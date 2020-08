登上大人國石柱！「北一段6日縱走」：冰河遺跡、巨石、草原與溪谷的高山盛宴

前言

自從兩年前的南湖群峰之旅以撤退告終之後,北一段縱走一直存在我的夢想中。我夢想能再次造訪童話世界般的南湖圈谷、登上馬比杉山遠眺龜山島及太平洋、探索南湖南峰一帶的巨石叢林,並幻想自己奮力爬上中央尖山直通天際的碎石坡,漫步在廣大柔美的草原之上。拜今年7月初太平洋高壓持續發威之賜,我們馬上著手規劃了這次的北一段6天縱走,並且在天朗氣清的仲夏,在台灣中央山脈的心臟地帶度過了精彩難忘的6天。

行程計畫(非實際紀錄)

D1 (6.5HRS) 勝光登山口(H1850) →(+2:00)12:00 6.8K登山口(午餐)12:30 → (+3:20)15:50木杆鞍部→ (+:40)16:30 雲稜山莊營地(H2600)=C1 台北轉運站 5:15(噶瑪蘭 客運 1915)→6:50 宜蘭轉運站7:30 (國光客運1751) → 10:00→(+2:00)12:00 6.8K登山口(午餐)12:30 → (+3:20)15:50木杆鞍部→ (+:40)16:30 D2 (6.5HRS) C1 6:30→(+2:10)8:40審馬陣山(H3141)→(+1:30)10:10南湖北山(H3536)10:30→(+1:00)11:30南湖大山北峰(H3592)→(+:30)12:00南湖圈谷營地(H3400)=C2 D3 (11.5HRS) C2 4:00→(+:15)上圈谷→(+1:00)5:20南湖東峰(H3632)5:50→(:1:30)7:20陶塞峰(H3450)7:50→(+1:20)9:10南湖東南峰→ (+:45)10:00 2.2K岔路口→(+1:00)11:00馬比杉山(H3211)(午餐)12:00→(+:45)12:50 2.2K岔路口→ (+:45)13:40石洞獵寮水池→(+1:00)14:40 陶塞山屋舊址→ (+:50)15:30主東鞍部 → (+:20)15:50上圈谷 → (+:10) 16:00 C2=C3 D4 (11HRS) C3 5:00→ (+:30)5:30主峰鞍部 → (+:20)5:50主南岔路 → (+:30)6:20南湖大山(H3742)6:50 → (+:20)7:10主南岔路→ (+2:00)9:10南峰岔路 → (+:20)9:30南湖南峰(H3505)9:50→ (+:50)10:40巴巴山(H3449) 11:00→ (+1:00)12:00南湖南峰 → (+:10)12:10南峰岔路(午餐)13:00 → (+3:00)16:00中央尖溪山屋(H2430)=C4 D5 (12.5HRS) C4 4:00→ (+4:00)8:00中央尖鞍部 → (+1:00)9:00中央尖山(H3705)10:00 → (+:40)10:40中央尖鞍部(午餐) 11:20→ (+3:00)14:20中央尖溪山屋14:50 → (+2:00)16:50第一香菇寮舊址(H2250)=C5 D6 (8.5HRS) C5 5:00→(+2:30) 7:30南湖溪山屋7:50→(+1:10)9:00木杆鞍部→(+3:00)12:00 6.7K登山口12:20→(+1:10) 13:30勝光登山口(午餐) 14:00-14:30 (國光客運1751/1764)→宜蘭/羅東→台北

D1 勝光登山口-雲稜山莊:上上下下,精神與體能的消耗戰

我們一早5:15從台北轉運站搭上葛瑪蘭客運1915(台北-宜蘭)的第一班車,大約6:50抵達宜蘭轉運站。接著搭上7:30的國光客運1751(宜蘭-梨山),大約在10:00抵達勝光登山口。

這次由於須要溯中央尖溪而上,因此我們租用了溯溪鞋;加上我們糧食、睡袋、帳篷全都自己揹,因此這次的背包大約有20kg重。我們在登山口整裝後,10:10正式起登!

