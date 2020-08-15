尋找記憶遺落的美景！ 一張泛黃的照片 再度踏上大霸尖山

透早2:30 起床, 用過 早餐 , 3:20 輕裝摸黑出發, 吼, 昨天到山莊腳都一拐一拐了, 還擔心沒辦法走, 起床竟然沒事, 真是太神奇, 還是已經沒知覺了?

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2:00 起床用早餐, 3:00 九九山莊摸黑出發, 打著頭燈, 穩穩的踏上每一步, 在清脆的鳥鳴聲中迎來天亮, 想起day 2從馬達拉溪登山口 吊橋 走到山莊時走到不要不要的, 吼, 5:15全下來, 哼, 有跟緊喔

在此特別感謝彬哥, 明知道走得慢還讓我跟行, 因此順利再度登上大霸尖山了卻一樁心願, 在押隊時不藏私傳受心法, 謝謝在小霸尖前把我拉回來, 因此沒被午後暴雨雷神閃電打到, 哈哈

感謝教授, 在頭燈沒電時慷慨借我, 還教我用對講機, 挺好玩的, 一開始聽到聲音以為在呼喚我, 還亂回話

感謝最年輕的帥哥, 頭燈沒電時幫我照明, 感謝琴妹阿雲仔, 總是貼心陪伴, 感謝最後一起同行大哥, 腳底起水泡時幫我貼ok棒

哈, 要感謝的太多了, 這次誤闖神人級團隊成了超越級打怪, 真的對大家很不好意思啦, 但還是要說, 很高興認識大家, 操過這次, 應該是有進化成超級瑪莉了, 但首先要先進廠維修一下