一日谷關三雄之波屋東縱走　享受林道上的天然冷氣房

近2個月先後完成了阿白縱走，八唐縱走及屋東縱走，今天來體驗一下波屋東縱走

先將車子停在東卯山出口處的谷關大道院

再從大道院徒步到台8線交會處搭最早可到達谷關的公車266 (約6:34抵達大道院站)

公車來到終點谷關站約6:56，谷關站有廁所可利用，整理好裝備後約7點出發，先往捎來吊橋前進

跨越捎來吊橋

來到捎來步道入口，開始沿著階梯往上爬

來到最高點涼亭

面對涼亭左側就是波津加山步道起點

波津加山有著台語“坡真陡”之稱，但我覺得谷關七雄除了東卯山步道以外，其實其他也都很陡。

經過涼亭

遠眺白姑大山

遠眺稍來山

山腰上藍色的橋就是大雪山林道上的雪山橋，待會也會跑到那裏去，感覺就好遠啊!

從涼亭處開始花了快2小時登上波津加山

之後續走稜線往大雪山森林遊樂區爬去，這段路自己也沒走過，沿途的登山條雖不算太少，但有兩處路徑辨識還是要小心，一處是森林谷地，另一處是過了平石山林道往右上切處

剛離開波津加山山頂不久，就看到一座工寮

廢棄電桿遺跡

第二座廢棄工寮

接上平石山林道後左轉

平石山林道 (220林道)

走一小段林道後，注意右側路條要上切

看到欄杆圍籬處便是大雪山森林遊樂區的範圍了，又省了門票錢?

沿著大雪山賓館指標走去

經過小木屋區

來到大雪山遊客中心，這裡標高2275公尺

在遊客中心買飲料補給

之後踏上大雪山林道，這裡約林道43K，要跑到31.2K屋我尾山北登山口，12公里微下坡還蠻好跑的

林道旁美麗的瀑布

沿途的山景也美

跑在林道上享受天然的冷氣房

經過保安祠，祈求神明保佑我一路平安

前方就是大雪山收費站

來到雪山橋

回首來時路，左上方為波津加山

看到大雪山森林遊樂區意象，代表屋我尾山北登山口到了

接著走步道前往屋我尾山北峰及屋我尾山，一路上遇到不少回程的山友

來到屋我尾山北峰叉路口後，取右行

從叉路口走約3分鐘就到了屋我尾山北峰

原路回叉路口後，再走約8分鐘就登頂屋我尾山，從北入口到這花了50多分鐘

之後開始3個禮拜前才走過的屋東縱走，午後2點過後稜線上行走的山友少很多，途中只超越2個登山隊，也遇到一位走白冷橫嶺鳶嘴稍來再下屋東縱走的神人大哥

經過往麗陽及屋東縱走的叉路口，取直行

來到接近東南稜前的崩壁處，這裡慘遭土蜂攻擊，小腿被叮了2處，

來到屋東稜線東南稜叉路口，取東卯山方向行

來到崩壁處，可俯瞰松鶴部落

回首往東望去，雄偉的小劍山矗立在遠處

經過瘦稜

接近東卯山山頂前的巨石陣

近午後4點終於登頂東卯山，請神人大哥幫我拍照

之後跑東卯山傳統步道下大道院，也完成了波屋東縱走自我挑戰

全程航跡圖 一日谷關三雄之波屋東縱走