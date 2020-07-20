凌駕雲霧之上、到光明頂賞零死角美景！「北大武山」三天兩夜肉腳團

對北大武山一直有所嚮往，尤其在開始接觸山岳後，登山知識開始累積後，爬上北大武山就成為登山年度目標需要完成的項目之一了！記得從小，在屏東的鄉下家門前，望過去那遠遠一片的綿延山脈，總覺得很神秘，又有點暗黑，常被烏雲繚繞，總覺得是一個觸不可及的世界！但在開始爬山後，才知道北大武是雄霸一方，在南部唯一超過海拔3000公尺的山脈，也是五嶽之一，需要有一定程度後，爬來才不吃力。

北大武山有著「雲海的故鄉」的美名，她的雲海和夕陽景色是非常著名的壯觀，趁著這次的12月中旬，不冷不雨的冬季，我們一行四人從北部出發，開始了三天三夜的北大武行程！

Day 0 ：抵達屏東潮州，入住鳳宮大旅社（簡單乾淨、物美價廉)

Day 1 ：新登山口(距離就登山口約2.8K) - 舊登山口(0K) - 喜多麗斷崖(3.8K 觀景台) - 檜谷山莊 (4.2K)

Day 2 : 檜谷山莊(4.2K) - 紅檜巨木 (5.25K) - 水源地(6.3K) - 高砂義勇軍紀念碑(7.9K) -大武祠遺址(8K) - 北大武山三角點(9K) - 檜谷山莊(4.2K)

Day 3 ：檜谷山莊(4.2K) - 喜多麗斷崖(3.8K) - 舊登山口-新登山口

三天的北大武山行程，是比較悠哉不趕路的安排，當大家趕著半夜兩點去攻三角點的時候，可以睡到自然醒的節奏(好奢侈！)

Day 1

在潮州飽餐一頓後，我們出發前往登山口，北大武山有兩處登山口，一新一舊，原因在於2009年莫拉克颱風，到舊登山口的路段嚴重損毀，一直無法修繕，所以山友們需要高繞從新登山口出發，踢個大概2.8公里的上路(汗...)

約莫九點多抵達登山口！登山口前整裝，準備出發！

一開始就是抖上的山路...

天氣大好！陽光灑在身上，著實感受到南部的"熱情"了！

能見度非常好的一天，遠方的綿延山脈看得一清二楚！

中午時分，踢了兩個多小時的山路，到了舊登山口！這邊有水源和休息區，非常方便大家開伙！準備好野炊工具後，開始來享用午餐了！

第一個休息點-舊登山口!

在0K處享用午餐，是一個還沒開始努力就開始大吃大喝的概念！

從新登山口前往舊登山口，途中都會偶遇其他山友，看似都是非常資深的專業等級，我們都會彼此相互加油打氣，登山的人都很熱情呀！到了舊登山口，剛剛巧遇的山友大哥看到老喬攝影裝備很齊全，專業度很夠的樣子，所以前來請教拍照攝影技巧，他們倆當場就在北大武登山口，開始了一場攝影學習交流大會！

老喬在北大武登山口開設的攝影教學課程！(好高)

飽餐過後，我們一行人在登山口登記後，開始踏上北大武觀雲之旅！從登山口到最近一個打卡點-喜多麗斷崖，約莫有3.8公里，我們得趁著日落之前趕緊到達！(以我們這麼愛拖、愛照相的一群肉腳速度，不得不好好督促自己呀！)

北大武的步道建制的很好，在比較窄小的山路，都有織網圍欄，防止山友腳滑，"飛"出去...

北大武的步道，建制的蠻好的，不僅在比較窄小危險路段都有設有織網圍欄，防止山友滑落山谷，路上定點也有救難繩的設備，供山友急難使用，不確定是不是因為三年前的登山客墜谷意外，讓林務局這邊更重視步道安全，才增設這些安全措施。

路上設置了救難繩，供山友急難使用

走著走，開始起霧了

途經樹林，聽到樹上騷動聲響，原來是獼猴們！

原本在雲霧中的我們，走著走眼前一片開闊，這時才意會到，我們已經在雲霧之上了！看看時間，大概午後三點多，得趕緊加快腳步，到喜多麗斷崖，欣賞雲海呀！(奔跑貌)

眼前一片開闊的藍天！

加緊腳步，希望在日落前抵達喜多麗斷崖！

斜側的陽光照進樹林之間，友人的背影成為最佳點綴！

我們一行人在邊玩邊照相的龜速下，終於趕在日落前，抵達喜多麗斷崖，hooray！眼前的景緻好開闊呀！果然是最佳觀景台，大家也稱呼這邊叫「光明頂」，應該跟這裡的開闊視野有所關聯吧？

