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揭開夢幻仙境「嘉明湖」的殘酷真相 欣賞美景需要付出多大努力

健行筆記 / 健行筆記李斯特

日月潭和嘉明湖是台灣最家喻戶曉的湖泊,二座湖泊都是群山環繞 碧波如鏡的夢幻仙境。

日月潭是老字號 早已是立足台灣 邁向國際的代表。

嘉明湖則是近年來爆紅的景點,在媒體與網紅爭相走告的推波助瀾下,幾乎成了人人掛在口頭上的名字。

不管是開車 走路 騎自行車 坐遊艇,都能輕鬆盡興的遊覽日月潭的湖光山色,而嘉明湖只能靠自己的雙腳走完13公里,卻還不一定有機會看到最美的嘉明湖。

這13公里的路程可不是參加路跑活動,輕鬆2個小時就可以跑完,你必須在三千公尺險峻的高山上奮力爬上攀下,絕對是一場體力與耐力的考驗。

媒體和網紅都只告訴你嘉明湖的美,卻沒告訴你 欣賞美景需要付出多大的努力,於是很多人就以為嘉明湖和日月潭一樣,找個時間 預定好房間就能出發前往。

今年夏天 李老師再次解鎖人生成就,成功登頂二座百岳-向陽山及三叉山,

也親眼見識了嘉明湖不可思議的美,但這感動卻是李老師用大量的汗水辛苦換來的,現在李老師不僅要分享嘉明湖沿線的高山美景,也要揭開這片仙境美景背後的殘酷真相!!

先來完成事前的準備吧!首先到嘉明湖國家步道的網頁申請山屋,能否抽中山屋就要各憑運氣,抽中山屋後可以考慮是否訂晚餐與租睡袋,

目前有熊出沒及天馬二家登山社可供選擇,記得還要到警政署網站申請入山證,最後好好整理自己的背包,準備好保暖衣服 午餐糧食和所需物品。

李老師當天一早就從天龍飯店出發,沿著南橫公路開車 一路向西前進,大約50分鐘後抵達向陽森林遊樂區。

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第一個步驟 先到警察局辦理入山登記,接著到門口的管制站登記山屋及安全宣導。配合嘉明湖管理處辦理一人一公斤的活動,李老師也裝了一公斤的土石,帶著上山 並倒在指定的地點。

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一切就緒後就出發前往嘉明湖囉!!一開始就是走在向陽森林遊樂區的園區裡,階梯工整完善 步道平坦好走,依照指標的方向前進就對了。

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向陽森林遊樂區似乎是台灣二葉松的集中地,所以步道都是主打二葉松的林相。

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在森林遊樂區就是要老少咸宜,因此寬敞舒適的涼亭是必要的裝備。

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雖然步道是平坦好走的 但卻是一路上坡,揹著重裝不停的爬坡,還是能讓人走得氣喘如牛 全身爆汗。490611d055fbbe7ee25b43e13040aa9b.jpg

大約走到1.5公里處有一座觀景台,在這裡 不用登上百岳就能看見百岳等級的美景。土石崩塌處在翠綠山峰上留下一道道刻痕,更是突顯出台灣山岳的險峻與壯麗。

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前面二公里的路程都是森林遊樂區的地盤,全都是大眾路線等級的步道,每100公尺就有一座精美時尚的里程數指標,2K之後就要正式走入嘉明湖國家步道了。

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在登山口前竟然停了二輛消防隊公務車,看來事有蹊蹺 案情不單純,今天的步道可能不大平靜喔!!

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接下來就是經典款式的登山路徑了,狹窄而清楚的路面隨著高度緩緩上升。

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很快就經過一座小橋,不知為何 每次要過橋總會覺得心情愉快。

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沿途景觀沒什麼改變,只有路旁的里程數指標換成另一種樸素款式。

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步道本身沒什麼難度 只有一直上升,但背重裝爬陡坡真的容易讓人覺得疲倦。

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巧遇背負食材物資的協作大哥,即使補充物資的包裹比人還大包,但他們依舊腳步堅定的緩步向前。

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雖然是持續的一路向上,偶爾也是會穿插一些平緩的路段。

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當路徑被一條迷你型的小溪攔腰流過時,恭喜你 你即將抵達向陽山屋了,不過千萬別因為一身臭汗就掬起溪水洗臉,據可靠消息指出 這是流經山屋化糞池的水~~

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過溪之後 是一段岩石堆疊的陡坡,一鼓作氣 一口氣往上爬!!

