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花蓮萬榮昔日小上海！「林田山林業文化園區」　吸收芬多精、回憶風華絕代的林業歷史

健行筆記 / 健行筆記Gina Szutu

位在花蓮鳳林的林田山林場，1960年代伐木的全盛時期、人聲鼎沸…因此有了小上海的美稱。在政府實行禁伐政策後，保留下來的人文景致與九份很相似，又稱~花蓮的九份

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在滿妹豬腳飽食一餐後，剛好可以到園區散散步消耗一下

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因為是連假，我們被人員導引到一旁的停車處，再步行至園區，搭乘台灣好行也可以抵達於此

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道路兩旁有小部分的市集

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入口處有很大型的雕刻巨木

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一旁的低矮房舍，應該是伐木全盛時期形成的聚落

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我們走上森林鐵道人行步道，原用來運送木材的鐵道，經過步道美化後，也讓遊人感受載運的記憶…

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我們雖於午後來此，幸好周邊的綠樹，還能如身處於森林中

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鐵道上的機關庫

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展示館裡，樹木的裝置藝術以及一張張泛黃的照片與圖畫勾勒了伐木時期的生活景象 

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林田山林場與阿里山林場，太平山林場，八仙山林場並列四大林場是台灣早期於日本治理下，森林開發的重要林場

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在禁伐政策實行後，林務局與當地文史工作者的努力下，當時的設備及文物才得以保存下來，而成為現今的文化園區

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我們腳步來到，林田山咖啡前方，一片綠意中的石燈籠及石階，更增添了濃厚的日式風味

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日式檜木建築群，讓人掉入了時光機中。曾經的熱鬧不已以及現今的懷舊寧靜

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如果覺得室外曬人，不妨走入林田山社區咖啡館，來一場，咖啡香與檜木香交織

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正如日治時期的摩里薩卡，雖未走入山中，卻有置身在處處的森林氛圍中

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檜木建築的中山堂是林場中的經典建築，除了提供小學…林場…辦活動外，1961年時期起放映的電影卻是轟動的大事…

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附近的花蓮萬榮飛行傘，在我們欲離開之際，時不時便從天而降….

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林田山林業文化園區，全盛時期的伐木年代，從鐵道、宿舍、醫務室，米店、雜貨店….形成生活機能完善的社區

褪去了過往的熱鬧風華，在沒有濃厚的商業氣息中，除了感受山林的芬多精，也感念為歷史留下見證的伐木人^.^

文章出處: 

城市漫遊。 gina

咖啡 步道 九份

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