壯闊山脈在腳下，360度的藍天白雲美景！「奇萊主北峰」一日單攻

懷念小時候跟著阿嬤在清境農場門口賣自家種的水蜜桃，不用門票就可以穿梭自如的在農場裡看綿羊

山上的日子看似拮据，沒有電視、電腦、手機，老鼠屎伴著入眠、上完廁所還要提水桶來沖，但卻是...什麼都不缺般地富有，我是這麼認為的

松雪樓停車場，遠方魚肚已煎至金黃，下了車，嘴巴吐出一縷白煙，開始整裝出發，此時太陽一個彈跳，發射出刺眼的光，我露出微笑漫步，在5:20抵達奇萊登山口

登山口至小奇萊約1.4公里，幾乎都是平坦好走的泥土路面，箭竹筍上的冰涼雨滴讓褲子濕了又乾，偶爾還打在臉上，心裡升起不安情緒，擔心午後的雨

經過小奇萊，墨綠色的草原往兩旁延伸，徐徐涼風，輕拂過臉頰，我閉上眼睛，吸了一大口空氣，感受片刻悠閒！

小奇萊至黑水塘山屋約2.3公里，稍作休息調整裝備，我把圍脖拿下來，放進胸前的包包，走向牆上掛的簡易廁所方向，卻看不見洞口，只見滿地衛生紙，自從在畢羊縱走丟了一張衛生紙，就像根刺卡在心裡，森林要三個月才能消化衛生紙，我感到非常愧疚，所以這次上完廁所決定帶著這張衛生紙上主北峰，然後再跟我回家

▲黑水塘廁所很天然

▲往黑水塘途中樹上的像木耳又像靈芝的植物頗為壯觀

從黑水塘山屋出發，地上溼滑，陽光曬不進來，森林帶著神秘的黑色，看見第一個鋁梯甚是開心，隨著時代進步，爬山也變得舒適，遇見第一組登山客，問我們是不是單攻，我們一股傻勁回「是啊」，登山客驚訝的說主北峰很硬哦！很硬哦！很硬哦！很重要所以說三次！

我們在7:20抵達成功山屋，很有故事的成功山屋，是一名醫生出資建造，因為其子在奇萊山區遇難而被獲救，故以興建成功山屋表示感謝。

在山屋前短暫休息後，繼續邁開腳步。

▲成功山屋，後面還有一號、二號、三號堡

走在乾枯的溪谷中，這裡是濁水溪的源頭，添哥說過，走溪谷是最容易迷路的地方，所以應不時抬頭看看，兩邊的樹上有沒有綁路標指示布條，好在，我在山林裡視力會突然恢復健康，遠遠的看見那棵樹上綁著帶子，進入森林後，是為約1.1公里的陡升上坡

▲布條在右手邊

上坡、上坡、繼續上坡，有時還需要拉繩，大樹的根幫我們很大的忙，當我踩著樹根往上爬，便會默默說聲對不起、謝謝你，石頭也想幫忙，但有時卻幫倒忙，隨著海拔提升，喘息聲也越來越大，開始流汗了，我停下來把身上的防風外套脫掉，努力折到最小塞進越野包裡

▲小平台適合泡泡茶

我們在8:10分抵達主北叉路口，豔陽高照，坐下來稍作歇息，出發前，我們向太魯閣國家公園管理處申請入園許可，計畫書上我們會先去主峰，若天氣許可再往北峰，所以兩座都有經過許可，在叉路口猶豫要先上北峰還是主峰，最後決定照原計畫進行，目的也是主峰，若今天與北峰無緣，下次再來就好

▲三叉路口，一邊是北峰、一邊是主峰

從叉路口至稜線山屋約一公里，這時出現了問題，老爺以為到稜線山屋就差不多到主峰了，所以我們的速度與力氣用的特別大，抵達稜線山屋後，才發現到主峰還需要3.8公里

好遠啊，遠方的主峰，巍巍高聳，經過了幾處崩壁與斷崖，讚嘆大自然鬼斧神工同時，這裡也是長鬃山羊最常出沒的地方，心裡默默祈禱拜託讓我看到一隻長鬃山羊！

▲最高的那座才是要去的目的地

▲幾處斷崖

▲崩壁

平日關係，來往的登山客並不多，山，安靜的只剩下水藍色的天空、遠處的鳥鳴聲與我們的呼吸聲，偶有微風輕拂，時間靜止了，彷彿山下的那些事，都已置身事外

▲照片還很多，不要看膩了XD

腳步還是從未停止，我們依然還在前往主峰的路上，好在這段路雖然有上有下，但幾乎都是泥土路，遇見一對情侶，已從主峰下來，習慣性打招呼，我們繼續前進，經過卡樓羅斷崖路口，主峰就在不遠處

▲主峰前的大頁岩

10:20分抵達3560m奇萊主山山頂，遠處大大小小綿延不絕的山頭，天空掛著一朵朵的潔白抹布，360度環景空無一人的山頂上風不大，頭頂的太陽撒下辣辣的光，包場拍到爽，我們在這裡小憩40分鐘，多半為拍照時間

