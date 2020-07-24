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烏岩角舊路下「屏風岩沙灘露營」賞夜景、晨曦　加碼攀登烏岩角&金岳瀑布

健行筆記 / 健行筆記陳生

烏岩角舊路下屏風岩沙灘露營＋攀登烏岩角&金岳瀑布

2020∕06∕28～29   紀錄：陳生

第一天

日期：2020年06月28日星期日；天氣：晴

行程路線：台9丁線112.6K舊路口（下車），H340m→屏風岩沙灘，H15m→烏岩角沙灘岩峭壁，H2m→屏風岩沙灘（露營、觀星星），H10m→

使用地圖 : GPS航跡圖；目的：暖曦健行協會∕夏季溯溪清涼行

參加人員：材哥、張總幹事、G董等三十幾人∕小自客N輛；類別等級：A－ ∕2.5公里

爬升高度：最高高度340m、最低高度2m；總 爬 升：360m、總 下 降：30m

行程時間：02：45【16：05～18：50】；移動時間：02：00； 靜止時間：00：45

交通路線：基隆→國道五→台9丁線112.6K舊路口（明隧道南口）

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行程記述：

烏岩角舊路徑

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433c93302fe70cdcc7bd650691b0086d.jpg烏岩角沙灘前岩礁 

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海灘岩礁徑

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觀屏風岩景觀

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屏風岩沙灘夜景

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第二天

使用地圖 : GPS航跡圖；目的：暖曦健行協會∕夏季溯溪清涼行

參加人員：材哥、張總幹事、G董等三十幾人∕小自客N輛；類別等級：A－ ∕3.0公里

爬升高度：最高高度340m、最低高度2m；總 爬 升：410m、總 下 降：80m

行程時間：04：35【06：35～11：10】；移動時間：02：05；靜止時間：02：30

交通路線：台9丁線112.6K舊路口→南澳建華冰店（吃冰&午餐）→金岳瀑布收費停車場。

d186974343a2b287a13275ffbf7672d2.jpga097f38d8ce098992b13f7ea47736ae0.jpg7451429a26f2d44036fa398e8f765da9.jpgf05d20b97dfb2a15804f8284f0345467.png90b84efa4a79aedacffaa168eccfd7f9.jpg

行程記述：

屏風岩沙灘晨曦（曙光）

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446b4d82d671485547077b0d53b1c7ff.jpg78310ecca7d95f393d9d8f4d0724cf08.jpgda77664a65706cf8331d3efb0e94f238.jpg91560d89e4fbd0c895020ee00cf21082.jpg烏岩角岩頂

cc328559e8827e4f38008d8505439690.jpga597c377160a64d38d49404cbd69b66f.jpg87e67b50ef8cbbea401c0765d26c7e63.jpgdf63d3bf3c4694085caf31a8c268744c.jpgd9898fcbd76a2a27929b358300711773.jpge5cc7f955c85a986d50fe71c393bdd7a.jpg03575327cf0b636e98df4e68dad2a818.jpgd3fbda9999f1fb5fa42859f12548c710.jpgffc29c87d7cdf051b882e330191276e4.jpg97248a491c8aba7de8b7b884389368ad.jpgde2d60cac90aa02e31faf59c06506496.jpg942c6f8819b8401f12a6d583db355965.jpgfc6a4aafbdb6f5871c796a304d783125.jpg烏岩角瘦岩稜

6bb1b4735e6897d9143faf00c62d53ba.jpg7235d729024586562b84ce2e77dc839a.jpga7dc1cec8c541a997f02fdd35500ccb2.jpgd645b45d9b75941ea4cec684f39ef852.jpg24ec7169204eec7b8c96f5e940d02c64.jpg5e8ed4fafe0d68b183af9329c6b069c7.jpg8ebd69f0b2994121dc699ecea73a3aec.jpga39fe27066db806b188f98440cda5194.jpg08ae57c206f14ded3f0438e364196e42.jpg3e10232ed8aed48c218a85e2f78db4f8.jpgb6d165681b267f6a125e6eeb67cb6e32.jpg烏岩角頂觀對面（新路線）峭壁

f0a566ce0f4f44d0f8164a247d695a56.jpgf5d31ef6bf6ace4e92a3c7ef2041755f.jpg烏岩角瘦岩稜 

76f599431d71a7951463857804b2de19.jpgb8e61668edd9f98443104d149579b002.jpg73208077748440b556c9058802ca9e28.jpg382eb1702a7e68f8dd5c7bb63bcdd460.jpgfa2ea1d7d78974ff40f5b55fb7c9af40.jpg311430983b10ec23a134bf25385f8bfd.jpg烏岩角沙灘大岩洞

8159952ee3ba2e4c1741da7a0a770a06.jpgd4decdc0b8bb54d059024774883e85ec.jpg744ee17e7415fe3d8743dd66c9779a7c.jpg屏風岩

e4ea6cfb960147e7093045a9a18a4826.jpg0ece845a6ed535254564fb19911b7fbe.jpg金岳瀑布

5467a5886afd39c55dff947bba55f78c.jpg68454cf4d52551b05a249869f758dbe9.jpg51fbc4b88d16f53bd58df81574db4296.jpg金岳瀑布入口戲水區

e72b84b310796325cf40ca7bfe60eca8.jpg南澳火車站旁鳳凰樹 

a5eaa1923ceb88c73ea07db2f231f183.jpg2dcf65dcaf585388e9d25b92601693df.jpg1c87d07b5e189bab1d9bea1576997f3f.jpg南澳清谷園隔壁（段木店）

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後記︰

由台9丁線（蘇花公路）陡下懸崖海邊再攀登中央山脈起點（烏岩角），目前有新、舊路可抵達；兩路陡下高度落差約330～350公尺。舊路位於台9丁線112.6K明隧道南口全程較暴曬，幸路徑較新路安全些！舊路下抵屏風岩沙灘距離約850公尺，落差約330公尺，陡下費時約40～70分，陡上費時約50～90分；然下抵沙灘還須再走海灘岩礁徑約850公尺才能到達目的地烏岩角沙灘，沿途水源清澈不缺，但要進入烏岩角沙灘時卻被岩峭壁阻隔，除非下水海泳或攀爬峭壁再橫越垂降下烏岩角沙灘（勿輕試，應有攀岩教練帶隊確保才能攀降）。

新路位於台9丁線113.6K全程大多在樹林內陡降，但出短程芒草徑即轉為陡峭岩徑，也是最危險下烏岩角沙灘路段！新路下抵烏岩角沙灘距離約1100公尺，落差約360公尺，陡下費時約60～90分，陡上費時約80～120分。目前大部分登山客都走新路，可輕裝直下烏岩角沙灘，但需背足夠飲用水（新路無水源），然假日較易在陡徑上塞車，若塞在最後120公尺落差陡峭岩徑時，勿超車否則易在陡峭岩徑上會車時不小心摔落造成遺憾終身！

若要規劃在烏岩角露營過夜，可採本行程在屏風岩沙灘紮營過夜賞星空，因屏風岩山壁有水源可取用，且其沙灘非常乾淨無任何文明廢棄物及漂流物，但要到烏岩角時必須備有海泳裝備才能首先入其沙灘再登烏岩角；因烏岩角沙灘之山壁大岩洞較潮濕不適紮營且又無源源水流！要攀登烏岩角應嚴格篩選人員，否則須有安全人員單獨保護。

參考資料：Paul Lee電腦手繪圖、網路行程記錄及航跡檔

請點閱陳生行程記述部落格：烏岩角舊路下屏風岩沙灘露營＋攀登烏岩角&金岳瀑布

瀑布 露營 溯溪

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