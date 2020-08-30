花蓮「白楊步道」親子健行好去處！飽覽水濂洞美景、峽谷溪流

從白楊步道入口到水濂洞，短短2.1公里的路程就有七個隧道，建議攜帶手電筒備用；為建水壩而開的白楊步道，整條步道沿溪而行，前段遇見的是立霧溪的支流瓦黑爾溪，後段所見則是立霧溪上游的塔次基里溪，一路極景不斷，愛壯闊者可賞峽谷溪流，喜微美者可觀山壁苔流，還有隧道中小似雨滴、大至水濂樣的大水在黑暗中傾洩而下，白楊步道到底在哪裡呢? 一起往下一探美景吧!

白楊步道屬景觀型步道 海拔:480 公尺 步道長度:2100公尺 步行時間:來回共約2小時

開車由太魯閣往天祥方向

穿越橫跨大沙溪的稚暉橋過天祥遊憩區往西行

白楊步道位於台八線168.6公里處，這個很特殊祝大家走過就一路發

天祥向西行約700m，白楊步道入口位於公路左側

經過白楊步道入口後100m處右下方有停車場，停好車人車分道沿者旁邊步道走 進入後穿越380m長的入口隧道

遊客進入洞內一定要攜帶手電筒等照明設備，且部分路徑溼滑咬小心行走，但超涼爽的隧道，真的很舒服，天然的冷氣

隧道頂有蝙蝠在睡覺不要打擾牠

出了隧道就會有種到達世外桃源的感覺，彷彿進入另一個世界，這美麗的溪流是-瓦黑爾溪

警告遊客遊白楊步道應注意有落石、毒蜂、毒蛇

白楊步道自台電施工道演變而來，路徑大致平坦好走，沿途可以欣賞陡峭的山壁、溪水，聽蟲鳴鳥叫的聲音

落石注意0.75K位置要快速通過

運氣不錯天氣真好遠方都是壯麗的景色

東方狗脊蕨普遍生長於台灣林緣山谷或溪畔邊坡，算是相當常見的蕨類物種之一

陡峭的山壁、壯麗的峽谷，較危險路段設有護欄，所以多了一層保障

0.95K位置有景觀台不過由於樹木擋住了沒甚麼景觀

走在步道上欣賞陡峭的山壁、壯麗的峽谷，大王也不禁讚嘆大自然的鬼斧神工

此為第二隧道口

蛙..水滴滴滴....

放大看一下類似鐘乳石

走過第三個隧道後就轉入塔次基里溪流域，這部份是峽谷景觀較壯麗的精華路段

九芎的硬骨頭~九芎的樹幹光華又堅硬，擁有一身硬骨頭，不過他生命的韌性也像他的枝幹一樣，是名符其實的硬骨頭

傳說中石頭疊疊堆高後就可許願，這兒多處可見願大家都能願望成真

1.3K 處，今天天氣熱美女們都撐傘，地面是碎石子及沙，難免鞋子都是灰塵

沿路都會有落石的標誌，在行走時要注意自身的安全，現在步道旁都造護欄走起來更加安全許多

走在步道上欣賞溪谷流水美景，步道沿途都是大理石峽谷

大叔 帥一下，今天是健行ㄝ，怎麼搞得裝備齊全，後背包、水壺、毛巾、頭燈....

大王裝備就簡單多了，發現兩位都穿一樣的鞋

我們很早到遊客還不算多

還好當初沒有截斷水源用做發電，不然如此美景就無法繼續下去了

今天的小春與蜜蜂，看我有戴頭燈

兩旁的岩壁好像有一股無形的力量把它們切割得如此壯麗

步道平坦好走四位美女輕鬆開心

過四個長短不一樣的隧道即達白楊橋

出隧道再進隧道，隧道內很清涼

天然急流美景與遠處的白楊瀑布，有沒有細細白白的那一條

隧道內非常陰涼偶有水珠滴下

這部分的隧道較短光線明亮許多

出這隧道白楊吊橋快到了

走出這隧道便是白楊橋遠處即是白楊吊橋

藍色幽暗的深潭水好清澈乾淨

橋下溪谷的激流非常驚險

照片是無法體驗現場的震撼，需要親自走一趟感受這裡的壯闊

白楊步道的岩層並非和九曲洞、燕子口一帶是純粹厚層的大理岩，而是交雜著黑色片岩、綠色片岩、千枚岩、變質燧石、大理岩等，水流上方的岩石較硬耐侵蝕，水流下方的岩石則較鬆軟，久而久之就形成了許多段精彩的急流與瀑布

