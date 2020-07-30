快訊

挑戰「台灣切西瓜」路線難度高？ 網友一看腿軟：比環島累

政院拍板！電子支付跨機構 可買外幣、轉帳悠遊卡

征服斷崖＋鬼門關山！中央山脈北二段縱走「百岳級山巒」美翻

健行筆記 / 健行筆記小威

　　其實萬萬沒想到北二段這條縱走路線，最後是以獨走的方式來完成；這次假期剛好平時一起爬山的朋友已有行程，且已滿人所以未跟上 ...我獨走百岳的經驗其實很少，這次是第 3 次，之前的 66 顆百岳都是和朋友自組完成；上次去獨走南湖 5 峰著實讓我增加經驗，以往的自組經驗我想也是有幫助的，知道登山從頭到尾該注意哪些事；另感謝幾位朋友行前對此行程的規劃與指導，真的是對此行有很大的幫助。

　　這次天氣還算穩定，豪雨也奇蹟似的沒有降在這裡，非常幸運，之前聽朋友說他的北二段經驗是大雨加白牆渡過的....另外人類的溫度讓我不覺得在獨走，第一天到鈴鳴東鞍營地紮營前，一路上都會遇到走閂山鈴鳴的山友彼此互相問好；第二天從鈴鳴東鞍營地到無明水池，都有一位腳程和在下差不多的山友陪走著，沿路一起拍照、閒聊、加油打氣、提醒路況，讓我忘卻了心中對危險地形的恐懼；誠摯感謝一日隊友。

　　下午過無名池後我獨自推到預計紮營點甘薯南峰營地，在這之前有向山友打聽，最危險的無明斷崖已過，所以對接下來獨走鬼門關斷崖就沒有想太多，平靜及小心的走過，到營地還有另外一隊北二照應著，慶幸沒機會體驗獨自野營，那一定很可怕，動物的叫聲和眼睛就很嚇人了...

