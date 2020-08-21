新北平溪「瀑布之鄉」！抹茶色溪水、綠意包圍　4大瀑布雨後最美

2020 D0627 平溪 瀑布之鄉 雙子瀑布 嶺腳瀑布 萬寶洞瀑布 灰窯瀑布

2020.06.27 平溪國中的天空

熱到會曬昏的天氣 爬山當然是往海拔越高越涼端午連假 排了南湖群峰行前山友分享 雲稜山屋缺水要背水 這次沒搶到山屋 要背帳又要背水 那真的會掛點 取消了南湖 只能哪裡涼快哪裡去

每到夏天 平溪總是遊客最愛來玩水的地方 光想到泡在透心涼的溪水裡玩 暑意就消了一半

基隆河上游溪谷狹窄 多瀑布和急流 當基隆河流抵平溪時 溪流趨向平緩 因此就稱此地為「平溪」

平溪 素來就有 「瀑布之鄉」的美稱說說看 你去過平溪哪些瀑布呢「十分瀑布」「 嶺腳瀑布」「望古瀑布」 和 「 眼鏡洞瀑布」還有呢 還有呢 還有呢

小而美 被綠意團團包圍的 「雙子瀑布」 「雙子瀑布」有上下兩層 所以才稱做 「雙子瀑布」嗎你問我 我也不知道喔

「雙子瀑布」 底下還有一池 深潭 潭水呈抹茶色兩件事 要先說清楚 第一 : 我拍很美 你來拍不美 那是你的事跟我沒關係 嘿嘿第二 : 拍瀑布 都是大雨後 水多時來拍才美 懂嗎 !!

「雙子瀑布」 在哪呢新北市政府消防局平溪分隊旁對面小橋邊 平溪分隊旁邊有一條小溪 溪水清澈 發出嘩拉嘩拉的水聲

「雙子瀑布」 很小啦 快門按2下就 收兵 了

「平溪國中歡迎您」旁邊的平溪國中 順便看一看「馬賽克彩繪階梯」蠻酷的 拍一下吧

平溪國中 有 台灣藍鵲 而且超好拍 這隻 台灣藍鵲 自己來飛過我的頭

沒騙你 真的從我的頭上低空掠過 講白了 就是牠巴我的頭 嚇一大跳

看見沒 一副凶神惡煞 要跟我拼輸贏的模樣 收到 我閃可以吧

平溪 106 線 有階梯可以走下河邊 沿基隆河畔散步基隆河水很乾淨 河裡好像還有魚兒剛剛有一輛火車 飛快呼嘯而過 來不及按快門

「十方大法寺」 對面 有美景喔

叢山綠嶺之間 一條白色瀑布垂直流洩而下

看得出來 這是哪裡嗎

從 106 線大馬路 白鷹橋彎道旁可眺望 「嶺腳石窟大瀑布」「嶺腳車站」走一小段 就可親近 平溪區第二大瀑布 : 「嶺腳石窟大瀑布」 日頭赤炎炎 走幾步路就揮汗如雨 我只遠拍而已

再介紹一個 : 「 萬寶洞瀑布 」 我蠻喜歡這裡的人少幽靜風景美萬寶洞瀑布 就在 萬寶洞紀念公園 內公車站牌是 萬寶洞站106 線 過 「萬寶洞站公車站牌」續往前 大轉彎 立馬轉入右側一條小路 車行 約 5分鐘 就來到岔路木欄杆上掛有 「萬寶洞瀑布」的指標這裡停車 不要開下去 路很小很斜 而且很近

入口斜坡走下來 幾步路而已 抵達 已廢棄的 「萬寶洞紀念公園]

終點處 門上印有 「佛門聖地」的萬寶洞寺廟 鐵門深鎖 回走幾步路 岔路口

竹林底 拉繩步下石階

溪旁有廢棄涼亭 看得出來是昔日的萬寶洞紀念公園的觀光設施據說經娜莉颱風破壞之後而廢棄 美中不足的是 涼亭四周 溪邊草叢被丟滿垃圾亂丟垃圾的情況很嚴重真的搞不懂 「萬寶洞瀑布」開車就會到 也不用走多少路用過的烤肉用具 保特瓶 衛生紙 瓦斯罐 等等 歡樂過後就垃圾亂丟真的只能搖頭了 太差 可惜了一個美麗的景點

比起灰窯瀑布 多了幾分清靜 遊客不多

清澈見底的溪流 水太淺 溪床上大大小小 凹凹凸凸 坑坑洞洞 的 壺穴

對岸有一板拱橋 橫越溪谷 溪畔幾叢野薑花 在微風飄送中散發著淡淡的香氣

正午時分 我脫鞋把腳泡在冰涼的溪裡 清涼有勁 感覺真好真舒暢

我中毒已深 眼底都是 「抹茶色] 抹茶溪水 抹茶樹 柔美相隨

溪裡壺穴石頭滑溜 青苔密布 想接近 「萬寶洞瀑布」 要過溪 爬到上層

溪水很乾淨吧 爬上斜坡 見一大斜壁式的 「萬寶洞瀑布」 今天水量不豐 瀑布底是一水潭 水色呈翡翠綠

潭水有深有淺 幽深清澈 潭裡立著幾塊岩石高出水面 平靜水面 印著藍天倒影 若隱若現

偶爾風吹 激起一圈圈的漣漪

一對小情侶 悠悠然獨享著潺潺的瀑布流水聲 彷彿置身在一幅美麗的風景裡

陽光是最佳的調色筆 溪水隨著光線深淺 變換著深綠 淺綠 墨綠 還有抹茶綠

灰窯溪谷 落差不大 沒有巨岩或是深潭平緩的溪谷 夏天來這裡玩水 朔溪 肯定很棒又是一處避暑的好地方

青山綠水 天光水影 看水瀑深幽 甚為愜意

原路回到岔路口 順著產業道路續往前走

一條山徑沿山壁而行 走到底 原來是 「萬寶洞瀑布」 的瀑頂 盡是壺穴地景石階旁有漆成白色的扶手欄杆 本想往下拍攝見一條很長 帶著紅色線條的蛇 沿著瀑頂快速滑向下方x 的 看不清楚是啥蛇 快閃

除了 「萬寶洞瀑布」 灰窯溪 附近還有二個瀑布「石硿子瀑布」 要走石硿子古道 今天太熱 等下就去 「灰窯 瀑布」我以前去過「石硿子瀑布」

還想去找 現在很夯的 「灰窯瀑布」也是開車就會到喔

106 線 「 圳口站 」公車站往右 路口有一指標往 「灰窯」開車到 「 灰窯二號橋 」過橋續行 發現路邊停了很多車 找個較寬的路段停好車 路邊立有 「水深危險」的警告標示看見沒 旁邊有一個石階 往下走

「灰窯瀑布」 一共有2處 只差幾百公尺 運煤橋下方 落差約6公尺的灰窯瀑布 好多人在玩水

灰窯瀑布 水質乾淨 開車就會到 所以人很多

還有帶狗來玩水的

「灰窯瀑布 」 蠻多外國人來玩水 是紅到國外嗎

「灰窯瀑布」第二處 往前一小段 路邊也有 「水深危險」的警告標示 旁邊有一小山路 小陡

好大的深潭 儼然就是一個大的山中游泳池

看到前輩分享 :萬寶洞瀑布、平溪子山、青林山、畝畝山、灰窯瀑布O型下載前輩分享的航跡 本來想照個走一個 0天氣實在是太熱 走幾步就冒汗 索性開車探探瀑布等天氣涼些 再來走步道

原文出處

延伸閱讀：2015-0613 石硿子古道