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台東昨創40.2度最高溫…今西半部午後對流旺盛 局部地區大雷雨

走在台灣主脊上的震憾！ 「天神的筆架」令人景仰敬畏

健行筆記 / 健行筆記Straybirds

北三段能高安東軍縱走

在巍峨峻秀的中央山脈主脊上，有一段綠茵廣袤、柔媚動人的高山草原湖泊景觀，在這段北起能高啞口，南迄安東軍山南鞍總長20餘公里的中央山脈主脊上，有著美麗旖旎、波光瀲灩的山水風光及台灣山岳剛柔對比最顯明一段主脊稜脈，劇烈的河川向源侵蝕作用，把山稜的西側鑿刻為猙獰的斷崖崩壁，東側則因單面山及最高隆起準平原的地形，舖陳出緩斜的大草原景觀，其中還點綴著鑽石般晶瑩閃亮的天然水池，形成綺麗的湖光山色，這就是讓山行者最魂牽夢縈的能高安東軍縱走行程。 d24d6531c4548697fcb977de955c347a.jpg

↑南華山南稜線眺望能高鞍部稜線7526c4820da86bdc9f719197f920a63b.jpg

↑卡賀山稜線眺望能高鞍部稜線

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↑光頭山與箭竹草原

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↑白石池25720b6b8a443937997f195a24a8869e.jpg

↑萬里池b508738ed01e8c0e17a4efbc4267edc4.jpg

↑屯鹿妹池ec82cfd416cb4019f2ae52a9846f2e04.jpg

↑如影隨行的水鹿大軍（明德攝）

牛魔王的挑戰

相信每位走過能高越嶺古道的山友，都會被古道右手邊那條橫亙天際的中央山脈主脊所震憾，特別是那座有牛魔角之稱的卡賀爾山，護衛在能高主山之前，婉如天神的筆架，令人景仰敬畏，能高安東軍縱走最大的挑戰，就是前三日要由能高鞍部穿過箭竹林，越過天神的筆架，登上能高主山，在能高山南側鞍部小憩一晚後，翌日再攀登絕壁至能安縱走的最高峰—能高南峰，其後進入此段縱走最美的廣袤草原—知亞干大草原後，路過光頭山結束前段的驚奇之旅。bac7021afbc24658cc7b5d5f7041ec4d.jpg

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↑天池山莊腰繞路眺望能高山

行程規劃

Day1

台北→屯原登山口(H:2000m)→雲海保線所(H=2360m)→ 6K大崩壁→天池山莊(H=2860m)→光披八表(H=2860m，紥營高度適應)

Day2

光披八表(H2800m)→▲卡賀爾山(H3105m)→▲能高主峰(H3262m)→能高山屋舊址→台灣池→大陸池營地 (休息)

Day3

大陸池→能高南峰叉路口→▲能高南峰(H3349m) →南峰叉路口→能高南峰南鞍營地(H2900m)→知亞干大草原→ ▲光頭山(H3060m)→16:00白石池(H2850m)

Day4

白石池→▲白百山(H3110m)→10:00萬里池(H2700m)→14:30屯鹿池((H2850m)→屯鹿妹池(有活水源.休息)

Day51

屯鹿妹池→三叉路口營地(H3010m)→▲安東軍山(H3068m) →三叉路口營地(H3010m)→萬大南溪(H1592m)→第一獵寮→越溪點→第二匯流口(休息)

Day6

第二匯流口→崩塌地→松風嶺(H1519m)→風林吊橋→奧萬大遊客中心→埔里慶功宴(賦歸)

一波數折的初發

因為知道此行第二天及第三天是比較艱難的行程，所以原訂在光被八表紮營，希望能讓第二天有比較充裕的時間龜速慢行，也可欣賞太平洋的日出及金色的木瓜溪，不料集合時因為協作公糧漏帶及盧山部落修路交通管制，延誤了一個多小時，只好調整原訂計畫，將紮營地點改為天池山莊旁腰繞路的水源地附近。d5dbddc8e0bc6fb5fb3e9f8de7377be8.jpg