這天的路程到雲稜山莊是一路無聊的上上下下,加上是第二次走這段路,因此不再多做贅述,可參考我兩年前的紀錄:夢中南湖 · 未竟之路 。

我們大約在16:30抵達雲稜山莊。由於連日沒有降雨,山莊的儲水槽已經沒水,因此必須繼續往上走到大約12.2K處再下切到舊雲稜山屋的溪溝活水源取水。水量雖然小,但還算穩定。

取完晚餐及隔天早餐需要的水以及隔天的行進水後,我們聽從山友的建議在12.4K至12.5K之間一處平坦空地紮營(C1)。此時約16:40,此營地海拔約2540公尺。

D2 雲稜山莊-南湖圈谷:漫行審馬陣,險度五岩峰

這天的行程同樣可參考兩年前的紀錄:夢中南湖 · 未竟之路,不再多贅述。與兩年前的差別是,這次的天氣起了大霧及強風,使得重裝過五岩峰的這段路程增添了幾分危險性,必須特別小心。我們6:40拔營出發,9:00抵達審馬陣山,接著在11:00抵達南湖北山岔路口,開始險度五岩峰,並在12:00抵達南湖北峰。

此時強風與大霧加劇,我們明白此地不宜久留,於是開始往圈谷的碎石坡陡降。強風刮起滿地砂石,打在臉上相當痛,強大的風力之下我必須努力維持身體核心的穩定才不致跌倒。

12:40,終於在濃霧中抵達南湖圈谷山屋,此處海拔約3400公尺。我們在山屋旁一處空地紮營(C2),打下營釘、拉緊風繩,預計在這裡度過兩晚。

圈谷山屋後方往上圈谷的路邊是南湖溪上游的溪溝,有豐沛穩定的活水源可取。

D3 南湖圈谷-南湖東峰-馬比杉山-南湖圈谷:台灣屋脊上的山海大觀,奇岩巨石與童話溪谷的奇幻旅程

清晨4:40天微亮,我們背著輕裝(食物、3L水、頭燈、保暖衣物、風雨衣褲、緊急藥品及急救包、其他緊急救難物品)朝南湖東峰出發。這天的路程非常遠,加上缺水,因此必須確認有攜帶足夠的水。

沿著山屋後方的小徑陡上15分鐘後,抵達上圈谷。上圈谷屬於冰河地形的U形谷,漫步在平緩的谷底,沿著乾溪溝緩上,兩側是壯闊陡峭的山壁。玉山圓柏與箭竹錯落寒光閃閃的嶙峋亂石之間,與綠意盎然的下圈谷形成明顯對比。

上圈谷往南湖東峰有兩條路:一條是沿著上圈谷一路直上到東峰鞍部,再左轉走碎石坡登頂;另一條路,也就是我們這次走的路,是在上圈谷某處(注意疊石及路條)就要直接左轉往上切,一路陡上至南湖東峰。

我們選擇的這條路線在登頂南湖東峰前是陡峭的碎石坡與巨石堆,接近碎石坡頂端時要靠左,注意循著疊石及路條切上稜線。

5:40,我們登頂南湖東峰,海拔3632公尺。

金色的陽光在東方粉藍色的的天空中漸漸渲染開來,將遠方群山之後的太平洋染成整片金黃色。往東望去,遠方由左至右從三貂角、蘭陽平原、龜山島,再一路到南澳、大濁水溪出海口一帶,在晨曦中逐漸甦醒過來。

往西方望去,是宏偉的雪山山脈聖稜線,立體有致的山廓在朝陽中更顯迷人。

往南方望去,中央尖山孤傲地聳立於前,其尖銳的山頂直插天際;後方則有奇萊東稜一路往太平洋延伸而去。

往東南方望去,南湖東峰至馬比杉山的稜線路清晰可見,由近至遠可見陶塞峰、南湖東南峰,以及最遠的馬比杉山。

休息片刻後,緊接著往陶塞峰前進。我們在稜線上行走,進入一片樹林中,6:50離開樹林,來到陶塞峰的面前。

陶塞峰的這側看似一大石柱,難以登頂;然而,其另一面是平緩許多的斜坡。因此,必須由其右側下切進入樹林,繞到另一側之後再陡上,最後沿著由巨大石板構成的斜坡登頂。

7:20,登上陶塞峰。此處視野極佳,更勝南湖東峰,可俯瞰今日回程路線的大濁水南溪溪谷。一點綠一點橘的冷杉與南湖杜鵑點綴溪谷兩側柔美的箭竹草坡,乾溪溝彷彿一條灰岩色緞帶穿梭其間,令人不禁開始期待這童話世界般的回程風光。

