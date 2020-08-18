大自然的天空之鏡！「加羅湖」兩天一夜山遊，絕美光影如仙境

加羅湖山行

加羅湖是這樣的，沒有預期要發生什麼，或是應該怎麼發展，新朋友與舊識的化學反應，同樣是氫離子和不同離子結合之後，形成新的化學態，過程，才是重要的。

山友想去百岳前可以多爬幾座中級山或是郊山，避免因為經驗不足擔憂過度；似曾相識的思維與對話：）

啟登前晚我們在四季部落觀星說書，滿天繁星璀璨，如果就像阿團說的那是希臘人留下的預言與典故，星星奔向自由最終只留下傳說中天空佈滿星點的曾經人類世界。那生命會感到寂寞嗎？

雖然那些把妹ＡＰＰ我也是略有所聞，這是升級的版本，老曾點評分數頗高，“你朋友很會”，阿漾和昭智都像是好奇寶寶，團兄也知無不言，言無不盡，可謂適切油膩的知性閒談。教學相長拉。

林間雖悶熱，但樹林間有許多生物與生態寶藏，我們四人隨機聊天，邊走邊看，耍廢暫留。終於要上神木登山口被神木驚呆，哇嗚，那真的好美～以前一支停拍的案子，要在苗栗山上種植一百多棵大樹，我明瞭一棵樹要長成讓人敬畏的神明，不僅僅時間，還需要運氣與努力，躲過樹木獵人的砍伐和獲取充沛的雨水與土地的滋養。移株的樹木那跟女人生產一樣。

就是那個時候喜歡大樹的吧。

攀爬在樹根鋪地的路徑上，大腿吃力，腳趾使勁抓地，我認老，下次要帶兩隻登山杖，高聳的樹林，蟲鳴聲悠揚類似高速運轉的槳聲。

濃霧蔓生，森林被山嵐氣包覆，午後雨驟落，溫度也隨之跌降，走進芒草叢間，撥開芒草辨識方向，雨後地上水與土混雜沾濡，泥濘難行。

對我半個人摔進水坑，阿智驚呆只說：靠，來不及拍！果然是舊識。

男子比起我們上次松蘿女團更嗜留影，此行陽光普照、濃霧、雨水、各種林相滋味豐富。我最喜歡濃霧間白木林，據說是先前發生大火，而這類樹木質地堅硬，雖然生命凋亡，扔矗立在原地白化的高聳樹幹，美。

比起加羅湖我更喜歡偉蛋池吧，斷木沈睡在池畔，安靜的樣子平穩我的心靈。

抵達加羅湖摔進水坑除了寒冷所有的東西都是濕的，喝個熱湯蠻好的，姍姍抵達的情侶，我們知道，今晚湖畔和天空都屬於我們六人的。

沒有電子訊號的山上，確實能讓人沉靜，專注在身旁的夥伴上，高流明手電筒指向每個星星述其典故與浪漫，真的可以吧，這麼美好的山行：）

隔日清晨，帳外冷冽氣息，湖面澄清倒映山形景物，剪影、薄霧、影光、露珠，燒起高山爐取暖，喝熱湯，油煎熱狗與白土司，整理行李曬乾帳篷天幕，打包下山。

累，但不要命，身體的競技又一落幕。