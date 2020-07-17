沿山壁行走！勇闖雪北童話小屋，3天2夜「雪主北稜角」完美O型路線

【前言】

原本兩年前應該就要踏上雪山北峰，因為一道鋒面，我們止於積雪50公分的雪山圈谷。今年意外補上三六九山莊，雪北行得以成行，老天爺賞賜的禮物更是讓大家羨慕不已，在梅雨季裡，整整三天的爆炸藍，連午後雷陣雨都沒有，我們真的非常幸運！

【行程規劃】

D1 大水池登山口-雪東-三六九山莊(宿)

D2 三六九山莊-雪主-北稜角-凱蘭特崑山-凱蘭特崑山北峰-雪北山屋(宿)

D3 雪北山屋-雪北-雪北山屋-碎石坡-黑森林水源路-三六九山莊-大水池登山口

實際行程與行程規劃一樣，連腳程都跟飯糰設定的毫無誤差，原本打算D3再走北稜角跟雪主，走完之後真的覺得排第二天比較好~北稜角下我覺得比較恐怖(我怕高)。

【新裝備開箱文】

Fresh Times真空封口兩用機

實用心得：操作簡單，這次把心愛煮好的麻油雞安全順利帶上山，終於了解真空封口機對於自煮隊的魅力。不過有件事卻非常靠北，封口機當初是在嘖嘖預購買的，說什麼未來定價1990，預購只要1690。然後咧，然後咧，然．後．咧 ！！！ 現在購物網站上賣830 。 我真的是嘖嘖嘖，心裡很不開心。(天上聖母是飯糰的手作品)

雅井壓力褲

實用心得 : 褲子的彈性真的無話說，拆封時我以為這是給幼稚園小朋友穿的 ， 沒想到我的美人腿竟然塞得下。三天實測心得真的很透氣，風吹過來腳涼涼的，6月中又去了一趟玉山北峰，因為怕凌晨走風大會冷還加了一條登山褲，回到排雲都不覺得悶熱，內褲要穿排汗內褲喔。不過在烈日下靜止不動曬太陽時 ， 會有自己的雙腿是太陽能板的錯覺， 好幾次想要拿手機出來充電，走路曬到太陽則完全正常，可能雪北這三天紫爆了 。 飯糰153公分、48公斤穿XS號，褲頭對我來說是高腰，沒有壓迫感，讓我感到有點訝異 。心愛說，我這次爬坡走得很不錯，好像不會累一樣，飯糰心想怎不說我變強了！？哈哈哈 (6月中的玉山北峰繼續穿壓力褲，走到心愛一直喊說我走太快了)

Day 1 大水池登山口09:32-七卡山莊(休)11:20-哭坡觀景台(休)13:34-雪山東峰14:50-三六九山莊15:50 (起登重量14-15公斤)

台北到思源啞口這段路能在一個禮拜開兩次也是一種成就。一路上風和日麗，就在要抵達登山口前的那段窄路，心愛問我這路這麼小萬一有車來要怎樣會，一說完，眼前出現了一台廂型車，請給我三隻烏鴉在頭上飛！我立馬大叫洪小姐你這臭嘴…這大概是我這輩子最親密的會車吧，兩台車的車身幾乎要貼在一起，可能只剩下一片新X陽豬肉乾的厚度。

繳完入園證出發，走沒多久，心愛說他的記憶卡被鎖住了@@，好加在只出發500公尺，我在步道上補眠，心愛含淚把單眼丟回車上，來回約花了30分鐘。等待的時候，飯糰心想應該不是老天爺在暗示我們什麼吧？一切都要往好處想， 一切都要往好處想， 一切都要往好處想！

圖片 : 登山口到七卡山莊的2公里路程，上升高度200，路徑上松針滿佈，走起來很舒服，兩旁的二葉松從底下往上看也有一番風味！

【再看一眼七卡山莊】

位在步道2K處的七卡山莊將於今年(2020)6月8日至10月31日整修，這段期間將不提供住宿與紮營。來了雪山四趟，只有第一次的時候在這裡睡了兩晚，其餘都是過七卡而不入。還記得唯一入住的那一次，全團是來圈谷賞雪的，沒想到卻被大雨困在這裡出不去。

