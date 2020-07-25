與玉山群峰對望！ 拜訪「郡大山」 讓新手從此愛上登山

郡大山，百岳排名第61，海拔3,263公尺。素聞到達登山口的舟車勞頓，比登頂還辛苦的百岳。大多數人會選擇與西巒大山分兩日一起拜訪，以節省往來車程，先上郡大山暖身，次日再登西巒大山。2017年拜訪過西巒大山後，便一直沒有時間拜訪郡大山，時隔近三年才有機會。登山健行，講求緣分，天時、地利、人和都要配合，強求不來。緣分到了，自然成行；緣分未到，就算已經在路上，也必須勇敢撤退。

拜訪郡大山，單趟約3.7公里，往返約7.4公里，高度落差只有400公尺，一旦登上稜線後，與玉山群峰對望，雄偉壯闊的大景，很難讓人忘懷，適合新手洗腦，從此愛上登山。

但是，此行唯一的障礙，是林道入口到登山口的32k崎嶇道路，用走的或是用跑的，有點太遠，愛車也捨不得凌虐或報廢，接駁車費用也不低，單獨前往也划不來。就這樣，一直等到湊齊七個人，分攤接駁車費用。今日，緣分終於到了。

林道入口，就在陳有蘭溪旁，我們將車停在已經遷走的派出所旁，準備裝備，等待接駁車。順便投遞入山申請書。

接下來，就是搭乘郡大山海盜船，建議容易暈車的山友，要坐在中間，前後兩排都是屬於VIP座，專門留給膽大愛刺激的山友。

望鄉工作站前24k，道路有鋪水泥，一般車輛，可以勉強通行，但是還是盡量不要跟自己的荷包過不去，聽到太多鐵齒的下場，今日在路上，有見到一部小綿羊摩托車雙載，但是整路一直到下山，都沒再見到他們，應該沒有成行。

望鄉工作站旁的千年紅檜-金樹神，據說林務局每年歲末都上山隆重祭祀。

此處過去，林業繁榮，據說常駐人員超過700人，過去台灣林業規模之大，難以想像，如果現在造林及保育良好，或許下幾代子孫，有機會再見此榮景。

過了望鄉工作站，路邊開始見到一些喜歡車露的朋友，開著名貴的經典名車跟車帳在此露營，郡大林道跟西巒大山的人倫林道，都有很多喜歡露營的朋友在此紮營。

沿路看到許多艷麗的毛地黃，花束挺立地生長，一叢叢相爭往上，相當有特色。

經過兩個小時的顛頗車程，抵達登山口，與司機老大留影，同時與接駁車的無線電對頻，司機老大將在登山口等我們下山，如有緊急狀況可以隨時以無線電聯繫。

3.5k 的行程並不長，可以輕鬆完成，但因為下午會有午後雷陣雨，最好在起霧前下山，路上司機大哥也許願想早早下山，於是就以標準速度前進。

7:53 開始起登

上稜線前， 有幾株大樹，值得欣賞一番。

沿路有一段樹林，樹皮都被剝離了，據說這是水鹿的傑作。

陽光灑在林間，道路優美，走在林中，有一種快活，一種放鬆的快活。

郡大山的箭竹林算是很親民，因為枝葉高度都超過人的高度，形成一個箭竹林隧道，不太需要在箭竹林中游泳前進。唯一要注意的是箭竹莖部粗壯，要注意斷枝可能刺到腰部或身體，會受傷。

望鄉山前的氣象觀測站，記錄著雨量與風向。

繞過觀測站，望鄉山到囉!!

穿過望鄉山，視野開始開闊，眼前一亮，遠方就是台灣第一高峰，玉山，以及玉山群峰，與玉山的對話就此開始，玉山將時時刻刻伴著我們一步步走向郡大山。

一小段攀爬，對新手算是小小的體驗吧!!

山巒起伏，一望無際，我們隔著山頭對話著，雖然有無線電，但是大聲豪放的喊話，就是暢快。

郡大山北峰，海拔3241公尺，高度略低於郡大山。

沿路有玉山龍膽，點綴在綠草中，非常顯眼美麗。

幾棵枯木，不願像周遭的小箭竹彎腰低頭，風骨不朽的傲立在路徑上，彎腰的哲學我總學不會，就學學這枯木吧!!

郡大山，海拔3265公尺，雖不是很難的百岳，卻是在我走訪29座後，才有緣一親芳澤。

近日買了一部空拍機，來試飛一下。

看到遠方已有雲霧翻騰，看來雨勢將到，盡早下山。

回到郡大山北峰，再度放出空拍機，紀錄一下周遭。

再度回到”水鹿的傑作”

12:47 回到登山口，共歷時4小時50分，完成了郡大山的拜訪。司機大哥為我們留下結束的團體照，此時天空陰暗，才剛上車，雨滴就再也忍不住滾了下來，一路越下越大，回到林道入口時，已經是傾盆大雨，而換車進入市區後，雨勢更是滂沱，慶幸腳程夠快，但，誰說這一切不是緣分呢?