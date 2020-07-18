聽新聞
test
0:00 / 0:00
山上避暑！台中和平「小雪山天池步道」賞高山天然湖泊
連休的假期對上班族來說應該是喜悅的。不過，我不喜歡湊熱鬧，放假到哪都是一堆人，很難有旅遊品質
再加上最近天氣好熱，光是在屋子裡，都難消暑氣，於是也沒有安排遠行
但不出門又覺得白白浪費了好光陰，於是決定到山上避暑去….
在進入大雪山林道，沿途看到美麗的風景，就會停下車，順便歇歇
山上清涼的瀑布
從台中出發，車程約莫2小時，路況還不錯，漸次的往上坡
從售票口到遊客中心，還有一段距離，出門前買了些點心水果，先在遊客中心休息一會
遊客中心的二樓，有提供養生火鍋和咖啡點心，因為打算再往園區其他地方，因此沒有品嚐試試
山上的溫度約26.5度，比山下差了6-7度，有陽光，室外卻是很舒適的氣候，還得加個薄外套呢
稍稍休息後，繼續往天池前進，話說，這已經是我第四次來這了
幾個知名的區域 ，天池，觀景台，神木區… 因為要邊賞景邊拍照，很難一次走完，反正也是輕鬆隨意走
前三次來都是冬季，頭一次在夏天上山。其實，在一路的雪山林道沿路就有許多，或是家庭，或是朋友就在路邊的空地旁，架起桌椅，野餐了….
這天，天氣很好，藍天白雲，映著終年不凅的天池，依舊迷人
但是山上天氣變化大，不到兩點，雲朵飄忽…
一會雲散後，又出現了美麗的藍天白雲…
一會又雲霧飄渺，真是景色萬千
兩個小時的車程，看看山，看看透徹的藍天，看看美麗的雲朵，更主要是走在林道上，不再是暑熱難耐的欣賞好風景，難怪來了四次，都還不厭倦 ^.^
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言