個動力再走來回8K路程。 （註：上圖由志明兄提供使用） （註：上圖由陸森大哥拍攝及提供使用）哇嗚~傳說的「藍腹鷳」出現了！ （註：上圖由陸森大哥拍攝及提供使用）待17:00用餐時間一到，馬上到一樓吃飯去。因為想趕緊吃完後先去洗澡，俾能早早上床就寢。 哈~山莊的自助式晚餐其實還不錯耶，至少對我這個肉食性動物來說，豬肉、雞肉、魚肉（蝦子）都有了。沙拉、蔬菜、點心、果汁、冰淇淋也沒少，吃飽不吃巧，算是可以接受。 滿滿一盤來吃夠本，要不是考量明天要爬山，我應該還可以再下一盤 @@~ 開動~ （註：上圖由歐告兄拍攝及提供使用）由於明天我們凌晨兩點就要出門，所以吃不到山莊的早餐。因此我在訂房的時後就請山莊人員預先幫我們準備簡單的早餐讓我們帶上山。故在用完晚餐時，順道向服務人員拿取已經打包好的明天早餐。回到房間後，速速將早餐分配下去。看這內容有麥香飲料一瓶、香蕉一根、小麵包三顆及吐司二片（附二種果醬）。 由於我是那種很難入睡的人，所以在確認完明天的天氣預報後，就先吞了一顆安眠藥。原本想說今晚應該好睡了，結果一樣難入眠就算了，這種吃完會昏昏沈沈的感覺竟然在起床後還是沒退。唉！早知道就不吃了。不止我，包括賢哥、俊男兄也是一樣的情形。經歷此次事件，大家一致決定，以後登山絕不再吃安眠藥了！Day 2凌晨一點起床。這一晚雖然吃了安眠藥，但睡得還是不好，無法沈睡，半夢半醒間就到了起床時間。起床後還覺得有些昏沈，後來才知道俊男兄和賢哥也是如此。看來這安眠藥以後不能吃了！二點到武陵山莊門口集合，並合照留念，紀錄今天這一刻。02:10起走~ 走了一公里後，於02:33抵達水泥路右側的登山口入口（0K）。從這裡開始右切下行200M至七家灣溪，之後就以Z字型方式一路陡上 @@~ 03:20來到1K處，Z字型陡上還走不到一半，進度比預期的慢一些。不過團體爬山就是要大家一起走，尤其在夜晚，視線不良的情況下，務必要走在一起。 賢哥受到安眠藥的藥效還在發作，導致今天的狀況不太好，不然依照他平常的狀況，這時候應該已經飛到2K去了。 04:48已見遠方天際的魚肚白。 走出防火巷後大休息。晚上登走，好處就是頭低低往前走就對了，不用考慮前方的路到底有多陡。等回程時才發現這Z字型爬升的防火巷道還真是陡！ 05:14，天色愈來愈亮，火燒雲也出來了。民間諺語說：「早燒不出門，晚燒行千里」，當下還有點擔心今天的天氣，但後來實證今天一整天皆是豔陽高照。今早的紅霞應該是和「哈格比颱風」比較有關係 @@~ 休息時也順便補充一下能量。 大家圍在護欄邊拍照，拍啥呢？ 就是拍這個陽光從樹林裡穿出來的那一刻，得把握時間快拍，否則入射角度一變，就沒這個景了。05:43，行至2.5K的「黑水塘」。 拍照兼休息。 （註：上圖由志明兄提供使用）哇~走著走著竟聽到後方傳來一個很熟悉的聲音，竟是「秋天剩旅行」的Danny。我常在YouTube看他拍的登山視頻，想不到今天竟能在桃山遇到他。很平易近人的Danny，馬上來合照一張 ^^ （註：上圖由志明兄提供使用）06:00，抵2.7K停機坪。 從停機坪上來後，大夥決定再讓飽受安眠藥摧殘的夥伴再休息一下。 真是辛苦兩位葛格了！ （註：上圖由志明兄拍攝及提供使用）我們應該是今天最早從山下出發的隊伍，但走到這邊已經被好幾隊給超車了。只能說~年輕就是本錢。 （註：上圖由志明兄拍攝及提供使用）看到傳說中的假山頭，得先設法上假山頭。這一段也是很操 @@~ （註：上圖由陸森大哥拍攝及提供使用）隨著海拔愈來愈高，後方的山景也逐漸浮現，美哉美哉！ 06:52，在上假山頭的途中看到「雪山圈谷」及「三六九山莊」了。 繼續翻~ 人客啊，看看這兩位小朋友，年紀這麼小也來走武陵四秀！不用想，爸媽也一定是高手中的高手！ 衝啊~ 感覺山腳下的山谷平坦處應該就是武陵農場了。 想當年傻傻的跟著大家就走上雪山主峰，回想起來覺得就是有當初的憨膽，才有今天能上「桃山」的我 @@~ 唉喔~眼前似乎是「中央尖山」和「南湖大山」。 大霸尖山、小霸尖山、東霸尖山也來報到了！ 07:53，終於看到真的「桃山」山頭了！ 08:15 終抵「桃山」。雖然與我設定的八點前要到桃山，否則不去喀拉業山的底線只差了15分鐘，但當初設下這道檻自然是有考量到我自身的狀況。