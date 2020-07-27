走在台灣主脊上的震憾！ 「水鹿的故鄉」風釆獨具的草原明珠
夢裡千尋
能高安東軍連稜縱走，擁有台灣最豐富的多樣的湖泊景觀，實地走過一遭，您將驚艷於美麗旖旎、波光瀲灩的山水風光。白石池的清麗脫俗與拍岸濤聲、萬里池的濃郁壯闊與波光粼粼、屯鹿池的婉約沈靜與翠映蒼嶺，還有許許多多，大大小小的看天池與妺池，這些風釆獨具的草原明珠，讓不辭辛勞不遠千里而來的山行者，得到心靈的慰藉，徜徉在山光湖色中微笑入夢.....
↑白石池
↑萬里池
↑屯鹿池
↑屯鹿妹池
風雲變色
話說我們一行人在光頭山休息沒多久，就聽到遠遠傳來悶雷的聲音，大家嘴巴不說，卻很有共識的背起背包，趕緊向白石池挺進，因為誰也不想在雷雨中垂降光頭山崩壁，所幸在午後陣雨來前，全員平安離開崩壁，還在途中撿到三位迷失方向，差點又要走回光頭山的山友，大家一起加緊腳步，往白石池前進，不過還是來不及在大雨之前扺達營地，大家雨中穿上雨具，大概淋了三、四十分鐘才到營地，到了營地雨勢更加磅礡，風強雨驟，不像午後雷雨，反而像是刮颱風一樣，還好協作已幫我們先搭好帳篷，不用在雨中迫降。
↑垂降崩壁後，在雨中挺進白石池營地。
↑夜裡水鹿大軍前來補充鹽份
糜爛賞湖行程
今天規劃要由白石池走到屯鹿妹池，是六天之中最輕鬆的行程，而且可以一次欣賞本次縱走中最具亮點的幾個高山湖泊，所以就先在湖邊儘情拍照，也趁機曬曬昨天被雨淋溼的裝備，耍廢到7點多才依依不捨的離開白石池。
↑ 風雨後寧靜湛藍的湖面
↑水鹿的故鄉(明德攝)
↑7:10整裝出發(協作阿明的摭陽傘真是強大丫)
白石傳說
根據泰雅族賽德克亞族的起源傳說，在許久許久以前，中央山脈一個叫做Bunohon(白石山)的地方有一棵奇怪的大樹，他半面是木質，另外半面則是岩石，有一天這棵大樹化為神仙，並從裡面走出一男一女，後來這對男女結成夫妻，開始繁衍後代，成為現在泰雅賽德克亞族的祖先，世代相傳。這顆巨石就在白石山稍北的光頭山東稜，一個叫做牡丹岩的地方。本日的行程就是要翻過白山，前往萬里池及屯鹿池與屯鹿妹池。
↑白石妹池（跟白石池差好多）
↑其實這片箭竹草原也不比知亞干大草原差，只是坡度較陡而已。
↑回望光頭山崩壁。
↑9:30登頂白石山(H:3110公尺，百岳#87)
↑離開白石山後就開始一連串長陡坡下萬里池
↑萬里池狀似三角形，南北長約330公尺，東西寬約260公尺，面積約2.8公頃，為齊柏林電影看見台灣的場景之一(19分32秒)，因為萬里溪的源頭故而得名。萬里溪於此向東流入花蓮縣萬榮鄉與鳳林，最終匯入花蓮溪隨著花蓮溪而出海。
↑萬里池有活水源，水質清澈，我們在此煮水吃午餐，以儲備等下一長段陡上的路程。
↑陡上的稜線
↑屯鹿池
↑隱身在翠綠山嶺間的屯鹿妹池
他鄉遇故知
今晚的營地好不熱鬧，除了遇見五日能安縱走的劍客俠女隊鄭大與強哥特地前來會師之外，還巧遇去年聖稜線在霸南山屋一起渡過一夜，一起幫邱董慶生的新北山岳陳大哥伉儷，幾位都是資歷深厚，腳力驚人的登山前輩，我們一起襯著晚霞，互敬一杯威士忌，天南地北的閒話家長，聊聊這一年多來的登山趣事，席畢彼此互祝山行平安順利，這便是山友們的日常，一種君子之交淡如水的山野情誼。
↑比我們晚一天出發的劍客俠女隊鄭大與強哥前來會師（腳力驚人）
↑巧遇去年聖稜線遇到的新北山岳陳大哥伉儷(一日由桃山登山口至霸南山屋)
↑傍晚營地的火燒雲
↑水鹿也跑出來看熱鬧
↑愈夜愈美麗的屯鹿妹池(小玉攝)
披星戴月去旅行
第五天因為要在登頂安東軍山後再下切萬大南溪，落差近1500公尺，行程較遠，所以起了大早，3點起床用餐，4點多就摸早黑出發，所幸今天天氣很好，我們在安東軍山一等三角點看到無敵大景，眺望來時的能高安東軍稜線及花東海岸山脈，做了一個最完美的Ending，開心滿足的下山去。
↑5:20來到三叉營地放在重裝，輕裝上安東軍山。
↑登頂安東軍山(H:3068公尺，百岳#94，十潤之一)，完登五座百岳。
↑眺望南二子山與花東海岸山脈
↑回首來時路
↑折返三叉路口營地一路下切至溪谷
↑10:30來到一處溪流，在此休息吃午餐，順便擦個澡（5天沒洗澡了，真是痛快）
↑下切的路狀並不好走，要小心找好踏點（前一陣子還有人因失足跌倒，骨裂叫直昇機）
↑下切到萬大南溪越溪
↑13:45來到處平坦的腰繞林地，林相奇特怪異。
↑沿河床往營地（第二匯流口）前進，其間還要經過幾處越溪，小心尋找淺灘處過溪即可。
↑最後一天6:45由營地不遠處高繞回奧萬大。
↑林間眺望萬大南溪
↑松風嶺，有訊號，跟家人報個平安。
↑回到人間，完成六天五夜晴天版的能高安東軍縱走。下
↑下山後再用上面邱大大製作的空拍片，來細細咀嚼品味這六天的感動～
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