走白陽吊橋過去欣賞白楊瀑布

從這回望剛走過的白楊橋

後方是白楊瀑布，不過今天沒有水，白楊瀑布位於三棧溪切入立霧溪的河口處，由於立霧溪的侵蝕度遠大過三棧溪，河床間形成明顯落差，造就了太魯閣國家公園已知最大最壯觀的瀑布，太魯閣族人稱它為「達歐拉斯瀑布」，意思是斷崖瀑布，訴說著三棧溪被斷崖截斷的故事

我們今天此行7人合影

山貓趴趴走~~喵

裝可愛的四位美女..喔...不是的....本來就很可愛

看出來這是什麼姿勢嗎? 三位帥哥在騎野馬..??**XXOO 一點都不像，感覺是機車熄火要用腳採發動吧!

假日人真的很多，要避開人群還真難，抓緊時機換我們合照時間

白楊吊橋旁有一涼亭空地可休息拍照

從白楊瀑布再過兩個隧道，約200公尺即可到達終點的水濂洞囉!

最後一個隧道

水濂洞前的小空地，就在這裡整裝換穿雨衣

設有石椅可以換鞋

目前水簾洞口保留之水池，係為引流洞內水流排入塔次基里溪及作為天祥地區用水取水源頭，為維護用水安全，請遊客不要進入池內戲水、污染水源。

進去水濂洞，請務必攜帶防水手電筒、防水頭燈、雨衣、防滑的鞋子。也可以攜帶防水相機進入水濂洞攝影，但是拍不拍的出來就要看相機！

好清涼喔....ㄟ小蜜蜂光著腳ㄚ呢，你還拉裙襬你是穿雨衣不是洋裝啦~

一開始沒什麼滴水，只要小心行走即可，最右側有步道不用涉水，但都來了怎能不下去玩玩呢

再來遇到水柱不間斷的從岩壁噴出，果然不負水濂洞的美名

要拍照雨衣顏色也要留意，你說鮮豔是不是比較好看吧

在洞中壁內常可看到厚厚灰灰的一層，那是因為山泉流過山壁，水中碳酸鈣長期堆積所形成的石灰華

大叔與小蝸牛有備而來沒有濕身

大王與小蜻蜓忘了把帽子戴上，拍照才想到要戴帽，可是頭都淋溼了

水濂洞的出口就是步道的終點，從這兒開始不開放

往回走囉! 隧道前有公告，棄置雨衣視同任意丟棄廢棄物，依國家公園法處罰，所以大家帶去的雨衣穿完記得帶出來

山泉水是如此的清澈透明又冰涼

腳踩冰涼山泉冷的哎唉叫卻也十分爽快，不難發現進去走過出來的人們笑容都特別燦爛興奮

水濂洞是路線終點，水簾洞主要成因為進行立霧溪水力發電計畫時，於修築此段隧道不慎挖破地下水脈，於是地下水循著岩石裂隙流出不曾間斷

大理石峽谷的絕美景觀

來到太魯閣遊玩，強力推薦一定要走走這條充滿驚喜白楊步道水濂洞

走出去後….好想再走一回呢~

步道兩側豐富的動植物及地理景觀都值得細細體驗

白楊步道為自然原野區域，沿途各隧道有不同生物棲息

好多人仰頭指指點點原來是美猴王，白楊步道加上有美猴王的水濂洞，真是名符其實，美猴王應該是肚子餓了出來覓食

白楊步道行程結束後可到天祥午餐或普渡橋、祥德寺、白衣觀音、天峰塔走走

整段白楊步道來回約2個多小時，建議大家可以攜帶一些食物及礦泉水，真的走累了，也可以在圖中的觀景平台歇一會兒....

左方為太魯閣晶英酒店，在頂樓的峽谷泳池游泳，清晨泡在恆溫水療池中，放眼望去就是太魯閣峽谷，是花蓮最值得住的飯店，但價格可就不親民了，需多花點小朋友才能享受一番

小春全程使用SONY a9單眼相機拍攝，並以5K解析度存檔，只可惜本網站上傳照片會降低解析度，希望漸漸地網站能有進步的空間，感謝大家的欣賞，再會

文字撰寫及影像紀錄：小春

2020.07.24 山貓趴趴走