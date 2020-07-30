征服斷崖＋鬼門關山！中央山脈北二段縱走「百岳級山巒」美翻

其實萬萬沒想到北二段這條縱走路線，最後是以獨走的方式來完成；這次假期剛好平時一起爬山的朋友已有行程，且已滿人所以未跟上 ...我獨走百岳的經驗其實很少，這次是第 3 次，之前的 66 顆百岳都是和朋友自組完成；上次去獨走南湖 5 峰著實讓我增加經驗，以往的自組經驗我想也是有幫助的，知道登山從頭到尾該注意哪些事；另感謝幾位朋友行前對此行程的規劃與指導，真的是對此行有很大的幫助。

這次天氣還算穩定，豪雨也奇蹟似的沒有降在這裡，非常幸運，之前聽朋友說他的北二段經驗是大雨加白牆渡過的....另外人類的溫度讓我不覺得在獨走，第一天到鈴鳴東鞍營地紮營前，一路上都會遇到走閂山鈴鳴的山友彼此互相問好；第二天從鈴鳴東鞍營地到無明水池，都有一位腳程和在下差不多的山友陪走著，沿路一起拍照、閒聊、加油打氣、提醒路況，讓我忘卻了心中對危險地形的恐懼；誠摯感謝一日隊友。

下午過無名池後我獨自推到預計紮營點甘薯南峰營地，在這之前有向山友打聽，最危險的無明斷崖已過，所以對接下來獨走鬼門關斷崖就沒有想太多，平靜及小心的走過，到營地還有另外一隊北二照應著，慶幸沒機會體驗獨自野營，那一定很可怕，動物的叫聲和眼睛就很嚇人了...

最後一天耳無溪往林道時接連遇到兩隻山羊，第一隻完全不怕我，也對，我看起來就是緩慢、毫無威脅的登山客，我們互相對視和咆哮了 3 分鐘，語言不通卻能心領神會～

「牠說：快上去吧這是我家！

我說：我知道，等等我就上去了！」

▼ 清泉橋至登山口沿途展望，遠望農村及志佳陽大山

▼ 730 林道上打擋車，歷史悠久，廠牌：鈴木 SUZUKI、型號：AT100

▼它的生鏽與斑駁和林道落葉合而為一，古色古香

▼林道上可愛植物：山菊與莢迷

▼閂山之門，巨大倒木所形成

▼閂山之門之紋路，樸實而堅毅

▼遠觀閂山之門

▼林道遇可愛小花：高山薔薇

▼閂山 - H 3,168 m，遠方左處最高峰為鈴鳴山

▼閂山三角點，編號 1467

▼730 林道 27 k 水源前會經過的崩塌

▼人待山展望，左山頭為無明山，右山頭為鈴鳴山

▼鈴鳴山登頂前，風起雲湧

▼鈴鳴山登頂前遇可愛小花：玉山繡線菊，含苞待放，躍躍欲試

▼登頂鈴鳴山 - H 3,272 m，中央尖、無明山若隱若現

▼另一方向可見壁祿山及鋸齒連峰，鈴鳴山編號 6373

▼雲之神壟罩在周圍山巒，氣勢萬千

▼回望來時路，人待山、閂山映入眼簾

▼紮營點：鈴鳴東鞍營地，為碎石坡上之腹地，提供旅人休憩

▼營地遇金翼白眉

▼無明山西峰前鞍部

▼近觀無明山西峰

▼無明山西峰 - H 3,225 m，遠望鋸齒連峰及奇萊北峰

▼盡覽百岳級山巒 - 聖稜線

▼過無明西峰後垂直地形，建議人包分離通過

▼近觀無明山，其一側即是看起來桀驁不馴的無明斷崖

▼前行遇另一隊伍，正面臨無明斷崖的挑戰，地形多變，險象環生，須小心通過，瞬間感受到，人類的渺小

▼無明斷崖遇可愛小花：高山通泉草，有點像蘭花

▼於無明斷崖與一日隊友合影，感謝一路上互相照應

▼無明山登頂前，彷彿走過一個已荒廢多年的石器聚落，斷垣殘壁，感慨大自然那龐大的力量

▼回望來時路：無明西峰與鈴鳴山

▼在高海拔仍堅毅生長的咬人貓

▼遇橘紅色，壯碩的巨人之牆，他堅毅不拔，勇敢的守護著無明山

▼登頂無明山 - H 3,451 m，與一日隊友一同望向遠方，感慨剛經歷過了一場斷崖的試煉

▼歷經了緊張的挑戰，是該 Chill 一下，放鬆那緊繃的心臟...

▼以前爬山很常看到無明山，登頂了覺得特感動，這一切也歸功於行囊，需要和他們合影，以示感激

▼前往無明池時巧遇可愛植物：冷杉

▼下山時望著馬武佐野郡山森林大火的煙霧，感慨到星星之火可燎原，大家切記小心火燭，共體時艱

▼一旁是整片的南湖杜鵑，期待滿開時的美照，再煩寄給我，謝謝

▼下無明池遇可愛小花：阿里山龍膽

▼無明池，為旅人提供無盡的水源，傳說中的多多綠，需謹慎服用

▼無明池經上坡箭竹海到達鬼門關山 - H 3,395 m

▼後頭的無明山已快被雲霧吞噬

▼下鬼門關斷崖，步步為營

▼甘薯南峰，一旁的甘薯南峰營地提供旅人休憩

▼登甘薯峰的路上看日出在鬼門關峰上頭貼上了一層金箔

▼日出打在甘薯峰路上的大岩壁

▼回望來時路 - 鬼門關峰、鬼門關斷崖、甘薯南峰

▼氣勢萬千、雄偉壯麗的甘薯峰名樹

▼初生的杜鵑，充滿生機

▼登頂甘薯峰 - H 3,158 m，坐下來回想自己過去經歷了什麼

▼經歷的是我最怕的危險地形 - 斷崖，真是太可怕了，登頂之路充滿挑戰，好難鴨

▼所以我需要做個伏地挺身來壓壓驚，畢竟也好幾天沒重訓了

▼甘薯峰望中央尖山

▼下山時回望登甘薯峰前的垂直拉繩地形

▼中央尖、甘薯峰佐山友 914、91，他們對裝備輕量化很在行，得和他們好好學習

▼與一日隊友+0及他的隊員們再遇見，+0因為閂山走過了所以前一日先往前推，便與我互相照應同行一日

▼回到甘薯南峰營地整裝下山，一旁提供旅人暫放行囊，能安心地去朝聖甘薯峰，特別好

▼下山經遠多志山 - H 2,888 m

▼一旁山友登甘薯峰後所臨摹的中央尖佐甘薯峰，技藝精湛，特別美

▼耳無溪，提供旅人完美優質的水源，尤其是在北二段之後，便感它是如此的神聖至極

▼耳無溪讓一旁的植物，就算在石礫上也能成長茁壯，可謂大地之母

▼耳無溪旁遇可愛植物：冇骨消

▼耳無溪進森林時遇長鬃山羊

▼下山至梨山 7 - 11 望美麗夕景 - 山巒農村，左方最高峰為雪山主峰

完整相簿：連結

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