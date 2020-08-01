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平溪不只有十分瀑布！新北「嶺腳石窟秘境瀑布」好壯觀，來場嶺腳小站輕旅行

健行筆記 / 健行筆記阿珠珠

嶺腳位在新北平溪區是一個純樸的小村落，距離平溪市區約10分鐘的車程，村落裡有個嶺腳車站是屬於無人管理的火車站，站內的遊客並不像平溪線其他的站如平溪、菁桐、十分這些火車站這麼多遊客，我覺得嶺腳站交通十分方便村莊裡的村民也很親切，還挺喜歡這個小村莊的!

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距離車站不到五分鐘的路程，有個荒廢已久又充滿神秘色彩的嶺腳石窟大瀑布，社區內的老街和蔡家古洋樓也是值得探訪的地方喔!

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我們這次的小旅行是自行開車前來的，但阿珠珠還蠻推薦可以搭平溪線的火車來到嶺腳這個小站的，嶺腳站是一個無人看管的車站，站內保持的很整潔，這裡的遊客不多可以很自在的來個深度的小旅行。 

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這兒火車軌道的曲線幅度很特別又被稱為微笑車站。

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順著車站旁鐵路邊的小路走就可以去嶺腳石窟大瀑布~

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從鐵軌邊往下看可以看到瀑布上游的三角潭，聽當地居民說近年來常有人來這裡划獨木舟，看到這溪水的顏色感覺溪水深不可測，沒有特殊裝備和身手還是不要輕易嘗試的好!

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續行~會看到一個大門深鎖的嶺腳石窟大瀑布的大門，話說當年這個嶺腳石窟大瀑布應該算是私人的土地上的瀑布，可能因位溺水意外而被勒令停業才會荒廢多年。

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再往前走一點就有小路順著階梯往下走約200公尺就可以看到瀑布。

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看到瀑布了還蠻壯觀的，再看看瀑布前面的石窟就覺得很詭異，一看就知道這些石窟不是天然的洞穴，但還真的不知道為什麼會有這些洞穴呢!?

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好奇寶寶阿珠珠探頭去看看這個石窟到底裡面藏著甚麼秘密!看看就好不要進去因為裡面濕滑還怕會有蟲蛇之類的東西...

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嶺腳石窟大瀑布是平溪的第二大瀑布僅次於十分大瀑布!同樣屬於垂暮式的瀑布，看起來頗為壯觀!但是還是要提醒朋友瀑布潭水深不可測，只能遠觀拍拍照就好，這個瀑布是禁止下水嬉戲的唷!

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回程在鐵支路邊，看到這戶人家院子裡的樹上有好多的台灣藍鵲在樹上跳來跳去!

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阿珠珠的小類單也只能拉到這個距離來拍攝!

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在嶺腳社區裡走走晃晃!

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村子裡的土地公廟!

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美麗的扶桑花

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蔡家洋樓建造於民國28年，目前無人居住，磚紅色洋樓的外觀真的很美，房子外面都長草了，好像也沒有人在維護有一點可惜!

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看看已封閉的嶺腳古橋和很特別的基隆河壺穴地形!

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旅遊拍攝日期2020/06/16

 

交通資訊

【自行開車】1.國道五號往宜蘭方向→石碇交流道→106線道→嶺腳。2.國道一號→八堵交流道→瑞八公路→瑞芳工業區→106線道→嶺腳。3.臺北→木柵動物園→深坑→106線道→嶺腳。4.汐止→汐平公路→北31縣道→嶺腳。5.東北角→貢寮區福隆→雙溪區→臺2丙→嶺腳。

【大眾運輸】1.北迴線火車，於瑞芳轉往平溪支線火車，於嶺腳站下步行即抵。2.從臺北搭捷運文湖線至木柵站下車，

轉臺北客運795號公車（台灣好行木柵平溪線）可達，

至平溪站下車，往回走約1公里即可抵。

 

平溪雙溪小旅行延伸閱讀

新北嶺腳小站輕旅行。嶺腳車站｜蔡家洋樓｜距離車站只要五分鐘的嶺腳石窟秘境瀑布

新北平溪。穿著魔翻文創台灣T-shirt來一場我們的菁桐小旅行

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瀑布 木柵 步道

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