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辛苦走了4.3公里後 終於抵達向陽山屋,

向陽山屋也是要人品大爆發才能幸運抽中。

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整棟向陽山屋幾乎都是木作建築,還附上一間能沖水的廁所,所以沒抽中山屋也沒關係,這裡也可以是最理想的休息站,除了吃飯 上廁所 也可以趴在桌上小睡一下。

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向陽山屋前4.3公里的路程還算好走,李老師吃完午餐後就背上重裝 繼續上路!!

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從向陽山屋之後的路徑就不是省油的燈了,一樣的上升的陡坡 卻是加倍的崎嶇不平。

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難度逐漸增加 沿途景觀也愈來愈高山化,首先是高山箭竹林整齊的並列二旁,讓人省去被箭竹洗臉的困擾。

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高山特有的玉山薊也開始出現在路徑旁。

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大部分都是在台灣鐵杉林中緩緩爬升,既可省去日曬之苦 也能多吸收些高山芬多精。

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雖然錯過台灣馬醉木的花季,但馬醉木橙紅色系的嫩葉還是為山林裝扮熱情的色彩。

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在約5.1公里處看見這面白色旗幟,這就是一人一公斤背土石上山的指定傾倒點,終於能夠卸下這一公斤的甜蜜負擔。

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又是一段漫無止境的上升斜坡,一路走來 真的是沒有最高 只有更高。

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爬完陡坡 走進一處平坦的森林中,突然之間,李老師的眼角餘光瞥見森林角落處似乎有點動靜,定睛一看 歐麥尬~~~~是一隻水鹿一邊吃草 一邊關注李老師。

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原來這片森林就是往黑水塘的叉路,這麼難得來當然要專程走進黑水塘看看。

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高山上的小小水塘都是動物們活命的關鍵,在藍天白雲與綠樹青山環繞下,這片黑水塘不僅實用還很美觀,李老師切換成外拍網紅模式 留下帥氣身影。

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可能是住在高山上 沒機會看到帥哥,水鹿又開心又害羞的躲在一旁凝視李老師。

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既然如此 那就來跟李老師一起合照,為今天偶然的邂逅留下永遠的紀念。

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告別可愛又害羞的水鹿 李老師繼續上路。

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接下來就要揭開嘉明湖美麗的殘酷真相了,首先要面對一段又一段不停上升的階梯,這就是傳說中的好漢坡。

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在三千公尺高的山上修築階梯是艱困的任務,這些全都是純手工打造出的階梯步道,兼顧了登山安全與生態保育。

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據說每年都會徵求修築手作步道的志工,而每年都是名額供不應求,這正是「台灣最美的風景是人」的最佳證明。

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雖然很佩服這些不知名英雄的付出與奉獻,但眼前這座高聳的階梯真的很嚇人,前往嘉明湖的路就是這麼殘酷。

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成功克服好漢坡的關卡後,向陽山與三叉山連成的稜線清楚呈現眼前,要走過這段漫長稜線才能見到嘉明湖。

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這個真相夠殘酷吧!!

走到5.9K處有一棵名聲響亮的向陽名樹,這棵孤立山巔的玉山圓柏在風雪淬鍊下,屈身 扭腰 展現出迷人又堅強的身段。

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再來就是走在蒼茫遼闊的高山稜線上,一路上都是壯麗美景看到飽。

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別忘了欣賞腳邊一簇簇微小卻亮眼的花草,這是最豔麗的玉山金絲桃。

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這是像精緻胸花的玉山龍膽。

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這是粉紫浪漫的早田式香葉草。

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突然間空中響起直升機轟隆隆的引擎聲,二部直升機正在山谷間盤旋飛行,看來今天肯定有事發生!!

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走到6.5K處是一片空曠的平地,能夠毫無阻礙 一眼看盡壯觀的關山大崩壁。

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儘管已經是在海拔3300公尺的高山上,但這裡沒有最高 只有更高,想見嘉明湖就必須克服這段讓人崩潰的哭坡,沒錯!這就是美麗仙境背後的殘酷真相。

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李老師是沒再怕的,變身長角的狂戰士模式 邁步向前衝啊~~~

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不過還是要細心欣賞腳邊的獨特花草,這是粉紫色加上小紫斑的南湖雛蘭。

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這是小巧迷人的玉山小米草,這些看似嬌弱 實則很強的小花草,可全都是台灣高山限定版喔!!

