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中國海試「點名宜蘭」：兩棲突擊艦對台灣首都防禦的挑戰

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超大「大自然冷藏庫」！不需任意門　雲霧迷漫瞬間夏天變冬天

健行筆記 / 健行筆記Chin 天天的異想世界

不需要任意門，瞬間從夏天變冬天。超大冷藏庫任你遨遊…。幸運天，山下近39度高溫，到達冷水坑時，眼前雲霧迷漫，猶如漫步在雲端。原本是超曬路徑，瞬間猶如大型冷藏室。連平常要拍個照都要排上近小時的柱子，沒人…。愛拍多久就拍多久…。有時白牆一片也很美啊！ ~七星山主、東峰~

健走路線：小油坑遊客服務站→七星山主峰→七星東峰→教育台電塔→冷水坑登山

上七星山前先感受一下大自然的生命力，噴氣孔冒著熊熊白煙，空氣中瀰漫著濃濃硫磺味，大地正在呼吸著。

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天氣好時可回望竹子湖、頂湖、大屯山的美麗景色，欣賞沿途美麗山谷。但今日只有偶爾飄來陣陣硫磺味及絲絲白煙熱氣。

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步道兩旁滿滿霧水的箭竹林

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白茫茫的七星山

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每次來最愛坐在這裡望七星山東峰的巨石...

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迷霧中的陽明山公路

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很美的迷霧森林

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步道 登山 公路

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