這時候已經有好幾位山友在這邊等待日落時分的美景！因為檜谷山莊距離這邊大概只有三四百公尺，很多人都是到檜谷山莊丟包後，再輕裝前來。

可惜我們抵達的時間有點晚了，雲海已經有點消散了...眼前雖然不算是那種"風起雲湧"的雲瀑等級，但還是可以看到些微雲海的蹤影，層層波動，反射著日落的霞光，也不失為另一種風情！

大家聚集在光明頂上，欣賞日落

繽紛色彩的霞光，好夢幻

我們一行人，等到日落之後，揹包上肩，慢慢地步行到檜谷山莊，環顧四周，我們應該是最後一組抵達檜谷山莊的。我們這次預定了「登高工作室」的高山協作，這時候剛好協作的大哥正在點名，我們一行人趕緊前去報到，看似大家已經把我們貼上黑標籤，慢腳惹麻煩團之類的稱號(冒汗)。

登高工作室的伙食，非常的豐富，吃著飯後甜點"粉圓湯"(沒錯，還有飯後甜點)，想著身在幾千公尺的海拔還能夠享用這麼好的伙食，實在很知足！有趣的是，大夥在吃飯時，還發現黃鼠狼與我們一起作伴，正在偷吃廚餘...實在有點哭笑不得。

吃飽過後，天氣依舊大好，我們決定來個飯後的散步，到光明頂觀星！

在光明頂周遭，隨意找了顆石頭坐著。眼前望去，是屏東市區的街道燈光，而再仰頭一望，是滿天繁星點點，感覺像是遨遊在宇宙之中，很不真實的感覺！當下整個光明頂就只有我們，這樣的謐靜對於在城市生活的我們，實在是一大奢侈呀！趁此能夠好好沈澱繁忙的心靈，放空一下。

晚餐過後，步行到光明頂觀賞星星。待了一個多小時後，我們起身返回檜谷山莊，梳洗休息，準備明天一早的攻頂行程！

Day 2

凌晨兩點多，開始窸窸窣窣的人聲，部分山友已背好行囊，準備攻頂，而我們三天行程的悠哉團，硬是賴床到三點多，起身梳洗吃早餐。此時山莊內已經沒什麼人，只剩下零星散客，悠哉地在煮早餐。

凌晨三點的早餐，鮮美的肉粥和配菜，暖身暖胃醒腦！

凌晨四點，我們背起行囊出發前進！此時天色昏暗，帶著些許睡意踏上今天的攻頂行程！不過還好氣候宜人，舒適氣候，不算是寒冷低溫的凌晨，算是一絲絲的小確幸吧！

準備摸黑上山！

不一會兒的時間，天色開始轉亮，晨起的寧靜氛圍變為生意盎然，身旁的鳥鳴蟲叫，都在喚醒著我們的感官，用心觀察體會周遭的自然萬物！

天空漸亮，身旁的一景一物變得清晰了

眼前這棵紅檜巨木，是攻頂路上的其中一個打卡點，這棵巨木約有一千年以上的樹齡，屹立在樹林之中，彷彿正在鎮守著山中萬物生靈。

位在5.25K的紅檜巨木

在巨木區玩耍休息一陣子，揹包上肩，繼續前進。

繼續前進

沿途的樹木，姿態各異

來到了6.3K處，最後的水源區，若是要上山野炊的朋友，可以在這邊裝取山泉水！但此處相對溼滑，走起路來還是得小心為妙，別只顧著裝水！

6.3K處的水源

過了水源區後，開始艱辛的登頂之路了...

從這之後，會途經兩個打卡點-高砂義勇軍紀念碑(7.9K) 和大武祠遺址(8K)，接著就要一路邁進北大武山三角點(9K) 了！再來之前稍做了功課，知道這一段到三角點，有許多個上上下下的小山頭，非常折磨人的耐性和腳力...但都已經到這般田地，我們儘管腳已累，還是有著強烈的動力，驅使大家前進！

遠處的鐵杉，姿態好像是在對著群眾喊話的候選人...

