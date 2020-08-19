一路走在稜線上！「郡大山」行前準備、單攻時程紀錄、攜帶裝備一次看

嗨，我是阿寶！最近週末放假總喜歡往山裡跑，即便在都市也喜歡望向窗外，看遠方的山。在瑞士的日子裡愛上爬山，回台灣後發現我們很幸運，這裡的山好美。

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睽違了半年多，2020年的百岳計畫終於在上個週末重新開張啦！

有鑒於去年在奇萊南峰和合歡群峰上的滿滿白牆，我們這次的策略是以天氣為第一優先，氣象預報一週後是晴天才會動身預約接駁、申請入山證及保險。看到網路上滿滿的分享文說郡大山是一個坐車比爬山累的百岳，實際去過之後倒覺得其實坐車跟爬山都不會太累，真的很適合新手來！

今天的文章內容包含單攻郡大山所需的行前準備、詳細路程紀錄和攜帶裝備。

行程概覽

日期：2020/05/08 (五) 晴時多雲

人數：7人

距離：單程3.7公里，原路來回

時程：05:00 台中高鐵站集合出發 →（南投縣信義鄉7-11休息10分鐘）→ 06:30 郡大林道0k → 07:35 抵達郡大林道23k檢查哨 → 07:50 檢查哨開放通行 → 08:20 抵達郡大林道32k登山口 → 08:45 郡大登山口啟登 → 09:10 望鄉山（小休10分鐘）→ 10:40 郡大北峰（小休10分鐘）→ 11:30 郡大山3265m（大休＋午餐）→ 12:45 從郡大山折返 → 13:25 郡大北峰（小休10分鐘） → 14:43 望鄉山 （小休10分鐘）→ 15:15 郡大登山口（大休20分鐘）→ 17:40 郡大林道0k → 19:00 台中高鐵站

行前準備

1. 包車接駁

由於郡大林道路況不是很好，多數人會選擇找接駁包車前往登山口。這次我預約的是有網友推薦的劉先生，台中出發一車$7,000元，最多可載7位乘客。一開始我以為劉大哥只有一人在做接駁、而且只能從台中出發，但當天聽他說才知道他那邊有大約20台車，從山下接駁也沒問題。

劉大哥開車很穩，在遇到路面大坑洞時都會減速通過，過彎也是順順地就開過去了；甚至爬完回到登山口時，還準備了飲料和餅乾給我們享用，超級貼心的啦！我們只有在早晨要進入郡大林道前吃過暈車藥，來回都沒有暈車。

2. 入山申請

搞定交通問題後，就可以去警政署網站申請入山許可證囉。現在入山之日前3日至124日內，都可以透過網路提出個人或多人申請，我們這團分別送了4張單，都是隔天就審核好了，速度很快！通過審核之後，也別忘了印出來隨身攜帶備查。

3. 登山保險

另外根據南投縣政府的規定，登郡大山是需要投保登山綜合險的。經過一翻研究後，我們選擇了可以線上投保多人的富邦產險，一天保費最低$91元，線上投保再9折。大家可以多比較看看，或找自己習慣的保險公司辦理。（延伸閱讀：【登山準備】登山綜合保險｜各縣市規範｜線上投保教學）

富邦產險：可以線上多人投保

國泰產險：只能臨櫃辦理

兆豐保險：只能線上本人投保

4. 離線地圖和登山計畫書

離線地圖也是不可或缺的一環。爬山途中常常會沒有訊號，提前下載好離線地圖，可以讓我們隨時檢查自己有沒有走對，也可以看一下究竟還有多久才會到下個休息點。

最後，還有登山計畫書。我覺得撰寫登山計畫書是一個很棒的準備過程，透過資訊蒐集，會更了解行程細節，包含行車路線、山岳介紹、路線規劃、預計時間、特殊地形，甚至撤退計畫與留守人安排等等，讓整趟旅程更安全可靠，回來也可以檢討自己的計畫書是否有需要修正的地方，讓計畫更貼近實際情況。如果想參考這次郡大單攻的登山計畫書，歡迎留言email給我，我再寄word檔給你參考。在此非常感謝粉圓妹熱心分享模板，不然老實說我還真不知道該怎麼下筆。

詳細時程介紹

05:00 台中高鐵站集合出發，進入郡大林道前有在仁愛鄉7-11小休10分鐘，吃早餐＋吞暈車藥。

06:30 進入郡大林道，開始搖搖晃晃的顛簸車程。郡大林道0k~23k有少數水泥地，路況比23~32k略好（後者多為石頭路，林道上有很多稜角分明的石塊）。我覺得這段路滿像在玩碰碰車的，大多是上下的晃動，沒有想像中暈。

07:35 抵達郡大林道23k檢查哨，我們是第四台車也是最後一台，還有一位男生騎Mii上來，非常勇猛！柵欄上寫的開放時間是08:00~17:00，中間午休時間不開放。我們在這裡先上洗手間，天氣好的話還能從這裡看到玉山喔！林務局的人在07:50讓我們入山，今天爬郡大的人很少，最多不超過三十人。

