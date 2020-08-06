徒步才能到達的桃花源！隱身深山的「大禮大同部落」　登立霧山賞夢幻日出

大禮、大同部落，一個車子到不了的深山部落，在這疫情把大家悶壞的日子，特別適合安排2天1夜的登山行程躲開人潮，在這裡沒有訊號，很適合把自己放生到深山裡，靜靜感受山裡緩慢流瀉的時光，等待清晨海平面漸漸升起的太陽。﻿

這次我們其實總共安排3天2夜的宜花之旅，除了前兩天上部落外，第三天安排划獨木舟出海看日出，再到仙境般的福山植物園。

▲ 那一夜我們住大同部落Buya的家，有個院子可以發呆看山

走個Ｏ型，把立霧山的美都看盡﻿

要上大禮、大同部落有不少路線，而每條路線特色也不相同，因此我們規劃是以太魯閣遊客中心為起始點，安排2天1夜Ｏ型的行程，提供給大家參考。﻿

Day 1.太魯閣遊客中心 > 得卡倫步道 > 大禮步道 > 大禮部落 > 砂卡礑林道 >大同部落 (宿)

Day 2.張家莊出發 > 立霧山看日出 > 張家莊用早餐 > 三間屋 > 砂卡礑步道 > 砂卡礑橋 >小錐麓步道> 隧道 > 太魯閣遊客中心

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小教室 - 砂卡礑林道 vs. 砂卡礑步道﻿

「砂卡礑」(Skadang)是大同部落的舊稱，意思是臼齒，砂卡礑林道跟砂卡礑步道雖同名，但指的是完全不同的兩條路徑跟位置喔，一開始我也傻傻分不清楚，簡單介紹給大家。

砂卡礑林道得卡倫步道終點後會接到大禮步道，往左到大禮部落，往右就可連接砂卡礑林道，可通往大同部落或續走立霧山、千里眼山、清水大山。若從大禮部落的同禮古道(大禮大同步道)一樣可通往大同部落，但砂卡噹林道雖距離較長，但路寬平坦，在過去伐木時期用來運輸木材，也是現在多數人選擇的路徑。

砂卡礑步道指的則是依傍砂卡礑溪而行的步道，沿路可以欣賞壯闊峽谷、岩壁紋理和翠綠森林，兩端分別為砂卡礑橋和三間屋。這條路線海拔只有60m，途中多無林蔭，所以和林道很不相同喔。

▲ 路線說明（圖片取自太魯閣國家公園）

啟程﻿

端午連假第二天，用邪惡麥當勞開啟美好一天後，我們便從台北出發，到太魯閣遊客中心時約9點多。遊客中心的正前方就是登山口，一開始的得卡倫步道是一連串的階梯，由於坡度較陡，多處階梯甚至是用之字形的方式設計，沿路設有許多休息平台，有不少遊客純粹走這段步道賞景。﻿

▲ 登山口出發！

▲ 因為坡度較陡，部分路段採用之字形階梯

也許是因為國家公園的關係，在設計規劃上都相當完善，連標示牌都特別美，走在德卡倫步道上可以看見不少植物，為了人為的步道設施也必須做出犧牲，但依舊展現強韌的生命力，像這棵樹幹知道自己打不贏鐵桿，乾脆就把鐵桿吃了XD

▲ 被樹幹含住的鐵欄杆

▲ 太魯閣國家公園的路標設計

▲ 繼續前行就可往大禮部落，路牌後方有一條極陡的恐龍背捷徑

走在得卡倫階梯路上不時從遠山傳來爆破聲響，一陣陣讓人頭皮發麻的低沈爆炸聲，望向對山就可看見亞泥正在山頂開挖砂石，正確來說，山頂早已被挖到剩山腰，若是開挖場積水應該就是全台最大的看天池了，山壁旁大量砂石崩落，失去家園的不只動植物，連礦場下方的Ayu部落族人也不知該如何力抗大鯨魚。

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▲ 亞泥天坑

過了得卡倫階梯就會接上大禮步道，是坡度稍陡的石頭泥土路，我們在路上遇到一位中暑又抽筋的大姐，因為這裡海拔不高其實走一下下就爆汗，鹽糖跟水份都要備足，我們陪著她慢慢前行，走到叉路口後，左下就可到大禮部落了。﻿

▲ 大禮步道坡度較陡

大禮部落-在逐漸消逝的人煙中探訪歷史﻿

大禮部落，舊稱「赫赫斯」(Xoxos)，意為多蛇之地，部落現在已經居民不多，日治時期整個太魯閣地區從近百個部落僅剩砂卡礑、赫赫斯和希達岡三社因屬蔬菜種植區而未遷到山下，其餘皆被迫離開家園。1896年因為部落少女遭到日軍侵犯而開啟太魯閣族的第一場戰役，是為新城事件。哈鹿閣‧ 那威因為正義勇敢的特質而被推舉為頭目，帶領族人及勇士不斷抵抗日本，長期抗戰18年，最後寡不敵眾棄械投降，隔年抑鬱而終。﻿

▲ 部落教堂

我們到的當天赫赫斯萣民宿正在準備夏夜音樂會，在山上聆聽太魯閣族對祖靈的詠讚歌謠應該是一件很浪漫的事，看了一下粉絲團似乎八月也還有行程喔，分享連結給大家參考。﻿

部落現在還遺留老教堂跟派出所遺址，教堂雖無法進入，但看著外觀似乎就能感受到部落對上帝的崇仰，最美好的景色都獻給了教堂。遠處還有一戶小木屋，但看著有人在長椅上休憩就靜悄悄不打擾了。﻿