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向陽哭坡攀岩陡上的地形已經很折磨人了,再加上前面好漢坡累積下來的疲累,保證讓你哭天搶地 哭爹叫娘 瀕臨崩潰。

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但想要見到美麗的嘉明湖就不能放棄,繼續咬緊牙根 卯足全力 拼命往上走。

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就算爬到想哭,看到這麼漂亮的阿里山龍膽也是要停下拍照。

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成過克服哭坡後就能到達7.4K的雙叉路口,前面有二條小徑,往上是向陽山的登山口,往下則是通往嘉明湖山屋,如果你累了 受不了了 不想收集百岳了,那就跳過向陽山 直接前往嘉明湖山屋吧!

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立志要完登百岳的李老師當然是不會放棄的,卸下肩上的重裝 拉一下褲頭 甩甩手臂 上了!!

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雖然從登山口到山頂只有400公尺的距離,但全都是陡直上坡。

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山坡上長滿了亮黃色的玉山金梅。

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即使卸下身上的重裝 但陡上地形依然磨人。

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突然沒有路了 只有巨岩堆疊成的石瀑。

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沒有任何防護的石瀑 全得靠自己小心行走,手腳並用 小心翼翼攀越眼前的大岩石。

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終於登上李老師的第十二座百岳-海拔3603公尺的向陽山。

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寬敞的山頂上空無一人,這是李老師第一次包場百岳系列的三角點。

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只有一隻蝴蝶在山頂上迎接李老師。

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可惜登上山頂的時候已經罩上一層白牆,沒機會欣賞南台灣各大百岳名山。

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倒是能夠清楚看見一路走來的路徑,還有美到讓人心醉神迷 去憂解勞的景色。

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登頂總能為一身疲累的登山客注入活力,李老師回到登山口後 馬上重裝上肩,馬不停蹄的往嘉明湖山屋前進。

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接下來的路程大致是緩緩的下坡路,

途中還會經過一顆超級巨大的岩石,

不知為何 這顆巨石被叫做跳跳石,

李老師應景的跳了幾下就躺下耍廢了。

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跳跳石真的好大 不只能跳跳 還能翻滾,同時也是李老師時尚展示的走秀台。

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跳跳石之後是東倒西歪的亂石區,還好有紅色箭頭引導方向。

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遇到雄壯威武的岩石金剛,李老師溫柔又深情的獻上一吻!!

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終於在靄靄白霧中看見一抹紅色的屋頂,終於走到嘉明湖避難山屋了,終於順利完成今天的行程!!

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嘉明湖避難山屋的活動空間較小 床位也較擠,但在海拔三千公尺的高山上,能夠有得吃有得住 就要感恩惜福了。

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晚餐就享用熊出沒準備的餐點,菜色多 口味清淡 分量足夠 很飽足的一餐!

晚餐後幾位消防隊員從山上下來,果然今天有位單攻的登山客跌落山谷,經過一整天的搜救後 總算成功找到人~~

感謝上天 落難的登山客安全沒事了,但李老師卻隱隱覺得頭暈,晚上就寢時頭痛症狀更加明顯 還伴隨噁心感,李老師的高山症又來了。

可能是上山前吃的丹木斯是上個月就買的,在冰箱放了一個月後藥效減退吧?躺在床上的李老師渾身不舒服 又不敢亂動,只能在心中默默祈禱 希望一切能好轉~~

隔天三點半起床吃早餐,雖然還是沒胃口 但高山症的感覺有減緩了,四點整 整裝完畢 往嘉明湖出發!!

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這是李老師第三次摸黑夜爬,即使四下無人 萬籟俱寂 一片闃黑,李老師依舊老神在在 一派從容 邁步向前,直到天邊緩緩浮現出微弱的光芒。

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隨著昏暗的光線轉變成瑰麗的金黃曙光,天亮了,天地萬物又恢復原來的模樣了!

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天亮了就能清楚看見前方的路,天鵝啊!! 就是一段看不到盡頭的稜線山徑啊!!

