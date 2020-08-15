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尋找記憶遺落的美景！ 一張泛黃的照片 再度踏上大霸尖山

健行筆記 / 健行筆記Mary Lee

day 3, 九九山莊-伊澤山-中霸山屋-中霸坪-大霸尖山霸基-小霸尖山-加利山-九九山莊

透早2:30 起床, 用過早餐, 3:20 輕裝摸黑出發, 吼, 昨天到山莊腳都一拐一拐了, 還擔心沒辦法走, 起床竟然沒事, 真是太神奇, 還是已經沒知覺了?

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一路往上, 爬坡還是無力, 不久之後慢慢的落後跟不上隊伍, 彬哥押隊, 行進中發現我問題實在是多多, 走路姿勢不對, 呼吸錯誤, 登山杖不會拿, 要用水袋, 背包要改用懸浮....哇哇哇, 趕緊作筆記

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最後剩彬哥陪伴, 要我不要浪費時間拍照...知道啦, 烏漆墨黑其實也沒甚麼好拍...突然之間, 大小霸出現在眼前, 忍不住偷偷拿出相機按下快門

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天亮了, 彬哥決定放牛吃草, 呵呵, 鬆了一口氣

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路只有一條, 不急不緩, 放慢腳步, 欣賞風景, 給他拍個夠, 哈哈, 彬哥一定覺得這個已經沒救了 

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目標正前方, 大小霸尖山

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途中遇到昨日山友, 繼續前緣同行, 诶, 跟他們步調很合拍耶, 都喜歡拍照, 停下欣賞風景

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早晨的空氣涼涼的, 不冷不熱, 舒服

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高山果然會讓人著迷啊, 一望無際的大草原, 藍天下層層山巒堆疊, 心情豁然開闊

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正當享受這片美景時, 琴妹已拿下伊澤山, 台灣百岳排名53, 海拔3,297公尺, 山頂有編號6251號, 恭喜琴妹, 棒

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6:14 看他們從對面山頭正緩緩往下走

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陪伴的大哥前頭等著讓我跟上, 一起走的感覺真好

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6:32 來到中霸山屋, 教授不放心, 堅持要我帶著對講機....隨時報備回覆

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邊坡上好多可愛的小花小草, 拍拍拍, 壓抑久了, 看甚麼都漂亮

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  7:10 請同行山友幫拍, 大小霸一起, 讚啦

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忽然聽到琴妹與阿雲仔大聲呼喚, 要我趕快上來, 說特意在等我, 真是好妹妹

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然後掏出500元的大張假鈔幫我拍照, 哈哈, 這能比出甚麼嗎? 

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年輕時在大霸尖山前留影的照片, 還記得的是剛出社會跟同事一起參加, 好像是救國團辦的活動, 有拍了張團照寄去比賽還得獎, 其他一點印象都沒了....

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拍完照, 兩人繼續往大霸尖山邁進

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 快到了吧! 往大霸尖山1KM

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遠遠看, 同隊山友已抵達在霸基拍照了

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幫我拍了照後, 琴妹趕著去小霸尖, 謝謝貼心的琴妹, 加油!

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7:40 大霸尖山, 海拔3492公尺, 山勢磅礡壯麗, 有世紀奇峰之美譽, 自古是泰雅, 賽夏兩原住民族的聖山, 能夠再次拜訪太開心了

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時間還早, 同行山友覺得我應該還能走, 鼓勵我繼續走向小霸尖山  

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有人陪當然要去看看囉, 诶, 環山的路徑並不難啊, 也不危險, 還有鐵欄圍住

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之前看別人拍的照總覺得好像很危險, 其實還好, 不過要小心落石, 謹防隨時會有片岩掉下, 有時還會有水滴下來

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踩著石瀑慢慢走過去

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來到往小霸尖山與往雪山的路標處休息, 跟他們走好悠哉好輕鬆, 真的一點也不會累捏, 昨天走了20幾公里也沒痠痛感, 莫非進化了? 啃了一顆蘋果後繼續往小霸尖山邁進

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這位教授也是很喜歡拍照

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原來隊友都卸下背包上小霸尖, 考慮也要把背包放旁邊, 同行山友說最好不要放一起, 免得隊友擔心是誰的

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給兩位大哥拍個照, 謝謝啦! 希望日後還有機會遇到

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喔耶! 小霸尖山, 我來了

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诶, 看到小帥哥出現了, 好高興

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同學攻頂成功下來囉, 好棒, 恭喜啊!

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此時的琴妹, 還在為小霸尖奮鬥

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小霸尖山, 標高3418公尺, 台灣百岳第32位, 八銳之一, 恭喜琴妹, 拿下小霸尖山, 最棒的

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同隊山友陸續下山, 隊長彬哥很驚訝看到我怎麼也來了, 堅持要我折回跟著大家一起回去...嗚嗚, 我的小霸尖山近在曲尺, 夢碎....我只是想在下面瞻仰啊

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隊長的話要聽, 鬱卒跟著回去

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 回來沒事幹, 幫大家拍照

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等大家都回來後, 彬哥幫大家團拍

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回頭再看一眼小霸尖山, 再見! 

