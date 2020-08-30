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花蓮「白楊步道」親子健行好去處！飽覽水濂洞美景、峽谷溪流

健行筆記 / 健行筆記江勝春

從白楊步道入口到水濂洞，短短2.1公里的路程就有七個隧道，建議攜帶手電筒備用；為建水壩而開的白楊步道，整條步道沿溪而行，前段遇見的是立霧溪的支流瓦黑爾溪，後段所見則是立霧溪上游的塔次基里溪，一路極景不斷，愛壯闊者可賞峽谷溪流，喜微美者可觀山壁苔流，還有隧道中小似雨滴、大至水濂樣的大水在黑暗中傾洩而下，白楊步道到底在哪裡呢?  一起往下一探美景吧!

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白楊步道屬景觀型步道 海拔:480 公尺 步道長度:2100公尺 步行時間:來回共約2小時

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開車由太魯閣往天祥方向

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穿越橫跨大沙溪的稚暉橋過天祥遊憩區往西行

470d28a2a30a714f6b976f886267da6a.jpg白楊步道位於台八線168.6公里處，這個很特殊祝大家走過就一路發

a634b693761c4c8ea15c002f2cb8aa7e.jpg天祥向西行約700m，白楊步道入口位於公路左側

bbfc706d57fb8e9af0e96b870435ef30.jpg經過白楊步道入口後100m處右下方有停車場，停好車人車分道沿者旁邊步道走cba3125bbed26e39517c00542b1abf66.jpg進入後穿越380m長的入口隧道

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103e65a6c6961f68be7673bb25714f04.jpg遊客進入洞內一定要攜帶手電筒等照明設備，且部分路徑溼滑咬小心行走，但超涼爽的隧道，真的很舒服，天然的冷氣

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隧道頂有蝙蝠在睡覺不要打擾牠

dfbe27e3c8cab8cd3c2b882763bb1843.jpg出了隧道就會有種到達世外桃源的感覺，彷彿進入另一個世界，這美麗的溪流是-瓦黑爾溪

be1a586bef6e1f51a5df69d3e26cb00b.jpg警告遊客遊白楊步道應注意有落石、毒蜂、毒蛇

bcc07cef31be29fb0360d3f17b6d1d02.jpg白楊步道自台電施工道演變而來，路徑大致平坦好走，沿途可以欣賞陡峭的山壁、溪水，聽蟲鳴鳥叫的聲音

7701cfd5e2c57f7d17573b530b31afc8.jpg落石注意0.75K位置要快速通過

dd2f3209b2d84aa0bd8a493af6272203.jpg運氣不錯天氣真好遠方都是壯麗的景色

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東方狗脊蕨普遍生長於台灣林緣山谷或溪畔邊坡，算是相當常見的蕨類物種之一

14638c0faa155ff8c836260e48a50193.jpg陡峭的山壁、壯麗的峽谷較危險路段設有護欄所以多了一層保障

9b337f88058273229fbb1abff3b1fd61.jpg0.95K位置有景觀台不過由於樹木擋住了沒甚麼景觀

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走在步道上欣賞陡峭的山壁、壯麗的峽谷，大王也不禁讚嘆大自然的鬼斧神工

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此為第二隧道口

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蛙..水滴滴滴....

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放大看一下類似鐘乳石

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走過第三個隧道後就轉入塔次基里溪流域，這部份是峽谷景觀較壯麗的精華路段31813b54ac4629248a604b1be6e6f389.jpg

九芎的硬骨頭~九芎的樹幹光華又堅硬，擁有一身硬骨頭，不過他生命的韌性也像他的枝幹一樣，是名符其實的硬骨頭

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傳說中石頭疊疊堆高後就可許願，這兒多處可見願大家都能願望成真

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1.3K 處，今天天氣熱美女們都撐傘，地面是碎石子及沙，難免鞋子都是灰塵

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沿路都會有落石的標誌，在行走時要注意自身的安全，現在步道旁都造護欄走起來更加安全許多

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走在步道上欣賞溪谷流水美景，步道沿途都是大理石峽谷

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大叔 帥一下，今天是健行ㄝ，怎麼搞得裝備齊全，後背包、水壺、毛巾、頭燈....cf4279cef2c50a15d5600626e4215d4a.jpg

大王裝備就簡單多了，發現兩位都穿一樣的鞋

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我們很早到遊客還不算多

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還好當初沒有截斷水源用做發電，不然如此美景就無法繼續下去了

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今天的小春與蜜蜂，看我有戴頭燈

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兩旁的岩壁好像有一股無形的力量把它們切割得如此壯麗

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步道平坦好走四位美女輕鬆開心

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過四個長短不一樣的隧道即達白楊橋

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出隧道再進隧道，隧道內很清涼

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天然急流美景與遠處的白楊瀑布，有沒有細細白白的那一條

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隧道內非常陰涼偶有水珠滴下

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這部分的隧道較短光線明亮許多

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出這隧道白楊吊橋快到了

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走出這隧道便是白楊橋遠處即是白楊吊橋

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藍色幽暗的深潭水好清澈乾淨

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橋下溪谷的激流非常驚險

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照片是無法體驗現場的震撼，需要親自走一趟感受這裡的壯闊

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白楊步道的岩層並非和九曲洞、燕子口一帶是純粹厚層的大理岩，而是交雜著黑色片岩、綠色片岩、千枚岩、變質燧石、大理岩等，水流上方的岩石較硬耐侵蝕，水流下方的岩石則較鬆軟，久而久之就形成了許多段精彩的急流與瀑布