▾▾郡大林道23k檢查哨

28k附近有個營地，有些人會選擇下午上山於此紮營，32k登山口和33.5k處也有空地，在大自然中睡上一宿後，隔日一早即可起登。

08:20 抵達郡大林道32k登山口，整裝準備出發。附近有個簡易工寮可以上廁所。

08:45 登山口起登，迎面而來的是一段陡上的森林山徑。郡大山沿路沒有木樁標示里程數，但登山條已足夠辨識路徑。

▾▾郡大山登山口

09:10 望鄉山三角點3007m，小休10分鐘。三角點位於望鄉山雨量觀測計後方約10公尺的地方，有約120度的展望。望鄉山與郡大山北峰之間有兩處難度不高的攀岩地形，不用拉繩也可以順利通過。

▾▾望鄉山三角點

▾▾望鄉山展望，今天雲層又高又厚啊！

茂密的箭竹可以算是郡大山的特產吧！怕一直被箭竹鞭打的話，可以考慮戴上手套、帽子，甚至是面罩?

▾▾永無止盡的箭竹林

▾▾這顆石頭很好拍，但有懼高症的我腳其實很抖

▾▾一路都走在稜線上

10:40 郡大北峰3241m，小休10分鐘。山頂無三角點，展望佳。前一週爬苗栗加里山的時候，遇到熱心山友提醒郡大北峰的標高紙因為風大被收在附近的灌木叢裡，但當天我們抵達郡大山北峰時，那張薄薄的紙已經殘破不堪，反倒有顆石頭就放在最高點的地方讓大家拍照留念。

由望鄉山至郡大北峰的路程走得比我們原先規劃還久，休息完後便重新上包，加緊腳步往郡大山邁進。此段還會經過一處攀岩及一座假山頭。

11:30 郡大山三角點3265m，在此享用午餐。同行小猴前晚還很貼心地在群組問有沒有人需要熱水煮泡麵，他會帶爐頭和瓦斯上山煮水，大夥一聽都急忙舉手說要+1，不假思索地放棄原本麵包飯糰的午餐計畫。小猴在山頂還熬了黑糖薑茶分送給大家享用，能在高山上喝到熱騰騰的飲品實在是幸福啊。

郡大山三角點有360度展望，可惜不是出大景的日子，對面玉山山頭被雲層蓋住，而海拔較低的地方能見度還不錯。

12:45 從郡大山折返。這次出團7人，其中有3位是第一次碰面的新朋友。我們在山頂上圍成一個小圈圈，介紹自己最近爬過的山、彼此交流心得，也因此話題打開，下山的路程都是邊走邊聊。

13:25 郡大北峰，小休10分鐘。下山的天氣很不錯，偶爾陽光灑落，還看得見藍天白雲。

14:43 望鄉山，小休10分鐘。走到這邊時，雲已經蓋住對面大半的山，索性不拍照了。

15:15 郡大登山口，全員順利完登！整理裝備、享用劉大哥準備的小點心後，即乘著得利卡開心回家。

回程抵檢查哨時，陽光和藍天都出來了

17:40 郡大林道0k19:00 台中高鐵站

攜帶裝備

防水登山帽：迪卡儂

長袖排汗衣：迪卡儂

防風防潑水外套：Hilltop

運動褲：Skechers

雨褲：Columbia

登山鞋：迪卡儂

登山包和防雨背包套：迪卡儂

登山杖：迪卡儂

頭燈：Black Diamond

水：1000ml

行動糧：Snickers、果凍、酸梅、餅乾

早餐：三明治、香蕉

午餐：麵包

暈車藥、高山症用藥

垃圾袋

入山證及名冊

登山綜合險保單及名冊

後記

回程的路上，我開始思考為什麼自己會愛上爬山。以前是為了沿路的風光與山上的壯闊景致，還有自己被山溫柔抱著的感動；而從前一週去完苗栗加里山後，我學會了享受手腳並用，穿越溪谷、攀爬岩石的快樂。

郡大山對我的意義又不同了。

第一次當百岳主揪。也許是禮拜五的關係，找了一輪認識的人後還沒把包車人數湊滿，於是上臉書社團找共乘夥伴，幸運地找到的三位夥伴都很好，我們初次相見、沒有言明，卻一起攜手走完了整段旅徒，誰也沒獨自走在前方、誰也沒被落下。

第一次寫登山計畫書。以前都是跟著公司山野社或參加商業團，準備好裝備、看幾篇網友分享的心得遊記便出發了。但這樣不夠呀，我想著要讓自己變得更強、能獨當一面，決定趁這次單攻入門級百岳來練習寫登山計畫書，並在出發前召開行前說明會把內容走一遍，讓每位團員都進入狀況與了解個人任務。現在回想起來，事前投入大量時間研究行程讓我爬山當下感覺更踏實，知道大約何處會遇見特殊地形、碰到假山頭，定時定點回報狀況給留守人也讓團隊安全更加穩固。

合歡群峰是我百岳的啟蒙，第一次發現台灣山岳之美絲毫不亞於瑞士。奇萊南華是第一次和同事遠行，看白牆、住山屋。郡大山則開啟了我的登山技能樹，讓我能獨立走遠。

這就是我最近的幸福模樣。

延伸閱讀：【登山準備】登山綜合保險｜各縣市規範｜線上投保教學

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