圖片 : 七卡山莊的命名，有人說是因為以前的登山口到這裡剛好7公里，也有人說是古泰雅獵場的音譯。這幾年很流行親子登山，很受家庭的青睞，我們周三與周五路過都看到一兩個家庭在這裡玩。

走上哭坡觀景台，對我來說離三六九就不遠嚕，觀景台到雪東1小時，接下來到三六九的2.1K也很平。雖說遇上杜鵑花期，但今年的花況好像因為去年的大爆發，這幾日大家都說盛開，卻還是有點空虛。接近哭坡觀景台一直到三六九附近的紅毛杜鵑還是讓我們拍得很爽。

圖片 : 哭坡上盛開的紅毛杜鵑

圖片 : 哭坡上遠眺中央尖山與北二段群峰，左邊的南湖大山沒有入鏡，可惜。

圖片 : 我笑說洪姓婦人，到底是怎樣的巧合，可以每一次爬山都穿得跟那座山的地景顏色一模一樣，看樣子你的前世不是變色龍就是章魚。

圖片 : 雪山東峰3201m ， 很難得下午到這裡天氣還這麼好

圖片 : 雪東下停機坪

圖片 : 三六九山莊及後面的之字坡，當時並不知道眼前那一片碎石坡就是凱蘭特崑山的碎石坡呀。

圖片 : 這條紅毛杜鵑小徑真的是太美了 (往三六九的路上)

圖片 : XX名樹、XX迎賓樹，每座山頭都這麼一顆代表名樹，那飯糰就說這棵是369迎賓樹。

一直以為三六九跟九九山莊一樣是有莊主長駐，問了一下協作才知，只有假日會有志工來協助。我跟心愛的床位分得很遠，只能靠自己喬。我們隔壁是一位老師及一位教練帶一群小六來挑戰雪主，老師說這是他們的畢業禮物。小六生跟我們一樣也是自背自煮，老師說，他們連打包技術都要學。真心羨慕他們有這麼棒的老師，當然我也很謝謝同行的教練，除了傳授我們烹飪技巧，也提點北稜角的路線。煮飯的時候，我問大哥是不是教練，大哥問你怎覺得我是教練？我說看大哥的窟誰，很面熟，直覺就是教練。

在商業隊熱門的路線上，兩個小矮人背著大包總是引人側目與好奇心，接著都會賞賜食物，我想這絕對不是前兩篇說的機掰甜美可以做到，一定還要搭配假掰童顏，殺無赦啊。不過我們從來都沒有投機取巧喔 ， 自己的食物都是準備很到位 。

Day 2 三六九山莊06:00-黑森林8.9K水源路岔07:11-雪山第一圈谷08:02-雪山主峰09:50-翠池岔10:45-北稜角11:23-凱蘭特崑山13:25-碎石坡岔路口13:52-凱蘭特崑山北峰14:05-雪北山屋15:54

幾乎所有的隊伍凌晨3點出發，而4點起床的我們，看了日出，煮好的蘑菇鐵板麵搭配四秀稜線及那一份三六九的清閒。雪山的黑森林存在著許多傳說，我們不要害怕但要放在心上，跟著雪季防迷路標走就對嚕。

圖片 :雪山的黑森林是台灣最具代表性的冷杉純林，這片原始森林中的筆直冷杉，年紀都有一兩百年以上。心愛說從箭竹草坡走進黑森林，會有種頭暈的感覺，應該是眼前的地景變化太多一時適應不來。

圖片：這個女孩終於擺脫過氣的姿勢了

圖片：別以為只是趴著，重裝的時候千萬母湯喔~會喘不過氣

只有遠X沒有距離！？好啦，三六九山莊是真的訊號很差，從南二段開始，很多別家電信都有訊號，唯獨遠X沒有服務。不能讓留守人擔心 ， 一早起登，我跟心愛說要留意沿路有訊號點的地方，要跟小恬報平安。基本上整整三天，我們經常伸長手臂、舉著手機希望可以撈到個3G。#雪主沒有訊號 #10.4K處有超強訊號，一關飛航就連線