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↑道路整修整點放行，只好怒吃西瓜，隨處拍拍。

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↑10:57背包上肩，開始起登，今天背包最重，要走近14公里路程。

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a259ad6622a11d93c7eaeb2560aa1f04.jpg↑12:50來到雲海保線所，在此休息用午餐。cf03bec09804375db433b5cd666599e8.jpg

a026d6d0f8a999e18b4754482de8cc52.jpg↑６K大崩壁及鐵線橋323e26febee8aa6c64f65f243473af49.jpg

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↑能高越嶺道已經走了Ｎ次了，每次來到能高瀑布都是在大霧之中，很幸運這次撥雲見日，大家在能高吊橋放下大背包，由吊橋左邊下切到瀑布底欣賞壯觀的三層瀑布。2e6b67c467adfd99cd3078902d17f561.jpg

9cf357758fff5e4a30ad18effaed5d1e.jpg↑6:00左右抵達天池池山莊，眺望能高山稜線水氣很重，趕緊找地方紮營，入夜飄了點小雨，似乎在預告著明日的白牆行程。1c26c1e3a5d8fe2efc67ea8077d590ad.jpg

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↑一早5:00起牀，我們刻恴放慢步調，等其他隊伍都出發後，再慢條斯理的往光被八表前進(OS:不想讓一早的箭竹的露水弄溼褲子)，7:10來到光被八表團拍後正式踏上能高安東軍的脊樑山脈之旅。

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↑一開始就要接受天然洗衣機箭竹的洗禮。

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↑這兩塊岩石很像傳說中的牛魔角

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↑卡賀爾營地看天池，取左上卡賀爾山(三角點距此不到5分鐘)。

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↑10:40卡賀爾山（H3105m)登頂，無基點(白牆一片)2a2c23117e19e662708549168e438700.jpg

鳥嘴尖山(山形酷似鳥嘴尖尖的)

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↑能高山登頂前的碎石陡坡

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↑左邊形狀怪異的巨石山友稱之為豬猴石。

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↑13:30全員登頂能高主峰(H:3262m)，日據時期因山名中均有「高」字，與台灣第一高峰玉山（新高山）、第二高峰雪山（次高山）並稱「台灣三高」。c2a11f07e893f4a33a8abd00dd993b23.jpg

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↑由能高山下切至南鞍舊山屋遺址

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↑台灣池有4頂帳篷在此紥營（此處無活水源）

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↑15:12抵達大陸池紮營，本日大部分在白牆中渡過，與原氣象預告，應為好天氣有些差異，不過還好沒下雨。水源地在東北鞍部西下80公尺岩壁處，下切約十來分鐘，但回程坡陡至少要20分鐘左右。8e2d45ab1ae98aedb40211723a00e1d2.jpg

↑5點起床，由營地眺望今天要挑戰的能高南峰稜線。

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d6ce9cd91c4622cfcbfb01fd33ce702c.jpg↑先由營地腰繞後，下切至鞍部。8782b30438eed76bd5e450ea1183036a.jpg

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5d697a8c50e611f66a4301a7c3641d3e.jpg↑在鞍部回首來時路（北三段稜線），並眺望最遠方的玉山群峰。89321ed8f99af90923e8dc51f985c1b0.jpg

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↑爬了近１個多小時，終於上能高南峰稜線（隊長累到攤在地上）。

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↑不用太高興，前面還有好幾個假山頭要上上下下（真的是人在冏途....）

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↑11:12能高南峰(H:3343)登頂，為本次縱走行程五座百岳中的最高峰。c768d6a521c0710e9c694c04bcccc212.jpg

↑向南眺望有名的知亞干大草原

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↑知亞干大草原（可惜大霧來襲，沒能拍出廣闊的草原景觀）0e0b2ea0591c7f5f41d84e7016dde9d5.jpg

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↑15:00光頭山登項，在此大休息，等下要下切崩壁，前進水鹿的故鄉。

（此時遠方傳來悶雷的聲響，似乎在催促著旅人趕緊起身續行，待續....)

吊橋 瀑布 古道

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