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清涼一夏～北台灣「奧之細道」溪流之美　美得令人屏息的翠綠秘境

健行筆記 / 健行筆記Straybirds

淡蘭中路溪流之美

灣潭古道、北勢溪古道與崩山坑古道 ，屬於淡蘭古道中路，位於新北市雙溪區柑腳與泰平村，其中崩山坑古道為越嶺古道，而灣潭古道與北勢溪古道則沿溪而行，沿途多處優美深潭、綠蔭濃密，置身其中可感受北勢溪上游瑰麗的溪流景觀，媲美日本名勝奧入瀨溪流。

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▲北勢溪溪流之美

奧之細道

相傳在日本江戶幕府時代(1603~1867，中國為清朝，著名的俳句詩人松尾芭蕉於元祿2年（1689）陰曆3月，從江戶（東京）千住出發，以步行（小部分騎馬）的方式，遊歷日本東北的福島、宮城，岩手等縣，之後向西到山形，再朝日本海方向的秋田，接著沿著日本海濱，經過北陸的新潟、富山、石川、福井、滋賀諸縣，繞了一大圈後，於同年陰曆八月，回到屬東海地區的岐阜縣大垣。在這段步程約2400公里，歷時5個月的旅程中，松尾芭蕉將他沿途所見所聞，及有感而發的心情，以俳句形式撰寫成「奧之細道紀行」一書。其所行經之路，後人即稱之為「奧之細道」。

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▲取自UDN部落格charles Lin「奧之細道」拾穗

北台灣奧之細道

日本東北有奧之細道，台灣東北則有淡蘭古道。淡蘭中路由基隆暖暖起，至宜蘭外澳止，全程約50多公里，路網錯綜複雜，沿途多處可見清澈溪流、梯田駁坎及翠綠林木，景色秀麗，足與奧入瀨溪流媲美，本次活動挑選其中三條最經典的古道一日連走，來取代因疫情不能出國賞景之憾，行程規劃如下：台北(272自強號)→雙溪火車站→搭F815公車→灣潭站起登→夢潭→張家莊→三水潭(午餐)→北勢溪古道入口(料角坑38號民宅)→北勢溪古道出口(料角坑17號民宅)→產業道路切捷徑接崩山坑(不繞道壽山宮，但此捷徑較少人走，要小心尋找登山條，捷徑入口為民人以蘺芭圍住，不易進入)→崩山坑古道入口（料角坑6號民宅）→風口鞍部→崩山坑出口→柑腳驛站(慶生)→雙溪車站(4235區間車)賦歸。

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▲遍布溪流古橋綠蔭的淡蘭中路

灣潭古道

「灣潭古道」位於台北縣坪林鄉漁光村與雙溪鄉泰平村之間，為兩地往來的一條古道，因路線沿著北勢溪支流「灣潭溪」而行， 故而得名。古道沿溪闢建，沿途綠蔭遮蔽，溪水聲一路相伴，轉個彎，碧綠清澈的潭水就在一旁，溪邊白鷺鷥、紅面番鴨嬉戲，溪中苦花魚、溪哥悠遊其中，彷彿來到人間仙境，令人流連忘返。這也難怪灣潭古道被譽為北台灣最美百年山徑之一，一點也不為過。

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▲灣潭，位於新北市雙溪區泰平里境內，地名取自南勢坑溪和彎潭溪交匯處，在此形成一道彎曲的水潭。站在灣潭橋上，可以很清楚地看到南勢坑溪匯入灣潭溪。

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▲一早7:16來到雙溪火車站，果不其然的遇見報復性登山人潮，F815公車限乘19人，還好有聽驛站老闆的建議，先訂好計程車，順利在9:20抵達灣潭起登。

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▲灣潭古道沿灣潭溪而行，綠蔭濃密，平緩好走。

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▲10:40來到一處清潭，位於昔稱「網形庄」附近，因「網」和「夢」台語發音相同，故稱為「夢潭」。此處溪水清澈翠綠，令人驚艷，大伙在此小休，到潭邊戲水消消暑氣。

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▲水協教練看到這麼清澈的潭水，一時技癢，下去活動一下筋骨，山友們不要學，叔叔有練過的。

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▲12:00來到三水潭，為灣潭溪與北勢溪匯流處，兩溪交會處的溪畔則有「雙溪口福德宮」， 一舊廟一新廟，廟前左右各有一多孔橋，北勢溪古道應取右下過多孔橋續行。在此大休吃午餐，等下由此接北勢溪古道。

源遠流長的北勢溪古道

北勢溪古道位於新北巿雙溪區泰平地區的料角坑，因古道沿北勢溪上游河岸而走，因而得名。有別於台灣其他山區，河流上游大多險峻難行之特性，北勢溪因為翡翠水庫的上游源頭，山徑時高時低，但疏落有致，沿途不時穿插深潭與瀑布，溪水潺潺、清澈見底。與其他古道相比，地貌原始、多樣，卻不難上手，冒險又療癒。天氣晴朗時，陽光灑下，樹影婆娑與青潭相互輝映，讓人看得目眩神迷。

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▲美到令人窒息的北勢溪

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▲中正古橋，已斷掉一半，後段由杉木鋪設，中正橋旁立有中正橋石碑及保安水泥柱。

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▲青潭祕徑，別有洞天，我們在此席地而坐，讓大自然的美景癒身心。

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▲教練再次表演溼身秀（遠遠望去還以為是威尼斯水怪....)

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▲料角坑17號民宅登山口

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▲在北勢溪古道北端登山口幫部分隊友叫二台計程車先行回驛站休息，其他人循產業道路由捷徑接至崩山坑古道。

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捷徑入口為民人以蘺芭圍住，不易尋找，沿途有登山布條，尚不難辯認路跡，出口處有藍天隊標示。

3b779824699e84de8173a21df719e73a.jpg▲在快到料角坑6號民宅前與古道的代表性植物雙扇蕨相遇，至民宅接上崩山坑古道。

崩山坑古道

崩山坑古道，又名「柑腳泰平古道」、「柑泰古道」或「泰平古道」，在公路還未開闢前，是新北市雙溪區柑腳與泰平居民採買物資、採煤礦、嫁聚迎親的往來道路，也是淡蘭古道中路重要的一段。其登山口柑腳端位於崩山一號橋右側小徑，沿著崩山坑溪步入古道，伴著潺潺溪水聲，及綠草青青的梯田，風光十分明媚，爾後進入幽幽的原始森林之中，一片翠綠蒼鬱，林相十分優美。

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辭職嶺-風口鞍部

據傳民國60年(1971)暑假時，有三位台北師專畢業生被分發至雙溪泰平村的泰平國小任教，當時還沒有雙泰產業道路，他們只能由雙溪步行前往泰平。報到當天，他們走到大樟嶺時，已是汗流浹背，氣喘呼呼，深感在此偏遠地區任教極為辛苦且前途茫茫，於是心灰意冷，次日便返回縣政府教育局提出辭呈，於是大樟嶺就被當地人戲稱為「辭職嶺」。但依山友探訪當地耆老考證，民國60雙溪至柑腳已有公車行駛，當時老師要到泰平國小，通常是由雙溪坐公車至柑腳，再由柑腳走崩山坑古道至泰平，所以真正的辭職嶺應該是這個風口鞍部才對。

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航跡參考(10~6為捷徑)

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古道 登山 美景

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