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遺世仙境！嘉義夢幻奇景「水漾森林」二天一夜，一睹枯木湖中倒影

健行筆記 / 健行筆記Abo阿寶｜登山．攝影．旅遊

嗨，我是阿寶！最近週末放假總喜歡往山裡跑，即便在都市也喜歡望向窗外，看遠方的山。在瑞士的日子裡愛上爬山，回台灣後發現我們很幸運，這裡的山好美。

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這次的水漾森林之旅，全靠我三寸不爛之舌，連哄帶騙地慫恿中學時期的好友，要在25歲以前挑戰自己、給自己一個難忘的回憶…blabla，才成行的。結果還真的被我說中，第一天因為遇到強烈的午後雷陣雨，在暴雨中行走的經驗成了這次最難忘的回憶。

今天的文章內容包含水漾森林簡介杉林溪門票資訊行程建議詳細路程紀錄

水漾森林

水漾森林是嘉義縣阿里山鄉山區的一座堰塞湖。1999年921大地震後，嘉義豐山風景區附近石鼓盤溪上游因河道受阻，形成長約1公里、寛約200公尺的堰塞湖。杉林因長期泡水頹圮枯死，群體的死亡姿態在水中倒映出凋亡之美，因此有了「水漾森林」如夢似幻的名字。（資料來源：維基百科

行程概覽

  • 日期：2020/05/16(六)～2020/05/17(日) 天氣晴☀️＋午後雷陣雨雷⛈️

  • 人數：6人親友團，另外還有其他8位團員（這次報名玉山登山社的商業團，配1位領隊兼嚮導）

  • 難度：中

  • 距離：單程11.8公里，由杉林溪森林生態渡假園區內的仁亭登山口起登，原路來回

  • 時程：去程7小時、回程5小時，不經鹿屈山從仁亭登山口起登後，會一路向上爬升400公尺，有緩坡、也有陡上；一直到10k好漢坡之後，才會轉為下坡，一路下切到水漾森林。下圖左邊一開始的上升幅度較陡，是因為從仁亭登山口走四段捷徑陡上到1.8k三岔口，但另外也可以選擇走較為平緩的水泥路上去。阿寶比較推薦水泥路哦！一來是可以趁這段緩上讓身體慢慢熱起來，二來也可以讓身體習慣負重的感覺。

afc2a967a4416db246bfca2f129219da.jpg圖片來源：健行筆記

行程建議

  • 夏季山區容易有午後雷陣雨，務必攜帶雨具

  • 若出發當日或前幾天有強降雨，會導致水漾森林進水口的溪水水位上漲，可以改穿雨鞋前往

  • 2.7k~10k的林道常有咬人貓和茂密蘆葦，建議穿長袖和手套保護自己

  • 10.8k~11.8k陡下有許多地方需要拉繩，配戴手套較好施力

  • 水漾森林紮營地充滿凹凸不平的石頭，追求睡眠品質的話記得自備睡墊

  • 進入杉林溪森林生態渡假園區須付門票和停車費，搭乘遊園車也要另外買票

詳細記錄

▾▾ 早上8點從台中出發，約10點抵達杉林溪森林生態渡假園區。門票250元/人、停車費100元/車。我們把車停在主題會館，改搭遊園車至仁亭登山口。記得上車時跟司機說要去仁亭登山口，司機才會特別在那邊停車，不然仁亭是沒有站牌的喔！

▾▾ 抵達仁亭時，親友團的竣哥突然發現自己汽車大燈沒關，急忙從仁亭奔下去處理，而嚮導決定讓其他團員先走寬廣的水泥林道上去，大夥相約在1.8k的三岔口集合。我們六人則是等竣哥回來後，10:48由嚮導率隊走四段捷徑追上其他團員。

▾▾ 走了三段捷徑之後，在林道遇到先行的四位團員。看！這水泥路又寬又平，滿好走的。

▾▾ 嚮導想盡快追上最前面的團員，繼續帶我們走第四段捷徑，這段的長度比較長，沿路有登山條

▾▾ 11:23抵達1.8k的三岔路口，右上往鹿屈山，我們取直行走林道往水漾森林。在這邊簡單吃點零食、等待所有團員都到齊後，大夥便揹上行囊繼續前進。從仁亭登山口0k至2.7k的水泥林道屬於緩坡向上，相對簡單好走，可以趁這段路調節呼吸，讓身體習慣負重的感覺。

▾▾ 2.7k到10k好漢波的山徑時寬時窄，偶爾也要跨越小溪谷。更重要的是，這段路有大量咬人貓和蘆葦，建議穿長袖和戴手套！這次親友團的小佳和阿友都在山徑狹小的地方，不慎碰到咬人貓?... 據他們的說法是像被針扎到，非常痛，如果有咬人貓的小針卡在肉裡面，要把它拔出來才會比較舒服一點。