即使只差15分鐘，但我覺得我的體能不足以讓我從喀拉業山走回來，加上還有四位隊有仍在努力登頂中，也不知道他們的狀況如何，故當下決定還是不去喀拉業山。山永遠都在，早去晚去的差別而已，但命只有一條，「撤退比前進更需要勇氣」這句話的涵義今天算是有體會到。 雖然基石上寫著「三」等三角點，但桃山卻擁有360度的環景大視野！ 前方的小徑，走個200公尺便是很難搶到的「桃山山屋」，還可以走去池有山與品田山。本來也有考慮是不是從「池有山」的路線下山，但後來還是決定走原路下。等明年再來拜訪品田山及池有山。屆時若能搶到山屋是最好，這樣說不定喀拉業山還有機會也去走走。 由於志明兄、巫總及克拉大師三人的體能狀況極佳，一路上都用飛的，所以他們三人決定要去喀拉業山，大夥先來合拍一張。 此時Danny也早早到了桃山，故也再請Danny入鏡一起合影 ^^ 前往喀拉業的路徑得先從桃山山頂急下切，之後便走入森林裡去。克拉大師告知，前往喀拉業山的部分路徑不明顯，且要鑽箭竹林，並不好走；同時，也並非如網路所說過了詩崙山之後較平坦好走，過了詩崙山後一樣不好走 @@~ 待送走三位勇士後，我獨自留在山頭等待其它四位還在努力往上爬的隊友。 山頂上一堆年輕人，近幾年爬山的年經人真的好多啊，如果我年輕的時候也能像他們一樣常爬山的話，現在應該就不會這麼腫了 @@~ 我的大小霸，不知今年中秋節是否能成行？ 08:51看到賢哥和歐告大蝨上來了！ 此時年輕人們也前去喀拉業，山頂上的人潮慢慢清空。 中央尖頂上蓋了一層薄紗，現階段只能遠遠的欣賞它，旁邊的南湖大山也是讓人垂涎欲滴，就等吧，總有一天要來去帝王大山享受當一日帝王的滋味 @@~ 現階段我最想去及在體能上尚有把握的還是大小霸 ^^ 辛苦俊男兄了，想必這一路上，安眠藥效不退，走來肯定是非常難受的，若不是有過人的意志力，一般人大概早早就放棄了。 09:45 下山囉~ （註：上圖由俊男兄拍攝及提供使用） （註：上圖由陸森大哥拍攝及提供使用） （註：上圖由俊男兄拍攝及提供使用） 11:55，在2.5K的黑水塘這邊休息。 無止盡的Z型防火巷下坡，陡啊！ 14:21，回到七家灣溪。 感覺這出登山口的最後200公尺，即使這麼平，腿也都快抬不起來了 @@~ 14:37，抵登山口。接下來就是踢一公里的水泥路回武陵山莊。 14:55 抵武陵橋，請路人幫我們拍個合照。 回到山莊後，速速洗澡換裝，上床躺平。直到五點時，歐告大蝨來叫我們吃飯去，吃完飯到賢哥房間喝茶，但眼皮撐沒多久就又充滿了睡意，於是喝了幾口茶後便早早回房睡覺去。而去「喀拉業山」的勇士三人組此時還在回程途中，19:30克拉大師平安回到山莊，然此時的我早已進入夢想。整整睡了12個小時，直到隔天早上六時才起床 @@~ Day 3俊男兄一大早，六點不到，就已出門拍鳥去。我則是六點過後才起床，起床後先把東西整理整理，因為今天就要回家，吃完早餐，就可以先退房去。來到山莊外的小廣場，遠眺昨天登走的桃山，心想下次再來不知何時了，一切隨緣~昨晚發佈「哈格比」颱風的海上颱風警報，所以同住山莊有一隊今天本打算登走雪山東峰的三人隊伍就無法上山了。著實感謝老天爺的配合，前二天都給了我們超好的天氣，還等我們下山後才發佈颱風警報 ^^ 山莊的早餐還不賴，一樣是吃飽不吃巧，基本該有的都有了。 退房後08:50來到停車場，猴子也來湊熱鬧。其中一隻看起來就是猴王，臉色很臭 @@~ 志明兄說先到茶園走走。 七家灣溪清澈見底，不愧是國寶魚櫻花勾鉤魩鮭的家。 接著再到茶園另一頭的兆豐橋走走。 接著進去茶莊晃晃。 階梯上見一隻好命的貓咪還在睡懶覺。 最後來找找黑天鵝。 10:30離開武陵農場。 出農場後不久，見路旁農家有在賣水蜜桃，於是下馬看看，試吃這又香又甜水蜜桃。 賢哥一手水蜜桃酒，一手水蜜桃禮盒，大豐收啊！ 12:29趁車流休息時拍拍。 看起來下午會下雨的樣子。 13:10 抵谷闗，速速找了一家餐廳，因大家都已經飢腸轆轆了。 來個鱘龍魚大餐，看吃完之後能不能晚上都嚇嚇叫 @@~ 吃完豐盛的午餐後，就直接驅車回臺中，畫下完美的句點。感謝眾好友的支持與配合，讓這次的桃喀登走活動平安順利，雖然大部分的夥伴沒辦法到喀拉業山去走走，但平安就是福。山永遠都在，這次沒走成就留待以後再去囉 ^^