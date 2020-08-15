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尋找記憶遺落的美景！ 一張泛黃的照片 再度踏上大霸尖山
day 3, 九九山莊-伊澤山-中霸山屋-中霸坪-大霸尖山霸基-小霸尖山-加利山-九九山莊
透早2:30 起床, 用過早餐, 3:20 輕裝摸黑出發, 吼, 昨天到山莊腳都一拐一拐了, 還擔心沒辦法走, 起床竟然沒事, 真是太神奇, 還是已經沒知覺了?
一路往上, 爬坡還是無力, 不久之後慢慢的落後跟不上隊伍, 彬哥押隊, 行進中發現我問題實在是多多, 走路姿勢不對, 呼吸錯誤, 登山杖不會拿, 要用水袋, 背包要改用懸浮....哇哇哇, 趕緊作筆記
最後剩彬哥陪伴, 要我不要浪費時間拍照...知道啦, 烏漆墨黑其實也沒甚麼好拍...突然之間, 大小霸出現在眼前, 忍不住偷偷拿出相機按下快門
天亮了, 彬哥決定放牛吃草, 呵呵, 鬆了一口氣
路只有一條, 不急不緩, 放慢腳步, 欣賞風景, 給他拍個夠, 哈哈, 彬哥一定覺得這個已經沒救了
目標正前方, 大小霸尖山
途中遇到昨日山友, 繼續前緣同行, 诶, 跟他們步調很合拍耶, 都喜歡拍照, 停下欣賞風景
早晨的空氣涼涼的, 不冷不熱, 舒服
高山果然會讓人著迷啊, 一望無際的大草原, 藍天下層層山巒堆疊, 心情豁然開闊
正當享受這片美景時, 琴妹已拿下伊澤山, 台灣百岳排名53, 海拔3,297公尺, 山頂有編號6251號, 恭喜琴妹, 棒
6:14 看他們從對面山頭正緩緩往下走
陪伴的大哥前頭等著讓我跟上, 一起走的感覺真好
6:32 來到中霸山屋, 教授不放心, 堅持要我帶著對講機....隨時報備回覆
邊坡上好多可愛的小花小草, 拍拍拍, 壓抑久了, 看甚麼都漂亮
7:10 請同行山友幫拍, 大小霸一起, 讚啦
忽然聽到琴妹與阿雲仔大聲呼喚, 要我趕快上來, 說特意在等我, 真是好妹妹
然後掏出500元的大張假鈔幫我拍照, 哈哈, 這能比出甚麼嗎?
年輕時在大霸尖山前留影的照片, 還記得的是剛出社會跟同事一起參加, 好像是救國團辦的活動, 有拍了張團照寄去比賽還得獎, 其他一點印象都沒了....
拍完照, 兩人繼續往大霸尖山邁進
快到了吧! 往大霸尖山1KM
遠遠看, 同隊山友已抵達在霸基拍照了
幫我拍了照後, 琴妹趕著去小霸尖, 謝謝貼心的琴妹, 加油!
7:40 大霸尖山, 海拔3492公尺, 山勢磅礡壯麗, 有世紀奇峰之美譽, 自古是泰雅, 賽夏兩原住民族的聖山, 能夠再次拜訪太開心了
時間還早, 同行山友覺得我應該還能走, 鼓勵我繼續走向小霸尖山
有人陪當然要去看看囉, 诶, 環山的路徑並不難啊, 也不危險, 還有鐵欄圍住
之前看別人拍的照總覺得好像很危險, 其實還好, 不過要小心落石, 謹防隨時會有片岩掉下, 有時還會有水滴下來
踩著石瀑慢慢走過去
來到往小霸尖山與往雪山的路標處休息, 跟他們走好悠哉好輕鬆, 真的一點也不會累捏, 昨天走了20幾公里也沒痠痛感, 莫非進化了? 啃了一顆蘋果後繼續往小霸尖山邁進
這位教授也是很喜歡拍照
原來隊友都卸下背包上小霸尖, 考慮也要把背包放旁邊, 同行山友說最好不要放一起, 免得隊友擔心是誰的
給兩位大哥拍個照, 謝謝啦! 希望日後還有機會遇到
喔耶! 小霸尖山, 我來了
诶, 看到小帥哥出現了, 好高興
同學攻頂成功下來囉, 好棒, 恭喜啊!
此時的琴妹, 還在為小霸尖奮鬥
小霸尖山, 標高3418公尺, 台灣百岳第32位, 八銳之一, 恭喜琴妹, 拿下小霸尖山, 最棒的
同隊山友陸續下山, 隊長彬哥很驚訝看到我怎麼也來了, 堅持要我折回跟著大家一起回去...嗚嗚, 我的小霸尖山近在曲尺, 夢碎....我只是想在下面瞻仰啊
隊長的話要聽, 鬱卒跟著回去
回來沒事幹, 幫大家拍照
等大家都回來後, 彬哥幫大家團拍
回頭再看一眼小霸尖山, 再見!
