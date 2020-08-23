飽覽遼闊景觀！「金面山、大崙頭、尾山、劍潭山」 8小時登頂4座山頭

金面山 大崙頭山 大崙尾山 劍潭山,都是台北市內湖區與士林區裡赫赫有名的郊山,四座山分布在內湖與士林的交界處的四個方位,合縱連橫構成一個錯綜複雜的登山網絡。

你可以隨意挑一座山享受山林健行,如果覺得一座山太輕鬆的,也可以任選二座山 組成難度較高的路線,如果覺得二座山還不夠過癮,那就任選三座山 來一趟難度兼具深度的縱走路線,如果覺得三缺一有點可惜,那就四座山走一圈 來趟大四喜大滿貫的挑戰路線。

最最最可貴的是,不管你要怎麼組合你的登山路線,你都可以隨時喊停 然後直接搭公車或捷運回家。

李老師暑假登山玩到瘋的行程又開始了,第一回合順利完成嘉明湖的極品路線,緊接著就用三天的時間走遍台北市的經典登山路線。

第一天開車北上 時間比較趕,所以要規劃一個省時多山的高CP值路線。於是李老師預計從內湖區的環山路登上金面山,接著從金面山走到大崙頭山以及大崙尾山,再從大崙尾山中社路的登山口搭公車到捷運站,轉搭捷運到劍潭站,最後從劍潭捷運站登上劍潭山,預計花八個小時登上四座山 包括二座小百岳。

內湖的金面山環山路登山口鄰近西湖捷運站,搭公車或捷運登山都超方便,反而開車找停車位很不方便,李老師好不容易停好車 天空卻下起了雨,還好雨勢十分鐘就停了,李老師馬上跟著絡繹不絕的山友前進登山口,大家似乎都不把烏雲密布的天空當作一回事。

沿途都有清楚指標,先朝著論劍亭方向前進。

除了人多 斯文豪氏攀蜥也很多。

步道前段全是狀況良好的階梯,即使剛下過雨 但步道卻是濕而不滑。

輕鬆走在茂密的森林裡,綠蔭下的溫度硬是比鋼筋水泥的環境少了好幾度。

指標很多 一直朝著論劍亭的方向前進,階梯的設計很符合人體工學,走起來怎麼感覺不會又喘又累。

別誤會了 這只是途中小憩的涼亭,論劍亭還在更後面的地方

只要有指標就是往論劍亭的方向前進,這讓人不禁好奇 這論劍亭是怎樣的地方??

大概踩了1公里的階梯之後景觀一變,層層疊疊的大圓石聳立在眼前,刺激有趣的攀岩挑戰開始囉!!

大圓石之後是幾乎垂直的岩壁,很陡很陡的岩壁看起來真的很嚇人。

光禿禿的大岩壁完全沒有遮蔽物,一回頭就能看遍偉大的城市景觀,但只要一回頭 雙腿就微微的顫抖~~

原本是不可能攀登上去的大岩壁,因為這些一個又一個的神奇坑洞,成了一道足以登天的石階天梯。

這裡真的是上山容易下山難,看到前面的人小心翼翼的連走帶滑往下移動,李老師心裡慶幸著是在上山而不是下山。

終於登上大岩壁的最高點,結束這段驚險有趣卻又安全的類攀岩路徑,繼續往論劍亭的方向前進。

再來攀登一段不會很難的大圓石石堆。

萬眾矚目 眾所期待的論劍亭終於出現了,果然亭如其名 自然散發一股瀟灑與霸氣。

亭子裡有一面歷史悠久的照片牆,是紀錄了登山的軌跡 也分享了登山的喜悅。

論劍亭外有二條叉路 先往剪刀石的方向前進。

山頂上是一片巨岩堆疊 亂石崩雲的景象,但在巨岩亂石之間卻是人頭攢動 好不熱鬧。

這麼多人都是為了打卡秘境 網紅熱點而來的,李老師身為教育界的資深網紅,當然是不遑多讓 直接擠進剪刀石的位置。

再往前一點 仔細欣賞這顆天外奇石,以險峻陡峭的姿態穩穩的外掛在天地山谷之間,任何人上面一站立刻氣勢湧現 瞬間變網紅!!

金面山的山頂上沒有三角點 也沒有任何的標示,倒有許多適合拍照IG熱點,站在巨石之上就能變身俾倪天地的帥氣網紅!!

就在李老師沉浸在乘風快哉的美妙感受時,山下的台北市區也沉浸在傾盆大雨之中,隨著天際的厚重烏雲逐步逼近 ,李老師還有很長的行程 所以決定快閃了。

從山頂回到論劍亭 李老師還是先顧好巴豆,寬敞座位 舒適溫度 涼爽清風 美味飯捲,此時此刻是炎熱夏日裡最無價的享受。

吃飽後就從論劍亭前的叉路往大崙尾山前進。

依照指標 沿著清楚的路徑往外雙溪的方向前進。

大部分是平路或下坡 走起來輕鬆愉快,一路上杳無人煙 走起來安靜舒服。

走到一處三叉路 路旁的鋼架涼亭竟是人聲鼎沸,從指標看來 這裡的路線十分的錯綜複雜,李老師不停留 繼續往前走。

原本的黃土泥徑變成鋪石路面,看來接下來應該是熱門的登山路線了。

走出林間步道 穿越馬路,登上另一端的階梯再次回到林間的路徑。

青翠濃綠的森林中坐落一間紅磚小廟,李老師虔誠的向土地公祈求行程平安順利。

馬上又遇到第二間土地公廟,李老師再次雙手合十 誠心祈禱~~

佈滿青苔的斑駁石階讓步道變得更加幽靜,但也變得更加濕滑難走~~

第二次穿越馬路,從另一端的石階走入另一段森林步道。

蜿蜒上升的石階伴隨著一整排青翠的綠竹林,這段步道就號稱為小溪頭森林步道。

竹林很美 竹林幽徑在中部山區很常見,但在台北市的山區似乎變得珍貴少見了。

踩著石階緩緩往上 再度走到一處三叉路,大崙頭山和大崙尾山是二個不同的方向,要先頭再尾 或是先尾在頭 就任君選擇了!

