影／居民運動健身的後花園！彰化「桃源里森林步道」一日輕旅行

桃源里步道簡介

桃源里步道位於八卦山大佛南邊,於彰化市體育場後方,由森林步道、龍鳳谷步道、幽蘭谷步道、體適能區步道組合而成本次我們自彰化師大寶山校區進入,天氣炎熱,汗流不止,但步道植物景觀多元，油桐花、相思樹、楊桃林、龍眼林、荔枝林等花朵果樹目不暇給.讓人心靜自然涼啊~~

路線簡介

桃源里步道位於彰化縣彰化市,海拔高度140公尺,步道往返2小時,O型往返距離3公里,高度落差28公尺

行者行程

1600點--彰化師大寶山校區1650點--三清宮1715點--體健設施區1750點--彰化師大寶山校區1800點--Pass咖啡聽音樂

開車大眾運輸方式及路線請點選此處

大家好歡迎來到周更中的S行者，這次帶大家來到彰化桃源里步道。桃源里步道位於八卦山大佛南邊，於彰化市體育場後方，由森林步道、龍鳳谷步道、幽蘭谷步道、體適能區步道組合而成，步道有多個出入口如三清宮、彰師大寶山校區、公園路等。此次我們取彰師大寶山校區進入，沿途多有岔路前往不同步道及體適能區環狀3公里，步行時間約2小時，就讓行者帶著大家一起健行去吧。

八卦山多功能景觀平台，位於八卦山脈北部行政區，屬於桃源里。隔著這烏溪跟大肚山台地遙遙相望，海拔高度154公尺，屬低海拔的生態環境。此區終年留鳥的有小雨燕、斑頸鳩、白頭翁、褐頭鷦鶯、黑枕藍雀等。

桃源里步道為八卦山脈觀察生態最佳選擇之一，每年春分前後，3至4月在八卦山脈都有一件生態大事，就是灰面鵟鷹從南台灣，千里迢迢飛越過境八卦山脈。鷹群急速起落形成的「鷹柱」更是難得一見的生態奇觀。

而桃源里步道是多個步道組成，由森林、龍鳳谷、幽蘭谷、體適能區等不同功能步道串接而成，更是八卦山脈賞鷹、賞景、健身的好去處。約300年前，福建長泰縣人到桃源里周遭移墾由於四面環山，故舊稱為「坑仔內」，後因林木茂密，環境清幽如世外桃源故改命名為桃源里。

鄰近有八卦山大佛風景區、彰化師大寶山校區、彰化市立體育場、游泳池三清寺、八卦禪寺、慈惠堂等海拔高度不高、路線不長、坡度不陡。沿途設有景觀平台、廁所等設施，成為居民喜愛的運動健身的後花園。歡迎大家有空可多來走走了!!

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