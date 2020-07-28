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遊走雄偉巨木森林　花蓮秀林小百岳「卡拉寶山」山徑好走免日曬

健行筆記 / 健行筆記Gina Szutu

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位在花蓮秀林的卡拉寶山，又稱空巴尾山，海拔2397M，山頂有座基石，標號1448，為編號86小百岳之一

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既然從合歡山前往花蓮，評估時間與體力的允許，就順道來檢個小百岳~卡拉寶山

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登山口在碧綠神木棧旁邊的階梯

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當我們在詢問站內的工作人員時，有特別提醒山徑有土蜂，讓我們得小心點

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一開始沿著山徑緩上坡

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長在樹上特大號的菇類

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起走後約莫15分，來到中央氣象局，雨量測報碧綠中繼站

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步道幾乎走在森林裡，不用擔心日曬，腳下踩的是鬆軟鋪地的枝葉，只要留心稍滑的樹葉便可

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山徑很特別是，處處可見巨大的神木，有時得需要兩人(或更多人)環抱，從我與神木合影便可看出其碩大

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地上枯木覆著的綠青苔，看似一隻小松鼠

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直達天際的巨木，處處林木，感受了強大的生命力

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山友利用落地的松果鋪出的愛心模樣

話說~這座山不知是不是很冷門?這天由始至終，就我和朋友兩人

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山徑雖然好走，但林相模樣很像，雖然我們下載了離線地圖，幸好沿路猶有太魯閣國家公園管理處巡查路標，以及國土測繪中心勘測標誌為山友們指引

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也許是山徑無日曬，又吹著涼爽的風，我們幾乎是在一路聊天下來到山頂。不過….就在抵達山頂之前，開始有了土蜂在身旁盤旋，嚇的我們匆匆在三角點快速拍照，趕緊下山…

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直到遠離了土蜂，中段才取出帶上的咖啡，本來想在山上賞景喝的說….現在回想起來除了三角點。完全記不得山頂的模樣…有點落荒而逃的尷尬….

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雖然有時參加爬山群可以練練腳力，但像如此不疾不徐，反而更能夠感受山林的美好。卡拉寶山曾是日人太魯閣征戰時重要的古戰場，當時的武力強迫，現今成了處處生生不息的巨木森林 ^.^

文章出處: 城市漫遊。 gina

神木 國家公園 步道

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