　　最後一天耳無溪往林道時接連遇到兩隻山羊，第一隻完全不怕我，也對，我看起來就是緩慢、毫無威脅的登山客，我們互相對視和咆哮了 3 分鐘，語言不通卻能心領神會～

「牠說：快上去吧這是我家！

我說：我知道，等等我就上去了！」

▼ 清泉橋至登山口沿途展望，遠望農村及志佳陽大山

2e5671fcfc80fb6c580a4b56c2dc17b2.jpg

▼ 730 林道上打擋車，歷史悠久，廠牌：鈴木 SUZUKI、型號：AT100

41b8a13ecaf96c961e5a66416ae519bd.jpg

▼它的生鏽與斑駁和林道落葉合而為一，古色古香

3a07d09c6001d8dcefeb973672553309.jpg

▼林道上可愛植物：山菊與莢迷

034e34d9607ee72c7097ef5f4e592df7.jpg

▼閂山之門，巨大倒木所形成

d5d58345192615522d666254d0fd8905.jpg

▼閂山之門之紋路，樸實而堅毅

7a7f513738b35ddf103867649037914f.jpg

▼遠觀閂山之門

8dee85c01d2cfae7051eacead08c4f8a.jpg

▼林道遇可愛小花：高山薔薇

f29e21dd9dbec69bad7467916d31ddb9.jpg

▼閂山 - H 3,168 m，遠方左處最高峰為鈴鳴山

3122403c4dc17fa2b04b624c7f24408c.jpg

▼閂山三角點，編號 1467

2342a5f9ba686f519ab1c1e9fa25d7dd.jpg

▼730 林道 27 k 水源前會經過的崩塌

8b01a96c13286d2f4da87accd007d4f4.jpg

4bdf226303b3fa18b04beedf539a5eb7.jpg

▼人待山展望，左山頭為無明山，右山頭為鈴鳴山

aa447827c234b12e7ec7cc805d4c4813.jpg

▼鈴鳴山登頂前，風起雲湧

0205cff9615c49f9237d835dbd4683a7.jpg

▼鈴鳴山登頂前遇可愛小花：玉山繡線菊，含苞待放，躍躍欲試

defc971a7a993b9fedd3449cbd297d22.jpg

▼登頂鈴鳴山 - H 3,272 m，中央尖、無明山若隱若現

7eb8afd3d5e85902d574be11d0b83592.jpg

▼另一方向可見壁祿山及鋸齒連峰，鈴鳴山編號 6373

241b9da7b18bbc3cc3797bf9e4cfa892.jpg

▼雲之神壟罩在周圍山巒，氣勢萬千

4069ce3c74f638471659a161df479b97.jpg

▼回望來時路，人待山、閂山映入眼簾

c6fd5f68ae32319f013c26e1b7140ccd.jpg

▼紮營點：鈴鳴東鞍營地，為碎石坡上之腹地，提供旅人休憩

40809432b8c009889c00f5ccb7c90540.jpg

16ff928bc338272a6fdffd3007031b02.jpg

26ba4e284eb53f62f5bb83b3cf8efade.jpg

▼營地遇金翼白眉

c8907356624611ceab3e5affe1ed9966.jpg

▼無明山西峰前鞍部

7ef1017fd5f7dc78b20dcddcaed3b14f.jpg

▼近觀無明山西峰

4ea544d6f2911c3568c64bae6f553508.jpg

▼無明山西峰 - H 3,225 m，遠望鋸齒連峰及奇萊北峰

ad60590838d1aefc5d6822b5cf517b4c.jpg

▼盡覽百岳級山巒 - 聖稜線

08792f89d24ed44e22dad53418b8a70b.jpg

▼過無明西峰後垂直地形，建議人包分離通過

2942bcc6ffc28038b3625ceebcd947ad.jpg

▼近觀無明山，其一側即是看起來桀驁不馴的無明斷崖

a26a0e87fe45aa0246b30a90fef85e28.jpg

▼前行遇另一隊伍，正面臨無明斷崖的挑戰，地形多變，險象環生，須小心通過，瞬間感受到，人類的渺小

6a86ae1e8461d07bc71b80e76a0da2df.jpg

▼無明斷崖遇可愛小花：高山通泉草，有點像蘭花

39b59e06ec29f2995f4d4e080311967f.jpg

▼於無明斷崖與一日隊友合影，感謝一路上互相照應

bf29765bac5340146bee4a009e07ef41.jpg

▼無明山登頂前，彷彿走過一個已荒廢多年的石器聚落，斷垣殘壁，感慨大自然那龐大的力量

5b5aa4d6056c4bf8bff63efebdd7a579.jpg

7aa21da511bcda28fbb7e26fd87dc4d2.jpg

5a394fadc567ccbadd56563a16c1cc34.jpg

992ce96acd15fb7672f25896382e9e19.jpg

▼回望來時路：無明西峰與鈴鳴山

d2c8aa4841668bdc4ad8d31e4fe2dadd.jpg

▼在高海拔仍堅毅生長的咬人貓

3ab0dc8d37dc8e9c56d5fe4976631d86.jpg

▼遇橘紅色，壯碩的巨人之牆，他堅毅不拔，勇敢的守護著無明山

932ed8b6e3582dd06c3d79d583947960.jpg

▼登頂無明山 - H 3,451 m，與一日隊友一同望向遠方，感慨剛經歷過了一場斷崖的試煉

9d009a335a4e4b10556f817e13562f2e.jpg

▼歷經了緊張的挑戰，是該 Chill 一下，放鬆那緊繃的心臟...

