新竹尖石玻璃觀景平台！ 「青蛙石天空步道」 夏日舒適的林間小徑

完整原文：【新竹尖石】青蛙石天空步道

竹60沿線的景點

青蛙石觀景平台與十多年前來已經大為不同，這次前往 司馬庫斯 的半路，發現這裡已經與新建的玻璃天空步道整合包裝為一連串的區域景點。這應該也解決了不少之前青蛙石觀景平台前路邊停靠車輛過多，造成行車危險的情況。同時，再搭配著鄰近的露營區、咖啡廳、市集，可以讓那羅一帶更顯著的留住遊客，不再只是 司馬庫斯、鎮西堡、秀巒…等觀光景點中途的一個小景點。

從尖石進來，左手邊看到了石塊造型的錦屏教會後，就要準備左轉錦屏大橋。過橋後的明隧道上，原本有一尊十多公尺高的泰雅勇士雕像，但2012年颱風來時，雕像被吹倒受損。多年來一直有要重建的聲音，但一直到現在(2020)還是付之闕如。希望在不久的將來，可以再看到這個大石像重新逸立於錦屏大橋的另一側。下面這張是2007年前往 秀巒 時，邊開車邊拍下的泰雅勇士雕像一撇。

過了上面這個明隧道，再3公里即可抵達青蛙石園區的停車場。因此從內灣進來，其實只約10公里的車程，不塞車的話，不到半個小時即可抵達，算是個蠻方便抵達的景點。這條旅遊線上有許多很不錯的景點，依序提供給大家參考，李棟山莊(李棟山步道、李棟山古堡)、宇老觀景台、秀巒(控溪吊橋、野溪溫泉)，另外兩個著名的原住民部落 司馬庫斯 與 鎮西堡 也都十分值得一遊。過宇老後的 竹60-1 倒是沒有走過，從這裡還可以直通北橫的巴陵、拉拉山一帶，途中有一個「馬里光國家自然步道」也是我的口袋名單。步道尾端可以看到一個瀑布，且步道全長約一公里，十分適合我這個懶人。今年暑假再來找個時間到這裡露營，順便一訪囉！

青蛙石天空步道園區

言歸正傳，青蛙石天空步道園區被包裝為一個文學園區，步道上的許多處都能見到文學家的詩詞作品，在賞景之餘，也能替遊客補充點文學底蘊。要前往青蛙石天空步道大致有幾個要注意的部份：

注意每日的總量管制。建議可以的話，還是進行一下 線上的預約。現場的名額是在預約之外，剩下的名額才會釋放出來的。

天空步道處無法直接停車，需開車或騎車至停車場集合後，再由統一的接駁巴士接送至步道口。停車場的位置可以直接Google定位「青蛙石天空步道售票處」。

停車場的腹地蠻大的，而且在此停車不會收費。

步行總長約1.5公里。除了 上下天空步道 與 接近出口的樹林區 比較有少許的階梯外，其他都還算平坦，因此整段步道走起來還算輕鬆愜意，全程走完大約耗時45分鐘～60分鐘。

# 目前的售票亭

# 進入步道的入口會檢查票券，門票全票一張100，六歲以下的兒童免費。

# 停車場、售票處旁的小市集就是「那羅部落市集」，裡面販賣一些冰品、熱食、手工藝品…等。

# 一旁悠悠的小溪就是那羅溪

# 購票後就可以直接前往乘車處準備上車、前往步道入口。

青蛙石詩路

從剛才的購票處、停車場離開，行車約兩分鐘左右就開到了下車的步道口 (可以參考一下大概就是以下的位置圖)。下車後，遊客便可順著步道前行，接著再從出口處走回到竹60縣道上，那裡會有工作人員引導走至回程的接駁車搭車處。

# 現在步行路線的起點處蓋了一個遮雨的涼亭，一方面這裡有步道的簡單導覽說明，另一方面這裡也有著延續著那羅文學的詩篇。

# 過了這座橋，沿著碎石步道前行沒多久就會抵達原本的青蛙石觀景平台，天空步道的管制入口就位於觀景平台房。

# 這個青蛙石觀景平台也算是歷史悠久，十四年前的 司馬庫斯 之旅時，這個觀景平台還是開放的，許多要拍照的民眾車子就直接停在觀景平台邊的縣道旁。但這樣對原本路幅不寬的縣道來說，的確增加了不少行車上的危險與困擾。因此整頓成為目前的帶狀觀光動線，再加上現在風行的露營生活(這附近的營地真是爆增阿)，不僅解決了原本交通的議題，同時更能將遊客有效的留在此地，的確是個很不錯的作法。