▾▾ 12:00開始聽到遠方傳來雷聲，不久後開始下雨，夏季的午後雷陣雨來得真是準時啊！

▾▾ 14:10抵達廢棄有水工寮。一路雨越來越大，我們在工寮這邊重新調整著裝，等待雨勢變小再出發。後來下山才發現原來這場雨是氣象局豪雨等級…怪不得每個人都成了落湯雞。

▾▾ 山徑開始積水，我穿雨鞋沒問題，但穿登山鞋的夥伴就要開始找踩點了。

▾▾ 15:10抵達好漢波，好漢坡已經變成瀑布（崩潰）。好漢坡看似陡峭，但由於長度不長，約10分鐘即能爬到好漢坡頂。

▾▾ 好漢坡之後是一段愉快的杉林緩下，同時雨慢慢變小，大家緊繃的神經也漸漸放鬆，又開始嘰嘰喳喳聊起天來。

10.8k至11.8k的最後這一公里，是一連串的大石頭與樹根路陡下，多處跨幅較大、需要拉繩，可以把手套戴起來，會比較好施力喔。

▾▾ 最後快抵達水漾森林時，山徑變成茂密的叢林和各式低矮蕨類，莫名有種走在亞馬遜雨林探險的感覺。

▾▾ 就在我們距離水漾森林不到10公尺的地方，看到了一個讓同行友人崩潰的景象——水深過踝的大水窪！友人內心OS：「整路踩點找得那麼辛苦，好不容易保持鞋內乾燥到終點，以為自己安全下莊的時候卻半路殺出程咬金！」但也沒辦法，要到達營地就必須越過這水窪，索性牙一咬踩下去了。

▾▾ 17:40終於抵達11.8k水漾森林啦！看看阿友臉上的表情，那是興奮還是瘋了，我看不出來。我們抵達時間算晚，已經有超過十組人馬搭好帳篷了，照片內看到的帳篷都是山友自組團，而商業團全部集中在後方上游的空地。

▾▾ 我們繼續往上游走，橫越溪流後抵達紮營地。五月的溪水依舊很冰。

今天商業團一共有20帳，由雲豹登山隊統一負責伙食、帳篷和睡袋。帳篷下面遍佈大大小小的石頭，強烈推薦自備睡墊，睡起來會舒服很多。

▾▾ 清晨四點多，天微亮，還看得到一些星星。

▾▾ 拉著小象到湖邊蹓躂，清晨五點的水漾森林很是靜謐。我們在湖邊隨意拍照，等待天空慢慢亮起（還有早餐的到來），這才發現自組團居然也有20帳，週末這裏果然很熱鬧啊。

▾▾ 7:00的水漾森林，是藍色的。看著這片枯木在湖中的倒影，我想大家願意跋山涉水走了快12公里，就是為了一賭此刻的丰采吧。

▾▾ 拍完團體照後，大家紛紛背起行囊，啟程回家。昨晚被暴雨和溪水浸濕的鞋子既然沒乾，現在也就可以心無掛礙地渡溪了。

▾▾ 昨日的陡下變成今日的陡上，撐過這1k，後面就輕鬆了。

▾▾ 我非常喜歡陽光灑落林間的景象。上坡喘的時候，都會停下腳步拍拍照、歇口氣。

▾▾ 8:30抵達三岔路口，左上往鹿屈山，我們走右邊較平緩的林道（原路）。3分鐘後即是好漢坡，昨天暴雨而成的好漢坡瀑布已不見蹤影。

▾▾ 9:27抵達廢棄有水工寮。

▾▾ 還是提醒一下，2.7k~10k這段常常有茂盛蘆葦和咬人貓，建議穿長袖和手套保護自己，避免被割傷喔！我們其實一開始沒有把蘆葦放在心上，也因為天氣炎熱，不想穿長袖；直到小象被蘆葦割出長長一道傷口，大家才老老實實套上長袖。

▾▾ 平緩的林道加上樹蔭遮蔽，走起來真的很舒服！

11:45回到仁亭登山口，這次我們沒有走捷徑，改走水泥林道下山。之後沿柏油路往下步行約5分鐘抵達花卉中心，轉搭接駁車回到主題會館（停車場）。

後記

水漾森林沿路都有里程標示，捷徑和好漢坡之後的山徑雖然路跡較不明顯，但也可以利用登山條判斷行進方向。當然還是會建議出發前先下載好GPX軌跡檔和離線地圖，隨時檢查自己是否走在正確的道路上。

另外，由於二天皆有約12公里的路要走，建議出發前在山下多鍛鍊基本體能。像這次同團的成員中，有一個女生在一開始走水泥林道時便覺得很喘，步速極慢，嚮導中途有問她要不要折返下山，但她仍然堅持繼續行程，最後19:30才抵達營地，等於是最後下切到水漾森林的陡下路段，大部分都是摸黑行走的，這對於沒有夜爬經驗的人來說滿危險的。山下的訓練包含重訓、有氧運動，或是週末也可以到附近的郊山走走也都很好。

最後也要提醒大家，自己的垃圾記得帶下山；每個人都努力落實無痕山林，山才能永遠美麗呀！

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登山 瀑布 阿里山

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