接著我們繼續往南湖東南峰前進。南湖東南峰之前是兩個假山頭,須先穿越樹林(須注意路條)之後,再陡上拉繩攀過許多裸岩巨石,須特別注意安全。

8:40,登頂南湖東南峰。巨石紛亂堆疊於山頂,使人彷彿置身一片灰白色的巨石叢林。

9:00,離開南湖東南峰之後進入樹林一路下降到大濁水南溪與馬比杉山的岔路口,一路上可見馬比杉山就在遙遠的遠方。

9:50,抵達岔路口,休息10分鐘後繼續往馬比杉山前進。上上下下翻過兩座假山頭、穿越一片片箭竹林之後,才終於開始真正的爬升。

11:00,終於登頂馬比杉山,海拔3211公尺。山頂是一大片平坦的箭竹草原,視野極佳。不僅可向東眺望蔚藍的太平洋,也可回望崢嶸的南湖群峰,西南方則是宏偉的中央尖山及其後迤邐開展的中央山脈。

我們在此午餐,並在12:00開離開馬比杉山。此時東方海面來的水氣已漸漸逼近,遠方雷聲隆隆,催促著我們趕緊踏上回程。

12:50,回到岔路口。稍微整裝之後,直接取左往大濁水南溪溪谷下切。一路緩下,沒有什麼危險地形。13:40,抵達大濁水南溪溪谷。穿出樹林之後,撞入眼簾的是童話世界般的谷地;陡峭的山壁之間,是一片意想不到的世外桃源。亂石堆疊於平坦的溪溝,柔美的箭竹舖滿整片山谷,橘紅色的南湖杜鵑與灰色的巨石點綴其間;忽然間,一片雲霧飄進山谷,使人彷彿置身仙境。

石洞獵寮的岔路口處有兩個黑水塘,此處往右是沿著溪谷上到東峰鞍部的回程路,往左則往石洞獵寮。

我們沿著乾溪溝而上,此段路須特別注意跟著疊石及路條,以免迷路。走在這仙境般的溪谷中令人感到一陣舒服與暢快,腳步不禁輕快了起來。

14:20,來到一面大石壁之前。看樣子是得手腳並用爬上這片巨大的傾斜岩壁。

爬上石壁之後,從右側循著路條開始一路拉繩陡上。

溪谷對面山壁的地形相當破碎,有非常非常大量的冷杉傾倒堆疊得亂七八糟,畫面怵目驚心。

忽然間,回首,剛走過的大濁水南溪溪谷映入眼簾。從俯看的視角,我不禁讚嘆這如童話世界般繽紛可人的溪谷。

15:00,抵達陶塞山屋遺址,已是一片廢墟。

接著繼續沿著溪溝而上,往東峰鞍部挺進。

15:20,離開溪谷。視野逐漸開闊,映入眼簾的是一大片灰白色的碎石坡及石壁,其地質結構與南湖東峰類似。

15:45,抵達東峰鞍部。接著往上圈谷下降,沿著早上的來時路,16:20返抵我們在圈谷山屋旁的營地(C3)。此時水氣雲霧忽然消散,燦爛的陽光再次灑落,使圈谷再次繽紛活潑了起來。

D4 南湖圈谷-南湖南峰-巴巴山-中央尖溪木屋:探訪巨石叢林的奇幻世界,枕石漱流於遙遠的中央尖溪

這天的路程相當遙遠,加上必須重裝爬岩、陡下1000公尺,可說是一大挑戰。因此不僅行動水須取好取滿,體能的準備也相當重要。

5:10,拔營離開南湖圈谷南胡(下圈谷),往南湖主峰岔路口挺進。下圈谷與上圈谷一樣,屬於U形谷的冰河地形;然而與上圈谷不同的是,下圈谷一片綠意盎然,甚至百花齊放,漫步其間彷彿置身繽紛的童話世界。

