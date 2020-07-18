展望視野極佳！「武陵四秀」抖上抖下 手腳並用才能前行

武陵四秀是由四座位於武陵農場北方的連峰所組成，屬雪山山脈，由西向東分別為品田山(3524公尺)、池有山(3303公尺)、桃山(3325公尺)與喀拉業山(3133公尺) 。四座山峰間路徑之地形雖有高低起伏，但林相變化豐富，且不時需手腳並用才能繼續前行，可說是趣味並著挑戰，唯在上下山時有約1400M高度之爬升下降，往往令人碎心。

此行安排順時鐘行走，第一天由池有、品田登山口向上爬升，拜訪品田及池有山後夜宿新達山屋，第二天再經桃山後到達喀拉業山，最後回頭至桃山直接下山。

簡明記錄

日期: 2020/06/18

移動: 武陵山莊(1900m) ->品田、池有登山口(2200m)->池有山(3303m)->品田山(3524m)->新達山屋(3200m)

距離: 約10.5KM

爬升: 約1600m(最高/最低差)

天氣: 晴

氣溫: 約攝氏19-22度

總時間: 07:30 -> 17:30

宿: 新達山屋(3200m)

飲: 背水3.5公升(飲用約1.5L) + 山屋取水使用約0.6L

食: 午餐行動糧 + 晚餐泡麵

心得記錄

第一天約早上7點30從武陵山莊出發，進入品田、池有登山口(2200M)後一路重裝在亂石樹根間陡上，好在大部分路段還是有樹蔭遮陽，沒有發生曬人乾慘劇。同時今天因前晚睡眠不足，走的非常之厭世，還一度停下來休息睡覺(對，是真的調鬧鐘曬太陽睡下去)，即使是後面輕裝上品田，中間的草原段也是使出夢遊大法，直到看到品田和品田前鋒的深V才醒來。

另外值得一提的是今天幾乎全段都有手機訊號，包含夜宿的新達山屋也是。

圖文記錄

↓ 07:30 武陵山莊準備出發, 這次行前水袋掛了, 只用瓶裝水

↓ 首先會經過武陵吊橋

↓ 接著就是一路踩著林間水泥路的桃山瀑布步道前進

↓ 07:50 經過往桃山登山口的叉路, 繼續前行

↓ 08:30 到達池有登山口, 稍作休息後即正式出發

↓ 雖一路陡上, 但沿路基本上還算有林蔭遮蔽, 算是陡上之小確幸

↓ 途中看到巨大化的蕈類, 經查好像是橘黃裸傘, 有神經毒 = =”

↓ 約在2K之後會有一處視野點, 向左望去, 可看到右邊即是品田山, 而遠方雪山圈谷也清楚可見

↓ 向右望去則可見到明天要去的桃山

↓ 約3K開始, 路況轉為碎岩石地形及樹根地形

↓ 高低變化的落差, 時不時需要高跨

↓ 一個一個轉彎接著又是一波爬升到你叫天天不應, 叫地地不靈

↓ 12:45 到達池有/桃山的三叉路, 今天要左轉池有方向

↓ 馬上就到前往池有的醒目石瀑, 先放下重裝, 踏上石瀑前往

↓ 13:05 到達池有山(3303M), 本行武陵四秀的第一秀

↓ 池有山展望極佳, 向西望看到晚點要去的品田山及更遠的雪山山系

↓ 向東南方亦是連峰不斷

↓ 向西北則是清楚看到對面的大霸, 特殊的外型就是這麼好認

↓ 繼續往新達山屋方向前進的路基本就是不斷上下跨碎石和樹根

↓ 經過池有名樹, 下午因光線方向, 走過他再回頭拍會是較好的角度

↓ 四秀沿路會不時看到這種路標, 不必太擔心走錯路

↓ 到達往大霸三叉路口, 前面就是新達山屋

↓ 14:30 到達新達山屋, 準備小休後再前進品田山

↓ 看一下山屋環境, 發現有新鋪軟墊!

↓ 15:00 出發往品田山, 途中經過一段草原段, 高山杜鵑比月初的合歡北還多一點

↓ 到達品田前峰, 看到品田山在前, 但前方這個深V要下切不得了了

↓ 經判斷還是先把登山杖放在前峰, 徒手過去比較保險

↓ 三點不動一點動, 慢慢下

↓ 回頭看一下剛下來的部分

↓ 途中碰到一位單攻品田的山友在回程, 剛好可以抓一下情境圖

↓ 等下也要這樣爬回品田前峰

↓ 16:20 品田山(3524M)到達, 本行第二秀

↓ 若走O聖就要走的品田斷崖, 再看看有沒有機會走一波

↓ 原來一人在山頂吃東西曬太陽休息, 突然一陣大霧襲來, 便起身往回

↓ 經過草原段直接向正中稜線望去, 剛好池有山和桃山是一直線層層相疊

↓ 17:30 回到新達山屋, 正式結束今天的行程

↓ 一回來就獲得好心山友的夢幻西瓜支援, 太感謝了, 超好吃!

↓ 接著就是悠哉的邊享受山景邊吃著晚餐的節奏, 最後等著晚上看星星

↓ 順帶一提, 新達山屋的廁所滿厲害的, 乾淨無味也沒蒼繩, 和桃山山屋的大不同

此文為多日行程之第一日記錄，第二日記錄請至此閱讀 : 【武陵四秀】抖上抖下 魔鬼防火巷 – Day 2

原文出處

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