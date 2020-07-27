走在台灣主脊上的震憾！ 「水鹿的故鄉」風釆獨具的草原明珠

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夢裡千尋

能高安東軍連稜縱走，擁有台灣最豐富的多樣的湖泊景觀，實地走過一遭，您將驚艷於美麗旖旎、波光瀲灩的山水風光。白石池的清麗脫俗與拍岸濤聲、萬里池的濃郁壯闊與波光粼粼、屯鹿池的婉約沈靜與翠映蒼嶺，還有許許多多，大大小小的看天池與妺池，這些風釆獨具的草原明珠，讓不辭辛勞不遠千里而來的山行者，得到心靈的慰藉，徜徉在山光湖色中微笑入夢.....1b740e9f36399792649f37c45251f2e9.jpg

↑白石池6d3b46d9e189e6261f936e0156753ac4.jpg

↑萬里池d5559b2de2c46e9813a2b027858cf2e1.jpg

↑屯鹿池e77c38b7b9698549af72ad40301e873d.jpg

↑屯鹿妹池

風雲變色

話說我們一行人在光頭山休息沒多久，就聽到遠遠傳來悶雷的聲音，大家嘴巴不說，卻很有共識的背起背包，趕緊向白石池挺進，因為誰也不想在雷雨中垂降光頭山崩壁，所幸在午後陣雨來前，全員平安離開崩壁，還在途中撿到三位迷失方向，差點又要走回光頭山的山友，大家一起加緊腳步，往白石池前進，不過還是來不及在大雨之前扺達營地，大家雨中穿上雨具，大概淋了三、四十分鐘才到營地，到了營地雨勢更加磅礡，風強雨驟，不像午後雷雨，反而像是刮颱風一樣，還好協作已幫我們先搭好帳篷，不用在雨中迫降。bfa89102b5d6c63d046c4f2c5b99b4c2.jpg

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24ecd9427a57e832db01dd0d2ddf102a.jpg↑垂降崩壁後，在雨中挺進白石池營地。953019fc8b14ba6033e2b16c30c56a81.jpg

↑夜裡水鹿大軍前來補充鹽份

糜爛賞湖行程

今天規劃要由白石池走到屯鹿妹池，是六天之中最輕鬆的行程，而且可以一次欣賞本次縱走中最具亮點的幾個高山湖泊，所以就先在湖邊儘情拍照，也趁機曬曬昨天被雨淋溼的裝備，耍廢到7點多才依依不捨的離開白石池。82f2862b90da011ecb874985126f0b9e.jpg

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↑ 風雨後寧靜湛藍的湖面

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ddb40c3dabb08f1805ae56f6138a6e86.jpg↑水鹿的故鄉(明德攝)a007144b98d8851a0f72174fa539023b.jpg

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2e9eadb67e82fe91ca12d9ffa504b467.jpg↑7:10整裝出發(協作阿明的摭陽傘真是強大丫)

白石傳說

根據泰雅族賽德克亞族的起源傳說，在許久許久以前，中央山脈一個叫做Bunohon(白石山)的地方有一棵奇怪的大樹，他半面是木質，另外半面則是岩石，有一天這棵大樹化為神仙，並從裡面走出一男一女，後來這對男女結成夫妻，開始繁衍後代，成為現在泰雅賽德克亞族的祖先，世代相傳。這顆巨石就在白石山稍北的光頭山東稜，一個叫做牡丹岩的地方。本日的行程就是要翻過白山，前往萬里池及屯鹿池與屯鹿妹池。712889e76b19e82bd5a4c130d63d50bb.jpg

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↑白石妹池（跟白石池差好多）

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↑其實這片箭竹草原也不比知亞干大草原差，只是坡度較陡而已。1e614837c99e045c2611bdf2a9b99ec9.jpg

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↑回望光頭山崩壁。

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↑9:30登頂白石山(H:3110公尺，百岳#87)ed57adf88f3296608703c663a615dbe4.jpg