圖片：雪山的杜鵑花有三種，四五月時在七卡山莊周遭可以見到志佳陽杜鵑，五六月時開滿哭坡的紅毛杜鵑，及圈谷帶點粉妝的白色玉山杜鵑。

從沒想過可以重裝上雪主，第一次上雪主的時候只是個輕裝，記得我走的喘吁吁，尤其是後面100公尺，我更是走兩步休息一步。經由這次的用心體驗，嗯~~我覺得雪山西稜第一天殺到翠池應該可以喔，可以約我了！

此趟行程最讓我擔心的就是北稜角這段路，怕高又怕走地形的飯糰，對我來說是一種壓力。還在雪主圈谷步道上時，前後發現兩組人，每組人各兩位，看到彩色點點要攀上北稜角。但是兩組人在爬上岩縫要橫渡到另外一邊時，第一位不知為何都走到一半就撤退 。 我們大喊著對面山友，問說『為什麼你們不上北稜角？』，可惜聲音有引起對面山友的注意，但聽不到我們在問什麼？。看到這樣的景象，心裡真的很不安。幸好，在硬著頭皮準備離開雪主起程時，第三組人上了北稜角，才稍微鬆一口氣。

從這個角度看雪主，我跟心愛都不得倒抽一口氣，那一年我們哪來的膽子從雪主頂用屁股直接滑下圈谷。那個速度，終身難忘，就像是看成龍電影從大樓跳下來劃破大型布幕廣告到最後一刻才停下來的那種臨場感。當時手上拿的冰斧就是這樣把厚厚的白雪畫出一道痕，直到外套裡塞滿了雪才停下來。 (延伸閱讀 : 雪山主峰，白色之戀，忘了帶煉乳的雪山圈谷)

終於來到北稜角下，眼前的岩壁就像酷斯拉的皮膚，要死巴著皮膚的皺紋往上爬。走過槍穗，爬上北穗小屋的我還會怕？我真怕的很，不敢往後往下看。爬上酷斯拉的背脊，要橫切之前有一小塊可以稍作喘息， 抬頭往上看，拉繩綁得像一張蜘蛛網 。有的是全新的繩子，試拉每一條都綁得非常堅固，原來前一日已經有好心山友來補強換繩。回想到這一段，有一幕想起來心頭還是會抽一下。

有一處的落差有點大，重裝加上腿短其實小矮人很難施力，我一手拉繩，一手抓住岩塊撐起身體然後跪著上去。轉過頭，看到心愛兩隻手都抓著繩子想要把自己拉起來，老天鵝啊~千萬不要喔! 我趕緊大聲說『不要兩手拉繩，背重裝重心會被往後拉，就GG了。』這是上北稜角的最後一個關卡，我緊張到人中都積水了。走上山頂，卸下重裝，不論是心靈或身體如釋重負一詞此時是最佳寫照。事後，那時第三組通過的山友是我們雪北山屋的室友，說到這段，他們說前兩組會撤退就是因為這個橫切覺得很危險不敢過。通過之後我才了解行前請益走過的山友，大家都說小心走，那種有點危險但又說不上真的很危險的微妙感 。

(延伸閱讀 : [3190]一山入魂，一步懸命，槍穗高縱走)

圖片：一度懷疑這是一起來找碴的題目,猜猜看哪一塊不是石頭, 非常融入地景顏色的女子

圖片：爬上這裡, 北稜角的地形就算是結束嚕

在三六九的時候，我們問過一位協作從雪主到雪北山屋好走嗎？協作說才4K而已，一下就到了。我們用了平均速度1小時1K的速度完成，中間有包含短暫的午餐時間。在海拔三千六左右的高度上上下下數不清的小山頭，還要在杜鵑欉、圓柏與刺柏間鑽來鑽去，是厭世！是心累！飯糰甚至懷疑自己走過頭，看了很多次的GPX，其實只是我們走得慢而已。#協作的感覺果真不能信 #2.5K處有很強的訊號點