6:10,抵達南湖主峰岔路口。由於南湖主峰我們兩年前已造訪過,加上考量時間及體力保存等因素,我們決定這次不登頂。主峰岔路口視野相當好,可清楚看見南湖主峰與東峰之間的一大片平坦空地。據研究,此地為冰帽地形,冰河由此發源並往四周流洩而下,形成了上、下圈谷(U形谷)。

往南望去,南湖南峰與巴巴山的稜線橫亙在眼前,可清楚看見待會要走的路將會經過許多裸岩碎石的地形。其後獨霸一方的,則是我們隔天將挑戰的中央尖山。

我們在主峰岔路口停留半小時後,6:40繼續往南峰岔路口前進。一開始就是碎石坡的陡下,一路往下進入樹林。

7:05,抵達南湖池山屋遺址,附近有一座大型黑水塘。南湖池山屋位於崩壁旁樹林裡的一小塊平坦空地上,破敗的鐵皮屋幾乎僅剩支架,裡面對滿了垃圾。

接著,我們繼續在茂密的樹林中往下切到海拔3300公尺,一旁即是南湖主峰與南峰之間由巨石奇岩堆疊而成的稜線。

7:50,抵達一處由大量灰白色巨石錯落堆疊而成的大陡坡底部。接著必須手腳並用地爬過一顆顆巨石,一路陡上150公尺才能抵達南峰岔路口。我們在此稍作休息,8:00開始爬升。一路上是令人歎為觀止的巨石叢林,每一顆巨石都有如汽車、房屋般的大小,渺小的我們小心翼翼地攀爬其間,一邊讚嘆大自然的鬼斧神工。

8:40,抵達巨石陡坡的頂部。回望嶙峋耀眼的巨石稜線一路從腳下往東北方延伸至南湖主峰,令人不禁由衷地感到敬畏與謙卑。

往西望去,則是直落千米的峭壁,往下直達深邃的溪谷。

8:50,抵達南峰岔路口。此處是往南湖南峰和巴巴山,以及下切中央尖溪谷的岔路口。我們在此卸下重裝,9:05揹著輕裝出發前往南湖南峰及巴巴山。

9:15,登頂南湖南峰,海拔3505公尺。山頂視野極佳,往東南方望去可見待會往巴巴山的稜線路上有好幾座假山頭。

9:25,繼續往巴巴山前進。陡上陡下經過兩座假山頭後,須橫渡一面石板構成的斜坡,接著攀爬裸岩碎石而上,最後登頂巴巴山。登頂巴巴山之前的這段路有點危險性,須特別注意安全。

途中經過一處遠眺中央尖山的絕佳地點,我們隔天將要拼死拚活爬上的碎石坡清晰可見,其驚悚程度可想而知。

10:05,登頂巴巴山,海拔3449公尺。山頂視野極佳,可環視南湖群峰、中央尖山、聖稜線......等等百岳名山。

10:20,離開巴巴山,並在11:10回到南峰岔路口。我們在此一邊午餐,一邊欣賞聖稜線全景。

12:00,出發開始往中央尖溪谷下切。這段路程要下降海拔約1000公尺,耗時約3小時。下切的一開始即是陡峭的裸岩碎石坡,具有一定的危險性。回望巨石環伺的稜線,雖有強烈的壓迫感,卻也美的懾人,讓人彷彿置身茂密的巨石叢林中。

12:15,抵達一處平坦的箭竹草坡,之後便進入樹林開始一路埋頭瘋狂下切。

下切的這段路除了要保護好膝蓋之外,沒有什麼困難地形。然而,即將抵達溪谷時,有連續幾段的拉繩陡下,須特別注意安全。

15:00,抵達中央尖溪溪谷。過溪之後,即抵達中央尖溪木屋,我們在木屋前的一塊空地紮營(C4)。此處海拔約2430公尺。

陽光灑落溪谷,在輕淺的溪水上映照出粼粼波光。我們在此取水、小盥洗,享受著冷冽清澈的中央尖溪水,那是無比的純淨、無比的甘甜。

即將進入本次縱走的高潮,也就是隔天一早必須先溯溪,接著陡上直通天際的恐怖碎石坡,耗時5小時且總共爬升約1300公尺後,最終登上魂牽夢縈的中央尖山。為了順利完成這艱鉅的任務,今天晚上必須充分休息、養精蓄銳。

