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飽覽遼闊景觀！「金面山、大崙頭、尾山、劍潭山」 8小時登頂4座山頭

健行筆記 / 健行筆記李斯特

金面山 大崙頭山 大崙尾山 劍潭山,都是台北市內湖區與士林區裡赫赫有名的郊山,四座山分布在內湖與士林的交界處的四個方位,合縱連橫構成一個錯綜複雜的登山網絡。

你可以隨意挑一座山享受山林健行,如果覺得一座山太輕鬆的,也可以任選二座山 組成難度較高的路線,如果覺得二座山還不夠過癮,那就任選三座山 來一趟難度兼具深度的縱走路線,如果覺得三缺一有點可惜,那就四座山走一圈 來趟大四喜大滿貫的挑戰路線。

最最最可貴的是,不管你要怎麼組合你的登山路線,你都可以隨時喊停 然後直接搭公車或捷運回家。

李老師暑假登山玩到瘋的行程又開始了,第一回合順利完成嘉明湖的極品路線,緊接著就用三天的時間走遍台北市的經典登山路線。

第一天開車北上 時間比較趕,所以要規劃一個省時多山的高CP值路線。於是李老師預計從內湖區的環山路登上金面山,接著從金面山走到大崙頭山以及大崙尾山,再從大崙尾山中社路的登山口搭公車到捷運站,轉搭捷運到劍潭站,最後從劍潭捷運站登上劍潭山,預計花八個小時登上四座山 包括二座小百岳。

內湖的金面山環山路登山口鄰近西湖捷運站,搭公車或捷運登山都超方便,反而開車找停車位很不方便,李老師好不容易停好車 天空卻下起了雨,還好雨勢十分鐘就停了,李老師馬上跟著絡繹不絕的山友前進登山口,大家似乎都不把烏雲密布的天空當作一回事。

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沿途都有清楚指標,先朝著論劍亭方向前進。

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除了人多 斯文豪氏攀蜥也很多。

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步道前段全是狀況良好的階梯,即使剛下過雨 但步道卻是濕而不滑。

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輕鬆走在茂密的森林裡,綠蔭下的溫度硬是比鋼筋水泥的環境少了好幾度。

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指標很多 一直朝著論劍亭的方向前進,階梯的設計很符合人體工學,走起來怎麼感覺不會又喘又累。

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別誤會了 這只是途中小憩的涼亭,論劍亭還在更後面的地方

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只要有指標就是往論劍亭的方向前進,這讓人不禁好奇 這論劍亭是怎樣的地方??

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大概踩了1公里的階梯之後景觀一變,層層疊疊的大圓石聳立在眼前,刺激有趣的攀岩挑戰開始囉!!

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大圓石之後是幾乎垂直的岩壁,很陡很陡的岩壁看起來真的很嚇人。

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光禿禿的大岩壁完全沒有遮蔽物,一回頭就能看遍偉大的城市景觀,但只要一回頭 雙腿就微微的顫抖~~

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原本是不可能攀登上去的大岩壁,因為這些一個又一個的神奇坑洞,成了一道足以登天的石階天梯。

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這裡真的是上山容易下山難,看到前面的人小心翼翼的連走帶滑往下移動,李老師心裡慶幸著是在上山而不是下山。

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終於登上大岩壁的最高點,結束這段驚險有趣卻又安全的類攀岩路徑,繼續往論劍亭的方向前進。

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再來攀登一段不會很難的大圓石石堆。

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萬眾矚目 眾所期待的論劍亭終於出現了,果然亭如其名 自然散發一股瀟灑與霸氣。

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亭子裡有一面歷史悠久的照片牆,是紀錄了登山的軌跡 也分享了登山的喜悅。

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論劍亭外有二條叉路 先往剪刀石的方向前進。

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山頂上是一片巨岩堆疊 亂石崩雲的景象,但在巨岩亂石之間卻是人頭攢動 好不熱鬧。

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這麼多人都是為了打卡秘境 網紅熱點而來的,李老師身為教育界的資深網紅,當然是不遑多讓 直接擠進剪刀石的位置。

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再往前一點 仔細欣賞這顆天外奇石,以險峻陡峭的姿態穩穩的外掛在天地山谷之間,任何人上面一站立刻氣勢湧現 瞬間變網紅!!

