Tiffany藍色的溪流！高山之美「合歡溪步道」讓人驚艷，絕美溪谷透明清澈

109年6月24日 星期三 天氣晴朗

昨日從桃園出發~~還三心二意，最後選擇福壽山農場，就是慕名於合歡溪步道~~一心嚮往非來不可的理由

夜晚在福壽山露營區車泊一車500元，不能使用露營區桌椅~~要到煮食區去煮，碰到玉燕車友提醒走合歡溪步道要早點去，隨意煮麵餵飽肚子~~趕緊洗澡睡覺，因為夜晚溫度只有10度~~好冷歐、

泡咖啡裝保溫瓶~~帶著麵包，7點半往華崗合歡溪步道出發，20分鐘已到小土圓環車~~車位不多

8點往步道走~~已立指示牌指引

步道有些積水泥濘

第一岔路取右~~有看到水管在空中

寬敞~~原民為了擷取合歡溪水而開發的步道

風輪菜～～葉子香香的，像薄荷的味道

遇岔路取左上~~不是右邊房子

豁然開朗~~

第一蓄水區

第二蓄水區

蓄水池是為防森林火災吧？牆壁因潮溼長菌呈橘黃

氣候溫度~~樹型碩大

紫色鳳仙花

馬先蒿～～耐寒的花

水窪有點像台灣蕃薯

第三蓄水區，好奇心驅使爬上瞧~~哇~~裡面水好藍

蔥鬱森林~~蘊含無限生機，峻拔高聳入天的鐵杉總是吸引我的目光

巨木橫躺路旁~~誰也搬不動。是自然風災摧殘~~還是人為因素?

合歡溪步道海拔2500公尺上下，平緩好走~~舒適宜人

自從第一蓄水區後~~沿途風景優美

華八仙又稱中國繡球~~真正的花是黃色小朵，不孕性花白色萼片只是讓花更醒目，達到傳宗接代的任務

這裡的環境溫度適合鐵杉的生長

鐵杉最愛生長在峭壁上~~較無障礙向光性，而在峭壁岩石上，可以爭取更大陽光照耀助其生長

一路上喜悅與驚艷~~台灣寶地，美麗的福爾摩沙，這裡曾是電影賽德克巴萊拍攝的場景

路途不遠又好走~~我們邊走邊讚嘆，隨處的小花小草也能讓我們駐足

繡線菊

每過個轉彎後總有更大的驚喜

珠光香青又名山荻~~~~生於山谷~~且有很多變種

矗立垂直的峭壁雄風

長在岩壁上~~不明小草花，有點像佛甲花，喜歡它翠綠盎然~~請老公拍下紀錄

9點18分到一柱擎天~~感覺倚天屠龍刀更貼切。哈哈~~我亂取的

岩石風化崩裂~~或許來日已不復見

因為山林秀麗~~我一點都沒注意路程，我心醉這條溪谷

朋友~~如果有空~~一定要來這絕美步道，坐下大口吸氣~~品嘗咖啡

抬頭ㄧ望~~樹根裸露岩壁上，鐵杉霸氣盤據峭壁

滿眼的綠~~滿眼的醉

最後經過一處坍方~~怪手在旁卻沒人

我聽到溪水轟轟聲響~~哇~~快到了

猶如山中的藍寶石，欣喜若狂的呼喊，靖藍溪水～～我為妳而來

當你看到亂石堆疊時~~代表攔砂壩已到了

台灣最美的林道當之無愧

獨享山林靜謐時光~~

水清如明~~清澈乾淨，摸一把~~哇~~哇~~超冰的

橫跨綁登山布條~~才能越過攔沙壩

一路上沒遇到人~~原來早就有人捷足先登，泡著溪水觀賞景色

我問:水很冰~~你不會冷嗎

大哥說:來回泡20次不會冷了

分享西瓜李~~回收果核~~果皮也不能丟

沒一會兒瞧見一隊人馬，但是他們只在那裏照照相~~沒走過來，只聽有人說:時間不夠快快拍照往回走。好可惜~~自由行較自在

咖啡已被我喝完，老公掬取溪水用摩卡壺煮杯咖啡，是否口感更好呢~~我無心品嘗。揹著相機到處拍攝溪谷風光

水好清澈~~那些大哥大嫂們已先行告別，此時一位年輕人獨往~~原來他要爬合歡西峰，請他注意安全

透明淡藍~~好想跳進水裡。但超級冰寒~~我不想牙齒一直打架

不進則退~~它可是很認真游。這是二年前放養的櫻花鉤吻鮭~~國寶魚

絕美溪谷~~溪水呈Tiffany藍~~讓人陶醉

激盪水瀑~~洗滌人心

堆疊的石片~~祈願幸福平安順心

不願離去~~還是必須入塵面對。請大家愛護山林~~自己垃圾自己帶回，撿起小白花帶出去，爾後又有6人到達~~我還問是否會煮食~~叮嚀垃圾要帶回

悠閒~~健走

愛護山林是我們的責任

峻秀的鐵杉~~再見

隱藏在深山的碧藍溪水~~靖亮迷人

絕美溪谷~~值得拜訪

落新婦~~是6月的當家花旦，它的花語是:欣喜~~我願意清澈地愛你。是的~~合歡溪~~我萬分願意清澈地愛你

蒼勁鐵杉~~您見證歲月的風華流轉

白芷又名野當歸~~花白色

念天地之悠悠~~獨愴然而涕下

台灣山林之美獨具特色，但還是有許多山老鼠罔顧法律盜採巨木，更感慨許多國人不知愛護山林~~垃圾亂丟

再次呼籲~~無痕山林只留下腳印~~垃圾帶走

春夏綠意盎然~~秋冬色彩繽紛

合歡西峰~~號稱7上8下走到厭世我還沒去過，很多人最近都從合歡溪上切，還是一句老話~~爬山要做功課千萬要小心。不過我好像比錯比到3225峰

突然看到一人騎腳車迎面而來，跟他比讚~~問他從哪兒騎，原來他也從福壽山農場騎來~~他說明天還要來走一回，彼此閒聊分享旅遊心得

中午雲霧開始聚集~~到高山爬山寧願早也不願晚，山區因為常有午後雷陣雨

早上八點開始走~~打開APP記錄我的走的路程，來回10公里其實只要2.5小時，但是~~太美了m我的心~~迴盪在合歡溪谷裡

雲層已慢慢累積~~還好我們也已完成步道，下次再來拜訪