d874bbc82718b577302e516528818e78.jpg

▼以前爬山很常看到無明山，登頂了覺得特感動，這一切也歸功於行囊，需要和他們合影，以示感激

bdec07322ed454b3cb447443b0ee5c4d.jpg

▼前往無明池時巧遇可愛植物：冷杉

73f9dcda832b1ae4b22aa93006a0170b.jpg

▼下山時望著馬武佐野郡山森林大火的煙霧，感慨到星星之火可燎原，大家切記小心火燭，共體時艱

78bf8d3f1861eb9a262bf90d8ad8dc3c.jpg

▼一旁是整片的南湖杜鵑，期待滿開時的美照，再煩寄給我，謝謝

e933a67e34c51d19e5dc076dd7bd98e6.jpg

6238412ea0288fc5a910c4a002e6f35e.jpg

▼下無明池遇可愛小花：阿里山龍膽

db58b8a6d7487042d95cf6e1b68ca1ab.jpg

▼無明池，為旅人提供無盡的水源，傳說中的多多綠，需謹慎服用

ecc3046a28f7d4c03c2fe2230ae2b5c9.jpg

60cf7c5839e83cdd2f4f80ba0cc78770.jpg

▼無明池經上坡箭竹海到達鬼門關山 - H 3,395 m

396a03804abb38acd38b363ce317f4a0.jpg

▼後頭的無明山已快被雲霧吞噬

0e94ff5d5060180555cb27ad83ded404.jpg

▼下鬼門關斷崖，步步為營

1e9178d083b47b22dc8ff04299dfe9ac.jpg

▼甘薯南峰，一旁的甘薯南峰營地提供旅人休憩

9f22ce5c4e46bf92fc96d85c87e97acd.jpg

▼登甘薯峰的路上看日出在鬼門關峰上頭貼上了一層金箔

dc1a2bd7a389270740ee010924ece55a.jpg

▼日出打在甘薯峰路上的大岩壁

716c78b401552a6a8c25fbccffce5f99.jpg

▼回望來時路 - 鬼門關峰、鬼門關斷崖、甘薯南峰

925efda6a37baa9f76aeb2a43d001532.jpg

▼氣勢萬千、雄偉壯麗的甘薯峰名樹

8131e64f43b4dc2c2d640a562410dc69.jpg

▼初生的杜鵑，充滿生機

81a81f7bb5896a43190d154046f12064.jpg

22e2888459828b73be447c44e621d314.jpg

▼登頂甘薯峰 - H 3,158 m，坐下來回想自己過去經歷了什麼

ddfa147af564e7ff09a00225b453c193.jpg

▼經歷的是我最怕的危險地形 - 斷崖，真是太可怕了，登頂之路充滿挑戰，好難鴨

7d004b2812979d34305e97e4e468fc2c.jpg

▼所以我需要做個伏地挺身來壓壓驚，畢竟也好幾天沒重訓了

751ee91390c6fe62ac65aa06ad41a67b.jpg

▼甘薯峰望中央尖山

63de9afdb8c14b7e42c806a60aeb8d91.jpg

▼下山時回望登甘薯峰前的垂直拉繩地形

4ac26769f54d6d5c6e30700e2836e769.jpg

▼中央尖、甘薯峰佐山友 914、91，他們對裝備輕量化很在行，得和他們好好學習

6f078f57714b5c8c6eac8a4c9eae8a38.jpg

▼與一日隊友+0及他的隊員們再遇見，+0因為閂山走過了所以前一日先往前推，便與我互相照應同行一日

6ddbafa862871e8f8dd2ef405dbbcb38.jpg

▼回到甘薯南峰營地整裝下山，一旁提供旅人暫放行囊，能安心地去朝聖甘薯峰，特別好

f82cab7ac2df24e5eec9e5d8ae8ffb5f.jpg

▼下山經遠多志山 - H 2,888 m

ca95db89bd665ac6f5c5916e7f3f1d0a.jpg

▼一旁山友登甘薯峰後所臨摹的中央尖佐甘薯峰，技藝精湛，特別美

530fabb6387c75996af42cceafa4fb68.jpg

▼耳無溪，提供旅人完美優質的水源，尤其是在北二段之後，便感它是如此的神聖至極

4048d5f5d14bcea3489fb1416724e02d.jpg

▼耳無溪讓一旁的植物，就算在石礫上也能成長茁壯，可謂大地之母

7f6990792d50689ec5f3aa002e95a635.jpg

a835a42fb5604185c9d74f8fd3dc40ba.jpg

▼耳無溪旁遇可愛植物：冇骨消

b7c33a2fffb4c463ffb1d85cd3e86183.jpg

6480b7e0682315242aea25952d7553ff.jpg

▼耳無溪進森林時遇長鬃山羊

6a15897ce620bc709c2835f812a7778a.jpg

d36ea3196d3004ad9905d238ce948485.jpg

e08f9f3e25a89038943a04c5dc778fe3.jpg

4faa1e5c78e1520055e66c6b38cbb3d6.jpg

▼下山至梨山 7 - 11 望美麗夕景 - 山巒農村，左方最高峰為雪山主峰 

2b5eee0585fa18eeec956fa999afe4fa.jpg

完整相簿：連結

更多健行故事 - 小威健行中 Hiking.wei instagram

登山 阿里山

延伸閱讀

玉山怪客撒紙錢、放神像、供品 全台最高廟吃不消

影／一個人漫步「世界首座寧靜公園」！陽明山西段大縱走

攀百岳 2登山客墜谷死亡

男子縱走干卓萬群峰 墜谷200公尺死亡

相關新聞

征服斷崖＋鬼門關山！中央山脈北二段縱走「百岳級山巒」美翻

　　其實萬萬沒想到北二段這條縱走路線，最後是以獨走的方式來完成；這次假期剛好平時一起爬山的朋友已有行程，且已滿人所以未跟上 ...我獨走百岳的經驗其實很少，這次是第 3 次，之前的 66 顆百岳都是和

