爬山不再只是為了攻頂！ 再訪雪主東 辛苦跋涉便能得到回報

窯工6/29去爬了雪山主東峰，運氣非常好，遇到海鷗直升機出任務，在停機坪起降，還拍到完全不怕人的長鬃山羊，最後在下山回到登山口還拍到完整的彩虹!################################早上5點40分從雪山登山口出發，天已經大亮，其實以一日單攻來說是有點晚出發了，但抱持著在安全撤退時間內走到哪算哪的心態，還是漫步往雪山出發，在往2K七卡山莊的路上遇到兩隻山羌，一隻較年幼的山羌比較膽小，一看見窯工就馬上逃走，反而另一隻成年山羌完全無視窯工，在距離我們不到2米的地方逕自啃食嫩葉，享受牠的早餐!

我們接著在經過哭坡後，聽到遠方傳來直升機螺旋槳轉動的聲音，看他前進的方向應該是要到雪山東峰下的停機坪，這時心裡面想著不會發生緊急事故吧？於是我們快步跑上雪山東峰，看著海鷗直升機慢慢接近，因為停機坪沒有傷患在等待，因此可以判斷不是發生山難，當直升機降落在停機坪後，才知道原來是載送氣象局的工作人員到雪山來維護氣象觀測儀器，這是窯工第一次看著海鷗直升機在高山上降落後再起飛，感覺真的很特別!

不久抵達三六九山莊，稍作休息後就繼續往黑森林方向前進，在還沒有進入黑森林前，又遇到2隻長鬃山羊，他們雖然對人類保持警覺，但在安全距離下，還是自顧自的漫步在箭竹草坡上享用美食，我想在雪山這條熱門路線上，野生動物對人類已經見怪不怪吧!

距離窯工上次抵達黑森林已經是10多年前單攻的事，當時還年輕，單攻只想快點攻頂，對於黑森林的樣貌其實沒有太多印象，經過這十幾年的人生閱歷跟登山的磨練，雖然一樣是單攻，但心境上更加開放，爬山不再只是為了攻頂，這次進入黑森林，竟然有種驚為天人的感覺，處處是風景!雖然窯工努力想用照片把美景記錄下來，但能夠記錄下的恐怕不及身歷其境那種感動的十分之一!

出了黑森林就抵達雪山圈谷，圈谷被雪山主峰、北稜角及雪山北峰等高山包圍，在圈谷往群山，有種進入神聖的山岳殿堂的錯覺，在這裡有的是對群山的崇敬，人類是如此渺小，能夠在高山全身而退已經是我們能做到最好的結果了，成功登頂又怎麼能說是一種征服呢？從圈谷到雪山主峰只有約1公里的距離，但高度要爬升200多公尺，由於海拔已經達到3600公尺，空氣中氧氣含量比平地還低，因此短短一公里卻讓人走到懷疑人生，不過付出總是會有回報!當登頂雪山主峰後，俯瞰整個雪山圈谷及望向一路延伸到大壩尖山海拔全部在3500公尺以上的神聖稜線，從登山口到雪山主峰約11公里的辛苦跋涉便得到了回報!

窯工在山頂飽覽美景後，就直接下山，回到登山口約下午3點半，平安下山才是登山最重要的事，沒想到在登山口竟然突然出現一道美麗的彩虹，也為這次的山行畫下美麗的句點!

#嗜山窯#窯工腳程偏快#若非固定訓練不建議一日單攻#台灣的高山絕對值得你花時間慢慢品味