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金面山的山頂上沒有三角點 也沒有任何的標示,倒有許多適合拍照IG熱點,站在巨石之上就能變身俾倪天地的帥氣網紅!!

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就在李老師沉浸在乘風快哉的美妙感受時,山下的台北市區也沉浸在傾盆大雨之中,隨著天際的厚重烏雲逐步逼近 ,李老師還有很長的行程 所以決定快閃了。

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從山頂回到論劍亭 李老師還是先顧好巴豆,寬敞座位 舒適溫度 涼爽清風 美味飯捲,此時此刻是炎熱夏日裡最無價的享受。

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吃飽後就從論劍亭前的叉路往大崙尾山前進。

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依照指標 沿著清楚的路徑往外雙溪的方向前進。

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大部分是平路或下坡 走起來輕鬆愉快,一路上杳無人煙 走起來安靜舒服。

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走到一處三叉路 路旁的鋼架涼亭竟是人聲鼎沸,從指標看來 這裡的路線十分的錯綜複雜,李老師不停留 繼續往前走。

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原本的黃土泥徑變成鋪石路面,看來接下來應該是熱門的登山路線了。

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走出林間步道 穿越馬路,登上另一端的階梯再次回到林間的路徑。

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青翠濃綠的森林中坐落一間紅磚小廟,李老師虔誠的向土地公祈求行程平安順利。

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馬上又遇到第二間土地公廟,李老師再次雙手合十 誠心祈禱~~

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佈滿青苔的斑駁石階讓步道變得更加幽靜,但也變得更加濕滑難走~~

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第二次穿越馬路,從另一端的石階走入另一段森林步道。

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蜿蜒上升的石階伴隨著一整排青翠的綠竹林,這段步道就號稱為小溪頭森林步道。

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竹林很美 竹林幽徑在中部山區很常見,但在台北市的山區似乎變得珍貴少見了。

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踩著石階緩緩往上 再度走到一處三叉路,大崙頭山和大崙尾山是二個不同的方向,要先頭再尾 或是先尾在頭 就任君選擇了!

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李老師決定先頭再尾,沿著平緩的碎石路徑很快就到達碧溪產道的登山口,登山口的路邊有不少的攤販提供補給。

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從產業道路往上坡走 很快就看見枕木步道登山口,別猶豫直接進入!!

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枕木步道也是毫不猶豫的無盡上坡,不過利用碎木鋪在步道上 既美觀又好走。

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偶爾也會有幾段人工味十足的塑鋼階梯棧道,繼續咬牙揮汗 奮力向上!!

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爬上階梯的盡頭後有如看見窗外的藍天,依照指標前進乘風堡觀景台~~

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論劍亭和乘風堡好像武俠世界裡的二大勢力,論劍亭駐守金面山的山巔,乘風堡則是駐守在大崙頭山的山巔,各有各的死忠粉絲 但彼此只有交流沒有對抗。大崙頭山的三角點就在乘風堡旁邊,登~登~登~~登~~~李老師的第52座小百岳-海拔476公尺的大崙頭山。

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山頂上有一座豪華的乘風堡 還鋪上高級石磚,空間寬敞 座位舒適 環境乾淨 景觀遼闊,金面山 觀音山 大屯山 七星山一一陳列前方。

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乘風堡的二樓陽台上還有更高的鋼製瞭望台,李老師登上瞭望台 乘風遠眺 更上層樓,只是午後雷陣雨已經來襲,李老師快速擺個姿勢就趕緊撤下 以免被雷電襲身!!

