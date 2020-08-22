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台灣36秘境之一！新北瑞芳「南雅奇岩」奇石巨岩唯妙唯肖 濱海美景盡收眼簾　

健行筆記 / 健行筆記Gina Szutu

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在進入東北角北部濱海公路風景區，有著一連串驚艷千奇百怪的特色岩石區域，就在濱海公路81.8公里公路與海的交界處~南雅奇岩，只要車行經於此，很難忽略過~~

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從此刻，我們的旅行開始沿著濱海公路前進

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因為砂岩中的節理風化作用，造成岩石內部含鐵礦逐漸氧化，顯現出氧化鐵的帶狀花紋，散落在南雅地區隨處可見，各式各樣的地質景觀

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而岩層中沉積物交錯排列又稱為交錯岩

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而最為引人注目的這處石柱，層層相疊的樣貌，被許多遊人形容像似冰淇淋或是竹筍…. 

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走向另一側的~海崖。這是海岸受到海水波浪侵蝕，在岸邊形成的陡崖

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迴異前一天詭譎多變的天氣，從滂沱大雨~濃得化不開的霧~撥雲見日的微涼山風

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這天從爬~小百岳~雞籠山開始，就一路的藍天白雲，甚至還有些炙熱呢

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而且不論是無耳茶壺山，或是雞籠山，都是從制高點遠眺，就已經讓人讚嘆海岸線的美 

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直到現場近距離觀賞，大自然的巧奪天工顯現在各式各樣的風化奇岩上

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這天，天很藍，清澈的海水很遼闊，親自走一趟眼前這些入眼的絕美景致，不論它是被評為台灣36秘境之一，亦或是咖啡廣告中出現的場景，備受遊人青睞其來有自 ^.^

城市漫遊。 gina

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