Tiffany藍色的溪流！高山之美「合歡溪步道」讓人驚艷，絕美溪谷透明清澈

109年6月24日 星期三 天氣晴朗 昨日從桃園出發~~還三心二意，最後選擇福壽山農場，就是慕名於合歡溪步道~~一心嚮往非來不可的理由 夜晚在福壽山露營區車泊一車500元，不能使用露營

遊走雄偉巨木森林　花蓮秀林小百岳「卡拉寶山」山徑好走免日曬

位在花蓮秀林的卡拉寶山，又稱空巴尾山，海拔2397M，山頂有座基石，標號1448，為編號86小百岳之一 既然從合歡山前往花蓮，評估時間與體力的允許，就順道來檢個小百岳~卡拉寶山

走在台灣主脊上的震憾！ 「水鹿的故鄉」風釆獨具的草原明珠

夢裡千尋 能高安東軍連稜縱走，擁有台灣最豐富的多樣的湖泊景觀，實地走過一遭，您將驚艷於美麗旖旎、波光瀲灩的山水風光。白石池的清麗脫俗與拍岸濤聲、萬里池的濃郁壯闊與波光粼粼、屯鹿池的婉約沈靜與翠映蒼嶺

走在台灣主脊上的震憾！ 「天神的筆架」令人景仰敬畏

北三段能高安東軍縱走 在巍峨峻秀的中央山脈主脊上，有一段綠茵廣袤、柔媚動人的高山草原湖泊景觀，在這段北起能高啞口，南迄安東軍山南鞍總長20餘公里的中央山脈主脊上，有著美麗旖旎、波光瀲灩的山水風光及台

與玉山群峰對望！ 拜訪「郡大山」 讓新手從此愛上登山

郡大山，百岳排名第61，海拔3,263公尺。素聞到達登山口的舟車勞頓，比登頂還辛苦的百岳。大多數人會選擇與西巒大山分兩日一起拜訪，以節省往來車程，先上郡大山暖身，次日再登西巒大山。2017年拜訪過西巒

深澳峽角的鬼斧神工！ 新北瑞芳「象鼻岩步道」近賞大自然的傑作

象鼻岩位在新北瑞芳深澳漁港附近，經由海浪沖蝕得經過多少年月，才可以得此鬼斧神工的美景，這又是一個大自然的傑作 網路上常看見人們分享，這天換自己親自走一遭，不過個人覺得來此的遊人得特別小心安全

烏岩角舊路下「屏風岩沙灘露營」賞夜景、晨曦　加碼攀登烏岩角&金岳瀑布

烏岩角舊路下屏風岩沙灘露營＋攀登烏岩角&金岳瀑布 2020∕06∕28～29 紀錄：陳生 第一天 日期：2020年06月28日星期日；天氣：晴 行程路線：台9丁線112.6K舊路口（下車）

走吊橋、賞藍天白雲　3條「太平山步道」一次蒐集

想要有足夠的運動量，又要帶著小人一起？（小人一號：小六、小人二號：小班） 這個問題..媽媽想了好幾天，現在天氣又那麼熱！能去哪裡呢？ 二號小人說的：妳可以google 看看啊~那麼小就知道，不清楚

探索柳杉林、伐木鐵道的森林樂園！小百岳「加里山」孩子也能駕馭

雲海的故鄉。加里山 標高2220m的加里山，有台灣富士山(鵲子山表示疑惑?)的稱號。山中暗藏了著許多迷人而多元的元素：美麗的風美溪與加里小橋、筆直參天的人造柳杉林、舊伐木鐵道、錯落的巨石與午後雲霧飄

沒有三角點、三面絕壁！「樂佩山」「巫山」　登山冷門中級山路線

20200625 樂佩山、巫山 在跟朋友說要去這個行程後，就被「嘲諷」說：「你竟然會去爬完全沒有三角點的山？」沒錯，這個行程就是沒有三角點、路途遙遠、路徑原始，但是這些都完全無法阻擋我想要去一探

凌駕雲霧之上、到光明頂賞零死角美景！「北大武山」三天兩夜肉腳團

對北大武山一直有所嚮往，尤其在開始接觸山岳後，登山知識開始累積後，爬上北大武山就成為登山年度目標需要完成的項目之一了！記得從小，在屏東的鄉下家門前，望過去那遠遠一片的綿延山脈，總覺得很神秘，又有點暗黑

熱門新聞

征服斷崖＋鬼門關山！中央山脈北二段縱走「百岳級山巒」美翻

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。