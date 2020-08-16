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超好走懶人步道！新竹「尖石後山秘境」賞壯觀瀑布溪流，還能順遊眺望抹茶山

健行筆記 / 健行筆記阿珠珠

今天要分享的旅遊景點就是位在新竹尖石玉峰村的老鷹溪步道的裡埔瀑布，裡埔瀑布又稱老鷹溪瀑布，短短的步道不到一公里的路程超適合在炎炎夏日裡來走一走，山裡面海拔高氣溫舒適加上瀑布溪流就是夏日避暑的好地方呢!還可順遊宇老，在觀景台眺望尖石鄉的抹茶山也很不錯!

 

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老鷹溪步道位在尖石鄉玉峰村，再來的路上會行經內灣和宇老等景點都可順遊，這次沒有去內灣直接開車上宇老，宇老位在新竹60縣道的20公里處，海拔高度約1450公尺， 位在尖石鄉的前後山之間，也是夏天的避暑勝地。

宇老派出所兩側的觀景台可相賞錢山和後山的美景，也是遊客的中繼點休息站，我們在觀景台欣賞這裡層層疊疊的山巒美景!這層層疊疊的山巒美景，阿珠珠稱它為尖石後山抹茶山應該也不為過吧!

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原本在派出所旁邊的廁所已經封起來了，問了指揮交通的警察在那裡有洗手間，警察先生跟我說綠木頭餐廳(就在觀景台的樓下)，記得去上洗手間要使用者付費投十元硬幣唷!

 

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上完洗手間續行在往下開約7k就可到達老鷹溪步道，登山口就在玉峰國小旁邊。

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入口處就在玉峰國小旁。

 

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步道口還有洗手間很方便。

 

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玉峰村的導覽圖

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水牛池

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老鷹溪的下游適玉峰部落，

所以老鷹溪的溪水落的飲用水源唷!

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順著溪流緩緩而上，步道坡度不高也沒有很多的階梯，沿路上有一些原住民工法的木棧道，橫跨在溪流的兩側，讓步道增色不少!

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沿路上有大大小小的小溪谷都有遊客下水去戲水，溪水很清涼但是還是要注意安全才好喔!

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半路上有一座老舊的吊橋，只有幾根竹子鋪在上頭讓人看了怵目驚心，應該不會有部落的人還在行走吧!?

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觀景台下這個小水潭感覺深不可測!提醒遊客還是不要輕易下水!

 

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步道還算平坦好走。

 

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假日來老鷹溪步道人還真的挺多的!

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但是山裡面的天氣真是瞬息萬變，怎麼說變天就變天呢?就在我到達瀑布的時候就開始下起夏日的西北雨!

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老鷹溪瀑布其實就是裡埔瀑布，泰雅語LIBU為『圍欄』意思，老鷹溪是大漢溪的水源，順李棟山陡峭而下十分壯觀，在豐水期瀑布傾瀉而下相當壯觀!

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下著雨然還有人下水游泳!真夠神勇的!真的還是要提醒朋友們要注意安全唷!

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雖然通往瀑布區的路被兩枝樹枝簡單圍住了去路，但還是檔不住遊客的熱情和想要觀瀑戲水的心情!阿珠珠也跨過去了!檔不住的誘惑!(很抱歉做了不好的示範，實在是因為瀑布太美了!)

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雨下得急又快，步道瞬間變成小溪流!雨下的又急又快溪水也迅速暴漲!也不能停留太久就速速下山!

 

 

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老鷹溪裡因為溪裡的這塊狀似鷹嘴的鷹嘴岩而得名!是不是很像鷹嘴呢?

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雨中的老鷹溪步道又是另一種味道!

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下山後連玉峰國小圍牆的排水孔也變成一個個小瀑布了!真是奇特的景觀啊!

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旅遊拍攝日期2020/07/26

 

交通資訊

【老鷹溪步道口】國道3號竹林出口下交流道，行駛120縣往尖石方向前進，

於內灣過尖石大橋右轉接竹60鄉道，行至高點經宇老派出所、觀景台，續往秀巒方向，

遇玉峰道路(竹60-1)往石磊方向，至玉峰國小，步道口即在國小旁。

 

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