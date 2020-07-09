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壯麗崩壁+廢棄鐵道！ 再訪眠月夢幻路線 新阿溪縱走重見絕美仙境

健行筆記 / 健行筆記圓糖混哪裡

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在台灣 如果真有那麼一條夢幻路線  

我的首選絕對是新阿溪縱走  

兩年前我在眠月線開啟了我第一支戶外影片  

兩年後圓糖將帶著大家  來一場三天兩夜的全新冒險  

 從眠月線到水樣森林  穿越斑駁廢棄的鐵道遺跡   

一直到與世隔絕的絕美仙境  這條民國六七十年代救國團的熱門健行路線，因颱風及地震而崩塌中斷。 

 如今在山友們的努力下再度重見天日  

而這裡就是全新的阿溪縱走~~

圓糖混哪裡全新登山節目-新阿溪縱走之再訪眠月線

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眠月線整段走完會經過12個隧道及24條高空橋樑，有水源的地方僅有兩處：要到塔山車站前的第二個隧道內，以及石猴車站前的路邊，兩個地方皆有腹地可以紮營。

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?在爬眠月線之前，記得先上林務局網站申請：

 ❶ 區域類型：自然保留區。

 ❷ 選擇區域：台灣一葉蘭保留區。

 ❸ 申請資料：選「眠月線鐵道 眠月線鐵道中心線左右各1.5公尺（石猴車站-塔山車站）」 

❹ 申請入園網址：https://pse.is/PXXQV

❺ 嘉義林區管理處電話：05-2787006分機142 

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影片中使用的登山杖ISUN SPORTS 在地登山杖 

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大家好 我是圓糖  

時隔兩年這一次圓糖要再訪眠月線  

用不一樣的角度帶著大家跟著我一起冒險  

阿溪縱走又可以稱為溪阿縱走  

根據出發點的不同有不一樣的稱呼  

這一次我們將從阿里山走到杉林溪，完成這條經典的阿溪縱走路線  

第一站我們先搭火車前往沼平車站 mobile01-b75b6cc90bf848e7e6aef7700eef2883.jpg

從沼平車站出發 沿著鐵軌我們步入阿里山高聳的森林之中 mobile01-7db97e17c3fd95c1e77f48b6906c9436.jpg

這是一條充滿歷史的鐵路 樹枝間交織的光影撒在眼前踏步而過的軌道上 mobile01-da85b027bbfdb8073715cdb7d7ce003a.jpg

我們一行人徐徐而行 彷彿走著走著就進入了時光的隧道mobile01-b4572e0be5d0fe821f39015d70b82fff.jpg

眠月線鐵路原名塔山線，建於西元1915年，全長9.2公里，為阿里山森林鐵路支線之一， 相傳當年修築阿里山鐵路的河合博士，有一天躺在大石上，看著明月緩緩爬上山頭，他的四周盡皆參天古木，內心忽然對此天然絕景感歎不已，久久不能自己。      

為了紀念當年眠於月下，與大自然和諧共處的天地情懷，就將此地取名「眠月」 這就是眠月線的由來。 mobile01-cce9d057b6efa6e49c2146277e6437bf.jpg

穿越這一片森林我們 就像是穿越時空的縫隙  一切彷彿就凍結在眠月線最後通車的那一刻 景物依舊 人是以非  很快的我們便來到第一個景點 mobile01-cf2f4c20d9f15923d0034023b636677d.jpg

明隧道 大崩壁mobile01-eec61c69e6c057adaedc9343a8e46562.jpg

明隧道是眠月線上經典的拍照景點  

坍塌的鐵軌以及驚險的斷崖是大自然力量的展現  

這裡同時也是許多遊客會選擇紮營的第一個地點  

而第二次來訪的圓糖將冒險攀上明隧道的上方  

帶觀眾以不一樣的角度來看看大崩壁的陡峭與壯觀 mobile01-35b0bedcdd93db0049e2d131fb4d7fe5.jpg

在明隧道的上方 mobile01-8dc5ca81f8888c9d344e6fc67c2148f3.jpg

我們盡可能地接近崩壁的頂點  

骨子裡的冒險家引領著我們達到峭壁的邊緣  

我們感受著自己的渺小 

望著這幅驚人的景象 

把這幅特別的畫面帶給大家 mobile01-b5cb1dfc8566693158268a7ecd51d635.jpg

有時候我會想  

人類總是自以為能抵抗自然 

 我們開橋鋪路把足跡深入地球的每個角落  

像是病毒無所不侵  

而在這裡我們卻真切的看到大自然曾經怒吼的痕跡  

一整片的崩壁記錄著人與自然的最真實的鬥爭mobile01-fa87464148db1a5a3a05da94f44a195e.jpg

我們在明隧道用完午餐後  便正式出發 mobile01-4408f81b34fbb5f92c8659f855ea3907.jpg

很多人會問圓糖大崩壁的難度如何是否危險  

在這邊圓糖想用畫面來讓大家身歷其境  

事實上這條路線並不比鳶嘴山或劍龍陵困難  

熱心前輩早已架設好繩索及鋼釘  

只要保持好重心緊貼著山壁  

我想通過這一段並不會太過困難 mobile01-cf54a1b578e206d6241e1fed142d785d.jpg

離開大崩壁後就要連續穿越漆黑的隧道 mobile01-b7148f526f70fc45435f4977f04e8324.jpgmobile01-65d1b1bf6efd415fde2dba389f4d175c.jpg