D5 中央尖溪木屋-中央尖山-香菇寮營地:攀登夢想般的偉大存在,體能與毅力的極限淬鍊

4:30,天微微亮,我們穿上溯溪鞋,帶著既興奮又緊張的心情出發。由於已連日缺乏降雨,中央尖溪的水位不高(大約到小腿肚),因此大幅降低了危險性。出發不久,過中央尖瀑布之後,隨即遇到兩段危險的高遶,其中第二段高遶危險性更勝第一段,必須抓緊鋼纜,小心尋找踏點攀上落差數十公尺的垂直岩壁。若一不小心摔落,後果將不堪設想。(以下圖片攝於回程)

接著沿溪谷一路跟隨疊石及路條往上游溯溪,其間不斷地在左岸與右岸之間渡溪穿梭,並通過數段高遶。巨石雜亂地堆滿狹窄的溪谷,中央尖溪流流淌其間,一路上須手腳並用,爬過一顆又一顆的巨石。所幸水位並不高,因此並沒有太大危險性,小心通過即可。就這樣,我們在蜿蜒的溪谷中推進了大約3小時,共爬升了約500公尺。

7:20,抵達最後水源。依據前人的紀錄,此處應為一座8公尺落差的瀑布,但此時卻一點水也沒有。事實上,在抵達所謂的最後水源之前約500公尺,就早已沒有溪水。我們在此換上登山鞋,7:30出發開始陡上傳說中直通天際的恐怖碎石坡。這道碎石坡的落差大約有500公尺,直截了當地陡升到海拔約3500公尺的中央尖東峰鞍部。

一路上咬緊牙關,努力循著疊石及路條陡上。這段路如果有確實跟著路條走,應該會走在一條相對好走、平坦的砂石路上;然而,我只顧著埋頭爬升而錯過了這條正路,因此只能不斷爬過一顆顆的巨石,相對辛苦許多。9:05,終於氣喘吁吁地上到中央尖東峰鞍部。此時,回頭往來時的碎石坡看下去,其可觀的爬升量及距離令人真正嘆為觀止。

接著右轉,繼續往中央尖山挺進。此時,不可思議的畫面映入眼簾。眼前一大片柔美的箭竹草原,與四周的危崖峭壁以及草原終點的嶙峋巨石──中央尖山──形成非常強烈的對比。中央尖山的北、西、南三面都是猙獰凶險的岩壁,直落千米;然而,其東面則是這片綠草如茵、柔美可人的草原,彷彿鐵漢柔情一般。

走過這片令人流連忘返的大草原,接著拉繩攀上裸岩碎石直通天際。此時,我不敢相信我與中央尖山已經如此接近。從兩年前拜訪南湖群峰以來,中央尖山巍峨聳立的山體深深地吸引了我,使我夢想著有一天也夠親自造訪這座偉大的山岳。因此,中央尖山對我來說,一直都是夢想般的存在;而此時,我已經來到祂的面前,如此的接近,熱血近乎沸騰。

9:40,登頂中央尖山,海拔3705公尺。山頂具有360度的絕佳展望,可遠眺南方的北二段、北三段、奇萊東稜;西方則是的宏偉的雪山山脈與聖稜線;北方群山崢嶸的是前幾天走過的南湖群峰;往東方而去則是中央尖東峰,其後的山頭峰峰相連一路向一碧萬頃的太平洋延伸而去。無涯的青天下,我環顧四周的百岳名峰,彷彿站在世界的頂點,內心的感動澎湃不已。

10:30,我們終於依依不捨地離開中央尖山頂,開始回程。

10:55,返抵鞍部。循著原路沿碎石坡一路陡降,進入溪谷後,再沿著中央尖溪溪谷順流而下,須一口氣下降了1300公尺回到中央尖溪木屋的營地。回程的路上,許多由於去程時天色昏暗而被我們錯過的溪谷風光,現在一一清晰可見。在狹窄的溪谷中,溪水奔流於巨大的岩石之間,潺潺溪水聲不絕於耳。我們循著疊石及路條,小心翼翼地踩過每一塊巨石,在兩岸之間飛快地穿梭跳躍。