# 從這個管制口進去，才是真正青蛙石步道的部份。

# 青蛙石可不是剛才那隻水泥青蛙！從這個步道上就能看到一個坐姿青蛙巨石，應該還是真有幾分像，有看出來了嗎？

# 從步道的起點遠眺右下方，就能看到此行的目的「天空步道」。

天空步道

青蛙石天空步道其實就是一小段的透明懸空步道，腳下就是突然陡降的那羅溪谷。這條步道有兩段景色不錯的路段，一段是前往天空步道的之字型步道，令一段則是快要抵達出口時ㄇ字型的森林小徑。

# 通往天空步道的路途不會很難走，大致就是上圖看到的「之字型」階梯步道而已，既輕鬆、又愜意。

# 透明的天空步道長度並不長，其實是有點小失望，但步道尾端的景色還蠻不錯的。下面是碧綠的那羅溪谷，側面則可以看到陡較的溪谷落差，豐水期應該是有不錯的瀑布景觀。

# 水量的豐沛期，這裡應該有不錯的瀑布景緻。

# 木頭扶手上有幾隻毛毛蟲的蹤跡，不今讓我想到當年到 拉拉山神木群 看到的嚇人畫面！

# 快要抵達出口前的這段林間小徑是條很舒服的步道。步道就蜿蜒於樹林之下，期間還有個小涼亭，要景色有景色、要悠閒有悠閒，同時夏天還不用擔心烈日直曬，非常的舒服～

# 我們這次剛好搭到上午場的最後一趟接駁班車，12:00~13:00之間是服務人員的休息時間，因此暫停售票。同時，接駁車這段時間也會暫停發車。我們走完天空步道後，大部分的時間都在這個林間涼亭休息，小朋友則是因為這陣子的肺炎疫情而在家裡悶了好一陣子，好不容易有機會出來走走，兩個人在這個步道跑得超興奮；大人則是坐在涼亭滑滑手機、聽聽音樂。雖然是一條短短的步道，但卻讓我們家擁有了一個幸福的戶外午間時光～

# 最近買了新玩具GoPro Max，取代了之前的Nikon Keymission360，這次出遊剛好拿來試試它的功能與畫質。有興趣這台全景相機的朋友可以參考一下這篇的介紹 → GoPro Max | 適合家庭、運動、生活的360相機

# 離開了剛才那段林蔭下的步道後，一往上走就是這段石子路，往前走、上石梯就到了步道的出口。

# 離開步道後，要橫跨馬路到上圖左上的斜坡，走約一分半鐘左轉就是回程接駁車的搭車處。路口會有園區的人員導覽，所以不用擔心。

# 左邊就是上來的斜坡，右側的平台則是接駁車的上車處。

那羅部落市集

位於停車場旁的那羅部落市集裡面有冰品、熱食、原住民手工藝品，如果安排的時間剛好是接近中午的時段，也可以在市集裏逛逛。

# 今天剛好是週六補班，又外加肺炎疫情相關新聞的發酵，所以旅客人數不算太多，但看接駁車的班次倒還是蠻頻繁的。

# 我們家兩個小女生完全就卡在這個手工藝品攤走不開了。但說實話，這攤的髮飾藝品還算精緻，且價格非常的平實，頗推薦的！

# 市集的尾端好像是之前的售票處窗口，但現在已經移到前面去了。

# 經過了市集，後方還有一小區平台可以走走。那羅溪的另一側則好像都是露營的營地，自從露營風行起來後，尖石一帶的營地成長真是迅速～

青蛙石天空步道是竹60縣道上不錯的小型景點，很適合做為安排個一個小時的行程。從內灣進來，其實只約10公里的車程，不塞車的話，不到半個小時即可抵達，算是個蠻方便抵達的景點。這條旅遊線上有許多很不錯的景點，依序提供給大家參考，李棟山莊(李棟山步道、李棟山古堡)、宇老觀景台、秀巒(控溪吊橋、野溪溫泉)，另外兩個著名的原住民部落 司馬庫斯 與 鎮西堡 也都十分值得一遊。這條步道全長約一公里，十分適合想要來場輕旅行的朋友。

完整原文：【新竹尖石】青蛙石天空步道