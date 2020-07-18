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山上避暑！台中和平「小雪山天池步道」賞高山天然湖泊

健行筆記 / 健行筆記Gina Szutu

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連休的假期對上班族來說應該是喜悅的。不過，我不喜歡湊熱鬧，放假到哪都是一堆人，很難有旅遊品質

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再加上最近天氣好熱，光是在屋子裡，都難消暑氣，於是也沒有安排遠行

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但不出門又覺得白白浪費了好光陰，於是決定到山上避暑去….

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在進入大雪山林道，沿途看到美麗的風景，就會停下車，順便歇歇

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山上清涼的瀑布

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從台中出發，車程約莫2小時，路況還不錯，漸次的往上坡

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從售票口到遊客中心，還有一段距離，出門前買了些點心水果，先在遊客中心休息一會

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遊客中心的二樓，有提供養生火鍋和咖啡點心，因為打算再往園區其他地方，因此沒有品嚐試試

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山上的溫度約26.5度，比山下差了6-7度，有陽光，室外卻是很舒適的氣候，還得加個薄外套呢

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稍稍休息後，繼續往天池前進，話說，這已經是我第四次來這了

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幾個知名的區域 ，天池，觀景台，神木區… 因為要邊賞景邊拍照，很難一次走完，反正也是輕鬆隨意走 

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前三次來都是冬季，頭一次在夏天上山。其實，在一路的雪山林道沿路就有許多，或是家庭，或是朋友就在路邊的空地旁，架起桌椅，野餐了….

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這天，天氣很好，藍天白雲，映著終年不凅的天池，依舊迷人

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但是山上天氣變化大，不到兩點，雲朵飄忽… 

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一會雲散後，又出現了美麗的藍天白雲… 

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一會又雲霧飄渺，真是景色萬千

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兩個小時的車程，看看山，看看透徹的藍天，看看美麗的雲朵，更主要是走在林道上，不再是暑熱難耐的欣賞好風景，難怪來了四次，都還不厭倦 ^.^

城市漫遊。 gina

神木

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