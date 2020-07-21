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沒有三角點、三面絕壁！「樂佩山」「巫山」　登山冷門中級山路線

健行筆記 / 健行筆記李詠寬

20200625 樂佩山、巫山

在跟朋友說要去這個行程後，就被「嘲諷」說：「你竟然會去爬完全沒有三角點的山？」沒錯，這個行程就是沒有三角點、路途遙遠、路徑原始，但是這些都完全無法阻擋我想要去一探究竟的渴望。

樂佩山位於新北市三峽與烏來的交界，從烏來福山往西南邊看就可以看到樂佩山與卡保山雄偉的稜線，像是一個巨大的城堡那樣堅實、那樣難以親近。

巫山則位於新北市烏來境內，是一座山形非常特別的山，與中國有名的巫山相仿。三面絕壁，只有一面坡度比較緩可以登頂。

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行程：

跟兩年前爬卡保逐鹿O形時一樣，前一晚就來登山口打地鋪，隔天才能早早出發。

《05:06》雲森瀑布登山口起登。

《05:29》河流口吃早餐，休息12分鐘。

河流口跟印象中的好像不一樣了，可能是兩年來的大雨稍稍改變了地貌吧。

《05:44》雲心瀑布。

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《05:56》組合山第一岔路，右轉過溪，有很多豪華獵寮。

《06:08》阿花瀑布。

第一次來，這區有蠻多比較少人知道的瀑布跟溪流秘境。

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接著在一片柳杉林中緩緩上升，最終到達第一個稜線，也是十字岔路所在。

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《06:52》滿月圓、組合山十字岔路。

是個十字岔路，右轉往組合山、直走往滿月圓、左轉往樂佩山。

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《08:03》木炭古道岔路。

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看到了充沛水源只要3分鐘的路標，我們就去探探。路標沒有騙人，水量很大，而且很乾淨。我的朋友在前段上升時喝了太多水，所以紛紛在此把水裝滿。冰涼清澈的泉水，光看了就讓人覺得很甜。

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接著海拔繼續上升，有一段路徑相當漂亮，路跡也相當清楚。我們在這邊觀察了不少植物，所以走得也比較慢點。

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《09:03》稜線岔路，左往卡保山，取右往樂佩山。

終於上到最後一個稜線。稜線上偶爾會有展望，可以看到附近的山頭。可惜今天雲霧起的比較早，比較遠的山頭都看不太到。路徑大致還算清楚，偶爾要撥一下長得太囂張的草。

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《09:11》巫山岔路。

巫山的岔路很酷，是一條被兩面山壁夾在中間的窄路。看起來就有種通向魔幻未知的地方的感覺，說要從此通往巫山實在非常相配。

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已經斑駁無比且掉在地上的路牌，更添神祕性。

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過了巫山鞍部後，面對的是最後一段登底樂佩山的陡坡。在一開始的地方可以看到樂佩山，與此地的海拔落差約有150m，看起來真的很高很陡。

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在經過一番努力後，終於登頂樂佩山了。

《09:43》樂佩山。

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從樂佩山山頂也可以看到巫山，真的長得很雄偉。背後還可以看到烏來的信福路與南勢溪。

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第一次看到臺灣山毛櫸的果實。這種植物現在在臺灣面臨嚴重的威脅，僅分布在插天山系、宜蘭部分山區的稜線上。重要的一點是，幾乎都觀察不到小苗（我在巫山近山頂的地方看到一株，僅此而已），只有老樹。這代表一但老樹開始死亡，臺灣山毛櫸就會絕種。或許在時間的推進之下，這將會是無法避免的事情。

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休息一會後，最後我們決定就我一個人前往巫山，其他兩人先行下山。

《10:26》巫山岔路，右轉前往巫山。

一開始就是不斷的下降，直到斯奇野溪的溪谷，接著右切到巫山鞍部後再上攀巫山。

《10:42》下底斯奇野溪溪溝。

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沒想到（？），往巫山的路況並不太好。今年初時有許多隊伍都造訪巫山，原本以為路況會好一點，但部分路段的路徑還是蠻不清楚的。尤其是在溪溝一帶，因為樹冠層開放的關係，有許多生長快速茂密的先驅植物，所以很容易就把路徑淹沒了。回程的時候在這邊走錯兩次路，都是靠著航跡硬切回去，加上這邊的溪谷地形相當陡峭，有點危險性。

《10:54》福山岔路。

雖然沿路一直想著我這輩子再也不來巫山了，但不曉得之後有沒有可能打臉自己從福山上來？

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右切往鞍部的路況有比較好，沿途會經過一段地帶，地上的某一種蕨類全部死亡，不知道是什麼原因。但也因此讓路徑比較乾淨清楚。

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《11:08》巫山鞍部。

終於到達鞍部，就只剩最後一段陡上就可抵達巫山。

沿途都走在瘦稜上，左右兩邊都是絕壁，但因為有植物的遮擋，所以不怎麼恐怖。只要小心看路走，不會有危險。其中有一段要稍微注意，直行會看到一塊大石頭，如果沒注意跟著路徑前行，會直接掉下懸崖。仔細看的話，在上大石頭邊有一條腰繞的路線，那才是正確的路。

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《11:26》巫山。

終於到達這夢想已久的山了！

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因為時間已經有所delay，而且想到回程幾乎都是上坡，所以不敢停留太久。

巫山的路上偶爾也會有展望，可以看到壯麗的卡保山。

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樂佩山（右）與巫山（左）。

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《12:53》回底巫山岔路。

開始下起午後雷雨，一下就是三小時，而且大雨滂沱。接著沿稜前進。

一路下暴雨，完全沒有拍照。當時走的壓力很大，因為下大雨的關係無法好好的對地圖，但某幾段有跟不到路的情形出現。若是真的迷路，在這樣的天氣情況下可能會有點危險。幸好最後順利走到雲森瀑布岔路，是登頂卡保山的傳統路，路跡清楚沒有迷路的疑慮，這才放下了心。

《13:44》卡保山、雲森瀑布岔路，取左下山。

冒雨拍的唯一一張照片XD

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看著兩年前去卡保逐鹿的文章，裡面寫道：「等有招一日再去拜訪」，並且在同一個岔路拍下了一樣的照片。如今，我終於達成當初的夢想了，心情還是雀躍的。

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大概三點多後，雨終於停了，陽光再次出現。看到陽光真的是件很感動的事情，因為在前面停下來全身濕的情況下身體是很冷的。不過手機鏡頭還是都是水XD

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《16:26》雲森瀑布，休息6分鐘。沿途休息約20分鐘。

《17:00》雲森瀑布登山口。

如果要走相似的行程的話，一定要做好萬全的準備。如：地圖、GPS、手套、長袖等。雖然很基本，但我忘記帶手套跟穿長袖又讓我的手充滿了血痕，又要復原一段時間了。

這次是從以前以來走過最硬的中級山路線了，感覺實力有再提升。希望以後可以不斷的進步。

 

航跡圖、高度圖：

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時間紀錄（不包含休息時間）：

登山口>>25分>>雲森瀑布>>25分>>阿花瀑布>>45分>>滿月圓、組合山十字岔路>>60分>>木炭古道岔路>>40分>>稜線岔路>>8分>>巫山岔路>>30分>>樂佩山>>20分>>巫山岔路>>30分>>福山岔路>>30分>>巫山>>80分>>巫山岔路>>50分>>卡保山、雲森瀑布岔路>>150分>>雲森瀑布>>25分>>登山口

總爬升：1498m

總下降：1569m

總時間：11小時54分

行走時間：10小時07分

總距離：15.943km

瀑布 登山 古道

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