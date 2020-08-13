2000元本尊！探訪冰河遺跡「南湖大山」　盡享帝王圈谷壯麗姿態

朝朝暮暮已久的南湖大山，終於有機會一訪(ﾉ>ω<)ﾉ 當然要記錄下這個從準備以來漫長的甘苦談，還有這座山帶給我的快樂!!!

時間：2020.6.30-7.04 成員：我 交通：自駕 實際行程： 6/30 (D0) 台北 → 方便屋住宿 (C0) 7/01 (D1) 勝光登山口 → 雲稜山屋 → ▴審馬陣山 → 審馬陣山屋 (C1) 7/02 (D2) 審馬陣山屋 → ▴南湖北山 → 五岩峰 → 南湖山屋 → ▴南湖東峰 → 南湖山屋 (C2) 7/03 (D3) 南湖山屋 → ▴南湖大山 → 南湖池 → 南湖山屋 → 審馬陣山屋 (C3) 7/04 (D4) 審馬陣山屋 → 雲稜山屋 → 勝光登山口 → 台北

／前言／

在新冠肺炎襲捲全球以及我護理生涯實習的這一年，我看見了面對疾病，人的脆弱是多麼的不堪一擊，是多麼的無選擇權利，我們都知道大家常說山永遠都在，錯過了此時，下次還有機會再來，但生命錯過了，就再也無機會了，我不知道我的明天是否依然是個日常循環，我遇過許多年輕人、也遇過許多準備退休的長輩們，他們的生命被各疾病或意外事故突襲後，完全打亂他們人生所有的步調。所以我只希望，當時機恰巧來時，那我想上山，不帶著隔日可能會有的的遺憾。即便我知道獨攀確實要承受更多風險，但風險並不代表危險，對我來說危險的是缺乏準備的上山，而我想在這一條適合的大眾路段，選擇做足準備來降低風險，進而享受山中一人獨有的靜謐感，也是不錯的新體驗與選擇。

／獨攀契機／

從去年第一次爬雪山，被三千海拔公尺的高山風景震懾到之後，就無法自拔的投入登山活動，雖然能力十分有限，自己非天生的運動好手，但透過不斷的準備，讓我自己有機會不害怕的投入大山的懷抱，是最一件享受的事。獨攀的契機，是行程規劃初期，自己有空的假期無法跟身旁朋友對應上，又或著面對貪圖小利，要我自駕省車資才要來的朋友，實在失望，我漸開始思考，如果我上山，為的是山，那是否能與人同行，其實就是個緣分罷了，或許我們曾有緣一同爬山過，儘管目標、理念不同，我都珍惜過去所有的緣分，但若此次無緣，理念已明顯分歧，就別為了尋個伴而勉強同行吧。

喜歡山的感覺，就像是生物本能的喜愛，對於自然景觀就特別著迷，說不出那眼前的山或者海單調的景色，有什麼特別的，但在遼闊的視線，自小在城市出生長的自己才得以喘息。在上高中前的暑假，自己回了花蓮阿公阿嬤家兩周，當時常在阿嬤耕農的小山頭上隨意遊走，日子顯得漫長且無聊，卻是日後在高中升學階段以來，我最懷念的暑假時光，是我願意這樣子的無聊。

而後偶爾周末去郊山，是日常的舒放，我也在這一年年初，第一次自己爬五寮尖，起初心裡充滿了需多不安，但當自己走上獨攀這一條路後，卻漸漸適應起一人爬山的氣息。我想大概是在自己山上的環境裡，我才終於對自我的存在，找尋到了價值，找到了安心的感覺。

／行前準備／

這是原預定行程，我爬山速度大概跟上河地圖差不多，狀況好的時候會快1~2小時，狀況不好的時候速度大幅減低，所以我每次排行成都以狀況差為標準來預訂，同時要求自己在上山前的體訓，像這次從四月初就決定要來南胡了，所以希望每月就算課業+實習在忙，也要跑30km，不過最後到六月真的鬆懈掉了，以為去打打籃球、跳just dance就可以抵掉運動量，現在回頭想起來，我還需要力提升自己在山下訓練的毅力QQ

在行程上也有很尷尬的變動，原因6/29考完最後一科期末考，預計從6/30開始爬，但後來才發現30號下午那天有課，而且剛好要上台，對我來說，爬山確實比成績重要，但在上網查了晚一天上山，雲稜山屋的位子尚有空缺，以及組員間的責任感下，我還是選擇縮減我的日程，臨時把五天行程改成四天，好先把山下的事情處理完，無所愧疚的上山。