李老師決定先頭再尾,沿著平緩的碎石路徑很快就到達碧溪產道的登山口,登山口的路邊有不少的攤販提供補給。

從產業道路往上坡走 很快就看見枕木步道登山口,別猶豫直接進入!!

枕木步道也是毫不猶豫的無盡上坡,不過利用碎木鋪在步道上 既美觀又好走。

偶爾也會有幾段人工味十足的塑鋼階梯棧道,繼續咬牙揮汗 奮力向上!!

爬上階梯的盡頭後有如看見窗外的藍天,依照指標前進乘風堡觀景台~~

論劍亭和乘風堡好像武俠世界裡的二大勢力,論劍亭駐守金面山的山巔,乘風堡則是駐守在大崙頭山的山巔,各有各的死忠粉絲 但彼此只有交流沒有對抗。大崙頭山的三角點就在乘風堡旁邊,登~登~登~~登~~~李老師的第52座小百岳-海拔476公尺的大崙頭山。

山頂上有一座豪華的乘風堡 還鋪上高級石磚,空間寬敞 座位舒適 環境乾淨 景觀遼闊,金面山 觀音山 大屯山 七星山一一陳列前方。

乘風堡的二樓陽台上還有更高的鋼製瞭望台,李老師登上瞭望台 乘風遠眺 更上層樓,只是午後雷陣雨已經來襲,李老師快速擺個姿勢就趕緊撤下 以免被雷電襲身!!

從大崙頭走到大崙尾有不同的路線可供選擇,李老師在在地達人的建議下決定往大崙湖的方向走。

如預期般還是踩著石板階梯連續下坡。憑空出現一座青蛙雕像 李老師覺得莫名不解,但相逢就是有緣 還是來張合照做為紀念吧!!

混濁又迷你的大崙湖就在階梯的盡頭,有座椅可以小憩一下 但沒有旖旎的湖景可欣賞。

接著沿著大崙湖旁的碧溪產業道路回到登山口,逆著方向往回走就能到達大崙尾山,在叉路處能選擇好走的水泥路和天然的黃土路,李老師在達人大哥的帶路下選擇天然土徑。

遇到老舊的石階叉路時 就踩著石階往上。

有達人帶路很快就抵達大崙尾山的三角點。

三角點旁有一座雕樑畫棟 精緻典雅的六角涼亭,直接將大崙尾山升級成都會型公園~~

走完三座山頭之後也不用回頭了,從涼亭前的小徑一直往前就能走到中社路的登山口。

雖然步道階梯很人工 但沿途的森林很天然,輕輕鬆鬆就能一邊健行 一邊享受森林浴。

突然樹梢間響起一陣聒噪的鳥叫聲,抬頭一看竟在濃密樹縫間看見一隻台灣藍鵲,可惜這隻藍鵲不乖 張開雙翼一溜菸就飛走了,沒機會讓李主任拍下美麗的倩影。

走到中社路後就能準備搭公車前往下一站了,坐在公車站牌前 李老師不禁羨慕起台北人,山野森林就在都會生活圈裡面,只要有空 隨時就能親近山林 享受大自然!!

在公車上正好可以稍作休息,再轉搭捷運到劍潭站,一出站就能看見聳立眼前的劍潭山。

劍潭山也有很多個登山口,李老師這次要從圓山育樂中心旁的登山口出發。

這個路線應該是早期的登山路徑,幾乎都是狹窄陡斜的水泥台階。

路徑覆蓋在濃密林蔭之下,沿途老舊廟寺林立 透露出劍潭山的久遠年代。

又是漫長煎熬的踩階梯過程。

踩完老舊石階後就能接上新舖的石磚步道,還有嶄新的方向指示牌,只是這指示牌太多 看起來很凌亂。

意外拾獲一輛堅固耐用的裝甲戰車,李老師開戰車帶領同志們反攻大陸去!!

時近黃昏 從空曠處正好可以遠眺淡水的方向,金色的晚霞映襯險峻的觀音山,構成一幅令人屏息的夕照美景~~

沿途還遍布許多荒廢的私人庭院,益壽亭 長壽居 靜壽園 添壽院 增壽齋,看來劍潭山也是一座很有歷史與故事的郊山。

可惜這些建築物都被官方認定為違章建築,已經貼公告準備拆除了!!

依舊是踩著石階 拖著疲憊身體往上爬。

一座巨大雄偉的廣播站佇立在山頂上,這座紅白相間的廣播站正是劍潭山最顯眼的地標。

廣播站前有一座觀景台,舉目遠去盡是櫛比鱗次的高樓大廈,台北市的城市景觀真是令人嘆為觀止~~

繼續依照指標往三角點的方向前進。

終於 終於 終於,李老師第53座小百岳-海拔153M的劍潭山到手。

終於 終於 終於,花了將近8個小時順利登頂四座山頭,金面山 大崙頭山 大崙尾山 劍潭山,但這只是這個登山系統千百種走法的其中一種,愛山的你 發揮你的創意,規劃出一條最適合自己的路線吧!!

後記:為了感謝老天爺的保佑,李老師決定每順利完成一次登山行程,就小額捐款一次,這次就捐給台灣之心愛護動物協會,希望能為台灣的生態環境盡點心力,歡迎大家一起共襄盛舉!!