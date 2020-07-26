走在台灣主脊上的震憾！ 「天神的筆架」令人景仰敬畏

北三段能高安東軍縱走

在巍峨峻秀的中央山脈主脊上，有一段綠茵廣袤、柔媚動人的高山草原湖泊景觀，在這段北起能高啞口，南迄安東軍山南鞍總長20餘公里的中央山脈主脊上，有著美麗旖旎、波光瀲灩的山水風光及台灣山岳剛柔對比最顯明一段主脊稜脈，劇烈的河川向源侵蝕作用，把山稜的西側鑿刻為猙獰的斷崖崩壁，東側則因單面山及最高隆起準平原的地形，舖陳出緩斜的大草原景觀，其中還點綴著鑽石般晶瑩閃亮的天然水池，形成綺麗的湖光山色，這就是讓山行者最魂牽夢縈的能高安東軍縱走行程。

↑南華山南稜線眺望能高鞍部稜線

↑卡賀山稜線眺望能高鞍部稜線

↑光頭山與箭竹草原

↑白石池

↑萬里池

↑屯鹿妹池

↑如影隨行的水鹿大軍（明德攝）

牛魔王的挑戰

相信每位走過能高越嶺古道的山友，都會被古道右手邊那條橫亙天際的中央山脈主脊所震憾，特別是那座有牛魔角之稱的卡賀爾山，護衛在能高主山之前，婉如天神的筆架，令人景仰敬畏，能高安東軍縱走最大的挑戰，就是前三日要由能高鞍部穿過箭竹林，越過天神的筆架，登上能高主山，在能高山南側鞍部小憩一晚後，翌日再攀登絕壁至能安縱走的最高峰—能高南峰，其後進入此段縱走最美的廣袤草原—知亞干大草原後，路過光頭山結束前段的驚奇之旅。

↑天池山莊腰繞路眺望能高山

行程規劃

Day1 台北→屯原登山口(H:2000m)→雲海保線所(H=2360m)→ 6K大崩壁→天池山莊(H=2860m)→光披八表(H=2860m，紥營高度適應) Day2 光披八表(H2800m)→▲卡賀爾山(H3105m)→▲能高主峰(H3262m)→能高山屋舊址→台灣池→大陸池營地 (休息) Day3 大陸池→能高南峰叉路口→▲能高南峰(H3349m) →南峰叉路口→能高南峰南鞍營地(H2900m)→知亞干大草原→ ▲光頭山(H3060m)→16:00白石池(H2850m) Day4 白石池→▲白百山(H3110m)→10:00萬里池(H2700m)→14:30屯鹿池((H2850m)→屯鹿妹池(有活水源.休息) Day51 屯鹿妹池→三叉路口營地(H3010m)→▲安東軍山(H3068m) →三叉路口營地(H3010m)→萬大南溪(H1592m)→第一獵寮→越溪點→第二匯流口(休息) Day6 第二匯流口→崩塌地→松風嶺(H1519m)→風林吊橋→奧萬大遊客中心→埔里慶功宴(賦歸)

一波數折的初發

因為知道此行第二天及第三天是比較艱難的行程，所以原訂在光被八表紮營，希望能讓第二天有比較充裕的時間龜速慢行，也可欣賞太平洋的日出及金色的木瓜溪，不料集合時因為協作公糧漏帶及盧山部落修路交通管制，延誤了一個多小時，只好調整原訂計畫，將紮營地點改為天池山莊旁腰繞路的水源地附近。

↑道路整修整點放行，只好怒吃西瓜，隨處拍拍。

↑10:57背包上肩，開始起登，今天背包最重，要走近14公里路程。

↑12:50來到雲海保線所，在此休息用午餐。

↑６K大崩壁及鐵線橋

↑能高越嶺道已經走了Ｎ次了，每次來到能高瀑布都是在大霧之中，很幸運這次撥雲見日，大家在能高吊橋放下大背包，由吊橋左邊下切到瀑布底欣賞壯觀的三層瀑布。

↑6:00左右抵達天池池山莊，眺望能高山稜線水氣很重，趕緊找地方紮營，入夜飄了點小雨，似乎在預告著明日的白牆行程。

↑一早5:00起牀，我們刻恴放慢步調，等其他隊伍都出發後，再慢條斯理的往光被八表前進(OS:不想讓一早的箭竹的露水弄溼褲子)，7:10來到光被八表團拍後正式踏上能高安東軍的脊樑山脈之旅。

↑一開始就要接受天然洗衣機箭竹的洗禮。

↑這兩塊岩石很像傳說中的牛魔角。

↑卡賀爾營地看天池，取左上卡賀爾山(三角點距此不到5分鐘)。

↑10:40卡賀爾山（H3105m)登頂，無基點(白牆一片)

↑鳥嘴尖山(山形酷似鳥嘴尖尖的)

↑能高山登頂前的碎石陡坡

↑左邊形狀怪異的巨石山友稱之為豬猴石。

↑13:30全員登頂能高主峰(H:3262m)，日據時期因山名中均有「高」字，與台灣第一高峰玉山（新高山）、第二高峰雪山（次高山）並稱「台灣三高」。

↑由能高山下切至南鞍舊山屋遺址

↑台灣池有4頂帳篷在此紥營（此處無活水源）

↑15:12抵達大陸池紮營，本日大部分在白牆中渡過，與原氣象預告，應為好天氣有些差異，不過還好沒下雨。水源地在東北鞍部西下80公尺岩壁處，下切約十來分鐘，但回程坡陡至少要20分鐘左右。

↑5點起床，由營地眺望今天要挑戰的能高南峰稜線。

↑先由營地腰繞後，下切至鞍部。

↑在鞍部回首來時路（北三段稜線），並眺望最遠方的玉山群峰。

↑爬了近１個多小時，終於上能高南峰稜線（隊長累到攤在地上）。

↑不用太高興，前面還有好幾個假山頭要上上下下（真的是人在冏途....）

↑11:12能高南峰(H:3343)登頂，為本次縱走行程五座百岳中的最高峰。

↑向南眺望有名的知亞干大草原

↑知亞干大草原（可惜大霧來襲，沒能拍出廣闊的草原景觀）

↑15:00光頭山登項，在此大休息，等下要下切崩壁，前進水鹿的故鄉。

（此時遠方傳來悶雷的聲響，似乎在催促著旅人趕緊起身續行，待續....)