但最後完全意料之外的走出了第三個版本行程，謝謝我的留守很很的一直被接受被我煩，以及告知我天氣狀況^^

／四日裝備／

大約12kg的內容 背包1800g 飲水裝備3000g 相機1200g 清潔裝備320g 睡袋1100g 行充x2 650g 食材870g 烹煮設備1000g 保暖衣840g 醫藥箱600g 行動糧630g 登山杖460k

▼出發前的裝備檢核表

自己爬山沒有人可以救援健忘蟲，所以在出發前自己整合好整個清單，逐一確認，在打包時也會快一點，最重要的還是自給自足，所以在食材上也是一樣的方式準備！

／糧食準備／

雖自詡登山小廚神(在家廢物米蟲)，這一次開的個人糧單，考慮到路程長、把握充足睡眠時間，主要以偏簡單好煮的東西來準備，不過不怎麼營養，完全無蔬果類，就是自己吃開心，又可以假裝很認真在煮XD

／天氣&留守準備／

在上山前幾天，每天很認真看氣象專家FB上的貼文(我覺得真的滿厲害的)，大致了解短期氣候狀況，以及收集氣象站的歷年資訊(好心前輩的建議)，大概可整出了歷年七月的天氣，雷陣雨概況(大概七月會有十天左右雷陣雨、有三天機率整天有雨)，評估自己是可以每天摸早黑避開的麻煩的雷陣雨的！至於收訊點的話因為看別人記錄遠傳收訊良好，就沒特別去借衛星電話，然後告知留守我的行程、緊急聯絡人、個人病史、使用藥物、過敏史，應聯絡上時間點等等，以可能會出狀況、意外的角度來思考需要準備和提供什麼資訊，再山上時請求留守提供最新天氣資訊。

預報雖然下雨時時間很早，實際都在下午四五點後才下，但所幸每天摸早黑爬，我這次完全完全沒林到雨~

／行程實記／

D0 (6/30) 1600台北 2000抵達登山口方便屋住宿

這裡的老闆人很好，住一晚500$，可在加100$使用淋浴間(我沒有使用，但經過感覺很乾淨)，這裡也供應山友下山洗澡，當時跟老闆聯絡，老闆是告訴我可以自己來，錢投入信箱就好(用信箱下的信封裝錢+寫名字)，不過當晚老闆還是有特底打電話給我問我人到哪了，然後親自來告知我可以使用哪間房間。

D1(7/1)早/晴天中/陰天晚/降雨 0215出發 0335▴勝光山（休）／遠傳4G 0425 6.8K登山口／無訊號 0550 8K 0925雲稜山屋（休）／遠傳4G （1100出發） 1435▴審馬陣山 1510審馬陣山屋(C1) ／遠傳4G 約1600降中雨

剛出發時，快被勝光菜園的狗嚇死QQ

(山友告知：菜園一段可搭車，搭車可省30~60分腳程一人200$)

據說，任何時間點，都可以撥打電話叫車XD

在勝光山後﹑會先到多加屯山(他的三角點要穿越草叢，走一小段)，然後經過多加屯山北峰三角點，再下木栓鞍部，才會到雲稜山莊

不過在上多加屯山前，就可以望見超美的聖稜線了!!!(到雲稜前最幸福的一段)

▲聖稜線

用望遠鏡偷看大小霸跟雪山

超級感謝借我望眼鏡的堂姊~~這是他原本看演場會(丹尼爾)專用的，但因為疫情關係，暫時用不了，然後就跟我說可以借我去爬山，真的超感謝的！！！ 這趟下來讓我自己當想買了(因為買不起長焦鏡頭XDD)能用望遠鏡親眼享受當下高山遠景、小動物的美，真的很棒！

然後第一天下木栓鞍部的一路下坡，心裡真的會有點緊張最後一天自己走不走的上來~~(怕)

再快到雲稜的路上，遇到了帝雉母女(^o^)

再快到雲稜的路上，遇到了小花花!!!!(他衝過來的那一瞬間，心臟真的有漏拍一下~~不過很剛好在第四天下山時遇到特底去山上找牠的阿鴻協作，後續能圓滿落幕真是太好了！

抵達雲稜後大休

在從方便屋出發前月經來，一路滴血(X) 真的累累累，走到了自己行程預計最慢速度才到雲稜山裝，本來想在雲稜結束，變成行程二版(加上天氣也不優)，後來在沒有半個人的雲稜睡了一覺起來，覺得這樣的第一天太空虛了，離我最想去的圈谷也好遠T^T 好在天空稍稍露出一點藍色色彩，感覺還不會馬上下雨決定推進到審馬陣山屋！

