成就達成！ 排隊搶拍台北市第一高峰 「七星山主峰」登山步道
- 行前準備(我自己習慣必備這三樣)：
- 水 → 過程中一定要多補充水分，非常重要!!!
- 薄外套 → 山區海拔高度落差，我都會隨身攜帶備著
- 登山杖 → 原先不覺得需要登山杖，偶然在好事多(2支1000多塊一起賣)看到想說買來嘗試，才赫然發現非常好用，上山確實省力不少，下山時輔助可以減少膝蓋出力
- 防曬 → 高溫紫外線太毒太毒，還是得注意保護皮膚
至於，防蚊液、毛巾、濕紙巾、補充體力的零食……等，我依照天氣變化和當天心情斟酌攜帶
- 收費方式(2020年07月收費)：免費
- 前情提要(官方計算)：
小百岳→七星山(陽明山國家公園)(編號2)
申請→不須申請入山證(2020年07月)
山系→七星山系
海拔→536~1120公尺公尺
步道→七星山主峰步道單程約1.6公里，原路折返，來回共約3.2公里，共約歷時2小時。
如廁→(下面的文章一開始有敘述喔
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＜小百岳＞台北市．七星山主峰登山步道 (我的排序方式是：簡單陳述後，下方附上照片)
右邊的建築物是遊客中心、販賣部、公廁；左邊公車站牌的旁邊就是登山口啦~(其實坐公車來也是很方便的
這是附近小油坑的景(不在步道範圍內我只是走過去拍個照哈哈、硫磺味很重喔
正式進入今天的主題
今天山上天氣很好呢！(山下是在下雨的喔，本來還以為今天大概爬不成了
七星山主峰登山步道內，有少許路段的階梯較陡(如果有登山杖的人建議攜帶使用真的比較好行走
繼續往前
蠻喜歡這種照片。很像是大自然的一切都站定位了，就等你按下快門捕捉的感覺
大概是早上11點左右拍到的景，不確定下午會不會有這麼漂亮的雲層(看起來天氣很熱對吧，但其實不會喔
這裡風很大!!!很像冷氣出風口(沿路上聽到有小女生說覺得有些冷呢哈哈
步道在小油坑附近，所以前段的路途中些許地段有硫磺味及煙霧，沿途發覺也是蠻有趣的
一個回頭，捕捉這一幕！
抬頭都是高聳的山呀
好！那我先自拍一張哈哈
這就是剛剛我沿路走來的軌跡
其實我是抱持著「大屯山主峰步道 vs 七星山主峰登山步道」的心情來的哈哈哈
景的部分 七星山 勝
難易部分 大屯山 比較簡單
光看到這個樓梯(照片可能看不出陡
大屯山主峰是沒有的喔
不久後來到約1km處，這裡有個休憩平台，以下連續三張景，是在平台上拍到的唷
霧來了!!! 霧來了!!!
不過很快的也就飄走了哈哈哈
這樣看過去是不是有一種抹茶山的感覺啊?!
到囉~
不免俗的跟標高合照(回來看照片發現我黏它好緊啊、有一種蠢感哈哈哈哈哈
對了，我是假日來的喔，山上人很多很多很多，想跟標高拍照是要排隊的喔
成就達成啦！最後捕捉一幕從山上往下拍的樣貌
回家囉，今天完全沒有夏天爬山濕濕黏黏的感覺，一路上走路都有風哈哈
推薦全家人一起來啦！(不過長輩還是要考慮在階梯路段使用登山杖輔助膝蓋比較不吃力唷
- 後記：
當天剛抵達登山口就聽到救護車聲音，不久後看到四個救難人員上山(有山友不慎在三角點跌倒可能無法行走
我實在深深佩服他們體力驚人，四個人臉不紅氣不喘馬不停蹄徒步上山救援，才一轉眼的時間又攙扶山友下山，過程中無線電那頭隨即又傳來另一座山的呼叫，又得立刻在奔向另一座山(我拍了他們的背影
由衷感謝這些救難人員啊啊啊~
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- 總心得(個人觀點)：
難易：★★☆☆☆[少數路段的石階梯較陡]
交通：★★★★☆[自駕山路好開且公車站就在登山口]
環境：★★★☆☆[步道路線明確]
風景：★★★★☆[可以看到整個台北市]
再訪：★★★☆☆[有機會再來唷]
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