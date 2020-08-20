遺世仙境！嘉義夢幻奇景「水漾森林」二天一夜，一睹枯木湖中倒影

嗨，我是阿寶！最近週末放假總喜歡往山裡跑，即便在都市也喜歡望向窗外，看遠方的山。在瑞士的日子裡愛上爬山，回台灣後發現我們很幸運，這裡的山好美。

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這次的水漾森林之旅，全靠我三寸不爛之舌，連哄帶騙地慫恿中學時期的好友，要在25歲以前挑戰自己、給自己一個難忘的回憶…blabla，才成行的。結果還真的被我說中，第一天因為遇到強烈的午後雷陣雨，在暴雨中行走的經驗成了這次最難忘的回憶。

今天的文章內容包含水漾森林簡介、杉林溪門票資訊、行程建議和詳細路程紀錄。

水漾森林

水漾森林是嘉義縣阿里山鄉山區的一座堰塞湖。1999年921大地震後，嘉義豐山風景區附近石鼓盤溪上游因河道受阻，形成長約1公里、寛約200公尺的堰塞湖。杉林因長期泡水頹圮枯死，群體的死亡姿態在水中倒映出凋亡之美，因此有了「水漾森林」如夢似幻的名字。（資料來源：維基百科）

行程概覽

日期：2020/05/16(六)～2020/05/17(日) 天氣晴☀️＋午後雷陣雨雷⛈️

人數：6人親友團，另外還有其他8位團員（這次報名玉山 登山 社的商業團，配1位領隊兼嚮導）

社的商業團，配1位領隊兼嚮導） 難度：中

距離：單程11.8公里，由杉林溪森林生態渡假園區內的 仁亭登山口 起登，原路來回

起登，原路來回 時程：去程7小時、回程5小時，不經鹿屈山從仁亭登山口起登後，會一路向上爬升400公尺，有緩坡、也有陡上；一直到10k好漢坡之後，才會轉為下坡，一路下切到水漾森林。下圖左邊一開始的上升幅度較陡，是因為從仁亭登山口走四段捷徑陡上到1.8k三岔口，但另外也可以選擇走較為平緩的水泥路上去。阿寶比較 推薦水泥路 哦！一來是可以趁這段緩上讓身體慢慢熱起來，二來也可以讓身體習慣負重的感覺。

圖片來源：健行筆記

行程建議

夏季山區容易有午後雷陣雨，務必攜帶 雨具

若出發當日或前幾天有強降雨，會導致水漾森林進水口的 溪水水位上漲 ，可以改穿 雨鞋 前往

，可以改穿 前往 2.7k~10k的林道常有 咬人貓 和茂密 蘆葦 ，建議穿長袖和手套保護自己

和茂密 ，建議穿長袖和手套保護自己 10.8k~11.8k陡下有許多地方需要拉繩，配戴 手套 較好施力

較好施力 水漾森林紮營地充滿凹凸不平的石頭，追求睡眠品質的話記得 自備睡墊

進入杉林溪森林生態渡假園區須付 門票和停車費 ，搭乘遊園車也要另外買票

詳細記錄

▾▾ 早上8點從台中出發，約10點抵達杉林溪森林生態渡假園區。門票250元/人、停車費100元/車。我們把車停在主題會館，改搭遊園車至仁亭登山口。記得上車時跟司機說要去仁亭登山口，司機才會特別在那邊停車，不然仁亭是沒有站牌的喔！

▾▾ 抵達仁亭時，親友團的竣哥突然發現自己汽車大燈沒關，急忙從仁亭奔下去處理，而嚮導決定讓其他團員先走寬廣的水泥林道上去，大夥相約在1.8k的三岔口集合。我們六人則是等竣哥回來後，10:48由嚮導率隊走四段捷徑追上其他團員。

▾▾ 走了三段捷徑之後，在林道遇到先行的四位團員。看！這水泥路又寬又平，滿好走的。

▾▾ 嚮導想盡快追上最前面的團員，繼續帶我們走第四段捷徑，這段的長度比較長，沿路有登山條。

▾▾ 11:23抵達1.8k的三岔路口，右上往鹿屈山，我們取直行走林道往水漾森林。在這邊簡單吃點零食、等待所有團員都到齊後，大夥便揹上行囊繼續前進。從仁亭登山口0k至2.7k的水泥林道屬於緩坡向上，相對簡單好走，可以趁這段路調節呼吸，讓身體習慣負重的感覺。

▾▾ 2.7k到10k好漢波的山徑時寬時窄，偶爾也要跨越小溪谷。更重要的是，這段路有大量咬人貓和蘆葦，建議穿長袖和戴手套！這次親友團的小佳和阿友都在山徑狹小的地方，不慎碰到咬人貓?... 據他們的說法是像被針扎到，非常痛，如果有咬人貓的小針卡在肉裡面，要把它拔出來才會比較舒服一點。