快抵達中央尖溪木屋時,中央尖溪瀑布吸引了我們的目光。瀑布從落差十來公尺的岩壁飛躍而下,注入一池清澈的深潭。深潭中央呈現一谷深邃的寶石藍,周圍則是一抹清新透亮的淺綠,有如鑲嵌在中央尖溪溪谷中的一塊璀璨寶石。

14:15,回到中央尖溪木屋的營地。由於本日的目標宿營地是距離中央尖溪木屋2小時路程的香菇寮營地,因此我們時間不多。匆匆休息之後,15:00拔營啟程,繼續沿中央尖溪順流而下。越往下游走,水量越大,且地形也較為破碎,危險性較早上(較上游)的路程略高一些。

16:40,抵達一處幽美的谷地,此處是離開中央尖溪並上切香菇寮營地的岔路口。溪谷在此變的寬闊,而兩側夾岸蓊鬱的樹林則為此地增添了一股神秘又寧靜的氛圍。由於這裡是隔天抵達南湖溪之前的最後水源,因此我們在此取用晚餐和隔天早餐所需的水以及隔天一早的行進水。

17:05,跟著指標往右切離開溪谷。

往上走大約10分鐘之後,17:15抵達一處平坦的空地,即為香菇寮營地(C5),海拔約2250公尺。由於體力大量消耗過後的疲憊,加上時間已經不早,我們匆匆用完晚餐後便倒頭睡去。

D6 香菇寮營地-南湖溪木屋-勝光登山口:再次上上下下的精神淬鍊,回歸庸庸碌碌的現實生活

這天的路程非常磨人,與D1一樣是整路陡上陡下的消耗戰。首先,一出發便要從海拔2250公尺的香菇寮營地爬升到海拔2700公尺,翻越一條稜線,再陡下到海拔2209公尺的南湖溪木屋;接著再一路沿溪溝陡上到海拔2500公尺的木杆鞍部,並爬上海拔2795公尺的多加屯山,最後一路下降回海拔1900公尺的勝光登山口。也就是說,這天有兩個循環的陡上陡下,且總爬升超過1000公尺!

4:50,拔營出發。離開香菇寮之後,先拉繩陡下到一處溪溝,過溪之後一路拉繩陡上,開始第一段爬升。

香菇寮往上走的路上,分別在海拔約2560公尺以及2630公尺處,有兩處小平台可供兩人帳紮營,然而論平整度及面積皆不如香菇寮或者越嶺點海拔2700公尺處的夫妻樹營地來的理想。

6:10,抵達海拔2700公尺越嶺點,此處即夫妻樹營地。夫妻樹營地得名於此處兩棵高大相互依偎的松樹。

我們在此小休過後,6:30出發開始往南湖溪木屋下切。

7:25,抵達南湖溪木屋,海拔2209公尺。此處位於南湖溪旁一片茂密森林中的一處平坦空地,潺潺溪水聲不絕於耳,陽光從蓊鬱的林蔭間灑落,為寧靜的木屋增添了一分獨立於世的脫俗感。由外觀看來,南湖溪木屋相較於中央尖溪木屋更為破敗,其房屋結構看起來也不是很安全。

7:45,離開南湖溪木屋。來到南湖溪邊,陽光在清澈流動的溪水上映照出奪目耀眼的粼粼波光。

循疊石及路條過溪,並找到開始上切的溪溝入口,開始第二段爬升。沿著狹窄的溪溝陡上約300公尺,一路上都在翠綠茂密的林蔭中,相當涼爽宜人。溪溝由許多大大小小的岩石堆疊而成,經常須手腳並用才能攀爬而上。細小清澈的溪流流淌而下,有如清幽溪谷中的喃喃絮語。這段溪溝路要特別注意咬人貓非常多,一不小心手就會碰到,我就體驗了兩次這種直通腦門的刺痛感。

