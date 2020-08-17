懸崖邊凌波微步～「花蓮錐麓古道」賞壯闊斷崖、太魯閣美景
造訪風景壯闊的花蓮錐麓古道，在懸崖邊小心行走欣賞太魯閣美景，聽原住民山友口述日據時代與教科書完全不同解讀的悠久歷史，完成一趟兼具景致與人文的豐富旅程。
路線：入口到斷崖駐在所遺址約3.1公里，沿途多為碎石階梯與略具坡度的攀登地形，斷崖單程約500公尺，山壁有安全繩索可拉，視覺驚險但相當安全，與對向山友錯身而過時注意腳步即可。
必備：登山鞋或雨鞋，須具備防滑功能、登山杖、大量飲用水（個人攜帶約三公升）、少許乾糧、防蚊液。
▼ 造訪錐麓古道，必須事前在線上申請，取得名額後攜帶申請成功通知單和身分證件，到燕子口前的窗口查驗並繳交200元費用，始可進入。車輛可停在隧道前的白線內，或者依指示停在政府規劃的停車點。
▼ 一開始途經吊橋，安全好走，風景秀麗
▼ 經過吊橋後，便開始碎石上坡，需要一定體力
▼ 沿途欣賞太魯閣山巒美景，每座山、每個角度都有不同面貌
▼ 先抵達巴達岡駐在所遺址，看看指示牌上的故事，休息一下再繼續攀登
▼ 在八達岡吊橋欣賞兩側山景，平時工作造成的眼睛疲勞感全消
▼ 美麗山景隨處可得，繼續往令人期待的斷崖前進，經過山洞就快到了
▼ 斷崖雖然險峻，但是山壁有架設繩索可拉，步道寬度夠，小心行走非常安全
▼ 走到風景開闊處，完全無法停止拍照，山下的道路與車輛變得超渺小，但要小心腳步別踩空了
▼ 很快抵達斷崖駐在所，在這裡休息補充水分，回程再體驗一次壯闊斷崖
▼ 早上七點進入，回程時太陽已在頭頂，照耀太魯閣青山綠水，有種言語無法形容的美
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