烏岩角舊路下「屏風岩沙灘露營」賞夜景、晨曦　加碼攀登烏岩角&金岳瀑布

烏岩角舊路下屏風岩沙灘露營＋攀登烏岩角&金岳瀑布

2020∕06∕28～29 紀錄：陳生

第一天

日期：2020年06月28日星期日；天氣：晴

行程路線：台9丁線112.6K舊路口（下車），H340m→屏風岩沙灘，H15m→烏岩角沙灘岩峭壁，H2m→屏風岩沙灘（露營、觀星星），H10m→

使用地圖 : GPS航跡圖；目的：暖曦健行協會∕夏季溯溪清涼行

參加人員：材哥、張總幹事、G董等三十幾人∕小自客N輛；類別等級：A－ ∕2.5公里

爬升高度：最高高度340m、最低高度2m；總 爬 升：360m、總 下 降：30m

行程時間：02：45【16：05～18：50】；移動時間：02：00； 靜止時間：00：45

交通路線：基隆→國道五→台9丁線112.6K舊路口（明隧道南口）

行程記述：

烏岩角舊路徑 ↓

烏岩角沙灘前岩礁 ↓

海灘岩礁徑 ↓

觀屏風岩景觀 ↓

屏風岩沙灘夜景 ↓

第二天

使用地圖 : GPS航跡圖；目的：暖曦健行協會∕夏季溯溪清涼行

參加人員：材哥、張總幹事、G董等三十幾人∕小自客N輛；類別等級：A－ ∕3.0公里

爬升高度：最高高度340m、最低高度2m；總 爬 升：410m、總 下 降：80m

行程時間：04：35【06：35～11：10】；移動時間：02：05；靜止時間：02：30

交通路線：台9丁線112.6K舊路口→南澳建華冰店（吃冰&午餐）→金岳瀑布收費停車場。

行程記述：

屏風岩沙灘晨曦（曙光）↓

烏岩角瘦岩稜 ↓

烏岩角岩頂 ↓

烏岩角瘦岩稜 ↓

烏岩角頂觀對面（新路線）峭壁 ↓

烏岩角瘦岩稜 ↓

烏岩角沙灘大岩洞 ↓

屏風岩 ↓

金岳瀑布↓

金岳瀑布入口戲水區 ↓

南澳火車站旁鳳凰樹 ↓

南澳清谷園隔壁（段木店）↓

後記︰

由台9丁線（蘇花公路）陡下懸崖海邊再攀登中央山脈起點（烏岩角），目前有新、舊路可抵達；兩路陡下高度落差約330～350公尺。舊路位於台9丁線112.6K明隧道南口全程較暴曬，幸路徑較新路安全些！舊路下抵屏風岩沙灘距離約850公尺，落差約330公尺，陡下費時約40～70分，陡上費時約50～90分；然下抵沙灘還須再走海灘岩礁徑約850公尺才能到達目的地烏岩角沙灘，沿途水源清澈不缺，但要進入烏岩角沙灘時卻被岩峭壁阻隔，除非下水海泳或攀爬峭壁再橫越垂降下烏岩角沙灘（勿輕試，應有攀岩教練帶隊確保才能攀降）。

新路位於台9丁線113.6K全程大多在樹林內陡降，但出短程芒草徑即轉為陡峭岩徑，也是最危險下烏岩角沙灘路段！新路下抵烏岩角沙灘距離約1100公尺，落差約360公尺，陡下費時約60～90分，陡上費時約80～120分。目前大部分登山客都走新路，可輕裝直下烏岩角沙灘，但需背足夠飲用水（新路無水源），然假日較易在陡徑上塞車，若塞在最後120公尺落差陡峭岩徑時，勿超車否則易在陡峭岩徑上會車時不小心摔落造成遺憾終身！

若要規劃在烏岩角露營過夜，可採本行程在屏風岩沙灘紮營過夜賞星空，因屏風岩山壁有水源可取用，且其沙灘非常乾淨無任何文明廢棄物及漂流物，但要到烏岩角時必須備有海泳裝備才能首先入其沙灘再登烏岩角；因烏岩角沙灘之山壁大岩洞較潮濕不適紮營且又無源源水流！要攀登烏岩角應嚴格篩選人員，否則須有安全人員單獨保護。

參考資料：Paul Lee電腦手繪圖、網路行程記錄及航跡檔

請點閱陳生行程記述部落格：烏岩角舊路下屏風岩沙灘露營＋攀登烏岩角&金岳瀑布