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走白陽吊橋過去欣賞白楊瀑布

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從這回望剛走過的白楊橋

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後方是白楊瀑布，不過今天沒有水，白楊瀑布位於三棧溪切入立霧溪的河口處，由於立霧溪的侵蝕度遠大過三棧溪，河床間形成明顯落差，造就了太魯閣國家公園已知最大最壯觀的瀑布，太魯閣族人稱它為「達歐拉斯瀑布」，意思是斷崖瀑布，訴說著三棧溪被斷崖截斷的故事

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我們今天此行7人合影

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山貓趴趴走~~喵

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裝可愛的四位美女..喔...不是的....本來就很可愛

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看出來這是什麼姿勢嗎? 三位帥哥在騎野馬..??**XXOO 一點都不像，感覺是機車熄火要用腳採發動吧!

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假日人真的很多，要避開人群還真難，抓緊時機換我們合照時間

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白楊吊橋旁有一涼亭空地可休息拍照

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從白楊瀑布再過兩個隧道，約200公尺即可到達終點的水濂洞囉!

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最後一個隧道

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水濂洞前的小空地，就在這裡整裝換穿雨衣

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設有石椅可以換鞋

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目前水簾洞口保留之水池，係為引流洞內水流排入塔次基里溪及作為天祥地區用水取水源頭，為維護用水安全，請遊客不要進入池內戲水、污染水源。

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進去水濂洞，請務必攜帶防水手電筒、防水頭燈、雨衣、防滑的鞋子。也可以攜帶防水相機進入水濂洞攝影，但是拍不拍的出來就要看相機！

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好清涼喔....ㄟ小蜜蜂光著腳ㄚ呢，你還拉裙襬你是穿雨衣不是洋裝啦~

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一開始沒什麼滴水，只要小心行走即可，最右側有步道不用涉水，但都來了怎能不下去玩玩呢

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再來遇到水柱不間斷的從岩壁噴出，果然不負水濂洞的美名

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要拍照雨衣顏色也要留意，你說鮮豔是不是比較好看吧

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在洞中壁內常可看到厚厚灰灰的一層，那是因為山泉流過山壁，水中碳酸鈣長期堆積所形成的石灰華

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大叔與小蝸牛有備而來沒有濕身

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大王與小蜻蜓忘了把帽子戴上，拍照才想到要戴帽，可是頭都淋溼了

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水濂洞的出口就是步道的終點，從這兒開始不開放

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往回走囉! 隧道前有公告，棄置雨衣視同任意丟棄廢棄物，依國家公園法處罰，所以大家帶去的雨衣穿完記得帶出來

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山泉水是如此的清澈透明又冰涼

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腳踩冰涼山泉冷的哎唉叫卻也十分爽快，不難發現進去走過出來的人們笑容都特別燦爛興奮

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水濂洞是路線終點，水簾洞主要成因為進行立霧溪水力發電計畫時，於修築此段隧道不慎挖破地下水脈，於是地下水循著岩石裂隙流出不曾間斷

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大理石峽谷的絕美景觀

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來到太魯閣遊玩，強力推薦一定要走走這條充滿驚喜白楊步道水濂洞

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白楊步道！結合了隧道、瀑布、吊橋、水簾洞、峽谷、河流、生態的景觀行步道非常適合親子健行

走出去後….好想再走一回呢~

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步道兩側豐富的動植物及地理景觀都值得細細體驗

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白楊步道為自然原野區域，沿途各隧道有不同生物棲息

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好多人仰頭指指點點原來是美猴王，白楊步道加上有美猴王的水濂洞真是名符其實，美猴王應該是肚子餓了出來覓食

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白楊步道行程結束後可到天祥午餐或普渡橋、祥德寺、白衣觀音、天峰塔走走aa79ae5b154dd99b6cff7aa7167d1f1f.jpg

整段白楊步道來回約2個多小時，建議大家可以攜帶一些食物及礦泉水，真的走累了，也可以在圖中的觀景平台歇一會兒....

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左方為太魯閣晶英酒店，在頂樓的峽谷泳池游泳，清晨泡在恆溫水療池中，放眼望去就是太魯閣峽谷是花蓮最值得住的飯店，但價格可就不親民了需多花點小朋友才能享受一番

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小春全程使用SONY a9單眼相機拍攝並以5K解析度存檔只可惜本網站上傳照片會降低解析度希望漸漸地網站能有進步的空間感謝大家的欣賞再會

文字撰寫及影像紀錄：小春

2020.07.24 山貓趴趴走

步道 瀑布 吊橋

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