影／太平洋無限海景！台東太麻里「多良車站步道」 秘境等級S步道

台東太麻里多良車站步道簡介

多良車站步道入口位於位於台九線417.5公里處，爬斜坡上至多良車站，經車站後方步道至查拉密部落。多良村為太麻里最南端的村落，分為上多良及下多良，居民多住於下多良，車站也正位於此區，車站位址原本為山坡地，兩端皆為隧道，南迴鐵路工程處特別將車站以高架設計，一樓為候車室與售票處，二樓為月台，雖於民國95年裁撤，卻也成為攝影及鐵道迷喜愛之地

路線簡介

多良車站步道入口位於位於台九線417.5公里處,海拔高度77.6公尺,步道往返0.5小時,單程距離0.5公里,高度落差10公尺

行者行程

1300點--台九線417.5公里處1310點--多良車站1315點--查拉密部落觀景台1320點--多良車站1330點--車站觀景月台1345點--台九線417.5公里處

大家好，歡迎來到周更中的S行者。這次帶大家來到台東太麻里多良車站步道，步道入口位於位於台九線417.5公里處，爬斜坡上至多良車站，經車站後方步道至查拉密部落

多良車站民國81年10月啟用後，因當地民眾使用率低，台鐵考量營運成本，於民國95年1月1日裁撤列車、不再停靠。但因車站遠眺太平洋，尤其車站位於隧道口，每每火車從隧道口出來，搭上太平洋海天一色，被譽為台灣最美火車站成為鐵道及攝影迷最嚮往的景點

而車站後方，往查拉密部落的步道景色，更是有過之而無不及，加上部落神秘太平洋黑蛇傳說，更添加故事氣氛，又是一條秘境等級的步道，就讓行者帶著大家一起健行去吧!

步道所在地太麻里鄉「太麻里」是原住民土話，意指太陽照耀肥沃的土地，是太麻里溪出海口沖積而成的肥沃三角洲平原。約千年前拜灣族始祖錢搖稿來此開荒闢，地錢搖稿是打馬族人「打馬」與「太麻」音相似乃譯稱「太麻里」，沿用至今古亦稱朝貓籬(Tjavualji)

多良村為太麻里最南端的村落，分為上多良及下多良，如今居民多住於下多良而車站，也正位於此區車站位址。原本為山坡地兩端皆為隧道，南迴鐵路工程處特別將車站以高架設計一樓為候車室與售票處，二樓為月台。雖於民國95年裁撤，卻也成為攝影及鐵道迷喜愛之地

然而今年多良車站好消息不斷，首先是今年5月鐵道局東工處表示「歷史近40年的多良1號隧道，因地殼擠壓隧道下沉，配合鐵路電氣化工程，必須新建高架鐵道，106年開始動工。新高架鐵道從瀧溪沿著邊坡緊鄰南迴公路，一直銜接到多良車站，全長2.7公里，歷時3年的工程終於完工通車。火車經過懸空行駛在曲線型新高架鐵道，宛如巨龍漂浮在海面上」

另今年6月新聞據台東縣府觀光發展處副處長王國政表示「台鐵希望將多良車站以招呼站的規模復站，並有條件的維護管理及土地活化招商。副處長王國政評估復站機會非常大，但不會是所有列車都能停靠招呼站的，規模較傾向區間車或觀光列車停靠為主復站期程，最快也要到南迴線電氣化工程結束，約民國111年3月後」二個好消息輪流傳出，相信也會帶動近年修建有成的台九線南迴公路觀光啊!

往車站後方步道往上走，便是前往查拉密部落。查拉密部落最早發源於北大武山，有一傳說為古早一條長有翅膀黑色的百步蛇，常常拍打翅膀激起浪花發出「查拉查拉」的聲音，有天飛到部落上方不小心掉到『查拉密部落』的水源地，而受傷的黑色百步蛇為了重回大海，當拍動翅膀要掙脫飛往太平洋時，衝破池塘後造成泛濫造成部落的小米田及農作物被淹沒，查拉密部落也因此登上步道。向上遷移後至日本殖民時代，日本人聽到此一傳說覺得有趣，且從部落往太平洋望去，因有洋流通過外海在太平洋上，彷彿真有一條黑蛇盤踞在太平洋，故日本人又稱查拉密為瀧部落

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