8:50,抵達木杆鞍部,海拔約2500公尺。我們在此休息到9:15,然後心不甘情不願地爬上海拔2795公尺的多加屯山,結束了今天的所有爬升。接著一路爽快地下降到6.8K登山口,此時時間是11:30。由於往羅東的公車大約14:00才會經過勝光,我們時間還非常充裕,因此決定在這裡休息到12:00。最後,徐徐涼風中,我們踏過松針鋪地、平坦寬闊的710林道,終於在13:20返抵勝光登山口,結束了這6天精采絕倫的北一段縱走。國光客運1764(梨山-羅東)在14:00準時到站,我們搭上了這班將我們帶回現實世界的客運,回歸庸庸碌碌的現實生活與汲汲營營的追求。

結語 / 後記

6天的北一段縱走,引我進入了台灣最美麗動人的心臟地帶,經歷了一場冰河遺跡、巨石、草原與溪谷的高山盛宴。我飽覽壯闊的高山、深邃的溪谷、奇險的巨石叢林、宏偉的冰河遺跡,以及柔美的高山草原,更到達了心中的夢想境地──中央尖山。回顧這6天,無疑是精神與體能的極致淬鍊,但同時也使我對台灣高山的熱愛更加堅定不移。

本文寫在COVID-19疫情肆虐全球造成一切高度不確定的2020這年,下山之後所要面對的將是求學與就業的難題,所有的準備與努力成果都可能在此時此刻化為泡影。徬徨之中,是台灣山岳的精神提醒著我,島上壯闊的高山深谷賦予了我面對未來種種挑戰的勇氣;身為高山海島的子民,血液裡流動著冒險的精神,鼓舞著我一路勇往直前。Go Blue!

資訊彙整(2020)

危險/特殊地形 D2:五岩峰須注意強風。

D3:南湖東峰地形破碎;陶塞峰須繞到南側森林,從後方岩板斜坡爬上,注意裸岩;南湖東南峰鞍部,須陡上攀岩;南湖東南峰,注意裸岩巨石;回程時溯大濁水南溪而上,須注意找尋路條及疊石。

D4:主峰岔路口過後,拉繩陡下裸岩碎石;南峰岔路之前,陡上巨石裸岩;南峰岔路往中央尖溪下切,前半段有裸岩碎石,過平坦草原後續下切;抵達溪谷之前拉繩急下切須注意。

D5:出發過中央尖瀑布即遇兩處陡峭高繞(10米以上落差),拉繩攀上垂直岩壁需特別小心;溯溪沿途注意疊石及路條,左右涉溪數次,有多處須高遶;最後水源之後,沿左側而上接上碎石坡一路陡上至鞍部;中央尖山登頂前須拉繩攀岩;回程時,中央尖溪木屋往香菇寮沿途地形破碎,且須特別注意疊石及路條,左右涉溪數次;中央尖溪越往下游走水量越大,過溪時須注意。

D6:南湖溪山屋至木杆鞍部間溪溝,須特別注意疊石及路條,多處須拉繩攀岩陡上;此路段沿途很多咬人貓。 水源 D1:6.7K登山口往廁所方向續走下切溪谷有活水源;雲稜山莊儲水槽;若沒水則下切至舊雲稜山莊下方取水(水量可能不大)

D2:審馬陣山屋儲水槽;審馬陣山屋旁有看天池;南湖圈谷往上圈谷路上約一分鐘路程處左邊溪澗有活水源

D3:大濁水南溪與馬比杉山岔路口附近有黑水塘;馬比杉山頂有黑水塘;石洞獵寮黑水塘;大濁水南溪溪谷距主東鞍部約1.5K處一大岩壁左下處有活水源

D4:南湖池山屋黑水塘

D5:中央尖溪活水

D6:南湖溪活水 手機通訊點 D1:多加屯山氣象站、多加屯山至木杆鞍部間某些地點、木杆鞍部上到雲稜山屋前最高處(雲稜山屋前約150m)

D2:審馬陣登山口、南湖北山岔路、南湖北峰、南湖下圈谷西側平台(圈谷朝西方的開口處)

D3:南湖東峰、南湖東南峰、南湖東峰至東南峰稜線上某些地點

D4:南湖大山、南峰岔路口、南湖南峰、巴巴山

D5:中央尖鞍部、中央尖山東側草原、中央尖山

D6:夫妻樹營地 特殊注意事項 建議配戴頭盔以及溯溪鞋,尤其用來應付D5攀登中央尖山的行程

參考紀錄