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↑離開白石山後就開始一連串長陡坡下萬里池bd16cdc1d30af3b4cde1dee09f47ba78.jpg

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萬里池狀似三角形，南北長約330公尺，東西寬約260公尺，面積約2.8公頃，為齊柏林電影看見台灣的場景之一(19分32秒)，因為萬里溪的源頭故而得名。萬里溪於此向東流入花蓮縣萬榮鄉與鳳林，最終匯入花蓮溪隨著花蓮溪而出海。

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↑萬里池有活水源，水質清澈，我們在此煮水吃午餐，以儲備等下一長段陡上的路程。

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↑陡上的稜線035fec9fa63530161a145c361d3ced58.jpg

↑屯鹿池

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9673828d69412005899b9d9d94ce655a.jpg↑隱身在翠綠山嶺間的屯鹿妹池

他鄉遇故知

今晚的營地好不熱鬧，除了遇見五日能安縱走的劍客俠女隊鄭大與強哥特地前來會師之外，還巧遇去年聖稜線在霸南山屋一起渡過一夜，一起幫邱董慶生的新北山岳陳大哥伉儷，幾位都是資歷深厚，腳力驚人的登山前輩，我們一起襯著晚霞，互敬一杯威士忌，天南地北的閒話家長，聊聊這一年多來的登山趣事，席畢彼此互祝山行平安順利，這便是山友們的日常，一種君子之交淡如水的山野情誼。0b93fe7b82ae02d48400303aea5b6379.jpg

↑比我們晚一天出發的劍客俠女隊鄭大與強哥前來會師（腳力驚人）8e3460b73b32b153915736ff6395740b.jpg

↑巧遇去年聖稜線遇到的新北山岳陳大哥伉儷(一日由桃山登山口至霸南山屋)7c11366750ebd49562187dc04ce7cffb.jpg

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↑傍晚營地的火燒雲81cba07d73bd5a66a07bc857fa06ef03.jpg

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↑水鹿也跑出來看熱鬧d650eb524eb7cd55ba42a5669dca6371.jpg

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↑愈夜愈美麗的屯鹿妹池(小玉攝)

披星戴月去旅行

第五天因為要在登頂安東軍山後再下切萬大南溪，落差近1500公尺，行程較遠，所以起了大早，3點起床用餐，4點多就摸早黑出發，所幸今天天氣很好，我們在安東軍山一等三角點看到無敵大景，眺望來時的能高安東軍稜線及花東海岸山脈，做了一個最完美的Ending，開心滿足的下山去。

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↑5:20來到三叉營地放在重裝，輕裝上安東軍山。

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↑登頂安東軍山(H:3068公尺，百岳#94，十潤之一)，完登五座百岳。

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↑眺望南二子山與花東海岸山脈

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↑回首來時路ee92326228c848de7b65659361739cb0.jpg

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↑折返三叉路口營地一路下切至溪谷

ef5047e73999242f9eb49603f5e77e64.jpg↑10:30來到一處溪流，在此休息吃午餐，順便擦個澡（5天沒洗澡了，真是痛快）83aa5bc261076523f295c0b98d9a479c.jpg

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↑下切的路狀並不好走，要小心找好踏點（前一陣子還有人因失足跌倒，骨裂叫直昇機）cecbe8d99c216f598eca781072714880.jpg

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↑下切到萬大南溪越溪

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↑13:45來到處平坦的腰繞林地，林相奇特怪異。

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↑沿河床往營地（第二匯流口）前進，其間還要經過幾處越溪，小心尋找淺灘處過溪即可。

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↑最後一天6:45由營地不遠處高繞回奧萬大d33662e537737e245a63b0e9a3363c7c.jpg

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↑林間眺望萬大南溪

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93ec79ab43133195db0b7913dfa1ebfd.jpg↑松風嶺，有訊號，跟家人報個平安。

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↑回到人間，完成六天五夜晴天版的能高安東軍縱走。

↑下山後再用上面邱大大製作的空拍片，來細細咀嚼品味這六天的感動～

登山 奧萬大

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