第二次來到大霸尖, 還是沒能憶起當年, 但透過鏡頭, 這次會藏在心中了
好快, 前頭一下又不見人影了, 只剩琴妹走在前頭
風起雲湧, 大霸慢慢消失
又多了兩位同行, 也很愛拍花草啊, 完全不輸我
仔細觀察, 慢慢走慢慢拍
回到中霸山屋, 奇怪捏, 阿雲仔怎麼還在? 教授說要帶我們幾個去走加利山, 交給我對講機, 要我隨時保持聯絡
哈哈, 錯過的伊澤山, 再見囉
越離越遠, 快要跟丟了, 好啦, 不跟了, 加利山不在口袋名單, 只想悠哉悠哉看山景
開了手機Maps.me慢慢走回去, 路很清楚, 沿路都有指標, 里程數
開始起風了
山嵐漸漸逼近
往加利山登山口, 教授call我要直接回山莊, 好啦, 我知道
我也是很努力, 拍下木樁里程, 隨時記錄, 才能回報
加利山, 台灣百岳排名第86, 海拔3112公尺, 琴妹輕鬆入袋了, 啵棒
1:23, 剛好遇到教授他們爬完加利山, 走捷徑從箭竹林裡出來
太棒了, 恭喜大家, 完成大霸群峰
好美喔, 好喜歡這樣的意境
2:00走回山莊時, 霧氣正濃
琴妹在路口等我, 謝謝啦, 有妳相陪真是幸福
不久, 結伴走到大霸尖的兩人剛好也回來了, 哎呀, 謝謝啦! 也恭喜你們小霸尖完成
不久之後跟昨天一樣又下起豪大雨, 閃電雷雨全都來, 粉可怕, 慶幸都下山了
雨後的落日更美....琴妹還現場轉播給家人看, 對了, 山莊只有這裡手機是有信號的
day 4, 九九山莊-馬達拉溪登山口-大霸尖山服務站-觀霧-台北
2:00 起床用早餐, 3:00 九九山莊摸黑出發, 打著頭燈, 穩穩的踏上每一步, 在清脆的鳥鳴聲中迎來天亮, 想起day 2從馬達拉溪登山口吊橋走到山莊時走到不要不要的, 吼, 5:15全下來, 哼, 有跟緊喔
5:30 18.7K, 開始踢大鹿林道, 衝啊, 一下子大家又不見了...哇! 這群人真是太神了
剩下琴妹及兩位大哥一起
腳怎麼怪怪的, 好像有小石頭在鞋內, 脫下鞋襪檢查, 哎呀糟了, 多了顆水蜜桃, 同行大哥拿ok棒幫我貼, 真是太感謝了
遇到教授夫婦, 又要給我對講機了...
旁邊這位同學似乎也有相同困擾, 保重啊, 腳底長水蜜桃真的很痛啊
沿途還是陸續有人上山
加油啊, 妹妹
痛死了, 我的腳, 兩隻都怪怪了, 咬著牙跟進
舒緩一下, 可憐啊, 我的兩腳這三天太操太辛苦了
10:22走出林道, 指定時間內完成不可能的任務, 吼, 好累好痛, 這隊實在太利害太神勇了, 整個嚇死我這寶寶, 以後不敢了
民宿洗好澡, 整理裝備後坐上車, 1:50 竹東吃慶功宴, 恭喜大家啊, 成功拿下大霸群峰, 進帳4顆百岳有夠補的, 羨慕啦, 胃口好, 每道菜都清光, 吃的好飽
在此特別感謝彬哥, 明知道走得慢還讓我跟行, 因此順利再度登上大霸尖山了卻一樁心願, 在押隊時不藏私傳受心法, 謝謝在小霸尖前把我拉回來, 因此沒被午後暴雨雷神閃電打到, 哈哈
感謝教授, 在頭燈沒電時慷慨借我, 還教我用對講機, 挺好玩的, 一開始聽到聲音以為在呼喚我, 還亂回話
感謝最年輕的帥哥, 頭燈沒電時幫我照明, 感謝琴妹阿雲仔, 總是貼心陪伴, 感謝最後一起同行大哥, 腳底起水泡時幫我貼ok棒
哈, 要感謝的太多了, 這次誤闖神人級團隊成了超越級打怪, 真的對大家很不好意思啦, 但還是要說, 很高興認識大家, 操過這次, 應該是有進化成超級瑪莉了, 但首先要先進廠維修一下
回到家, 接到傾盆大雨....
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