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一陣爆膝的陡下坡後是二座山頭中間的最低點,二棵直挺的枯木分立在小徑的二旁,形成一道迎賓門 也形成一道分界線,跨過之後就從向陽山的範圍進入三叉山的範圍。

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向陽山不好惹 但三叉山也不是省油的燈,馬上就要攀越一個幾乎垂直的石壁。

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回首看看一路攀山越嶺走來的路徑,再次印證了嘉明湖美貌背後的殘酷真相!!

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在奮力攀爬中抵達3.5K處三叉山的登山口,這裡有多種選擇組合,你可以先上三叉山再往下走至嘉明湖,或是先往下走到嘉明湖回程再登上三叉山,

或是直接跳過三叉山!!

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李老師一直秉持多走就多賺到的道理,直接一鼓作氣衝上三叉山山巔~~

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從登山口到山頂不過才400公尺的距離,但這400公尺全都是折騰人的的陡升坡。

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愈接近山頂坡度愈陡,加上遍地的石塊岩片 更是增加登頂的難度。

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雖然一路的陡坡爬升很累,不過高山上的箭竹大草原 遼闊無極限,光看到這樣的景色就值得累這麼一次了!

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燈~燈~燈~燈~~~李老師的第13座百岳-海拔3496M的三叉山,山頂上依舊空蕩蕩 只有李老師一行人,明明是一個很熱門的登山路線,沿途二座百岳卻全都乏人問津,只能說嘉明湖的魅力實在太強大了!!

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在三叉山上能夠遍覽四面八方頂級奢華的美景,北邊有雲峰 玉山群峰 轆轆山 郡大山 達芬尖山 新康山。

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南邊有南台灣霸主-北大武山及卑南主山。

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東邊則是遙望海岸山脈各座山峰。

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集結中央山脈 玉山山脈 海岸山脈,數十座百岳名山 全都歷歷在目 一覽無遺,這才是最無價的收穫!!

錯過了 那可真是生命中大大的損失~~

再來就從山頂上沿著箭竹草原一路下切,美麗的嘉明湖就在不遠處了!!

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突然間 一滴天使的眼淚就掉進了視線中,經歷了二天的跋涉 經歷了13公里的長征,終於 終於 終於看見嘉明湖了~~

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只是這個角度的嘉明湖不夠美,李老師繼續沿著山坡走到另一邊,終於找到欣賞嘉明湖最美的角度。

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蔚藍的天空 青翠的草原 晶瑩的湖泊,不用畫蛇添足 不用加油添醋,這三個簡單的元素就能組合成如仙境般的美景,置身仙境之中 只能讚嘆造物主的神奇,只能再次確認台灣真是個無奇不有的寶島~~

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由於不知何年何月還能再次相逢嘉明湖,那就把握機會好好的跟嘉明湖互動吧!直接和嘉明湖一起跳首熱情的佛朗明哥舞吧!!

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離開前 別忘了真心深情的親吻嘉明湖,但願這個位在天涯海角的仙境能永遠美麗著~~

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只是遠遠的欣賞嘉明湖還不夠,李老師決定走下山坡投入嘉明湖的懷抱裡。

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這滴天使的眼淚遠比想像中還要龐大,平靜無波的湖面倒映著天光與山影,而清澈見底的湖水竟沒有任何的生物跡象,如謎一般存在的美景仙境,難怪嘉明湖一直流傳著各種鄉野傳奇~~

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欣賞完讓人神魂顛倒 意亂情迷的美景後,就要面對這片仙境另一個殘酷真相了。

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回程同樣是要翻山越嶺 跋山涉水,但是更喘 更累 更辛苦 更折騰人。

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疲累交加中終於看見遠方顯眼的紅色屋頂,嘉明湖避難山屋就在前方了~~

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回到山屋稍做休息後 立刻啟程趕路,在4個小時的急行軍中順利回到管制站,也成功領到紀念明信片。

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李老師以自身為例揭開嘉明湖殘酷的真相,體力和耐力 毅力和意志力 汗水和淚水,這些都是親眼見到嘉明湖要付出的代價,尋訪夢幻仙境的過程是痛苦的 是艱辛的,所以千萬不要一時腦衝就衝了過去,一定要好好規劃 好好訓練自己的體能啊!!