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第二次來到大霸尖, 還是沒能憶起當年, 但透過鏡頭, 這次會藏在心中了 

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好快, 前頭一下又不見人影了, 只剩琴妹走在前頭

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風起雲湧, 大霸慢慢消失

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又多了兩位同行, 也很愛拍花草啊, 完全不輸我

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仔細觀察, 慢慢走慢慢拍

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回到中霸山屋, 奇怪捏, 阿雲仔怎麼還在? 教授說要帶我們幾個去走加利山, 交給我對講機, 要我隨時保持聯絡

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 哈哈, 錯過的伊澤山, 再見囉

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越離越遠, 快要跟丟了, 好啦, 不跟了, 加利山不在口袋名單, 只想悠哉悠哉看山景

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開了手機Maps.me慢慢走回去, 路很清楚, 沿路都有指標, 里程數

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開始起風了

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山嵐漸漸逼近

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往加利山登山口, 教授call我要直接回山莊, 好啦, 我知道

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我也是很努力, 拍下木樁里程, 隨時記錄, 才能回報

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加利山, 台灣百岳排名第86, 海拔3112公尺, 琴妹輕鬆入袋了, 啵棒

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1:23, 剛好遇到教授他們爬完加利山, 走捷徑從箭竹林裡出來

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 太棒了, 恭喜大家, 完成大霸群峰

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好美喔, 好喜歡這樣的意境

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2:00走回山莊時, 霧氣正濃

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琴妹在路口等我, 謝謝啦, 有妳相陪真是幸福

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不久, 結伴走到大霸尖的兩人剛好也回來了,  哎呀, 謝謝啦! 也恭喜你們小霸尖完成

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不久之後跟昨天一樣又下起豪大雨, 閃電雷雨全都來, 粉可怕, 慶幸都下山了

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雨後的落日更美....琴妹還現場轉播給家人看, 對了, 山莊只有這裡手機是有信號的

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day 4, 九九山莊-馬達拉溪登山口-大霸尖山服務站-觀霧-台北 

2:00 起床用早餐, 3:00 九九山莊摸黑出發, 打著頭燈, 穩穩的踏上每一步, 在清脆的鳥鳴聲中迎來天亮, 想起day 2從馬達拉溪登山口吊橋走到山莊時走到不要不要的, 吼, 5:15全下來, 哼, 有跟緊喔

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5:30 18.7K, 開始踢大鹿林道, 衝啊, 一下子大家又不見了...哇! 這群人真是太神了

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剩下琴妹及兩位大哥一起

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腳怎麼怪怪的, 好像有小石頭在鞋內, 脫下鞋襪檢查, 哎呀糟了, 多了顆水蜜桃, 同行大哥拿ok棒幫我貼, 真是太感謝了

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遇到教授夫婦, 又要給我對講機了...

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旁邊這位同學似乎也有相同困擾, 保重啊, 腳底長水蜜桃真的很痛啊

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沿途還是陸續有人上山

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加油啊, 妹妹

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痛死了, 我的腳, 兩隻都怪怪了, 咬著牙跟進

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舒緩一下, 可憐啊, 我的兩腳這三天太操太辛苦了

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10:22走出林道, 指定時間內完成不可能的任務,  吼, 好累好痛, 這隊實在太利害太神勇了, 整個嚇死我這寶寶, 以後不敢了

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民宿洗好澡, 整理裝備後坐上車, 1:50 竹東吃慶功宴, 恭喜大家啊, 成功拿下大霸群峰, 進帳4顆百岳有夠補的, 羨慕啦, 胃口好, 每道菜都清光, 吃的好飽

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在此特別感謝彬哥, 明知道走得慢還讓我跟行, 因此順利再度登上大霸尖山了卻一樁心願, 在押隊時不藏私傳受心法, 謝謝在小霸尖前把我拉回來, 因此沒被午後暴雨雷神閃電打到, 哈哈

感謝教授, 在頭燈沒電時慷慨借我, 還教我用對講機, 挺好玩的, 一開始聽到聲音以為在呼喚我, 還亂回話

感謝最年輕的帥哥, 頭燈沒電時幫我照明, 感謝琴妹阿雲仔, 總是貼心陪伴, 感謝最後一起同行大哥, 腳底起水泡時幫我貼ok棒 

哈, 要感謝的太多了, 這次誤闖神人級團隊成了超越級打怪, 真的對大家很不好意思啦, 但還是要說, 很高興認識大家, 操過這次, 應該是有進化成超級瑪莉了, 但首先要先進廠維修一下 

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回到家, 接到傾盆大雨....

登山 早餐 吊橋

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