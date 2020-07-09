壯麗崩壁+廢棄鐵道！ 再訪眠月夢幻路線 新阿溪縱走重見絕美仙境

在台灣 如果真有那麼一條夢幻路線

我的首選絕對是新阿溪縱走

兩年前我在眠月線開啟了我第一支戶外影片

兩年後圓糖將帶著大家 來一場三天兩夜的全新冒險

從眠月線到水樣森林 穿越斑駁廢棄的鐵道遺跡

一直到與世隔絕的絕美仙境 這條民國六七十年代救國團的熱門健行路線，因颱風及地震而崩塌中斷。

如今在山友們的努力下再度重見天日

而這裡就是全新的阿溪縱走~~

圓糖混哪裡全新登山節目-新阿溪縱走之再訪眠月線

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眠月線整段走完會經過12個隧道及24條高空橋樑，有水源的地方僅有兩處：要到塔山車站前的第二個隧道內，以及石猴車站前的路邊，兩個地方皆有腹地可以紮營。

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?在爬眠月線之前，記得先上林務局網站申請：

❶ 區域類型：自然保留區。

❷ 選擇區域：台灣一葉蘭保留區。

❸ 申請資料：選「眠月線鐵道 眠月線鐵道中心線左右各1.5公尺（石猴車站-塔山車站）」

❹ 申請入園網址：https://pse.is/PXXQV

❺ 嘉義林區管理處電話：05-2787006分機142

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影片中使用的登山杖ISUN SPORTS 在地登山杖

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大家好 我是圓糖

時隔兩年這一次圓糖要再訪眠月線

用不一樣的角度帶著大家跟著我一起冒險

阿溪縱走又可以稱為溪阿縱走

根據出發點的不同有不一樣的稱呼

這一次我們將從阿里山走到杉林溪，完成這條經典的阿溪縱走路線

第一站我們先搭火車前往沼平車站

從沼平車站出發 沿著鐵軌我們步入阿里山高聳的森林之中

這是一條充滿歷史的鐵路 樹枝間交織的光影撒在眼前踏步而過的軌道上

我們一行人徐徐而行 彷彿走著走著就進入了時光的隧道

眠月線鐵路原名塔山線，建於西元1915年，全長9.2公里，為阿里山森林鐵路支線之一， 相傳當年修築阿里山鐵路的河合博士，有一天躺在大石上，看著明月緩緩爬上山頭，他的四周盡皆參天古木，內心忽然對此天然絕景感歎不已，久久不能自己。

為了紀念當年眠於月下，與大自然和諧共處的天地情懷，就將此地取名「眠月」 這就是眠月線的由來。

穿越這一片森林我們 就像是穿越時空的縫隙 一切彷彿就凍結在眠月線最後通車的那一刻 景物依舊 人是以非 很快的我們便來到第一個景點

明隧道 大崩壁

明隧道是眠月線上經典的拍照景點

坍塌的鐵軌以及驚險的斷崖是大自然力量的展現

這裡同時也是許多遊客會選擇紮營的第一個地點

而第二次來訪的圓糖將冒險攀上明隧道的上方

帶觀眾以不一樣的角度來看看大崩壁的陡峭與壯觀

在明隧道的上方

我們盡可能地接近崩壁的頂點

骨子裡的冒險家引領著我們達到峭壁的邊緣

我們感受著自己的渺小

望著這幅驚人的景象

把這幅特別的畫面帶給大家

有時候我會想

人類總是自以為能抵抗自然

我們開橋鋪路把足跡深入地球的每個角落

像是病毒無所不侵

而在這裡我們卻真切的看到大自然曾經怒吼的痕跡

一整片的崩壁記錄著人與自然的最真實的鬥爭

我們在明隧道用完午餐後 便正式出發

很多人會問圓糖大崩壁的難度如何是否危險

在這邊圓糖想用畫面來讓大家身歷其境

事實上這條路線並不比鳶嘴山或劍龍陵困難

熱心前輩早已架設好繩索及鋼釘

只要保持好重心緊貼著山壁

我想通過這一段並不會太過困難

離開大崩壁後就要連續穿越漆黑的隧道

眠月線全線共有14作隧道 穿越大塔山堅硬的岩脈 其中我們要通過的第二隧道距離最長 損壞最為嚴重

我們就像是真正探險家 準備踏入失落的國度

走在身手不見無止的無盡黑暗中 憑藉著頭登上的光明

我們踏入步入隧道的深處 潮濕的隧道回想著水滴的輕輕回聲 我們來到了下一個挑戰 崩塌的隧道

出隧道後來到塔山車站 這裡也是許多人會紮營的地點

眠月線最經典的畫面不外乎就是走在這廢棄的鐵軌橋上

荒草淹沒的隧道 斑駁腐朽的鐵軌 腳下的每一步都是歲月留下的痕跡

有人說 廢墟是一個曾經美麗過、繁華過、被需要過、被愛過的地方。

廢墟擁有它自身的記憶。

我想如果眠月線的鐵路會說話 它們訴說的故事必定勝過最稱職導遊及最浪漫的說書人。

眠月線的失落之美，正是對時間的流逝與停駐，做了無言的陳述與見證。

而如今我們走過的回憶也將隨著時光攪入歷史的洪流中

我常說美麗的風景總是伴隨著危險 四五層樓高的鐵路橋走起來也是非常的刺激

各位如果你有懼高症這一段絕對要特別注意安全 網路上美麗的照片與風景並不足以呈現這邊的危險

如果你不怕高圓糖仍然會建議你使用登山杖來增加穩定性

比起兩年前大部分鐵軌的中央都有在釘上新的木板

然而越到後段維護就越少，大家務必要注意安全唷

走了漫長的一天我們終於抵達石猴車站了

石猴車站為舊時眠月線的終點站

這裡是離水源最近的紮營點

然而晚了一步的我們最終選擇多走半小時到更後方紮營

隨著日暮低垂大夥兒肚子也餓了起來

接下來就是我最喜歡的野營時光

晚上去取水

在帳棚裡面假掰網美燈XD(詳見影片)

度過阿溪縱走的第一天

昔有前人獨自眠於月下

今有圓糖與友人共枕而眠

同樣的月光不一樣的夜晚

我想這就是眠月的魅力

我是圓糖

這是我在眠月線的故事

阿溪縱走未完待續

下集預告

圓糖將帶大家來到全台灣最美仙境 水漾森林

這裡同時也是我們號稱空拍機殺手的神祕領域

圓糖的空拍機是否能存活這次的考驗

從眠月線穿越重重難關 千里迢迢來到夢幻的水樣森林

在這裡圓糖與夥伴們又將面臨什麼樣的挑戰

而又究竟是什樣的路線 讓同行的麻豆在下山後大崩潰呢!

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