後記:

為了感謝老天爺的保佑,李老師決定每順利完成一次登山行程,就小額捐款一次,這次就捐給台灣黑熊保育協會,希望能為台灣的生態環境盡點心力,歡迎大家一起共襄盛舉!!

登山 步道 美景

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前言 自從兩年前的南湖群峰之旅以撤退告終之後，北一段縱走一直存在我的夢想中。我夢想能再次造訪童話世界般的南湖圈谷、登上馬比杉山遠眺龜山島及太平洋、探索南湖南峰一帶的巨石叢林，並幻想自己奮力爬上中央尖

花蓮萬榮昔日小上海！「林田山林業文化園區」　吸收芬多精、回憶風華絕代的林業歷史

位在花蓮鳳林的林田山林場，1960年代伐木的全盛時期、人聲鼎沸…因此有了小上海的美稱。在政府實行禁伐政策後，保留下來的人文景致與九份很相似，又稱~花蓮的九份 在滿妹豬腳飽食一餐後，剛好可以到

【健行步道攻略】北台灣10條爬山景點懶人包，一家老小都能輕鬆健行

疫情當前，想出遊的心卻不會跟著減少，這時最適合到山上健行啦，不但能防疫遠離人群，還能和家人一起享受在大自然中爬山的樂趣，但家中兩老膝蓋不好不能久走、孩子又走幾步就喊累，有什麼地方適合帶著一家老小輕鬆健行呢？本文特蒐北台灣十條易爬的健行步道，快帶著一家老小一起爬山去吧！

魔法山林「塔曼山」遍佈奇木　宛如闖入侏儸紀森林

台灣熱成紅番薯，這時候2千公尺以上山區，才宜人怡情。對，走進塔曼山，就是有這種舒爽的感覺。沿途都是樹根，台灣杜鵑真是強勢，滿山杜鵑林，紅檜杉木似乎成為巨大的弱勢被包圍了，杜鵑花季似乎應該再來一趟。

平溪不只有十分瀑布！新北「嶺腳石窟秘境瀑布」好壯觀，來場嶺腳小站輕旅行

嶺腳位在新北平溪區是一個純樸的小村落，距離平溪市區約10分鐘的車程，村落裡有個嶺腳車站是屬於無人管理的火車站，站內的遊客並不像平溪線其他的站如平溪、菁桐、十分這些火車站這麼多遊客，我覺得嶺腳站交通十分

驚險刺激指數破表！攻頂「鳶嘴山」　行走陡峭岩稜區

鳶嘴稍來縱走早放在心中一段時間了，為了一圓夢想，除了平日練跑之外，假日就找夥伴一起到旗尾山、刣牛湖山、三腳南山與關仔嶺大凍山練功，以期能快樂出門，平安回家。為避開假日造成的停車與攀登久候問題，特別安排

征服斷崖＋鬼門關山！中央山脈北二段縱走「百岳級山巒」美翻

　　其實萬萬沒想到北二段這條縱走路線，最後是以獨走的方式來完成；這次假期剛好平時一起爬山的朋友已有行程，且已滿人所以未跟上 ...我獨走百岳的經驗其實很少，這次是第 3 次，之前的 66 顆百岳都是和

Tiffany藍色的溪流！高山之美「合歡溪步道」讓人驚艷，絕美溪谷透明清澈

109年6月24日 星期三 天氣晴朗 昨日從桃園出發~~還三心二意，最後選擇福壽山農場，就是慕名於合歡溪步道~~一心嚮往非來不可的理由 夜晚在福壽山露營區車泊一車500元，不能使用露營

遊走雄偉巨木森林　花蓮秀林小百岳「卡拉寶山」山徑好走免日曬

位在花蓮秀林的卡拉寶山，又稱空巴尾山，海拔2397M，山頂有座基石，標號1448，為編號86小百岳之一 既然從合歡山前往花蓮，評估時間與體力的允許，就順道來檢個小百岳~卡拉寶山

走在台灣主脊上的震憾！ 「水鹿的故鄉」風釆獨具的草原明珠

夢裡千尋 能高安東軍連稜縱走，擁有台灣最豐富的多樣的湖泊景觀，實地走過一遭，您將驚艷於美麗旖旎、波光瀲灩的山水風光。白石池的清麗脫俗與拍岸濤聲、萬里池的濃郁壯闊與波光粼粼、屯鹿池的婉約沈靜與翠映蒼嶺

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