第一天龜速終於抵達審馬陣山後真的滿感動的，在上審馬陣三角點的此時也聽到天空轟隆作響，距離審馬陣山屋還有1K，雖然下雨我防水裝備是沒問題，但還是有點緊張，速速前往(還好這1K一路超好走)，最後順利無雨抵達審馬陣山屋！(鬆一口氣~~~~)

然後一人包場審馬陣山屋 \(^o^)/(是說，我第一天從出發到山屋，一個人都沒遇到，這一個人的邊緣力也出乎意料之外XD)

▲審馬陣山屋

傳說中的冰櫃，但睡在這裡，是我四天來睡最好的一天~有照明電燈可以開＋寬敞大位置＝心目中高級山屋，只是的有點冷有點髒，但緊急毯隔絕很好用

用牛肉泡麵來結束美好的D1

D2 (7/2)早/晴天中/陰天晚/降雨 0500審馬陣山屋出發 0645▴南湖北山 五岩峰 0940南湖山屋（休） 1040出發 1205▴南湖東峰 1310南湖山屋(C2) ／網咖點約在約在(24.369519,121.44285) 出山屋後右轉 沿南湖溪走，約1分鐘，有一個小坡路徑上 約1700開始降雨

上山前特底去換了2000元(#^.^#)希望之後可以去1000 + 500 收集完一系列~

▲南湖北山，蘭陽溪源頭

超不起眼的北峰小牌子，接下來開始走五岩峰，上上下下過五座岩壁的地段 (因為我不怕高，所以覺得滿好玩的)

不過這屬於比較危險一點的路段，要小心行走只是我完全沒想到.......

在五岩峰上.........遇到跟台灣獼猴ヽ(￣д￣;)ノ=3=3=3原本看到一隻，覺得很新奇，拿手機出來拍...拍了一張後.....結果突然一隻一隻出現....後來群聚了全家老小六七隻(嚇到快逃)，如果他們跳過來，我就真的要因為猴子山難了，而且還沒有人知道都是猴子惹的禍(嗚嗚嗚)，不過說認真的，看到一群猴子站在岩壁上這個畫面，真的很美....

很像看見台灣裡出現的場景，撇開膽小快逃不說，腦中第一個感想是.......

啊! 這就是台灣之美阿....

看到夢寐以求的南湖圈谷 走到這裡完全無遺憾了QQ

後來到山屋後，遇到超好心要下山的山友團，煮熱騰騰的乾麵和湯分食我，真的很感謝，快樂被分食後，看天氣還不差，整理裝備速速前往東峰~

▲千年強風塑造的圓柏樹幹

謝謝天氣允許，讓我有機會來東峰~雖然一片白牆，不過上圈谷一路走來真的好美...

上圈谷這一段，要注意疊石標記~

簡易的玉米濃湯飯，結束D2

D3 (7/3)早/陰天 中/晴天 晚/陰天 0315南湖山屋出發 0420主南叉路 0500▴南湖大山 ／遠傳4G 0600叉路（往南峰） 0615碎石波／遠傳4G (在這裡的視野絕佳，但這個路段很難停留) 0630南湖池山屋 0700下切樹林中滑倒 >>>折返<<<<< 0940主南叉路 1100南湖山屋（休） 1200出發 1400審馬陣草原 審馬陣山屋（C3)

抵達南湖大山~ 絕佳一等三角點，剛好遇到超專業的嚮導大哥一一講解山頭，告訴著我們這裡除了可展望眼前的聖稜線、玉山主東北、奇萊東稜、清水大山、白姑等等，還有連北部大屯山、外海的龜山島都看的到( ◠‿◠ )

後來下主山後，就是邁入讓我最緊張的行程，前往南峰！一則是擔心自己體力不夠好，回來很吃力問題，二則是擔心天氣持續陰天，怕下雨。不過果然在這一路上，是這四天來最不順利的一天......

▲廢棄南湖池山屋

在南湖池山屋後，前往南峰一片下切的森林滑倒了......滑倒後不禁自己沉思了許久，或許我自己還沒有足夠能力前往，自己的狀況也非處於最佳，加上當時早晨天氣雲層尚厚，評估後，決定以後等自己更強後再來去南峰+巴巴山。

因為平日的關係，一路上只有鳥鳴與滿地小花的陪伴，有種花也有了聲音的感覺。

▲岩縫之中的玉山龍膽

因為決定往回走，行程大縮減，這一天的時間變的格外充裕，一路上看著眼前這些高海拔小花美麗的韌性，也是鼓舞著我走完撤退的每一步，而在回程路途上，從側面望向南湖主山三角點的巨石，也別具一番樂趣。