眠月線全線共有14作隧道  穿越大塔山堅硬的岩脈  其中我們要通過的第二隧道距離最長 損壞最為嚴重 mobile01-2bf2014446381456bc20cd104cc405c1.jpg

我們就像是真正探險家  準備踏入失落的國度 mobile01-256c136634a25e6bf4aa769b82c173cb.jpg

走在身手不見無止的無盡黑暗中  憑藉著頭登上的光明 mobile01-4a0c1ce7e3797b1f74d8203a2064fd95.jpg

我們踏入步入隧道的深處  潮濕的隧道回想著水滴的輕輕回聲  我們來到了下一個挑戰  崩塌的隧道 mobile01-da1342bf20357d8085e2c2187c236862.jpgmobile01-7577e39f1700fd0bb37353d278770a85.jpg

出隧道後來到塔山車站 這裡也是許多人會紮營的地點mobile01-90378c31119656c77f870d1e1758ff3b.jpg

眠月線最經典的畫面不外乎就是走在這廢棄的鐵軌橋上 mobile01-e9fa6f6a5167749e2e50fe5e1d48ce55.jpg

荒草淹沒的隧道 斑駁腐朽的鐵軌  腳下的每一步都是歲月留下的痕跡 mobile01-ee6e31db76d57cc93faf57fd9d1d63b3.jpgmobile01-c0f7f5f19e5a01b443782bc7769c5c21.jpg

有人說 廢墟是一個曾經美麗過、繁華過、被需要過、被愛過的地方。 mobile01-9807f4a247284cacc503a95cddef5c87.jpg

廢墟擁有它自身的記憶。 mobile01-ad34534a06f6d250224dab666cd16991.jpg

我想如果眠月線的鐵路會說話 它們訴說的故事必定勝過最稱職導遊及最浪漫的說書人。mobile01-67a20c317196ebac4831d7d6f8b49957.jpg

眠月線的失落之美，正是對時間的流逝與停駐，做了無言的陳述與見證。  

而如今我們走過的回憶也將隨著時光攪入歷史的洪流中 mobile01-b3ce857b1317b3786f52df09b4913ebd.jpg

我常說美麗的風景總是伴隨著危險  四五層樓高的鐵路橋走起來也是非常的刺激mobile01-dfb50e3f26e42a6c6441310feae94c46.jpg

各位如果你有懼高症這一段絕對要特別注意安全  網路上美麗的照片與風景並不足以呈現這邊的危險 mobile01-06afa50494dd8c67dda9d288ded6aad6.jpg

如果你不怕高圓糖仍然會建議你使用登山杖來增加穩定性 

 比起兩年前大部分鐵軌的中央都有在釘上新的木板  

然而越到後段維護就越少，大家務必要注意安全唷 mobile01-2683ea40231f53139e4298538f3014e2.jpgmobile01-8e643d3ecd2bf5fe8917349bac9bf513.jpgmobile01-439e8a5c4e5b4daf020918fd06d060c7.jpg

走了漫長的一天我們終於抵達石猴車站了 

 石猴車站為舊時眠月線的終點站  

這裡是離水源最近的紮營點 mobile01-94ea43c9aedad135145d80c312b8165d.jpg

然而晚了一步的我們最終選擇多走半小時到更後方紮營  

隨著日暮低垂大夥兒肚子也餓了起來  

接下來就是我最喜歡的野營時光 mobile01-181afdf22a24af25f5a3f8b8c79ea846.jpg

晚上去取水mobile01-3f57ab02e8f8fb73b65ea90d62e9279e.jpg

在帳棚裡面假掰網美燈XD(詳見影片) 

度過阿溪縱走的第一天mobile01-b78a5e8ac1a7c76cbe3198249a9185df.jpg

昔有前人獨自眠於月下 

 今有圓糖與友人共枕而眠  

同樣的月光不一樣的夜晚  

我想這就是眠月的魅力  

我是圓糖  

這是我在眠月線的故事  

阿溪縱走未完待續 mobile01-090396d4334cdd846b2cc53f37858ab2.jpg

下集預告  

圓糖將帶大家來到全台灣最美仙境 水漾森林  

這裡同時也是我們號稱空拍機殺手的神祕領域

 圓糖的空拍機是否能存活這次的考驗 

 從眠月線穿越重重難關  千里迢迢來到夢幻的水樣森林  

在這裡圓糖與夥伴們又將面臨什麼樣的挑戰  

而又究竟是什樣的路線  讓同行的麻豆在下山後大崩潰呢! mobile01-3b3ae0e57fdc1f732f88469a2dbdbf16.jpgmobile01-64c57ddfa1b2584780ba647ea76287bb.jpgmobile01-55e1eb37a94ef59c9be545087ba78ca7.jpgmobile01-215575e90cab90048e99b6bde25b6f20.jpgmobile01-d1a674627b50b026137ff705c09009b1.jpgmobile01-fce09912bd7791a5334cc4aae6e4bb3b.jpgmobile01-6bd50b8f6d07ff23fc10c816243e9b43.jpgmobile01-151500f46dabefff7567f8ac3b472e09.jpg

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