圖片：這樣看雪主圈谷的路徑，原來這麼陡，走的時候不覺得陡，就是腳抬不起來而已。

圖片: 凱蘭特崑山北峰與2號圈谷

圖片：北稜角-雪北山屋間的唯一拉繩段 , 過2.5木樁後

早上三六九出發前，知道有對老夫妻循水源路來雪北，還有100公尺，已經看到他們在山屋前揮揮手喊著『要到了！』一抵山屋，老夫妻說你們終於來了。走了十個小時(跟預估的一樣)，其實是還有力氣去雪北啦，但我懶了，留在山屋泡茶吃零食，比較實在。也可以多多認識今晚的室友，兩兩一組總共8位，大家都超好聊的，一起在山屋前的平台上煮茶煮晚餐，互相交換爬山的血淚及經驗 ， 玩得很開心。#雪北山屋有軟墊 #雪北山屋有燈#雪北山屋有遇到老鼠

Day 3 雪北山屋05:45-雪山北峰06:03-雪北山屋06:58 (出發回程08:13)-七家灣溪源頭11:40-三六九山莊13:00-大水池登山口16:56

五點自然醒，其他室友也醒了，昨天大家都很早睡，沒辦法再躺著假睡。本來打算吃完早餐再去雪北，後來看到一道金黃色的光芒射入雪北山屋旁的樹林。我跟心愛說，不然我們現在去雪北吧！全部的山頭登頂照都是爆炸藍，會被其他山友忌妒。

太陽尚未發功，雪北頂上的雲層散不了，但是視野超級好。路上我們已經先看到龜山島就覺得很驚訝了，到了山頂，我看到我家後山-觀音山及七星大屯山系。多年前曾經有朋友走陽明山大縱走時，嚮導說看得到雪山，多年後，我終於證實這是真的。

雪山北峰，海拔3703公尺，百岳排名12，飯糰的第52岳。泰雅語為『Babo Tarak』，日治時期名為次高北山。

昨日爬北稜角時，心愛的登山杖噴掉一支， 要下凱蘭特崑山的碎石坡， 我讓一支給他用。從水源路2.5K木樁處下切，一開始雖然陡但還是很穩的泥土路。接著下來就是拉繩碎石路段，約四十度的陡坡，就算拉著繩子，用腳剎車也好幾次要被劈腿。心裡想，如不克服這300公尺，怎有資格去中央尖呢？

圖片: 大霸到雪北的聖稜線南段

圖片：離開雪北山屋, 首先要爬上這個坡, 原來我們是沿著山壁行走!! 看到室友離開, 我們揮手大喊說再見

圖片:遠眺三六九山莊與雪山東峰 , 還有陪伴我們三天的尖哥與南湖大山

圖片：凱蘭特崑山３００公尺碎石坡

回到三六九，我們還有一個任務那就是尋找前一天遺漏的鈦鍋鍋蓋。當發現鍋蓋沒跟著來雪北時，早已做好最壞打算。衝進廚房東張西望都沒看到，打著僥倖的心情問一下協作有無撿到，協作說幫我們收起來了，協作開始唸起他撿過那些裝備，蒐集起來應該可以開個簡單的裝備店。

用完午餐，往東峰前行，心愛突然大叫，原來小杜與莫里斯也上雪山來，這是飯糰第二次在雪山遇到朋友。飯糰把被北稜角雪北完美O型路線加持過的大柳丁跟紅牛交棒給莫里斯，大家難掩興奮之情但還是要道別，很久沒一起爬山了。下午五點前，我們回到三天前的起點，在大水池旁，脫下帽子給山神一個深深的大鞠躬，謝謝山神！！那一刻的我，有點哽咽，沒有走過的C+路線，我平安的把心愛與自己帶下山。

原文出處:［３７０３］小矮人勇闖雪北童話小屋, 雪主北稜角完美Ｏ型