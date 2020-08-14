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故前總統李登輝今出殯火化 移靈車7點抵濟南教會

成就達成！ 排隊搶拍台北市第一高峰 「七星山主峰」登山步道

健行筆記 / 健行筆記_mrs.ding_

  • 行前準備(我自己習慣必備這三樣)：

  1. 水 → 過程中一定要多補充水分，非常重要!!!

  2. 薄外套 → 山區海拔高度落差，我都會隨身攜帶備著

  3. 登山杖 → 原先不覺得需要登山杖，偶然在好事多(2支1000多塊一起賣)看到想說買來嘗試，才赫然發現非常好用，上山確實省力不少，下山時輔助可以減少膝蓋出力

  4. 防曬 → 高溫紫外線太毒太毒，還是得注意保護皮膚

至於，防蚊液、毛巾、濕紙巾、補充體力的零食……等，我依照天氣變化和當天心情斟酌攜帶

  • 收費方式(2020年07月收費)：免費

  • 前情提要(官方計算)：

小百岳→七星山(陽明山國家公園)(編號2)

申請→不須申請入山證(2020年07月)

山系→七星山系

海拔→536~1120公尺公尺

步道→七星山主峰步道單程約1.6公里，原路折返，來回共約3.2公里，共約歷時2小時。

如廁→(下面的文章一開始有敘述喔

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＜小百岳＞台北市．七星山主峰登山步道 (我的排序方式是：簡單陳述後，下方附上照片)

右邊的建築物是遊客中心、販賣部、公廁；左邊公車站牌的旁邊就是登山口啦~(其實坐公車來也是很方便的

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這是附近小油坑的景(不在步道範圍內我只是走過去拍個照哈哈、硫磺味很重喔

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正式進入今天的主題

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今天山上天氣很好呢！(山下是在下雨的喔，本來還以為今天大概爬不成了

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七星山主峰登山步道內，有少許路段的階梯較陡(如果有登山杖的人建議攜帶使用真的比較好行走

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繼續往前

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蠻喜歡這種照片。很像是大自然的一切都站定位了，就等你按下快門捕捉的感覺

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大概是早上11點左右拍到的景，不確定下午會不會有這麼漂亮的雲層(看起來天氣很熱對吧，但其實不會喔

這裡風很大!!!很像冷氣出風口(沿路上聽到有小女生說覺得有些冷呢哈哈

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步道在小油坑附近，所以前段的路途中些許地段有硫磺味及煙霧，沿途發覺也是蠻有趣的

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一個回頭，捕捉這一幕！

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抬頭都是高聳的山呀

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好！那我先自拍一張哈哈

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這就是剛剛我沿路走來的軌跡

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其實我是抱持著「大屯山主峰步道 vs 七星山主峰登山步道」的心情來的哈哈哈

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景的部分 七星山 勝

難易部分 大屯山 比較簡單

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光看到這個樓梯(照片可能看不出陡

大屯山主峰是沒有的喔

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不久後來到約1km處，這裡有個休憩平台，以下連續三張景，是在平台上拍到的唷

霧來了!!!  霧來了!!!

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不過很快的也就飄走了哈哈哈

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這樣看過去是不是有一種抹茶山的感覺啊?!

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到囉~

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不免俗的跟標高合照(回來看照片發現我黏它好緊啊、有一種蠢感哈哈哈哈哈

對了，我是假日來的喔，山上人很多很多很多，想跟標高拍照是要排隊的喔

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成就達成啦！最後捕捉一幕從山上往下拍的樣貌

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回家囉，今天完全沒有夏天爬山濕濕黏黏的感覺，一路上走路都有風哈哈

推薦全家人一起來啦！(不過長輩還是要考慮在階梯路段使用登山杖輔助膝蓋比較不吃力唷

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  • 後記：

當天剛抵達登山口就聽到救護車聲音，不久後看到四個救難人員上山(有山友不慎在三角點跌倒可能無法行走

我實在深深佩服他們體力驚人，四個人臉不紅氣不喘馬不停蹄徒步上山救援，才一轉眼的時間又攙扶山友下山，過程中無線電那頭隨即又傳來另一座山的呼叫，又得立刻在奔向另一座山(我拍了他們的背影

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由衷感謝這些救難人員啊啊啊~

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  • 總心得(個人觀點)：

難易：★★☆☆☆[少數路段的石階梯較陡]

交通：★★★★☆[自駕山路好開且公車站就在登山口]

環境：★★★☆☆[步道路線明確]

風景：★★★★☆[可以看到整個台北市]

再訪：★★★☆☆[有機會再來唷]

登山 步道 國家公園

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