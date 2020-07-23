走吊橋、賞藍天白雲 3條「太平山步道」一次蒐集
想要有足夠的運動量，又要帶著小人一起？（小人一號：小六、小人二號：小班）
這個問題..媽媽想了好幾天，現在天氣又那麼熱！能去哪裡呢？
二號小人說的：妳可以google 看看啊~那麼小就知道，不清楚不明瞭的事情都可以「谷哥」，連他什麼時候可以上白雲班（幼稚園大班）都叫媽媽「谷哥」看看...?搜尋到健行筆記裡山友分享的心得，很實用。於是媽媽心裡打下了草稿：【見晴古道】全球最美28條步道。
6月13日早上5：00跟還在睡夢中的小人二號說：我們要去山裡玩，聽到「玩」這個字，馬上彈起來。
【見晴古道】有兩座吊橋
第一座長度比較短，像哥哥一樣不敢走的人旁邊有小路可行。我們走完回頭後，一直鼓勵哥哥走走看，很有趣的，他看我們走的那麼開心，終於也忍不住“遼落氣”。他內心一定OS :原來那麼好玩！
第二座吊橋，旁邊就沒有小路囉，所以要走完0.9K的見晴，就一定要走吊橋。這座比較長=比較搖晃，媽媽我走起來也有點怕怕的。
短短900公尺的見晴古道，每一步都是滿滿美景。網路上看了許多照片，不如你親眼所見。非常推，絕美！走完見晴0.9k當然不夠，我們繼續往前
【翠峰湖環山步道】
從這邊出發，走著走著，看見路牌指著往望洋山步道，爸爸提議可以先走望洋才1.2K不會影響太多，於是我們加碼穿插了
【望洋山步道】
藍天白雲心曠神怡?哇！這個望洋山步道很合我胃口耶~走不完的階梯，一路往上，除了階梯還是階梯，想要瞬間爆汗，來就對了。觀景台可以瞭望蘭陽平原景色，我們到達時起了霧，看不到遠方的風景，確又是另一種美❤
【翠峰湖環山步道】
小人覺得這是一段冒險之路，一「步」小心就會踩進泥巴裡，兩小人玩的很開心，沿路都是小人二號的驚叫聲?
帶著小人走完環山步道，我們算是逆著走吧！從一開始的闖關遊戲，搭配彷彿原始森林的景致，到後面比較平緩好走的小路，有些路段可以與神隱少女翠峰湖相遇，看看她的側面與背面?，是絕世美女無誤！
沿路有山友鼓勵著小小人，說他好厲害好棒，小人屁股翹高高，更有力氣往前行。第一次的初走很美好，山林裡的氣息與氛圍讓人流連忘返，甚至想往回走，再走一次?
很開心我們來了，帶孩子來了，一起走進大自然。
後記
6：00 從三星吃完早餐出發前往太平山
7：45 到達見晴古道入口
9：00 走完見晴驅車前往翠峰湖
10：00 開始走望洋步道
11：10 開始走翠峰湖環湖步道
14：00 走出翠峰湖步道
下午兩點時間還很早，體力也很足，爸爸唸著可以再加碼走【山毛櫸國家步道】，但是水跟食物了都沒了...只好?太平山咱們下次見囉????
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