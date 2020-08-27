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山林中孩子們的自然課　「東眼山」夏日生態之旅

健行筆記 / 健行筆記野孩子小樂

山林中，孩子們的自然課

對於生活在水泥建築叢林裡的孩子來說，最常聽到大人說的一句話大概是：有蟲！小心，不要去碰！家中如此，在學校也是如此，自然課本上的動物植物們成為眾多課本上需要背誦的資料。很幸運，小樂的幼兒園園長，本身就是個動植物與生態的活字典，每週總會不怕麻煩與風險地帶著孩子們進行戶外課程，一小段100公尺的路，往往可以講上數十分鐘的精彩故事，成了小樂這個都市孩子樂愛自然的重要養分。小樂與樂麻樂拔每週固定的山林之旅，也成了孩子最期待的生態之旅，每一座不同的山，總是會有許多昆蟲與動植物好朋友等著我們，看著圖鑑中的照片活生生地出現在眼前，總是帶給我們難以形容的驚喜，也非常感謝每一座山林帶給我們這麼珍貴的記憶與禮物！

第一次揪伴登山這一天特別值得紀念，與好友森森我們兩個家庭第一次相約登山，也是我們第一次和別的孩子一起上山。此行順著東眼山的自導式步道一路上行至三角點，再原路折返，沿途均有樹蔭遮蔽，也有許多的休憩點，步道輕鬆好走，是非常適合夏日與親子的避暑步道。

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我們由東眼山遊客中心起登，兩個孩子興奮地拿著遊客中心的地圖研究起來。看不看得懂不重要，開心就好。

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敏銳的生態眼，一趟豐富的生態探索之旅

此行發現，森爸有著非常敏銳的觀察力，不論披著保護色的昆蟲、躲在樹洞中的小青蛙，全都躲不過森爸的眼睛，這也讓我們這趟旅程找尋到非常多的昆蟲好朋友！孩子們不甘示弱，也拿起相機當起自然小老師，拍攝昆蟲們留下的蛛絲馬跡。

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◣拿著小相機為昆蟲好朋友拍照留念

一起上山，也要一起安全下山

『安全下山，才是完登』、『一起上山，也要一起安全下山』。這是我們每次登山，都會和小樂分享的觀念。好友們一起上山，也要一起平安歸來，才是一趟完整的旅程。託森媽、森爸與森森的福，他們用心地為小樂多準備了一份精靈的禮物，是小樂最愛的兜蟲，孩子們開心地在登頂時合影、拿著假昆蟲偽裝在大樹旁不亦樂乎，一份友情的美好時光與紀念。

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每一次旅程，都是全家人的學習與成長

這次的登山過程中，其實小樂的情緒一度因一些小事卡關，而遇到一陣亂流，溝通的過程中，也發現孩子的用語、表達已經開始複製大人的一舉一動，如同鏡子般反射我們平日不經意地大小缺點。溝通後，樂拔也跟小樂表示抱歉，大家一起加油，相互調整，一起進步，沒有什麼是大人可以做不好，卻單向要求孩子的～

享受點心，結束美好一天

一起尋寶、一起看地圖、一起吵架鬥嘴、一起尋找小動物

孩子們的開心與不開心都是如此單純，在一起分享點心的可愛模樣中，為兩家人的第一次山中旅程劃下記憶的尾聲。

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小動物好朋友們齊聚山中，滿載地生態之旅

每次返家後，我們總會一一查詢比對照片中的小動物們，腦海中存放的資料庫也日益豐富，這是山林中帶給我們的珍寶，難以單憑閱讀體驗的真實生態互動。

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◣努力金蟬脫殼中的薄翅蟬

8a05e85a65c60f96e0f4551da2f900cd.jpg◣陽明山暮蟬

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◣姬白橙燈蛾 

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短肢攀木蜥蜴

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◣偽裝成小樹枝的尺蠖，為尺蛾的幼蟲，爬行時一屈一伸，身體像弓橋般拱起。

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◣斯文豪氏赤蛙

656e7f073a3a83337072e62d9f3fab58.jpg◣艾氏樹蛙

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◣躲在樹洞中，露出眼睛瞄著我們的可愛小蛙

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◣大紅紋大蕈蟲

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◣烏來花天牛

5dbcb086923fa23d18329de97c477701.jpg黃紋三錐象鼻蟲

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◣古氏赤蛙

9a9c7ef5e17447c9a35f38555b5956c4.jpg◣笄(ㄐ一)渦蟲

30d5331c9ef6bb52b4e66ed72c18397e.jpg◣豆芫菁

f6845b4df8f39fd53618ba28d42ac734.jpg◣短腹幽蟌

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