魔法山林「塔曼山」遍佈奇木　宛如闖入侏儸紀森林

台灣熱成紅番薯，這時候2千公尺以上山區，才宜人怡情。對，走進塔曼山，就是有這種舒爽的感覺。沿途都是樹根，台灣杜鵑真是強勢，滿山杜鵑林，紅檜杉木似乎成為巨大的弱勢被包圍了，杜鵑花季似乎應該再來一趟。

森林像被施了魔法，奇形怪狀，像是恐龍出沒的侏儸紀，看著奇木的樣子，像恐龍、始祖鳥…。

倒伏的巨木變成獨木橋，也是此行中一大特色。被「刮肉」的紅檜，讓人心疼。

下山途中遇到重裝山友，「縱走吼?塔摩巴?」 「塔摩巴棲松，做一次走起來」 甚麼，軟腳蝦不知道棲松是甚麼啦。後方還有縱走同行山友，才幫忙解惑，原來是棲蘭山，松羅湖。也才知道剛剛與高手剛剛擦身而過，他百岳完成99，計畫10月就完百。女山友也很厲害，只差13座完百。

走入山林的感覺就是涼，登山步道往返6.7公里，。落差451公尺，前幾天下過雨，非常泥濘，上、下山各耗3.5、2.5小時，差不多剛剛好是軟腳蝦鐵腿的臨界點。不過，很困擾的是，牛虻叮咬作亂，隊友還引發過敏症狀，除了叮咬處之外，全身癢到受不了，就醫吃藥後才舒緩。