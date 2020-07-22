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探索柳杉林、伐木鐵道的森林樂園！小百岳「加里山」孩子也能駕馭

健行筆記 / 健行筆記野孩子小樂

雲海的故鄉。加里山

標高2220m的加里山，有台灣富士山(鵲子山表示疑惑?)的稱號。山中暗藏了著許多迷人而多元的元素：美麗的風美溪與加里小橋、筆直參天的人造柳杉林、舊伐木鐵道、錯落的巨石與午後雲霧飄渺的仙氣，成了一座高人氣的森林探索樂園。

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然而這些看似有趣的片段，卻交錯在單程3公里(我們與登山前輩的GPS卻顯示單程近5公里)、爬升近800公尺的步道上，成了我們這個登山菜鳥家庭一趟最硬的旅程。

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fa2bf721d85a21708be14af20f8611ce.jpg12db127f933506eadb2087af378af1bc.jpg858f0d972d6d254c6ad17e3baf09dd3a.jpg特別是最後的500公尺的一路攀爬向上，我們竟然單程就花了1個小時(一般成人也大多需要30分鐘以上的單程時間)。上山容易下山難，去程邊走邊玩的樹根綿延回程下坡吃足了苦頭，也體驗了第一次的摸黑下山(三個人的頭燈、防寒衣物、糧食、水、GPS皆準備齊全)。

過程中也遇到一段感人的插曲，一隻小黃狗一路伴隨著我們登頂(登頂後小黃竟然不敢下來，最後由一群英勇的年輕人抱著攀繩下來)。許多山友誤以為小黃是登山口民宿飼養的狗狗(後來才發現不是，最後仍不知道有沒有人飼養，但身體非常乾淨，也很親人)。小黃在日落後一路陪伴著我們三人下山，邊走邊回頭等我們，確認我們三人都跟上後，才繼續前行。下山後，我們三人一起向小黃道謝、道別，謝謝小黃帶給我們許多安心的力量。可惜最後已經沒太多多餘的心力，非常想留下小黃的影像，紀念這段意外的陪伴與情誼❤️

僅管我們每次拜訪一座山林，都做了不少功課(以加里山而言，翻查了2本書、5段影片、不知道幾篇文章、也備妥了GPS離線地圖)，也很循序漸進地不越級打怪，但有趣的事，總是有著超乎我們規劃的事，或是事後覺得規劃不足的地方，這些不在資料上的驚喜或驚嚇，唯有親身走過才會發現或深刻體認，就如同差不多里程、不同爬升高度的兩座山，閱讀資料時是沒什麼太大感覺的數字，但走過一次後那種天差地別的感受想忘也很難忘掉了。

不論如何，家人們一起上了山，就要一起想辦法下山，這些磨練意志與凝聚親子情感的魔力，也是吸引我們繼續探索山林的最大動力。

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#第十座小百岳

登山 步道 富士山

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