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從大崙頭走到大崙尾有不同的路線可供選擇,李老師在在地達人的建議下決定往大崙湖的方向走。

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如預期般還是踩著石板階梯連續下坡。憑空出現一座青蛙雕像 李老師覺得莫名不解,但相逢就是有緣 還是來張合照做為紀念吧!!

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混濁又迷你的大崙湖就在階梯的盡頭,有座椅可以小憩一下 但沒有旖旎的湖景可欣賞。

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接著沿著大崙湖旁的碧溪產業道路回到登山口,逆著方向往回走就能到達大崙尾山,在叉路處能選擇好走的水泥路和天然的黃土路,李老師在達人大哥的帶路下選擇天然土徑。

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遇到老舊的石階叉路時 就踩著石階往上。

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有達人帶路很快就抵達大崙尾山的三角點。

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三角點旁有一座雕樑畫棟 精緻典雅的六角涼亭,直接將大崙尾山升級成都會型公園~~

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走完三座山頭之後也不用回頭了,從涼亭前的小徑一直往前就能走到中社路的登山口。

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雖然步道階梯很人工 但沿途的森林很天然,輕輕鬆鬆就能一邊健行 一邊享受森林浴。

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突然樹梢間響起一陣聒噪的鳥叫聲,抬頭一看竟在濃密樹縫間看見一隻台灣藍鵲,可惜這隻藍鵲不乖 張開雙翼一溜菸就飛走了,沒機會讓李主任拍下美麗的倩影。

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走到中社路後就能準備搭公車前往下一站了,坐在公車站牌前 李老師不禁羨慕起台北人,山野森林就在都會生活圈裡面,只要有空 隨時就能親近山林 享受大自然!!

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在公車上正好可以稍作休息,再轉搭捷運到劍潭站,一出站就能看見聳立眼前的劍潭山。

劍潭山也有很多個登山口,李老師這次要從圓山育樂中心旁的登山口出發。

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這個路線應該是早期的登山路徑,幾乎都是狹窄陡斜的水泥台階。

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路徑覆蓋在濃密林蔭之下,沿途老舊廟寺林立 透露出劍潭山的久遠年代。

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又是漫長煎熬的踩階梯過程。

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踩完老舊石階後就能接上新舖的石磚步道,還有嶄新的方向指示牌,只是這指示牌太多 看起來很凌亂。

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意外拾獲一輛堅固耐用的裝甲戰車,李老師開戰車帶領同志們反攻大陸去!!

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時近黃昏 從空曠處正好可以遠眺淡水的方向,金色的晚霞映襯險峻的觀音山,構成一幅令人屏息的夕照美景~~

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沿途還遍布許多荒廢的私人庭院,益壽亭 長壽居 靜壽園 添壽院 增壽齋,看來劍潭山也是一座很有歷史與故事的郊山。

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可惜這些建築物都被官方認定為違章建築,已經貼公告準備拆除了!!

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依舊是踩著石階 拖著疲憊身體往上爬。

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一座巨大雄偉的廣播站佇立在山頂上,這座紅白相間的廣播站正是劍潭山最顯眼的地標。

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廣播站前有一座觀景台,舉目遠去盡是櫛比鱗次的高樓大廈,台北市的城市景觀真是令人嘆為觀止~~

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繼續依照指標往三角點的方向前進。

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終於 終於 終於,李老師第53座小百岳-海拔153M的劍潭山到手。

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終於 終於 終於,花了將近8個小時順利登頂四座山頭,金面山 大崙頭山 大崙尾山 劍潭山,但這只是這個登山系統千百種走法的其中一種,愛山的你 發揮你的創意,規劃出一條最適合自己的路線吧!!

後記:為了感謝老天爺的保佑,李老師決定每順利完成一次登山行程,就小額捐款一次,這次就捐給台灣之心愛護動物協會,希望能為台灣的生態環境盡點心力,歡迎大家一起共襄盛舉!!

登山 步道 淡水

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