而因為回程走得慢、隨性，也讓我更沉靜於這一萬年前冰河歷史的遺跡，回家後，看著每張關於南湖大山的相片，總難想起自己曾拜訪過這裡，自己曾行走於這一片片冰河砌成規律稜角的碎石坡。這一天，南峰這一條路，靜謐的沒有任何人，但在這一人的靜謐，彷彿可聽見山的歌聲，是我生命中聽過最美的山。

同時也讓我恰巧看見了山景與動植物結合的美景

▲ 玉山園伯與紅尾鶲

(不過太遠逆光又沒焦，紅尾鶲我自己亂猜的啦XD)

後來在從主山下來的路山，去尋找了前日在山屋遇到的森林系山友指點喜普鞋蘭的位置，上山前看過別人分享的生態簡介，不過完全沒想到超幸運的遇到高手指點，不然我絕對不會發現這株珍貴又美麗的植物，親眼看到時滿滿的感動，跟超感謝的！

▲喜普鞋蘭

還有在南湖圈谷碎石波＋南湖溪(乾溪)沿路上盛開的南湖柳葉菜

在一片碎石中的小粉紅，走下圈谷時，完全沒發現，當時眼中只有南湖山屋跟眼前圈谷大景，但當往回爬時，因為走超慢，上坡容易一路埋頭，才發現原來超多柳葉菜點綴在碎石上的，完全滿足七月上山尋訪的心願。

▲南湖柳葉菜

除了柳葉菜外，也看到很多超美的高山花卉

▲穗花八寶

▲雪山飜白草

▲阿里山龍膽

▲假繡線菊

▲尼泊爾籟蕭

基本上除了柳葉菜跟喜普鞋蘭，和龍膽(山友告知介紹^^) 其他我都是隨走隨拍，後來在山下才找估狗辨認的，希望有一天上山腦中也可以建立好小花圖庫，可以隨走隨認，更仔細的欣賞。(如果有認錯，麻煩指教了~~~)

還有在主東岔路附近岩石上令人匪夷所思的..........

▲....汽車電池(???)

然後在南湖山屋也有遇到小可愛^^

▲南湖山屋外的酒紅朱雀

應該是人類活動的影響，特別容易聚集在山屋附近(覓食) ，之前在成功一號堡也遇過，雖然能近距離看到是很開心，不過還是希望他們能保有自己生態的平衡壓QQ

然後因為滑倒，水袋漏水，連備用行充也進水了，但第一顆行充幾乎快充完，手機電量也剩不多，心情大受打折，再確認雲稜今晚未滿床之後，原本想要提前直接下山到雲稜去，結果意外在審馬陣草原的時候，發現行充復活了！

▲審馬金色地毯般的南胡杜鵑

看著這片美景，加上已解決電量面臨不足問題，果然還是不甘心這麼早下山，於是決定改在審馬陣再住一晚，這一個當初連抽都不想抽的山屋，意外的喜歡上他在草原斜坡下的隱密，而且想到第二天在南湖山屋睡覺，受天雷地動的打呼伯干擾(性格瞬間孤僻起來，還是自己一個人包場山屋好)XD

後來超意外在下午五點左右的時候，來了一對超強的情侶到審馬陣(當天早上台北開車出發，九點多才開始從登山口走....)而且人超好的，主動邀請我去喝茶聊天，真的超開心那天選擇住審馬陣，有機會遇到你們=(^.^)=

後來聽到你們在四天爬完南湖群峰每一座，真的很替你們超開心的！(太 厲 害 了~~~~)

D4 (7/4)早/晴天中/晴天 0400審馬陣山屋出發 0630雲稜山莊 1030 6.8K登山口 1300勝光登山口

▲天色微亮的中央尖

回程路上，仔細看了每一步來的路上，這四天的時間，其實在我人生中只占極微小的一部分，在後續一個月醫院的實習，時常想起在這座山的美好，一個人的日子理當特別漫長，但在每一個公里數的木樁，有著目標的行走，不自覺的也度過數多小時。謝謝台灣給予我們這麼美的環境，讓我這個都市台北俗有機會躲上去幾天^^

▲審馬陣草原上的紀念碑

▲五岩峰上的紀念碑

經過山難字碑時，心裡難免起了幾分遺憾，同時也尊敬著這些過去沉眠於南湖的靈魂，我們都愛山，決定上山皆是自己的選擇，但無論結果好與壞，這都是我們享受山林美景得承擔的風險。我期望自己在體能以及登山能力可以再更進一步，好以因應山上各種可能的突發狀況。