▲回到家，整個被曬傷

起身，背包上肩，向林翠薇紀念碑敬禮後，戴上帽子，下山往北峰前進，回程遇見原住民嚮導帶領一位客戶正往主峰方向，問我們是不是單攻，我們自信地回「是的，正要去北峰」

嚮導提醒，午後有可能下雨，路上小心

▲想來一杯果汁

回到主北峰叉路口，老爺說還在時間內，直接上北峰吧，我看了看告示牌，到北峰才1.5公里，心想不遠，前一秒還在猶豫，後一秒已在前往北峰的路上，一路爬升，氣喘如牛，回頭望，主峰山頂遠的像夢一場，我們走了好遠爬了好高啊～

「前面那個山頂是北峰嗎？」

我不想承認的問，

「我們要爬到最上面嗎？」

我不敢相信的驚呼

抵達北峰岩壁，90度仰角，高度震攝人心，當手掌抓住繩索的那一刻，我知道，我的菜來了，雙手並用，大快朵頤，三點不動一點動，偶爾抬頭看看，真是虐心，都要攻頂了，還來這招，偶爾低頭看看，嗎呀，好高啊，感覺涼風從腳底吹過，不看了，越看爬越快

「爬山比人生容易多了」

這是在爬北峰岩壁時，一直出現的一段話，隨著呼吸，一腳在前，一腳在後，感受心臟跳動，就是如此單純簡單。

▲上山沒時間拍照，大部分都是下山的照片

頭頂上的人聲，越來越清晰，原來是剛剛在主峰擦肩的情侶，他們已從北峰下來，我們短暫聊天，才知他們是昨天駐紮在稜線山屋，因午後大雨，而取消主峰行，改來今日登主北峰，他們直呼我們好快啊，下山一定又被我們追到，哈哈，下山的我是一條蟲，你們別擔心，相遇就是緣分啊

不一會兒，在1:10分抵達3607m奇萊北峰山頂，原來北峰比主峰高耶！

難得一日單攻行程中，第二座山頭沒有白牆的，過中午豔陽還是高掛天空，感謝奇萊山神眷顧，拍完照，拿出食物補給，才發現巧克力都已融化，這次的補給食物，帶了平常不能吃的巧克力與餅乾，自從看到山羊便便，就很想吃巧克力豆，結果巧克力豆都結為一球，變成大顆的山羊便便，經過多次經驗，發現七七乳加巧克力是最好的補給品，不太會融化，體型小小好攜帶

包裝皆打開把裡頭空氣放掉，體積變小，包包能塞更多東西，我把裝備像俄羅斯方塊排放，好運用最大的空間限度，畢竟只是單攻行程，不必要的東西能省則省，越多只是負擔越重，裝備都以假如遇到山難所準備！

休憩40分鐘，向紀念碑致意後，戴上帽子，整裝出發，準備下山

想到要下剛剛爬上來岩壁，真的不想面對，下山是我的弱項，速度慢的可以，但岩壁踩點明顯，繩索標示清楚，下山很安全也輕鬆不少，由衷感謝架設安全繩索的前人！

用很快的速度（雖然還是一直拍照），在2:20抵達主北叉路口，我們走另一條沒走過的路線，下成功山屋

▲往北峰路上，手肘撞到石頭，痛得面目猙獰

標示牌寫的是成功山屋1.1公里，但這1.1公里都是碎石滑坡，本身下坡就在慢了，又加上碎石，一旁的懸崖真叫我膽戰心驚，深怕腳一滑成千古恨，抓住繩索的手，一刻都不敢鬆懈，試過老爺示範的技巧，還是無法加快速度，跑鞋滑溜溜，地上的頁岩如少女肌膚般平滑，腳趾頭猛撞鞋尖，隱隱作痛！

▲下山速度慢得可以，老爺等得不耐煩

這1.1公里實在有夠遠，真的只有1.1公里嗎？！沒完沒了的下坡，讓身心靈幾近崩潰！此時腳一滑，一屁股坐在地上，「不走了！」

▲對面的人，問我們在這邊做什麼......到底哪一條路是捷徑??

當能力跟不上野心，挫折感讓我又生氣又難過，老爺剛柔並濟的激勵我走起來，下坡就快結束了，若沒能在4點前趕回成功山屋，遇上下雨會走得更累！

雖然背著雨衣很重，但我一點都不想遇到雨天，於是打起精神，接受了自己的普通，用盡全力，一步一步讓自己與眾不同。

終於在4點前抵達成功山屋，更在4點半前抵達黑水塘山屋，藍天白雲的天空，一點都不像要下雨的樣子，在黑水塘山屋小憩，因為等等還有兩公里的上坡.....

▲最後0.6公里，太累了，停下來就發現山中小精靈『水晶蘭』

吃了顆能量糖， 加油！從黑水塘至小奇萊大約兩公里，皆為上坡，小奇萊至登山口約1.4公里，600公尺上坡，其餘皆為好走的下坡

▲森林系

終於，抵達登山口，時間5:50分

已趴，但是！還要再走回松雪樓停車場，沒關係！這條回停車場的柏油上坡路，是今天最好走的一條路了！

最後最後！感謝奇萊山神的眷顧，讓我們看到美麗的祢，感謝老天給我們一天完美的天氣，一滴雨都沒下，感謝大樹、感謝石頭、感謝前人對環境的愛護！更感謝老爺帶我來爬山，司機兼攝影師，辛苦你了！

「人生第十二、十三座百岳入袋」

開車下山途中遇到美麗的雲海

Garmin紀錄

▲自制路程表