驚險刺激指數破表！攻頂「鳶嘴山」　行走陡峭岩稜區

鳶嘴稍來縱走早放在心中一段時間了，為了一圓夢想，除了平日練跑之外，假日就找夥伴一起到旗尾山、刣牛湖山、三腳南山與關仔嶺大凍山練功，以期能快樂出門，平安回家。為避開假日造成的停車與攀登久候問題，特別安排於平日（週五）造訪，謝謝老天爺許初訪者一個大晴天。鳶嘴山真的熱門，週五早上7：20抵達27K處已停滿車，往前停在27.5K左右。

【建議攜帶】1500c.c.的水、遮陽帽、防曬乳、手套、薄外套、雨衣褲、些許乾糧。

【小小提醒】1. 請避免將愛車停在林道畫紅線處，那會造成其他用路人的困擾與安全。（有看到警車在巡邏）2. 過橫嶺山隧道後就是林道27K處，那裡就是鳶嘴稍來山步道的登山口及木造公廁，路旁亦有停車格，因位置不多，印象中10格左右，很快就會停滿，若已停滿請繼續往前開，於路旁白線退縮處停車。再次提醒，不要為了自己方便而隨意停車。3. 上、下鳶嘴山的路段走在暴露感極高的岩稜，請務必做好準備，不論是裝備、體能、腿力、膽識。他人的經驗並不能完全套用在自己身上，因為每個人的主客觀條件都不同。4. 若是走到稍來山，最後會回到林道30.3K或35K處，若不想再踢林道回停車處，可考慮開兩台車分別停放，或於路上攔方便車。

以下是當天行進的時間點，提供給山友參考：

05:00 臺南麻豆交流道出發07:21 大雪山林道27.5K停車整裝07:34 大雪山林道27K鳶嘴稍來步道登山口08:00 觀景平台08:09 鳶嘴稍來山步道0.75K木椿08:26 鳶嘴稍來山步道1K木椿08:44 鳶嘴山（H2180m，休息20分鐘）09:04 啟程往稍來山（下切裸岩區）09:15 鳶嘴稍來山步道1.25K木椿09:35 鳶嘴稍來山步道1.5K木椿，過了這個木椿之後，代表下切的裸岩區結束10:42 鳶嘴稍來山步道3K木椿10:50 稍來山三角點與瞭望臺（小百岳H2307m，休息40分鐘）11:30 啟程往稍來南峰，經過鳶嘴稍來山步道3.25K木椿後會有岔路，當天取右往30.3K處（取左往35K處）11:54 稍來南峰（H2303m），稍來南峰過後一路陡下12:36 大雪山林道30.3K13:17 大雪山林道27.5K

總耗時約6小時，總里程約8.5公里

起登時是木造階梯，不久後就是石瀑區

過了0.75K的木椿後，就即將進入鳶嘴山刺激又驚險的岩稜區

看到1K的木椿後，是更陡峭的岩稜區，也代表距離鳶嘴山頂不遠了。

抵達鳶嘴山頂！一旁有網美拍照的熱門裸岩，請注意自身安全。

俗話說：「上山容易，下山難」，這段極暴露的裸岩區就是假日時在鳶嘴山最容易塞車的路段。

一直到1.5K木椿後，才會結束攀繩岩稜區。別忘了偶爾停下來，看看周圍的景色，真的好美～

過了1.5K木椿之後，回望鳶嘴山頭，更顯陡峭，原來我們剛剛這樣爬上爬下。如果是假日到訪，你會發現岩稜上面是滿滿的人潮。

往稍來山的路上，大部分都走在林蔭中，在酷暑時節，真是一大享受。雖然偶有上下，但涼爽的氣溫令人忘卻身體的疲憊。

看到「小象」時，別忘了跟他打聲招呼，此時也代表稍來山即將抵達。

稍來山三角點旁有一座防火瞭望臺，登高望遠，遙望鳶嘴山與眾群山，暗忖一定要再來訪。

續行經過3.25K木椿後，會有左右岔路，取左往林道35K大雪山森林遊樂區收費站，取右往稍來南峰與林道30.3K處，當日取右（往大雪山林道1.9K木椿）。

過了稍來南峰後，是一路陡下，直到0.4K木椿出現後，有一種獲得救贖的感覺。

最後再步行約3K的林道回到停車處，完成今日鳶稍縱走。誠如夥伴所言：「很棒的景色，上面的林道走來舒服，步道規劃良善，沒有太多的人工痕跡，只要做好準備、克服恐懼，大部分的路段走起來並不會太難。」謝謝我的夥伴，我們很棒，一起平安回家！