沐浴在優美杉木林！新竹「油羅山、羅山林道」之豪華露營&悠閒健行

嗨你好，我是LYY！下班後的日常是個喜愛運動及登山露營的野女子，2018下半年是我登山的起點，我愛山、我敬山，我愛山讓我看見台灣更美的每一處角落。

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行程

Day113:00 竹東出發 – 15:00 抵達羅山林道 – 15:30 紮營（7K左右處） – 17:30 豪華晚餐 – 22:00 熄燈入睡

Day 27:30起床 – 8:00吃早餐 – 9:30 拆帳篷、整裝 – 10:00 出發前往油羅山第三登山口 – 12:30 攻頂 – 14:00 回到第二登山口 – 14:30 回到營地吃午餐 – 15:30 離營回北

油羅山・羅山林道

油羅山位於新竹縣五峰鄉，一般多由林務局開發的羅山林道進入，林道全長15公里，分南、北兩線，南線有多處崩塌，北線路況良好，小車可長驅直入。油羅山徑一路浸浴在優美的杉木林中，山頂腹地廣但無展望。因地處雲霧帶，山區時常籠罩著薄霧，迷霧森林更添朦朧之美，不但適合在盛夏上山避暑，羅山林道同時也是一條熱門的越野車入門路線！（資料來源：健行筆記）

YY小提醒

羅山林道的道路路面還算完整，但仍有些路面凹坑處，建議若要自行開車前往，還是要選擇底盤較高的車。

羅山林道沿途兩旁都有腹地可以紮營，但還是建議早點抵達，會有較好的營地可以選擇。

有些許山壁有水源可以取，但建議自行攜帶桶裝水上去，方便烹飪，但記得要把垃圾帶下山喔！

油羅山全程都在森林中，有些岔路會有不太明顯的指示，建議還是可以下載GPX備著用。

油羅山有三個登山口，第一位在 2.5K 附近、第二位在 4.6K 附近、第三位在 8K 附近，可以選擇離自己紮營處近的登山口上。我們這次採三上二下的路線。更多路線可到 健行筆記 查看。

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這次我們到羅山林道的時間比較晚了，加上是端午連假，所以林道沿路兩側的腹地其實大多都已經被帳篷攻佔滿了，好在後來在 7K處左右找到一個可以塞下我們兩台車＋四個帳篷的絕佳位置！

找到腹地後，第一件事當然就是趕緊把我們的家園蓋好！

第二件事也很直覺，就是邀請主廚開始炊事，準備晚上的盛宴！

馬鈴薯蛋沙拉生產線運作中！

一旁的 #羅氏廚神 也正如火如荼地準備著豬頸肉 aka 松阪豬的部分（真的是好吃到不行）！

竟然還有灑了香料的牛排（?）究竟為何我在山上吃得比在山下豪華？只能說我指派對料理長了，讚嘆 #盧氏廚神，讚嘆 #GY廚房 ！

廚神與他的得意小助手們（可愛）還有小小小仔仔（兇）。

越接近傍晚，原本下著雨的天空反而漸漸變得清澈，換來了知性的藍天。看來今晚是看得到星空了吧 ?

餐後，掛起手提燈，聊著天、玩著牌、看星空，準備好好在山上的夏夜晚風中舒服地入睡。

隔天早上起床，盧氏廚房繼續開張，一樣是奢侈到不行的早餐盛宴（哭出來）。

法式厚片吐司＋花生醬＋蜂蜜，佐煎培根及蔬食，真…的…讚…到不行！

被餵食完後，心滿意足地出發，前往位在 8K 附近的油羅山第三登山口，登山口有指標跟很多綁布條，但其實還是很容易不小心就錯過，所以若走著不小心超過8K 太多，就記得要再回頭找找登山口摟！

從第三登山口上去，沿路都是緩緩的上坡，總爬升約莫 500公尺。因為全程都身在杉木林中，所以基本上不太會曬到太陽，是一條還算輕鬆、舒服的健行路線。

我們去的時間點也許是因為正值夏日，所以看到蠻多生物的，是一條充滿生命力的路線，尤其沿路看到超多蟬脫殼後的遺跡。上圖兩隻蟬對稱的脫殼極富詩意。

正在交配的兩隻蟲兒，不小心捕捉到了生命的力與美。

走在杉木林中，雖然沒有百岳開闊的大景，但走起來真的還蠻舒服且有另外一番神秘的韻味，這就是臺灣中級山的魔力呀。

雖然沿途不太會曬到太陽，但沿路的緩坡上升還是需要一定的運動量，汗還是狂噴啊，所以補充水分不可少，要記得攜帶足夠的水上山！

這條路線另外也可以連走到霞山，如果是想要挑戰走比較長途的話，也可以走這個路線。

約莫兩小時，終於抵達油羅山三角點（1764M）。山頂上雖然沒有展望，但腹地蠻廣的很適合在這邊小休吃個東西，再出發。

下山我們選擇換一條路線往第二登山口前去。算是一路陡下去。

這兩條路線的景緻我覺得蠻不一樣的，相比第三登山口上來的杉木林，往第二登山口沿路上多了很多竹林。

當然，杉木林也是沒有少的。

快到第二登山前有一段路我非常喜歡，兩側除了高聳的杉木林外，腳邊還有茂密的蕨類植物，把整個森林變得充滿仙氣，太喜歡了。

約莫一小時半後，抵達第二登山口。第二登山口也有一個還算醒目的指標，位於約莫4 .6K處。

踢林道回我們紮營處，約莫要踢 2公里多。

下午霧氣開始瀰漫山林。

回到營地後，我們的下午餐是北海岸石門的劉家肉粽，應景的慶祝端午節，真的太幸福，下山還有好吃的粽子可以大食一波。

收起天幕，帶著充滿滿的電，準備回北！幸福的兩天一夜，謝謝油羅山跟羅山林道的招待。

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