大同部落-住一夜星空下的辦桌相聚﻿

離開大禮，我們接續走上砂卡礑林道朝大同部落前進，林道為了早年運輸方便，是坡度平緩的水泥道路，沿路上可以看見獨特的大理岩壁，還有豐富的蕨類、姑婆芋、桫欏等植物，路上一株大型蕨類植物的羽葉上冒出豔紅的小芽，回家搜尋卻始終找不到名字，後來去農委會的「農業知識入口網」詢問，才知道原來叫做「東方狗脊蕨」，這紅色小芽成熟後掉落土壤就此獨立長大。這個網站有豐富的植物圖鑑和知識討論，很多民間高手會熱心的提供知識分享。﻿

▲ 東方狗脊蕨

▲ 美麗的白石壁就矗立在雲霧間

砂卡礑林道約走7km就到了大同部落，途中會經過立霧山登山口，但我們第一天沒有選擇上立霧山，而是留待第二天前往看日出。﻿

▲ 立霧山登山口，上去岔路一是達道的家，另一是往立霧山三角點

▲ 這些車子究竟怎麼上山？須先拆解用索道運上山後再重新組裝

我們今晚選擇住在張家莊，想到大同部落住一晚不容易，少少幾間民宿在端午連假期間特別搶手，就我所知有5間民宿（點擊可連結），達道的家、張家莊（Buya的家）、椰果民宿、彩虹屋跟伊紹的家，看分享每間都充滿暖暖人情味，大家可依據第二天行程來決定住宿安排，像是達道的家可以看日出，椰果民宿、彩虹屋跟伊紹的家可續走千里眼山、清水大山，而張家莊位處中間去哪都行，離三間屋路線也近。﻿

▲ 張家莊可以看見遠方的千里眼山和清水大山

我們到張家莊時約4點多，大哥大姐們已經在廚房忙上忙下，今天有45人入住，光準備餐點就是大工程。今晚，來自四面八方的我們在院子裡辦桌，大家都有各自不同的旅程，有人是立霧山，有人是千里眼山，還有人明天要出發挑戰清水大山。雖目的地不同，但此刻卻很珍惜能在Buya家相遇。

在夜空下我們什麼都聊，聊著山，聊著清水大山有多遠，聊著沒什麼比爬山能洗熱水澡更奢侈的事了，連女生上山最棒的發明就是霧眉跟植睫毛話題，都能讓我們立刻拉近距離。﻿

Day2. 重頭戲，來去立霧山看日出﻿

清晨3:30星星仍掛滿夜空，我們點亮頭燈開始往回走到立霧山登山口，從張家莊到觀景台約3km，約1個多小時就可到達。立霧山的日出真的很美，遠處的斷崖直直落入海中，山海之景透著粉橘薄霧，我們靜靜等待陽光從雲層中耀出光芒。﻿

若想安排上立霧山看日出，可以考慮住在達道的家，距離立霧眺（觀景台）非常近，但立霧眺不是立霧山的三角點喔，三角點處無展望，聽說立霧眺有路徑可通往三角點，我和大恩沒有搜集的習慣，想把所有時間留給日出，所以並無前往。﻿

回到張家莊後，一早又是辦桌般的澎湃，人生第一次清粥小菜的早餐吃得如此豪華，大哥、大姐人都超好，昨晚我在閒聊中隨口問：什麼時候開飯，大哥以為我餓了，立馬塞一個竹筒飯給我，被大恩笑很像是要棒棒糖的吵鬧屁孩XD，未來若有機會上清水山，一定會再來多住幾晚。依依不捨道別後，準備迎向三間屋路程的挑戰。﻿

▲ 大哥怕我餓的竹筒飯

碎石・陡坡不斷的路﻿

規劃行程前已經知道這路線不好走，3km就陡降了約750m，除了坡度陡外，這條路會經過扶手已經被落石撞的歪七扭八的鐵橋、碎石瀑布、滿地碎石的滑坡，還有路寬狹窄的山壁，建議若天氣不佳就放棄這條路線，山都在一定會有機會。當我們小心翼翼地走在山路時，小女孩帶著小狗飛也似的穿梭在林徑中跑跳，應該是山上部落的孩子，一瞬間已經消失眼前。﻿

▲ 下三間屋的景色很美

▲ 沿路會跨經不少大石路徑

▲ 被墜落大石撞壞的鐵橋欄杆

▲ 從對面山徑須走過這一段從山頂一路傾瀉的碎石瀑布

▲ 步道被滑落的小碎石給鋪滿，因為非常鬆動要小心

▲ 從地底長出了巨石

到了三間屋後似乎重返人間，逐漸增加的遊客人潮，到五間屋的小販處時達到最高峰，夏日走在砂卡礑步道上，豔陽逼得汗水直流，加上沿路的大量遊客，峽谷景色雖美，山上的生活還是靜心清幽的多。沿著小錐麓續行，就能接回遊客中心囉！﻿

離開大禮大同，我們去新城鄉吃一碗牛肉麵當慶功宴，好好休息一晚，隔天準備出發去清水斷崖划獨木舟看日出！

完整行程可以參考：<三天兩夜宜花之旅｜太魯閣山海日出全看盡，再去福山植物園尋找山羌>

觀看完整相簿：ALBUM｜太魯閣；原文出處：https://decolifetw.com/liwu/

<延伸閱讀：礦下的人，裂解的部落會議>