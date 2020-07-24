深澳峽角的鬼斧神工！ 新北瑞芳「象鼻岩步道」近賞大自然的傑作
象鼻岩位在新北瑞芳深澳漁港附近，經由海浪沖蝕得經過多少年月，才可以得此鬼斧神工的美景，這又是一個大自然的傑作
網路上常看見人們分享，這天換自己親自走一遭，不過個人覺得來此的遊人得特別小心安全
象鼻岩距離友信餐廳約五分鐘左右，附近有一收費停車場，接著一旁的小路徑前進，一段路但都是不平坦的礁石
而且這天晴朗無雲，正午~有些曬
路旁豎立注意危險標示
眼前是這天早上登頂的~小百岳雞籠山
沿岸海浪沖蝕而成一顆顆礁石，看起來有點像似香菇頭??
這天的遊客真多….
經過一段高低起伏的礁石路
神似大象鼻伸入海中的景象
矗立眼前~真的很逼真
眼前礁石，我看著很像一個側臥人形??
隨處可見，經年累月風化的岩石，大自然真的是把巧手
另一側邊坡不少遊人就席石而坐，哇~我的心臟撲通撲通跳…
雖然礁石堪稱堅固，但周邊都沒有護欄，若來一陣風沒坐穩…
哇…都不敢想像
站在平行的對向，隨處都是人，更遠方還可以看見人影，真的是要心臟夠強才行
我還是在安全距離的範圍內拍照就好
兩天的假期，看山看海~很過癮
大自然的景致雖然很美，但也暗藏危險，回程時就有遊人在眼前不慎滑倒，痛得哇哇叫
每個人可以耐風耐高的程度不一，畢竟距離海面幾十公尺的高度又沒有護欄，賞景前請謹慎評估 ^.^
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言