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一日谷關三雄之波屋東縱走　享受林道上的天然冷氣房

健行筆記 / 健行筆記Lin Hsien Chih

近2個月先後完成了阿白縱走，八唐縱走及屋東縱走，今天來體驗一下波屋東縱走

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先將車子停在東卯山出口處的谷關大道院

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再從大道院徒步到台8線交會處搭最早可到達谷關的公車266 (約6:34抵達大道院站)

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公車來到終點谷關站約6:56，谷關站有廁所可利用，整理好裝備後約7點出發，先往捎來吊橋前進

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跨越捎來吊橋

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來到捎來步道入口，開始沿著階梯往上爬

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來到最高點涼亭

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面對涼亭左側就是波津加山步道起點

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波津加山有著台語“坡真陡”之稱，但我覺得谷關七雄除了東卯山步道以外，其實其他也都很陡。

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經過涼亭

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遠眺白姑大山

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遠眺稍來山

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山腰上藍色的橋就是大雪山林道上的雪山橋，待會也會跑到那裏去，感覺就好遠啊!

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從涼亭處開始花了快2小時登上波津加山

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之後續走稜線往大雪山森林遊樂區爬去，這段路自己也沒走過，沿途的登山條雖不算太少，但有兩處路徑辨識還是要小心，一處是森林谷地，另一處是過了平石山林道往右上切處

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剛離開波津加山山頂不久，就看到一座工寮

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廢棄電桿遺跡

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第二座廢棄工寮

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接上平石山林道後左轉

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平石山林道 (220林道)

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走一小段林道後，注意右側路條要上切

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看到欄杆圍籬處便是大雪山森林遊樂區的範圍了，又省了門票錢?

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沿著大雪山賓館指標走去

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經過小木屋區

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來到大雪山遊客中心，這裡標高2275公尺

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在遊客中心買飲料補給

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之後踏上大雪山林道，這裡約林道43K，要跑到31.2K屋我尾山北登山口，12公里微下坡還蠻好跑的

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林道旁美麗的瀑布

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沿途的山景也美

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跑在林道上享受天然的冷氣房

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經過保安祠，祈求神明保佑我一路平安

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前方就是大雪山收費站

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來到雪山橋

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回首來時路，左上方為波津加山

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看到大雪山森林遊樂區意象，代表屋我尾山北登山口到了

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接著走步道前往屋我尾山北峰及屋我尾山，一路上遇到不少回程的山友

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來到屋我尾山北峰叉路口後，取右行

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從叉路口走約3分鐘就到了屋我尾山北峰

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原路回叉路口後，再走約8分鐘就登頂屋我尾山，從北入口到這花了50多分鐘

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之後開始3個禮拜前才走過的屋東縱走，午後2點過後稜線上行走的山友少很多，途中只超越2個登山隊，也遇到一位走白冷橫嶺鳶嘴稍來再下屋東縱走的神人大哥

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經過往麗陽及屋東縱走的叉路口，取直行

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來到接近東南稜前的崩壁處，這裡慘遭土蜂攻擊，小腿被叮了2處，

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來到屋東稜線東南稜叉路口，取東卯山方向行

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來到崩壁處，可俯瞰松鶴部落

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回首往東望去，雄偉的小劍山矗立在遠處

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經過瘦稜

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接近東卯山山頂前的巨石陣

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近午後4點終於登頂東卯山，請神人大哥幫我拍照

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之後跑東卯山傳統步道下大道院，也完成了波屋東縱走自我挑戰

全程航跡圖 一日谷關三雄之波屋東縱走

谷關 步道 登山

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