▾▾ 12:00開始聽到遠方傳來雷聲，不久後開始下雨，夏季的午後雷陣雨來得真是準時啊！

▾▾ 14:10抵達廢棄有水工寮。一路雨越來越大，我們在工寮這邊重新調整著裝，等待雨勢變小再出發。後來下山才發現原來這場雨是氣象局豪雨等級…怪不得每個人都成了落湯雞。

▾▾ 山徑開始積水，我穿雨鞋沒問題，但穿登山鞋的夥伴就要開始找踩點了。

▾▾ 15:10抵達好漢波，好漢坡已經變成瀑布了（崩潰）。好漢坡看似陡峭，但由於長度不長，約10分鐘即能爬到好漢坡頂。

▾▾ 好漢坡之後是一段愉快的杉林緩下，同時雨慢慢變小，大家緊繃的神經也漸漸放鬆，又開始嘰嘰喳喳聊起天來。

10.8k至11.8k的最後這一公里，是一連串的大石頭與樹根路陡下，多處跨幅較大、需要拉繩，可以把手套戴起來，會比較好施力喔。

▾▾ 最後快抵達水漾森林時，山徑變成茂密的叢林和各式低矮蕨類，莫名有種走在亞馬遜雨林探險的感覺。

▾▾ 就在我們距離水漾森林不到10公尺的地方，看到了一個讓同行友人崩潰的景象——水深過踝的大水窪！友人內心OS：「整路踩點找得那麼辛苦，好不容易保持鞋內乾燥到終點，以為自己安全下莊的時候卻半路殺出程咬金！」但也沒辦法，要到達營地就必須越過這水窪，索性牙一咬踩下去了。

▾▾ 17:40終於抵達11.8k水漾森林啦！看看阿友臉上的表情，那是興奮還是瘋了，我看不出來。我們抵達時間算晚，已經有超過十組人馬搭好帳篷了，照片內看到的帳篷都是山友自組團，而商業團全部集中在後方上游的空地。

▾▾ 我們繼續往上游走，橫越溪流後抵達紮營地。五月的溪水依舊很冰。

今天商業團一共有20帳，由雲豹登山隊統一負責伙食、帳篷和睡袋。帳篷下面遍佈大大小小的石頭，強烈推薦自備睡墊，睡起來會舒服很多。

▾▾ 清晨四點多，天微亮，還看得到一些星星。

▾▾ 拉著小象到湖邊蹓躂，清晨五點的水漾森林很是靜謐。我們在湖邊隨意拍照，等待天空慢慢亮起（還有早餐的到來），這才發現自組團居然也有20帳，週末這裏果然很熱鬧啊。

▾▾ 7:00的水漾森林，是藍色的。看著這片枯木在湖中的倒影，我想大家願意跋山涉水走了快12公里，就是為了一賭此刻的丰采吧。

▾▾ 拍完團體照後，大家紛紛背起行囊，啟程回家。昨晚被暴雨和溪水浸濕的鞋子既然沒乾，現在也就可以心無掛礙地渡溪了。

▾▾ 昨日的陡下變成今日的陡上，撐過這1k，後面就輕鬆了。

▾▾ 我非常喜歡陽光灑落林間的景象。上坡喘的時候，都會停下腳步拍拍照、歇口氣。

▾▾ 8:30抵達三岔路口，左上往鹿屈山，我們走右邊較平緩的林道（原路）。3分鐘後即是好漢坡，昨天暴雨而成的好漢坡瀑布已不見蹤影。

▾▾ 9:27抵達廢棄有水工寮。

▾▾ 還是提醒一下，2.7k~10k這段常常有茂盛蘆葦和咬人貓，建議穿長袖和手套保護自己，避免被割傷喔！我們其實一開始沒有把蘆葦放在心上，也因為天氣炎熱，不想穿長袖；直到小象被蘆葦割出長長一道傷口，大家才老老實實套上長袖。

▾▾ 平緩的林道加上樹蔭遮蔽，走起來真的很舒服！

11:45回到仁亭登山口，這次我們沒有走捷徑，改走水泥林道下山。之後沿柏油路往下步行約5分鐘抵達花卉中心，轉搭接駁車回到主題會館（停車場）。

後記

水漾森林沿路都有里程標示，捷徑和好漢坡之後的山徑雖然路跡較不明顯，但也可以利用登山條判斷行進方向。當然還是會建議出發前先下載好GPX軌跡檔和離線地圖，隨時檢查自己是否走在正確的道路上。

另外，由於二天皆有約12公里的路要走，建議出發前在山下多鍛鍊基本體能。像這次同團的成員中，有一個女生在一開始走水泥林道時便覺得很喘，步速極慢，嚮導中途有問她要不要折返下山，但她仍然堅持繼續行程，最後19:30才抵達營地，等於是最後下切到水漾森林的陡下路段，大部分都是摸黑行走的，這對於沒有夜爬經驗的人來說滿危險的。山下的訓練包含重訓、有氧運動，或是週末也可以到附近的郊山走走也都很好。

最後也要提醒大家，自己的垃圾記得帶下山；每個人都努力落實無痕山林，山才能永遠美麗呀！

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