看來危險的懸崖峭壁上的鐵梯，實際下方有蠻大的緩衝平緩空間

貼心的告示牌，告誡山友們

開始步入了高高低低的小山頭，可以趁著個機會，拍攝網美照(誤)

隊友網美照系列照

從這邊到三角點的路上，感覺真的是無盡的小山頭，實在磨人耐性

一路氣喘吁吁，終於在下午約莫兩點的時候登頂了！這時候，只剩下我們一組肉腳團還一對夫妻山友，他們短暫快閃著拍張照就走，相比我們的悠悠哉哉，開始拿出鍋碗瓢盆的狀態比起來，他們簡直效率敏捷...開心飽足後，我們這組觀光氛圍很重的肉腳團，一定是要跟三角點拍好拍滿，才肯背包上肩的！

吃飽喝足過後，登頂照勢必要拍好拍滿！

收拾行囊後，我們快手快腳趕緊踏上檜谷山莊的回程路上，但回程的路比我們想像的遠很多...天雨路滑，讓我們下山的速度慢了一些，走了將近一半的路程，看著天際的一思聖光，太陽也火速的下山，我們身旁開始變得漆黑。

抓緊時間，趕緊下山

紛紛拿起頭燈器具，開始在暗黑中的山路中前進，也趕緊手機聯絡準備晚餐的登山工作室人員，通知我們會"晚一點"回去，值得一提的是，這時候全組人員竟然只有我的台灣之星有訊號！(覺得驚訝，連中華電信都GG了...)。

我們回程走了將近5個小時，抵達檜谷山莊時，已經將近晚上8點多，一回到山莊，開始紛紛被山友大哥大姐們"關注"，有些是溫情關懷，有些則是稍待指責意味，說著原本差一點就要上山找你們...之類的。四位屁孩感很重的一組人，立刻被貼上"不知天高地厚"、"不懂得把握時間"、"可能差點要派直升機搜救"的標籤...只能說，下次時間把握很重要，沿路玩耍的程度要節制一些...

下山花了“一些”時間，讓我們成為最晚回到山莊的一群人，也成為大家"關懷"的一群對象...

Day 3

今日無須登頂的我們，整個很奢侈的睡到自然醒，第一次在山屋能夠這麼悠哉，昨天回來整個累到癱掉，一躺立即昏迷，今日起床有股煥然一新的氛圍。我們簡單吃過早餐後，收收行囊，開始踏上下山的路途。

翌日早晨，悠哉睡到自然醒，山莊只剩些許山友和遺留在床鋪上的睡袋

外面搭棚也是個不錯的住宿選擇

回程路上，經過了喜多麗斷崖，這時風起雲湧，雲朵變動非常的迅速，沒有濃濃的雲海，但看著雲朵間的流轉，體會著大自然瞬息萬變的多種樣貌，也非常的享受。

隊友網美照

光明頂3.8K風起雲湧的風貌，但可惜還是沒看到雲海

回程路上

警世意味濃厚的告示牌，自己的垃圾自己帶(或吃掉...)

下山的路程，在我們不急不徐，說說唱唱聊聊的幾個小時間，很順遂的走回到了舊登山口，在登山口的小屋小休片刻，吃吃喝喝了一會，順便跟著登山口負責管理進出的大哥聊上了幾句，才知道，負責我們這三天食宿的大哥，是在登山界蠻有名氣，在玉山觀測站長期駐守的李臺軍大哥，並且還出了幾本書、對外演講過幾次他的經歷，我只能說我們實在有眼不識泰山，而且還表現的這麼掉漆...哈哈哈，只能說，不經一事，不長一智了！

正在略為懊悔自己的行徑，大哥這時分享了在舊登山口附近有一小條號稱「小溪頭」的步道，若是還有時間，可以走走看看。

心想我們還有一些時間，我們就把包丟在登山口，帶著相機緩步前行。

有著"小溪頭"美稱的步道，被蜘蛛絲包圍的枝葉，拍來好夢幻

周遭映入眼簾的是一棵棵高聳的柳杉林，加上小雨過後的濃霧，果然很有小溪頭的氛圍。

不放過一風一景的可愛隊友們

蜘蛛表示「不要再來煩我了...」

三位隊友，默契極佳的同個姿勢並且身穿同樣色系的外套，這張合照，頓時很適合放上「新年快樂」或「聖誕快樂」等字眼，當成Line貼圖，傳送給親友們...

結果，我們這一組人，在小溪頭又是默默溜搭了2個多小時，眼看下山在即，身為其中一位，比較會看手錶的人，趕緊督促其他三位隊友，收起相機鏡頭(這個動作很重要)，趕緊背包上肩，往新登山口前進了！

雖然一路上我們都是一種悠閒的態度，但在重點時刻我們還是非常節制和有效率的完成任務！這三天兩夜的北大武行程，的確也是考驗著我們的時間分配管理，這次這麼晚歸事件讓整個山莊的人擔憂，也讓我們理解到，沿途美照固然重要，但安全到達/抵達才是最最最重點的任務！

北大武山，很美，我們一定會再來"散散步"的！